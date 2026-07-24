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La integración con el catálogo de Lakekeeper funciona únicamente con tablas Iceberg. Esta integración admite tanto AWS S3 como otros proveedores de almacenamiento en la nube.
ClickHouse admite la integración con varios catálogos (Unity, Glue, REST, Polaris, etc.). Esta guía le mostrará los pasos para consultar sus datos con ClickHouse y el catálogo Lakekeeper. Lakekeeper es una implementación de código abierto de un catálogo REST para Apache Iceberg que ofrece:
  • Implementación nativa en Rust para alto rendimiento y fiabilidad
  • Compatibilidad de la API REST con la especificación de REST catalog de Iceberg
  • Integración con almacenamiento en la nube mediante almacenamiento compatible con S3
Como esta funcionalidad es experimental, deberá habilitarla con: SET allow_experimental_database_iceberg = 1;

Configuración para el desarrollo local

Para el desarrollo y las pruebas en local, puede usar una configuración de Lakekeeper en contenedores. Este enfoque es ideal para el aprendizaje, la creación de prototipos y los entornos de desarrollo.

Requisitos previos

  1. Docker and Docker Compose: Asegúrate de que Docker esté instalado y en ejecución
  2. Configuración de ejemplo: Puedes usar la configuración de Lakekeeper con docker-compose

Configuración del catálogo local de Lakekeeper

Puede usar la configuración oficial de Lakekeeper con Docker Compose, que proporciona un entorno completo con Lakekeeper, un backend de metadatos de PostgreSQL y MinIO como almacenamiento de objetos. Paso 1: Cree una carpeta nueva en la que ejecutar el ejemplo y, a continuación, cree un archivo docker-compose.yml con la siguiente configuración:
Paso 2: Ejecute el siguiente comando para iniciar los servicios:
Paso 3: Espera a que todos los servicios estén listos. Puedes consultar los logs:
La configuración de Lakekeeper requiere que primero se carguen datos de ejemplo en las tablas Iceberg. Asegúrate de que el entorno haya creado y rellenado las tablas antes de intentar consultarlas a través de ClickHouse. La disponibilidad de las tablas depende de la configuración específica de docker-compose y de los scripts de carga de datos de ejemplo.

Conectarse al catálogo local de Lakekeeper

Conéctese al contenedor de ClickHouse:
A continuación, cree la conexión de la base de datos al catálogo de Lakekeeper:

Consultar tablas del catálogo de Lakekeeper con ClickHouse

Ahora que la conexión ya está configurada, puedes empezar a realizar consultas mediante el catálogo de Lakekeeper. Por ejemplo:
Si su configuración incluye datos de ejemplo (como el conjunto de datos de taxis), debería ver tablas como:
Si no ves ninguna tabla, normalmente significa lo siguiente:
  1. El entorno aún no ha creado las tablas de ejemplo
  2. El servicio de catálogo de Lakekeeper no se ha inicializado por completo
  3. El proceso de carga de los datos de ejemplo aún no ha finalizado
Puedes revisar los logs de Spark para ver el progreso de creación de las tablas:
Para consultar una tabla (si está disponible):
Se requieren comillas invertidasLas comillas invertidas son necesarias porque ClickHouse no admite más de un espacio de nombres.
Para inspeccionar el DDL de la tabla:

Cargar datos de tu lago de datos en ClickHouse

Si necesitas cargar datos del catálogo de Lakekeeper en ClickHouse, empieza por crear una tabla local de ClickHouse:
A continuación, carga los datos de la tabla de tu catálogo de Lakekeeper con un INSERT INTO SELECT:
Última modificación el 24 de julio de 2026