Функции шифрования

INSERT INTO encryption_test VALUES ( 'aes-256-cfb128 no IV' , encrypt ( 'aes-256-cfb128' , 'Secret' , '12345678910121314151617181920212' ) ) , \

( 'aes-256-cfb128 no IV, different key' , encrypt ( 'aes-256-cfb128' , 'Secret' , 'keykeykeykeykeykeykeykeykeykeyke' ) ) , \

( 'aes-256-cfb128 with IV' , encrypt ( 'aes-256-cfb128' , 'Secret' , '12345678910121314151617181920212' , 'iviviviviviviviv' ) ) , \

( 'aes-256-cbc no IV' , encrypt ( 'aes-256-cbc' , 'Secret' , '12345678910121314151617181920212' ) ) ;