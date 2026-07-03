- Índice primario disperso - Ordena los datos en disco según una clave elegida, lo que permite a ClickHouse omitir grandes rangos de filas irrelevantes durante las consultas.
- Tipos de datos mejorados - Compatibilidad nativa con tipos como JSON, LowCardinality y Enum, lo que permite un almacenamiento más compacto y un procesamiento más rápido.
- Índices de omisión y índices de texto completo - Estructuras de índice secundario que permiten a ClickHouse omitir gránulos que no coinciden con los predicados de filtrado de una consulta, especialmente eficaces para cargas de trabajo de búsqueda de texto.
- Inserciones rápidas con compactación automática - ClickHouse está diseñado para inserciones de alto rendimiento y fusiona automáticamente las partes de datos en segundo plano, de forma análoga a la compactación en formatos de tabla abiertos.
- Optimizado para lecturas concurrentes - La disposición de almacenamiento columnar de MergeTree, combinada con múltiples capas de caché, admite cargas de trabajo analíticas en tiempo real con alta concurrencia, algo para lo que los formatos de tabla abiertos no están diseñados.
INSERT INTO SELECT para acelerar el análisis.
Usaremos la misma conexión de Unity Catalog de la guía anterior y nos conectaremos a través del endpoint REST de Iceberg:
Conéctese al catálogo
SET allow_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE unity
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog/iceberg-rest')
SETTINGS catalog_type = 'rest', catalog_credential = '<client-id>:<client-secret>', warehouse = 'workspace',
oauth_server_uri = 'https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/oidc/v1/token', auth_scope = 'all-apis,sql';
Listar tablas
SHOW TABLES FROM unity
┌─name───────────────────────────────────────────────┐
│ unity.logs │
│ unity.single_day_log │
└────────────────────────────────────────────────────┘
Explora el esquema
Esta tabla contiene ~283 millones de filas de logs de ejecuciones de pruebas de CI de ClickHouse: un conjunto de datos realista para explorar el rendimiento analítico.
SHOW CREATE TABLE unity.`icebench.single_day_log`
CREATE TABLE unity.`icebench.single_day_log`
(
`pull_request_number` Nullable(Int64),
`commit_sha` Nullable(String),
`check_start_time` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`check_name` Nullable(String),
`instance_type` Nullable(String),
`instance_id` Nullable(String),
`event_date` Nullable(Date32),
`event_time` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`event_time_microseconds` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`thread_name` Nullable(String),
`thread_id` Nullable(Decimal(20, 0)),
`level` Nullable(String),
`query_id` Nullable(String),
`logger_name` Nullable(String),
`message` Nullable(String),
`revision` Nullable(Int64),
`source_file` Nullable(String),
`source_line` Nullable(Decimal(20, 0)),
`message_format_string` Nullable(String)
)
ENGINE = Iceberg('s3://...')
SELECT count()
FROM unity.`icebench.single_day_log`
┌───count()─┐
│ 282634391 │ -- 282.63 millones
└───────────┘
1 row in set. Elapsed: 1.265 sec.
Ejecutemos una consulta que filtre los logs por nombre de hilo y tipo de instancia, busque errores en el texto del mensaje y agrupe los resultados por logger:
Consulta en la tabla del lago de datos
SELECT
logger_name,
count() AS c
FROM icebench.`icebench.single_day_log`
WHERE (thread_name = 'TCPHandler')
AND (instance_type = 'm6i.4xlarge')
AND hasToken(message, 'error')
GROUP BY logger_name
ORDER BY c DESC
LIMIT 5
La consulta tarda casi 9 segundos porque ClickHouse debe realizar un escaneo completo de la tabla en todos los archivos Parquet del almacenamiento de objetos. El rendimiento podría mejorar con el particionamiento, pero columnas como
┌─logger_name──────────────┬────c─┐
│ executeQuery │ 6907 │
│ TCPHandler │ 4145 │
│ TCP-Session │ 790 │
│ PostgreSQLConnectionPool │ 530 │
│ ContextAccess (default) │ 392 │
└──────────────────────────┴──────┘
5 rows in set. Elapsed: 8.921 sec. Processed 282.63 million rows, 5.42 GB (31.68 million rows/s., 607.26 MB/s.)
Peak memory usage: 4.35 GiB.
logger_name pueden tener una cardinalidad demasiado alta para particionarlas de forma eficaz. Además, no tenemos índices como índices de texto para descartar aún más datos. Aquí es donde MergeTree destaca.
Cargar datos en MergeTree
Creamos una tabla MergeTree prestando especial atención a la optimización del esquema. Observe algunas diferencias clave con respecto al esquema de Iceberg:
Crear una tabla optimizada
- Sin envoltorios
Nullable: eliminar
Nullablemejora la eficiencia del almacenamiento y el rendimiento de las consultas.
LowCardinality(String)en las columnas
level,
instance_type,
thread_namey
check_name: aplica codificación por diccionario a columnas con pocos valores distintos para mejorar la compresión y acelerar el filtrado.
- Un índice de texto completo en la columna
message: acelera las búsquedas de texto basadas en tokens, como
hasToken(message, 'error').
- Una clave
ORDER BYde
(instance_type, thread_name, toStartOfMinute(event_time)): alinea los datos en disco con patrones de filtro habituales para que el índice primario disperso pueda omitir gránulos irrelevantes.
SET enable_full_text_index = 1;
CREATE TABLE single_day_log
(
`pull_request_number` Int64,
`commit_sha` String,
`check_start_time` DateTime64(6, 'UTC'),
`check_name` LowCardinality(String),
`instance_type` LowCardinality(String),
`instance_id` String,
`event_date` Date32,
`event_time` DateTime64(6, 'UTC'),
`event_time_microseconds` DateTime64(6, 'UTC'),
`thread_name` LowCardinality(String),
`thread_id` Decimal(20, 0),
`level` LowCardinality(String),
`query_id` String,
`logger_name` String,
`message` String,
`revision` Int64,
`source_file` String,
`source_line` Decimal(20, 0),
`message_format_string` String,
INDEX text_idx(message) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (instance_type, thread_name, toStartOfMinute(event_time))
Usa
Insertar datos desde el catálogo
INSERT INTO SELECT para cargar los ~300 millones desde la tabla del lago de datos a nuestra tabla de ClickHouse:
INSERT INTO single_day_log SELECT * FROM icebench.`icebench.single_day_log`
282634391 rows in set. Elapsed: 237.680 sec. Processed 282.63 million rows, 5.42 GB (1.19 million rows/s., 22.79 MB/s.)
Peak memory usage: 18.62 GiB.
Si ahora ejecutamos la misma consulta sobre la tabla MergeTree, veremos que el rendimiento mejora drásticamente:
Vuelve a ejecutar la consulta
SELECT
logger_name,
count() AS c
FROM single_day_log
WHERE (thread_name = 'TCPHandler')
AND (instance_type = 'm6i.4xlarge')
AND hasToken(message, 'error')
GROUP BY logger_name
ORDER BY c DESC
LIMIT 5
La misma consulta ahora se ejecuta en 0.22 segundos - una mejora de rendimiento de ~40x. Dos optimizaciones clave impulsan esta mejora:
┌─logger_name──────────────┬────c─┐
│ executeQuery │ 6907 │
│ TCPHandler │ 4145 │
│ TCP-Session │ 790 │
│ PostgreSQLConnectionPool │ 530 │
│ ContextAccess (default) │ 392 │
└──────────────────────────┴──────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.220 sec. Processed 13.84 million rows, 2.85 GB (62.97 million rows/s., 12.94 GB/s.)
Peak memory usage: 1.12 GiB.
- Índice primario disperso - La clave
ORDER BY (instance_type, thread_name, ...)permite que ClickHouse salte directamente a los gránulos que coinciden con
instance_type = 'm6i.4xlarge'y
thread_name = 'TCPHandler', lo que reduce las filas procesadas de 283 millones a solo 14 millones.
- Índice de texto completo - El índice
text_idxde la columna
messagepermite que
hasToken(message, 'error')se resuelva mediante el índice, en lugar de analizar cada cadena de mensaje, lo que reduce aún más los datos que ClickHouse necesita leer.