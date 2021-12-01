[экспериментально] Функции для работы с естественным языком
"Предупреждение"
Сейчас использование функций для работы с естественным языком является экспериментальной возможностью. Чтобы использовать данные функции, включите настройку `allow_experimental_nlp_functions = 1`.
stem
Данная функция проводит стемминг заданного слова.
Синтаксис
stem('language', word)
Аргументы
language— Язык, правила которого будут применены для стемминга. Допускается только нижний регистр. String.
word— Слово подлежащее стеммингу. Допускается только нижний регистр. String.
Examples
Query:
SELECT arrayMap(x -> stem('en', x), ['I', 'think', 'it', 'is', 'a', 'blessing', 'in', 'disguise']) as res;
Result:
┌─res────────────────────────────────────────────────┐
│ ['I','think','it','is','a','bless','in','disguis'] │
└────────────────────────────────────────────────────┘
lemmatize
Данная функция проводит лемматизацию для заданного слова. Для работы лемматизатора необходимы словари, которые можно найти здесь.
Синтаксис
lemmatize('language', word)
Аргументы
language— Язык, правила которого будут применены для лемматизации. String.
word— Слово, подлежащее лемматизации. Допускается только нижний регистр. String.
Примеры
Запрос:
SELECT lemmatize('en', 'wolves');
Результат:
┌─lemmatize("wolves")─┐
│ "wolf" │
└─────────────────────┘
Конфигурация:
<lemmatizers>
<lemmatizer>
<lang>en</lang>
<path>en.bin</path>
</lemmatizer>
</lemmatizers>
synonyms
Находит синонимы к заданному слову. Представлены два типа расширений словарей:
plain и
wordnet.
Для работы расширения типа
plain необходимо указать путь до простого текстового файла, где каждая строка соответствует одному набору синонимов. Слова в данной строке должны быть разделены с помощью пробела или знака табуляции.
Для работы расширения типа
plain необходимо указать путь до WordNet тезауруса. Тезаурус должен содержать WordNet sense index.
Синтаксис
synonyms('extension_name', word)
Аргументы
extension_name— Название расширения, в котором будет проводиться поиск. String.
word— Слово, которое будет искаться в расширении. String.
Примеры
Запрос:
SELECT synonyms('list', 'important');
Результат:
┌─synonyms('list', 'important')────────────┐
│ ['important','big','critical','crucial'] │
└──────────────────────────────────────────┘
Конфигурация:
<synonyms_extensions>
<extension>
<name>en</name>
<type>plain</type>
<path>en.txt</path>
</extension>
<extension>
<name>en</name>
<type>wordnet</type>
<path>en/</path>
</extension>
</synonyms_extensions>