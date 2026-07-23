|Section
|Description
|MCP
|Una colección de guías para ayudarte a configurar y usar Model Context Protocol (MCP) con ClickHouse
|Generación de SQL con IA
|Esta función te permite describir tus necesidades de datos en texto sin formato, que el sistema traduce después en las Sentencias SQL correspondientes.
|Búsqueda vectorial
|Una introducción a vector search y QBit en ClickHouse.
|Jupyter notebooks
|Exploración de datos con Jupyter notebooks y chDB.
Aprendizaje automático y GenAI
Página principal de las guías de casos de uso de aprendizaje automático y GenAI
ClickHouse es ideal como base de datos en tiempo real para impulsar cargas de trabajo de aprendizaje automático. Con ClickHouse, es más fácil que nunca aprovechar GenAI con tus datos analíticos. En esta sección, encontrarás algunas guías sobre cómo se usa ClickHouse para aprendizaje automático y GenAI.
Última modificación el 23 de julio de 2026
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