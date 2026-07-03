Los puertos descritos como predeterminados significan que el número de puerto está configurado en
/etc/clickhouse-server/config.xml. Para personalizar la configuración, añada un archivo a
/etc/clickhouse-server/config.d/. Consulte la documentación del archivo de configuración.
|Puerto
|Descripción
|Cloud
|OSS
|2181
|Puerto de servicio predeterminado de ZooKeeper. Nota: consulte
9181 para ClickHouse Keeper
|✓
|8123
|Puerto HTTP predeterminado
|✓
|8443
|Puerto HTTP SSL/TLS predeterminado
|✓
|✓
|9000
|Puerto del protocolo nativo (también denominado protocolo TCP de ClickHouse). Lo utilizan aplicaciones y procesos de ClickHouse como
clickhouse-server,
clickhouse-client y herramientas nativas de ClickHouse. Se usa para la comunicación entre servidores en consultas distribuidas.
|✓
|9004
|Puerto de emulación de MySQL
|✓
|9005
|Puerto de emulación de PostgreSQL (también se usa para la comunicación segura si SSL está habilitado para ClickHouse).
|✓
|9009
|Puerto de comunicación entre servidores para acceso a datos de bajo nivel. Se usa para el intercambio de datos, la replicación y la comunicación entre servidores.
|✓
|9010
|SSL/TLS para comunicaciones entre servidores
|✓
|9011
|Puerto del protocolo PROXYv1 para el protocolo nativo
|✓
|9019
|Puente JDBC
|✓
|9100
|Puerto gRPC
|✓
|9181
|Puerto recomendado de ClickHouse Keeper
|✓
|9234
|Puerto Raft recomendado de ClickHouse Keeper (también se usa para la comunicación segura si
<secure>1</secure> está habilitado)
|✓
|9363
|Puerto predeterminado de métricas de Prometheus
|✓
|9281
|Puerto SSL seguro recomendado de ClickHouse Keeper
|✓
|9440
|Puerto SSL/TLS del protocolo nativo
|✓
|✓
|42000
|Puerto predeterminado de Graphite
|✓