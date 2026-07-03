ClickHouse se integra con cuatro formatos de tabla abiertos: Apache Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi y Apache Paimon. Selecciona uno de los formatos a continuación para ver su matriz de compatibilidad. Leyenda: ✅ Compatible | ⚠️ Parcial / Experimental | ❌ No compatible
Compatibilidad con formatos de tabla abiertos
- Apache Iceberg
- Delta Lake
- Apache Hudi
- Apache Paimon
|Característica
|Estado
|Notas
|Backends de almacenamiento
|AWS S3
|✅
|Mediante
icebergS3() o el alias
iceberg()
|GCS
|✅
|Mediante
icebergS3() o el alias
iceberg()
|Azure Blob Storage
|✅
|Mediante
icebergAzure()
|HDFS
|⚠️
|Mediante
icebergHDFS(). Obsoleto.
|Sistema de archivos local
|✅
|Mediante
icebergLocal()
|Métodos de acceso
|Función de tabla
|✅
icebergS3() con variantes por backend
|Motor de tabla
|✅
IcebergS3 con variantes por backend
|Lecturas distribuidas en clúster
|✅
icebergS3Cluster,
icebergAzureCluster,
icebergHDFSCluster
|Colecciones con nombre
|✅
|Definición de una colección con nombre
|Características de lectura
|Soporte de lectura
|✅
|Soporte completo de SELECT con todas las funciones de ClickHouse SQL
|Poda de particiones
|✅
|Consulte Poda de particiones.
|Particionado oculto
|✅
|Se admite el particionado de Iceberg basado en transformaciones
|Evolución de particiones
|✅
|Se admite leer tablas cuyas especificaciones de partición cambian con el tiempo
|Evolución del esquema
|✅
|Adición, eliminación y reordenación de columnas. Consulte Evolución del esquema.
|Promoción / ampliación de tipos
|✅
int →
long,
float →
double,
decimal(P,S) →
decimal(P',S) donde P’ > P. Consulte Evolución del esquema.
|Viaje en el tiempo / snapshots
|✅
|Mediante los ajustes
iceberg_timestamp_ms o
iceberg_snapshot_id. Consulte Time travel.
|Eliminaciones por posición
|✅
|Consulte Procesamiento de filas eliminadas.
|Eliminaciones por igualdad
|✅
|Solo para el motor de tabla, desde v25.8+. Consulte Procesamiento de filas eliminadas.
|Merge-on-read
|⚠️
|Experimental. Se admite para operaciones de eliminación.
|Versiones de formato
|⚠️
|Se admiten v1 y v2. V3 no es compatible.
|Estadísticas de columnas
|✅
|Filtros bloom / archivos puffin
|❌
|No se admiten los índices de filtros bloom en archivos puffin
|Columnas virtuales
|✅
_path,
_file,
_size,
_time,
_etag. Consulte Columnas virtuales.
|Características de escritura
|Creación de tablas
|✅
|Experimental. Requiere
allow_insert_into_iceberg = 1. Desde v25.7+. Consulte Creación de una tabla.
|INSERT
|✅
|Beta desde la versión 26.2. Requiere
allow_insert_into_iceberg = 1. Consulte Inserción de datos.
|DELETE
|✅
|Experimental. Requiere
allow_insert_into_iceberg = 1. Mediante
ALTER TABLE ... DELETE WHERE. Consulte Eliminación de datos.
|ALTER TABLE (cambios de esquema)
|✅
|Experimental. Requiere
allow_insert_into_iceberg = 1. Permite añadir, eliminar, modificar y renombrar columnas. Consulte Evolución del esquema.
|Compactación
|⚠️
|Experimental. Requiere
allow_experimental_iceberg_compaction = 1. Fusiona los archivos de eliminación por posición con los archivos de datos. Consulte Compaction. No se admiten otras operaciones de compactación de Iceberg.
|UPDATE / MERGE
|❌
|No se admite. Consulte Compactación.
|Copy-on-write
|❌
|No se admite
|Expire snapshots
|❌
|No se admite
|Remove orphan files
|❌
|No se admite
|Escritura de particiones
|✅
|Compatible.
|Modificación de particiones
|❌
|No se admite cambiar el esquema de particionado desde ClickHouse. ClickHouse puede escribir en tablas Iceberg con particionado evolucionado.
|Metadatos
|Ramificación y etiquetado
|❌
|No se admiten referencias de rama/etiqueta de Iceberg
|Resolución de archivos de metadatos
|✅
|Admite la resolución de metadatos mediante catálogos, listado simple de directorios, uso de ‘version-hint’ y una ruta específica. Se puede configurar con
iceberg_metadata_file_path y
iceberg_metadata_table_uuid. Consulte Resolución de archivos de metadatos.
|Caché de datos
|✅
|Utiliza el mismo mecanismo que los motores de almacenamiento S3/Azure/HDFS. Consulte Caché de datos.
|Caché de metadatos
|✅
|Los archivos manifest y de metadatos se almacenan en caché en memoria. Está habilitada de forma predeterminada mediante
use_iceberg_metadata_files_cache. Consulte Caché de metadatos.
ClickHouse puede conectarse a catálogos de datos externos mediante el motor de base de datos
Compatibilidad con catálogos
DataLakeCatalog, que expone el catálogo como una base de datos de ClickHouse. Las tablas registradas en el catálogo aparecen automáticamente y pueden consultarse con SQL estándar.
Actualmente, se admiten los siguientes catálogos. Consulta la guía de referencia de cada catálogo para obtener las instrucciones completas de configuración.
Actualmente, todas las integraciones de catálogos requieren habilitar una configuración experimental o beta. Con la excepción de Microsoft OneLake y Databricks Unity Catalog, todos los catálogos ofrecen acceso de solo lectura: las tablas pueden consultarse, pero no pueden crearse ni modificarse a través de la conexión al catálogo. Para cargar datos desde un catálogo en ClickHouse y acelerar las analíticas, usa
|Catálogo
|Formatos
|Lectura
|Crear tabla
|INSERT
|Guía de referencia
|AWS Glue Catalog
|Iceberg
|✅ Beta
|❌
|❌
|Guía del catálogo Glue
|BigLake Metastore
|Iceberg
|✅ Beta
|❌
|❌
|Guía de BigLake Metastore
|Databricks Unity Catalog
|Delta, Iceberg
|✅ Beta
|✅ Beta
|✅ Beta
|Guía de Unity Catalog
|Iceberg REST
|Iceberg
|✅ Beta
|❌
|❌
|Guía del catálogo REST
|Lakekeeper
|Iceberg
|✅ Beta
|❌
|❌
|Guía del catálogo Lakekeeper
|Project Nessie
|Iceberg
|✅ Experimental
|❌
|❌
|Guía del catálogo Nessie
|Microsoft OneLake
|Iceberg
|✅ Beta
|✅ Beta
|✅ Beta
|Guía del catálogo OneLake
INSERT INTO SELECT como se describe en la guía para acelerar las analíticas. Para escribir datos de nuevo en formatos de tabla abiertos, crea tablas Iceberg independientes como se describe en la guía para escribir datos.