ClickHouse admite la integración con varios catálogos (Unity, Glue, REST, Polaris, etc.). En esta guía se explican los pasos para consultar sus datos con ClickHouse y el catálogo Nessie. Nessie es un catálogo transaccional de código abierto para lagos de datos que ofrece:
La integración con el catálogo de Nessie solo funciona con tablas Iceberg. Esta integración admite tanto AWS S3 como otros proveedores de almacenamiento en la nube.
- Control de versiones de datos inspirado en Git con ramas y commits
- Transacciones entre tablas y garantías de visibilidad
- Compatibilidad con la API REST y con la especificación de REST catalog de Iceberg
- Un enfoque de lago de datos abierto compatible con Hive, Spark, Dremio, Trino y más
- Implementación lista para producción en Docker o Kubernetes
Como esta funcionalidad es experimental, deberá habilitarla con:
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
Para el desarrollo y las pruebas en local, puedes usar una implementación de Nessie en contenedores. Este enfoque es ideal para aprender, crear prototipos y trabajar en entornos de desarrollo.
Configuración local para desarrollo
Requisitos previos
- Docker y Docker Compose: Asegúrate de que Docker esté instalado y en funcionamiento
- Configuración de ejemplo: Puedes usar la configuración oficial de Docker Compose de Nessie
Puedes usar la configuración oficial de Docker Compose de Nessie, que proporciona un entorno completo con Nessie, un almacén de versiones en memoria y MinIO para el almacenamiento de objetos. Paso 1: Crea una carpeta nueva para ejecutar el ejemplo y, a continuación, crea un archivo
Configuración de un catálogo de Nessie local
docker-compose.yml con la siguiente configuración:
Paso 2: Ejecuta el siguiente comando para iniciar los servicios:
version: '3.8'
services:
nessie:
image: ghcr.io/projectnessie/nessie:latest
ports:
- "19120:19120"
environment:
- nessie.version.store.type=IN_MEMORY
- nessie.catalog.default-warehouse=warehouse
- nessie.catalog.warehouses.warehouse.location=s3://my-bucket/
- nessie.catalog.service.s3.default-options.endpoint=http://minio:9000/
- nessie.catalog.service.s3.default-options.access-key=urn:nessie-secret:quarkus:nessie.catalog.secrets.access-key
- nessie.catalog.service.s3.default-options.path-style-access=true
- nessie.catalog.service.s3.default-options.auth-type=STATIC
- nessie.catalog.secrets.access-key.name=admin
- nessie.catalog.secrets.access-key.secret=password
- nessie.catalog.service.s3.default-options.region=us-east-1
- nessie.server.authentication.enabled=false
depends_on:
minio:
condition: service_healthy
networks:
- iceberg_net
minio:
image: quay.io/minio/minio
ports:
- "9002:9000"
- "9003:9001"
environment:
- MINIO_ROOT_USER=admin
- MINIO_ROOT_PASSWORD=password
- MINIO_REGION=us-east-1
healthcheck:
test: ["CMD", "mc", "ready", "local"]
interval: 5s
timeout: 10s
retries: 5
start_period: 30s
entrypoint: >
/bin/sh -c "
minio server /data --console-address ':9001' &
sleep 10;
mc alias set myminio http://localhost:9000 admin password;
mc mb myminio/my-bucket --ignore-existing;
tail -f /dev/null"
networks:
- iceberg_net
clickhouse:
image: clickhouse/clickhouse-server:head
container_name: nessie-clickhouse
user: '0:0' # Ensures root permissions
ports:
- "8123:8123"
- "9000:9000"
volumes:
- clickhouse_data:/var/lib/clickhouse
- ./clickhouse/data_import:/var/lib/clickhouse/data_import # Mount dataset folder
networks:
- iceberg_net
environment:
- CLICKHOUSE_DB=default
- CLICKHOUSE_USER=default
- CLICKHOUSE_DO_NOT_CHOWN=1
- CLICKHOUSE_PASSWORD=
depends_on:
nessie:
condition: service_started
minio:
condition: service_healthy
volumes:
clickhouse_data:
networks:
iceberg_net:
driver: bridge
Paso 3: Espera a que todos los servicios estén listos. Puedes consultar los logs:
docker compose up -d
docker-compose logs -f
La configuración de Nessie usa un almacén de versiones en memoria y requiere que primero se carguen datos de ejemplo en las tablas Iceberg. Asegúrate de que el entorno haya creado y llenado las tablas antes de intentar consultarlas a través de ClickHouse.
Conéctese a su contenedor de ClickHouse:
Conectarse al catálogo de Nessie local
A continuación, cree la conexión de base de datos con el catálogo de Nessie:
docker exec -it nessie-clickhouse clickhouse-client
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE demo
ENGINE = DataLakeCatalog('http://nessie:19120/iceberg', 'admin', 'password')
SETTINGS catalog_type = 'rest', storage_endpoint = 'http://minio:9002/my-bucket', warehouse = 'warehouse'
Ahora que la conexión está configurada, puede empezar a hacer consultas a través del catálogo de Nessie. Por ejemplo:
Consultar tablas del catálogo de Nessie con ClickHouse
Si tu configuración incluye datos de ejemplo (como el conjunto de datos de taxis), deberías ver tablas como:
USE demo;
SHOW TABLES;
┌─name──────────┐
│ default.taxis │
└───────────────┘
Para consultar una tabla (si está disponible):
Si no ve ninguna tabla, por lo general significa lo siguiente:
- El entorno todavía no ha creado las tablas de ejemplo
- El servicio del catálogo de Nessie no está completamente inicializado
- El proceso de carga de los datos de ejemplo aún no ha finalizado
docker-compose logs nessie
SELECT count(*) FROM `default.taxis`;
┌─count()─┐
│ 2171187 │
└─────────┘
Para inspeccionar el DDL de la tabla:
Se requieren backticksLos backticks son necesarios porque ClickHouse no admite más de un espacio de nombres.
SHOW CREATE TABLE `default.taxis`;
┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE demo.`default.taxis` │
│ ( │
│ `VendorID` Nullable(Int64), │
│ `tpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `tpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `passenger_count` Nullable(Float64), │
│ `trip_distance` Nullable(Float64), │
│ `RatecodeID` Nullable(Float64), │
│ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), │
│ `PULocationID` Nullable(Int64), │
│ `DOLocationID` Nullable(Int64), │
│ `payment_type` Nullable(Int64), │
│ `fare_amount` Nullable(Float64), │
│ `extra` Nullable(Float64), │
│ `mta_tax` Nullable(Float64), │
│ `tip_amount` Nullable(Float64), │
│ `tolls_amount` Nullable(Float64), │
│ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `total_amount` Nullable(Float64), │
│ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `airport_fee` Nullable(Float64) │
│ ) │
│ ENGINE = Iceberg('http://localhost:9002/my-bucket/default/taxis/', 'admin', '[HIDDEN]') │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Si necesitas cargar datos del catálogo de Nessie en ClickHouse, empieza por crear una tabla local en ClickHouse:
Cargar datos desde tu lago de datos a ClickHouse
Luego, carga los datos de la tabla de tu catálogo de Nessie mediante un
CREATE TABLE taxis
(
`VendorID` Int64,
`tpep_pickup_datetime` DateTime64(6),
`tpep_dropoff_datetime` DateTime64(6),
`passenger_count` Float64,
`trip_distance` Float64,
`RatecodeID` Float64,
`store_and_fwd_flag` String,
`PULocationID` Int64,
`DOLocationID` Int64,
`payment_type` Int64,
`fare_amount` Float64,
`extra` Float64,
`mta_tax` Float64,
`tip_amount` Float64,
`tolls_amount` Float64,
`improvement_surcharge` Float64,
`total_amount` Float64,
`congestion_surcharge` Float64,
`airport_fee` Float64
)
ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(tpep_pickup_datetime)
ORDER BY (VendorID, tpep_pickup_datetime, PULocationID, DOLocationID);
INSERT INTO SELECT:
INSERT INTO taxis
SELECT * FROM demo.`default.taxis`;