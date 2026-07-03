Matrices de compatibilidad exhaustivas para las integraciones de formatos de tabla abiertos y las conexiones a catálogos de lago de datos de ClickHouse.

Esta página ofrece matrices de compatibilidad exhaustivas para las integraciones de lago de datos de ClickHouse. Cubre las características disponibles para cada formato de tabla abierto, los catálogos a los que ClickHouse puede conectarse y las capacidades que admite cada catálogo.

​ Compatibilidad con formatos de tabla abiertos

Leyenda: ✅ Compatible | ⚠️ Parcial / Experimental | ❌ No compatible

​ Compatibilidad con catálogos

ClickHouse puede conectarse a catálogos de datos externos mediante el motor de base de datos DataLakeCatalog , que expone el catálogo como una base de datos de ClickHouse. Las tablas registradas en el catálogo aparecen automáticamente y pueden consultarse con SQL estándar.

Actualmente, se admiten los siguientes catálogos. Consulta la guía de referencia de cada catálogo para obtener las instrucciones completas de configuración.