ClickHouse admite la integración con múltiples catálogos (Unity, Glue, REST, Polaris, etc.). En esta guía se explica cómo consultar sus datos con ClickHouse y la especificación REST Catalog. El REST Catalog es una especificación de API estandarizada para catálogos Iceberg, compatible con varias plataformas, entre ellas:
La integración con el REST Catalog funciona solo con tablas Iceberg. Esta integración es compatible tanto con AWS S3 como con otros proveedores de almacenamiento en la nube.
- Entornos de desarrollo local (con configuraciones de docker-compose)
- Servicios gestionados como Tabular.io
- Implementaciones self-hosted de REST Catalog
Como esta funcionalidad está en beta, deberá habilitarla con:
SET allow_database_iceberg = 1;
Para el desarrollo y las pruebas locales, puedes usar una configuración de catálogo REST basada en contenedores. Este enfoque es ideal para el aprendizaje, la creación de prototipos y los entornos de desarrollo.
Configuración para desarrollo local
Requisitos previos
- Docker and Docker Compose: Asegúrate de que Docker esté instalado y en funcionamiento
- Configuración de ejemplo: Puedes usar varias configuraciones de docker-compose (consulta las imágenes de Docker alternativas más abajo)
Puede usar varias implementaciones de catálogo REST en contenedores, como Databricks docker-spark-iceberg, que proporciona un entorno completo de Spark + Iceberg + catálogo REST con docker-compose, por lo que resulta ideal para probar integraciones con Iceberg. Paso 1: Cree una carpeta nueva en la que ejecutar el ejemplo y, a continuación, cree un archivo
Configuración de un catálogo REST local
docker-compose.yml con la configuración de Databricks docker-spark-iceberg.
Paso 2: A continuación, cree un archivo
docker-compose.override.yml y añada en él la siguiente configuración del contenedor de ClickHouse:
Paso 3: Ejecuta el siguiente comando para iniciar los servicios:
version: '3.8'
services:
clickhouse:
image: clickhouse/clickhouse-server:25.5.6
container_name: clickhouse
user: '0:0' # Garantiza permisos de root
ports:
- "8123:8123"
- "9002:9000"
volumes:
- ./clickhouse:/var/lib/clickhouse
- ./clickhouse/data_import:/var/lib/clickhouse/data_import # Montar carpeta del dataset
networks:
- iceberg_net
environment:
- CLICKHOUSE_DB=default
- CLICKHOUSE_USER=default
- CLICKHOUSE_DO_NOT_CHOWN=1
- CLICKHOUSE_PASSWORD=
Paso 4: Espera a que todos los servicios estén listos. Puedes revisar los logs:
docker compose up
docker-compose logs -f
La configuración del catálogo REST requiere que primero se carguen datos de ejemplo en las tablas Iceberg. Asegúrate de que el entorno de Spark haya creado y rellenado las tablas antes de intentar consultarlas desde ClickHouse. La disponibilidad de las tablas depende de la configuración específica de
docker-compose y de los scripts de carga de datos de ejemplo.
Conéctese al contenedor de ClickHouse:
Conectarse al REST Catalog local
Luego, cree la conexión de base de datos al catálogo REST:
docker exec -it clickhouse clickhouse-client
SET allow_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE demo
ENGINE = DataLakeCatalog('http://rest:8181/v1', 'admin', 'password')
SETTINGS
catalog_type = 'rest',
storage_endpoint = 'http://minio:9000/lakehouse',
warehouse = 'demo'
Ahora que la conexión está lista, puedes empezar a hacer consultas a través del catálogo REST. Por ejemplo:
Consultar tablas del catálogo REST con ClickHouse
Si su configuración incluye datos de ejemplo (como el conjunto de datos de taxis), debería ver tablas como:
USE demo;
SHOW TABLES;
┌─name──────────┐
│ default.taxis │
└───────────────┘
Para consultar una tabla (si está disponible):
Si no ves ninguna tabla, normalmente significa lo siguiente:
- El entorno de Spark aún no ha creado las tablas de ejemplo
- El servicio de catálogo REST todavía no se ha inicializado por completo
- El proceso de carga de los datos de ejemplo aún no ha finalizado
docker-compose logs spark
SELECT count(*) FROM `default.taxis`;
┌─count()─┐
│ 2171187 │
└─────────┘
Para inspeccionar el DDL de la tabla:
Se requieren backticksLos backticks son obligatorios porque ClickHouse no admite más de un espacio de nombres.
SHOW CREATE TABLE `default.taxis`;
┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE demo.`default.taxis` │
│ ( │
│ `VendorID` Nullable(Int64), │
│ `tpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `tpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `passenger_count` Nullable(Float64), │
│ `trip_distance` Nullable(Float64), │
│ `RatecodeID` Nullable(Float64), │
│ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), │
│ `PULocationID` Nullable(Int64), │
│ `DOLocationID` Nullable(Int64), │
│ `payment_type` Nullable(Int64), │
│ `fare_amount` Nullable(Float64), │
│ `extra` Nullable(Float64), │
│ `mta_tax` Nullable(Float64), │
│ `tip_amount` Nullable(Float64), │
│ `tolls_amount` Nullable(Float64), │
│ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `total_amount` Nullable(Float64), │
│ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `airport_fee` Nullable(Float64) │
│ ) │
│ ENGINE = Iceberg('http://minio:9000/lakehouse/warehouse/default/taxis/', 'admin', '[HIDDEN]') │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Si necesitas cargar datos desde el catálogo REST a ClickHouse, empieza por crear una tabla local en ClickHouse:
Cargar datos desde tu lago de datos a ClickHouse
A continuación, carga los datos desde la tabla de tu catálogo REST mediante un
CREATE TABLE taxis
(
`VendorID` Int64,
`tpep_pickup_datetime` DateTime64(6),
`tpep_dropoff_datetime` DateTime64(6),
`passenger_count` Float64,
`trip_distance` Float64,
`RatecodeID` Float64,
`store_and_fwd_flag` String,
`PULocationID` Int64,
`DOLocationID` Int64,
`payment_type` Int64,
`fare_amount` Float64,
`extra` Float64,
`mta_tax` Float64,
`tip_amount` Float64,
`tolls_amount` Float64,
`improvement_surcharge` Float64,
`total_amount` Float64,
`congestion_surcharge` Float64,
`airport_fee` Float64
)
ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(tpep_pickup_datetime)
ORDER BY (VendorID, tpep_pickup_datetime, PULocationID, DOLocationID);
INSERT INTO SELECT:
INSERT INTO taxis
SELECT * FROM demo.`default.taxis`;