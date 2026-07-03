Carga datos desde formatos de tabla abiertos en tablas MergeTree de ClickHouse para consultas analíticas mucho más rápidas.

En la sección anterior , conectaste ClickHouse a un catálogo de datos y consultaste directamente formatos de tabla abiertos. Aunque consultar los datos in situ es conveniente, los formatos de tabla abiertos no están optimizados para las cargas de trabajo de baja latencia y alta concurrencia que impulsan los paneles y los informes operativos. Para estos casos de uso, cargar los datos en el motor MergeTree de ClickHouse ofrece un rendimiento muy superior.

MergeTree ofrece varias ventajas frente a leer formatos de tabla abiertos directamente:

Índice primario disperso - Ordena los datos en disco según una clave elegida, lo que permite a ClickHouse omitir grandes rangos de filas irrelevantes durante las consultas.

- Ordena los datos en disco según una clave elegida, lo que permite a ClickHouse omitir grandes rangos de filas irrelevantes durante las consultas. Tipos de datos mejorados - Compatibilidad nativa con tipos como JSON, LowCardinality y Enum, lo que permite un almacenamiento más compacto y un procesamiento más rápido.

- Compatibilidad nativa con tipos como JSON, LowCardinality y Enum, lo que permite un almacenamiento más compacto y un procesamiento más rápido. Índices de omisión y índices de texto completo - Estructuras de índice secundario que permiten a ClickHouse omitir gránulos que no coinciden con los predicados de filtrado de una consulta, especialmente eficaces para cargas de trabajo de búsqueda de texto.

y - Estructuras de índice secundario que permiten a ClickHouse omitir gránulos que no coinciden con los predicados de filtrado de una consulta, especialmente eficaces para cargas de trabajo de búsqueda de texto. Inserciones rápidas con compactación automática - ClickHouse está diseñado para inserciones de alto rendimiento y fusiona automáticamente las partes de datos en segundo plano, de forma análoga a la compactación en formatos de tabla abiertos.

- ClickHouse está diseñado para inserciones de alto rendimiento y fusiona automáticamente las partes de datos en segundo plano, de forma análoga a la compactación en formatos de tabla abiertos. Optimizado para lecturas concurrentes - La disposición de almacenamiento columnar de MergeTree, combinada con múltiples capas de caché, admite cargas de trabajo analíticas en tiempo real con alta concurrencia, algo para lo que los formatos de tabla abiertos no están diseñados.

Esta guía muestra cómo cargar datos desde un catálogo en una tabla MergeTree mediante INSERT INTO SELECT para acelerar el análisis.

​ Conéctese al catálogo

Usaremos la misma conexión de Unity Catalog de la guía anterior y nos conectaremos a través del endpoint REST de Iceberg:

SET allow_database_iceberg = 1 ; CREATE DATABASE unity ENGINE = DataLakeCatalog( 'https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog/iceberg-rest' ) SETTINGS catalog_type = 'rest' , catalog_credential = '<client-id>:<client-secret>' , warehouse = 'workspace' , oauth_server_uri = 'https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/oidc/v1/token' , auth_scope = 'all-apis,sql' ;

​ Listar tablas

SHOW TABLES FROM unity

┌─name───────────────────────────────────────────────┐ │ unity.logs │ │ unity.single_day_log │ └────────────────────────────────────────────────────┘

​ Explora el esquema

SHOW CREATE TABLE unity. `icebench.single_day_log` CREATE TABLE unity . `icebench.single_day_log` ( `pull_request_number` Nullable(Int64), `commit_sha` Nullable(String), `check_start_time` Nullable(DateTime64( 6 , 'UTC' )), `check_name` Nullable(String), `instance_type` Nullable(String), `instance_id` Nullable(String), `event_date` Nullable(Date32), `event_time` Nullable(DateTime64( 6 , 'UTC' )), `event_time_microseconds` Nullable(DateTime64( 6 , 'UTC' )), `thread_name` Nullable(String), `thread_id` Nullable( Decimal ( 20 , 0 )), `level` Nullable(String), `query_id` Nullable(String), `logger_name` Nullable(String), `message` Nullable(String), `revision` Nullable(Int64), `source_file` Nullable(String), `source_line` Nullable( Decimal ( 20 , 0 )), `message_format_string` Nullable(String) ) ENGINE = Iceberg( 's3://...' )

Esta tabla contiene ~283 millones de filas de logs de ejecuciones de pruebas de CI de ClickHouse: un conjunto de datos realista para explorar el rendimiento analítico.

SELECT count () FROM unity. `icebench.single_day_log`

┌───count()─┐ │ 282634391 │ -- 282.63 millones └───────────┘ 1 row in set. Elapsed: 1.265 sec.

​ Consulta en la tabla del lago de datos

Ejecutemos una consulta que filtre los logs por nombre de hilo y tipo de instancia, busque errores en el texto del mensaje y agrupe los resultados por logger:

SELECT logger_name, count () AS c FROM icebench. `icebench.single_day_log` WHERE (thread_name = 'TCPHandler' ) AND (instance_type = 'm6i.4xlarge' ) AND hasToken( message , 'error' ) GROUP BY logger_name ORDER BY c DESC LIMIT 5

┌─logger_name──────────────┬────c─┐ │ executeQuery │ 6907 │ │ TCPHandler │ 4145 │ │ TCP-Session │ 790 │ │ PostgreSQLConnectionPool │ 530 │ │ ContextAccess (default) │ 392 │ └──────────────────────────┴──────┘ 5 rows in set. Elapsed: 8.921 sec. Processed 282.63 million rows, 5.42 GB (31.68 million rows/s., 607.26 MB/s.) Peak memory usage: 4.35 GiB.

9 segundos porque ClickHouse debe realizar un escaneo completo de la tabla en todos los archivos Parquet del almacenamiento de objetos. El rendimiento podría mejorar con el particionamiento, pero columnas como logger_name pueden tener una cardinalidad demasiado alta para particionarlas de forma eficaz. Además, no tenemos índices como La consulta tarda casiporque ClickHouse debe realizar un escaneo completo de la tabla en todos los archivos Parquet del almacenamiento de objetos. El rendimiento podría mejorar con el particionamiento, pero columnas comopueden tener una cardinalidad demasiado alta para particionarlas de forma eficaz. Además, no tenemos índices como índices de texto para descartar aún más datos. Aquí es donde MergeTree destaca.

​ Cargar datos en MergeTree

​ Crear una tabla optimizada

Creamos una tabla MergeTree prestando especial atención a la optimización del esquema. Observe algunas diferencias clave con respecto al esquema de Iceberg:

Sin envoltorios Nullable : eliminar Nullable mejora la eficiencia del almacenamiento y el rendimiento de las consultas.

: eliminar mejora la eficiencia del almacenamiento y el rendimiento de las consultas. LowCardinality(String) en las columnas level , instance_type , thread_name y check_name : aplica codificación por diccionario a columnas con pocos valores distintos para mejorar la compresión y acelerar el filtrado.

en las columnas , , y : aplica codificación por diccionario a columnas con pocos valores distintos para mejorar la compresión y acelerar el filtrado. Un índice de texto completo en la columna message : acelera las búsquedas de texto basadas en tokens, como hasToken(message, 'error') .

en la columna : acelera las búsquedas de texto basadas en tokens, como . Una clave ORDER BY de (instance_type, thread_name, toStartOfMinute(event_time)) : alinea los datos en disco con patrones de filtro habituales para que el índice primario disperso pueda omitir gránulos irrelevantes.

SET enable_full_text_index = 1 ; CREATE TABLE single_day_log ( `pull_request_number` Int64, `commit_sha` String, `check_start_time` DateTime64( 6 , 'UTC' ), `check_name` LowCardinality(String), `instance_type` LowCardinality(String), `instance_id` String, `event_date` Date32, `event_time` DateTime64( 6 , 'UTC' ), `event_time_microseconds` DateTime64( 6 , 'UTC' ), `thread_name` LowCardinality(String), `thread_id` Decimal ( 20 , 0 ), `level` LowCardinality(String), `query_id` String, `logger_name` String, `message` String, `revision` Int64, `source_file` String, `source_line` Decimal ( 20 , 0 ), `message_format_string` String, INDEX text_idx( message ) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (instance_type, thread_name, toStartOfMinute(event_time))

​ Insertar datos desde el catálogo

Usa INSERT INTO SELECT para cargar los ~300 millones desde la tabla del lago de datos a nuestra tabla de ClickHouse:

INSERT INTO single_day_log SELECT * FROM icebench. `icebench.single_day_log`

282634391 rows in set. Elapsed: 237.680 sec. Processed 282.63 million rows, 5.42 GB (1.19 million rows/s., 22.79 MB/s.) Peak memory usage: 18.62 GiB.

​ Vuelve a ejecutar la consulta

Si ahora ejecutamos la misma consulta sobre la tabla MergeTree, veremos que el rendimiento mejora drásticamente:

SELECT logger_name, count () AS c FROM single_day_log WHERE (thread_name = 'TCPHandler' ) AND (instance_type = 'm6i.4xlarge' ) AND hasToken( message , 'error' ) GROUP BY logger_name ORDER BY c DESC LIMIT 5

┌─logger_name──────────────┬────c─┐ │ executeQuery │ 6907 │ │ TCPHandler │ 4145 │ │ TCP-Session │ 790 │ │ PostgreSQLConnectionPool │ 530 │ │ ContextAccess (default) │ 392 │ └──────────────────────────┴──────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.220 sec. Processed 13.84 million rows, 2.85 GB (62.97 million rows/s., 12.94 GB/s.) Peak memory usage: 1.12 GiB.

La misma consulta ahora se ejecuta en 0.22 segundos - una mejora de rendimiento de ~40x. Dos optimizaciones clave impulsan esta mejora:

Índice primario disperso - La clave ORDER BY (instance_type, thread_name, ...) permite que ClickHouse salte directamente a los gránulos que coinciden con instance_type = 'm6i.4xlarge' y thread_name = 'TCPHandler' , lo que reduce las filas procesadas de 283 millones a solo 14 millones.

- La clave permite que ClickHouse salte directamente a los gránulos que coinciden con y , lo que reduce las filas procesadas de 283 millones a solo 14 millones. Índice de texto completo - El índice text_idx de la columna message permite que hasToken(message, 'error') se resuelva mediante el índice, en lugar de analizar cada cadena de mensaje, lo que reduce aún más los datos que ClickHouse necesita leer.

El resultado es una consulta capaz de sustentar sin problemas un dashboard en tiempo real, con una escala y una latencia que las consultas sobre archivos Parquet en almacenamiento de objetos no pueden igualar.