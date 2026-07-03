Esta página describe los roles estándar y sus permisos asociados en la consola de ClickHouse Cloud

​ Roles de la organización

Consulta Manage cloud users para ver las instrucciones sobre cómo asignar roles de organización.

ClickHouse ofrece cuatro roles de nivel de organización para la gestión de usuarios. Solo el rol Admin tiene acceso predeterminado a los servicios. Todos los demás roles deben combinarse con roles de nivel de servicio para poder interactuar con los servicios.

Rol Descripción Admin Realiza todas las tareas administrativas de una organización y controla toda la configuración. Este rol se asigna de forma predeterminada al primer usuario de la organización y tiene automáticamente permisos de Service Admin en todos los servicios. Billing Permite ver el uso y las facturas, y gestionar los métodos de pago. Org API reader Permisos de API para gestionar la configuración y los usuarios a nivel de organización, sin acceso a los servicios. Member Solo permite iniciar sesión y gestionar la configuración del perfil personal. Se asigna de forma predeterminada a los usuarios de SAML SSO.

​ Roles de servicio

Consulta Manage cloud users para obtener instrucciones sobre cómo asignar roles de servicio.

Los permisos del servicio deben ser concedidos explícitamente por un admin a los usuarios con roles distintos del rol de admin. El rol de admin del servicio viene preconfigurado con acceso de administrador a la consola SQL, pero puede modificarse para reducir o eliminar permisos.

Rol Descripción Service reader Ver servicios y configuración. Service admin Gestionar la configuración del servicio. Service API reader Permisos de API para leer la configuración del servicio en todos los servicios. Service API admin Permisos de API para gestionar la configuración del servicio en todos los servicios. Basic service API reader Permisos de API para usar endpoints de Query API.

​ Roles de la Consola SQL

Consulta Administrar asignaciones de roles de la Consola SQL para obtener instrucciones sobre cómo asignar roles de la Consola SQL.

Rol Descripción Consola SQL de solo lectura Acceso de solo lectura a las bases de datos dentro del servicio. Administrador de la Consola SQL Acceso administrativo a las bases de datos dentro del servicio, equivalente al rol de base de datos Default.

​ Permisos de la consola

La siguiente tabla describe los permisos de la consola de ClickHouse y de la consola SQL. El encabezado de cada categoría enlaza a información adicional.