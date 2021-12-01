[экспериментально] Функции для работы с естественным языком

"Предупреждение"

Сейчас использование функций для работы с естественным языком является экспериментальной возможностью. Чтобы использовать данные функции, включите настройку `allow_experimental_nlp_functions = 1`.



Данная функция проводит стемминг заданного слова.

Синтаксис

stem ( 'language' , word )



Аргументы

language — Язык, правила которого будут применены для стемминга. Допускается только нижний регистр. String.

— Язык, правила которого будут применены для стемминга. Допускается только нижний регистр. String. word — Слово подлежащее стеммингу. Допускается только нижний регистр. String.

Examples

Query:

SELECT arrayMap ( x - > stem ( 'en' , x ) , [ 'I' , 'think' , 'it' , 'is' , 'a' , 'blessing' , 'in' , 'disguise' ] ) as res ;



Result:

┌─res────────────────────────────────────────────────┐

│ ['I','think','it','is','a','bless','in','disguis'] │

└────────────────────────────────────────────────────┘



Данная функция проводит лемматизацию для заданного слова. Для работы лемматизатора необходимы словари, которые можно найти здесь.

Синтаксис

lemmatize ( 'language' , word )



Аргументы

language — Язык, правила которого будут применены для лемматизации. String.

— Язык, правила которого будут применены для лемматизации. String. word — Слово, подлежащее лемматизации. Допускается только нижний регистр. String.

Примеры

Запрос:

SELECT lemmatize ( 'en' , 'wolves' ) ;



Результат:

┌─lemmatize("wolves")─┐

│ "wolf" │

└─────────────────────┘



Конфигурация:

< lemmatizers >

< lemmatizer >

< lang > en </ lang >

< path > en.bin </ path >

</ lemmatizer >

</ lemmatizers >



Находит синонимы к заданному слову. Представлены два типа расширений словарей: plain и wordnet .

Для работы расширения типа plain необходимо указать путь до простого текстового файла, где каждая строка соответствует одному набору синонимов. Слова в данной строке должны быть разделены с помощью пробела или знака табуляции.

Для работы расширения типа plain необходимо указать путь до WordNet тезауруса. Тезаурус должен содержать WordNet sense index.

Синтаксис

synonyms ( 'extension_name' , word )



Аргументы

extension_name — Название расширения, в котором будет проводиться поиск. String.

— Название расширения, в котором будет проводиться поиск. String. word — Слово, которое будет искаться в расширении. String.

Примеры

Запрос:

SELECT synonyms ( 'list' , 'important' ) ;



Результат:

┌─synonyms('list', 'important')────────────┐

│ ['important','big','critical','crucial'] │

└──────────────────────────────────────────┘



Конфигурация: