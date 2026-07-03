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Esta página ofrece matrices de compatibilidad exhaustivas para las integraciones de lago de datos de ClickHouse. Cubre las características disponibles para cada formato de tabla abierto, los catálogos a los que ClickHouse puede conectarse y las capacidades que admite cada catálogo.

Compatibilidad con formatos de tabla abiertos

ClickHouse se integra con cuatro formatos de tabla abiertos: Apache Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi y Apache Paimon. Selecciona uno de los formatos a continuación para ver su matriz de compatibilidad. Leyenda: ✅ Compatible | ⚠️ Parcial / Experimental | ❌ No compatible

Compatibilidad con catálogos

ClickHouse puede conectarse a catálogos de datos externos mediante el motor de base de datos DataLakeCatalog, que expone el catálogo como una base de datos de ClickHouse. Las tablas registradas en el catálogo aparecen automáticamente y pueden consultarse con SQL estándar. Actualmente, se admiten los siguientes catálogos. Consulta la guía de referencia de cada catálogo para obtener las instrucciones completas de configuración. Actualmente, todas las integraciones de catálogos requieren habilitar una configuración experimental o beta. Con la excepción de Microsoft OneLake y Databricks Unity Catalog, todos los catálogos ofrecen acceso de solo lectura: las tablas pueden consultarse, pero no pueden crearse ni modificarse a través de la conexión al catálogo. Para cargar datos desde un catálogo en ClickHouse y acelerar las analíticas, usa INSERT INTO SELECT como se describe en la guía para acelerar las analíticas. Para escribir datos de nuevo en formatos de tabla abiertos, crea tablas Iceberg independientes como se describe en la guía para escribir datos.
Última modificación el 3 de julio de 2026