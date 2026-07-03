Consulta Manage cloud users para ver las instrucciones sobre cómo asignar roles de organización. ClickHouse ofrece cuatro roles de nivel de organización para la gestión de usuarios. Solo el rol Admin tiene acceso predeterminado a los servicios. Todos los demás roles deben combinarse con roles de nivel de servicio para poder interactuar con los servicios.
Roles de la organización
|Rol
|Descripción
|Admin
|Realiza todas las tareas administrativas de una organización y controla toda la configuración. Este rol se asigna de forma predeterminada al primer usuario de la organización y tiene automáticamente permisos de Service Admin en todos los servicios.
|Billing
|Permite ver el uso y las facturas, y gestionar los métodos de pago.
|Org API reader
|Permisos de API para gestionar la configuración y los usuarios a nivel de organización, sin acceso a los servicios.
|Member
|Solo permite iniciar sesión y gestionar la configuración del perfil personal. Se asigna de forma predeterminada a los usuarios de SAML SSO.
Consulta Manage cloud users para obtener instrucciones sobre cómo asignar roles de servicio. Los permisos del servicio deben ser concedidos explícitamente por un admin a los usuarios con roles distintos del rol de admin. El rol de admin del servicio viene preconfigurado con acceso de administrador a la consola SQL, pero puede modificarse para reducir o eliminar permisos.
Roles de servicio
|Rol
|Descripción
|Service reader
|Ver servicios y configuración.
|Service admin
|Gestionar la configuración del servicio.
|Service API reader
|Permisos de API para leer la configuración del servicio en todos los servicios.
|Service API admin
|Permisos de API para gestionar la configuración del servicio en todos los servicios.
|Basic service API reader
|Permisos de API para usar endpoints de Query API.
Consulta Administrar asignaciones de roles de la Consola SQL para obtener instrucciones sobre cómo asignar roles de la Consola SQL.
Roles de la Consola SQL
|Rol
|Descripción
|Consola SQL de solo lectura
|Acceso de solo lectura a las bases de datos dentro del servicio.
|Administrador de la Consola SQL
|Acceso administrativo a las bases de datos dentro del servicio, equivalente al rol de base de datos Default.
La siguiente tabla describe los permisos de la consola de ClickHouse y de la consola SQL. El encabezado de cada categoría enlaza a información adicional.
Permisos de la consola
|Permiso
|Descripción
|Organización (más información)
|Permisos a nivel de organización
|control-plane:organization:view
|Ver los detalles de la organización y los metadatos de solo lectura.
|control-plane:organization:manage
|Gestionar la configuración de la organización y los usuarios.
|Facturación (más información)
|Gestión de la facturación y las facturas
|control-plane:organization:manage-billing
|Gestionar la configuración de facturación, los métodos de pago y las facturas.
|control-plane:organization:view-billing
|Ver el uso de facturación y las facturas.
|Claves API (más información)
|Gestión de las claves API de la organización
|control-plane:organization:view-api-keys
|Ver las claves API de la organización.
|control-plane:organization:create-api-keys
|Crear nuevas claves API para la organización.
|control-plane:organization:update-api-keys
|Actualizar las claves API existentes y sus permisos.
|control-plane:organization:delete-api-keys
|Revocar o eliminar claves API.
|Soporte (más información)
|Gestión de casos de soporte
|control-plane:support:manage
|Crear y gestionar casos de soporte e interacciones con el soporte de ClickHouse.
|Servicio (general)
|Permisos generales a nivel de servicio
|control-plane:service:view
|Ver metadatos, configuración y estado a nivel de servicio.
|control-plane:service:manage
|Gestionar la configuración del servicio y las operaciones de su ciclo de vida.
|Backups (más información)
|Copias de seguridad del servicio y puntos de restauración
|control-plane:service:view-backups
|Ver las copias de seguridad y los puntos de restauración de un servicio.
|control-plane:service:manage-backups
|Crear, gestionar y restaurar copias de seguridad del servicio.
|Lista de acceso IP (más información)
|Gestionar listas de acceso IP y el filtrado de red
|control-plane:service:manage-ip-access-list
|Gestionar las listas de acceso IP y el filtrado de red de un servicio.
|IA generativa (más información)
|Configurar funciones de IA generativa
|control-plane:service:manage-generative-ai
|Configurar y gestionar funciones y ajustes de IA generativa para un servicio.
|Query API endpoints (más información)
|Query API endpoints
|control-plane:service:view-query-api-endpoints
|Ver los Query API endpoints y su configuración.
|control-plane:service:manage-query-api-endpoints
|Crear y gestionar Query API endpoints.
|Endpoints privados (más información)
|Redes privadas y endpoints
|control-plane:service:view-private-endpoints
|Ver la configuración del endpoint privado de un servicio.
|control-plane:service:manage-private-endpoints
|Crear y gestionar endpoints privados y redes privadas.
|ClickPipes (más información)
|Integración de ClickPipes
|control-plane:service:manage-clickpipes
|Gestionar la integración de ClickPipes y la configuración relacionada. Actualmente, para acceder a la pestaña Fuentes de datos se requiere
control-plane:service:manage (“Gestionar y eliminar servicios seleccionados”).
|Escalado (más información)
|Configuración de escalado y autoscaling
|control-plane:service:view-scaling-config
|Ver la configuración de escalado y los ajustes de autoscaling de un servicio.
|control-plane:service:manage-scaling-config
|Modificar la configuración de escalado y desencadenar operaciones de escalado.
|ClickStack (más información)
|Integraciones de observabilidad de ClickStack
|control-plane:service:manage-clickstack-api
|Gestionar el acceso a la API de ClickStack y las integraciones relacionadas.
|Asignación de roles de la consola SQL (más información)
|Gestionar asignaciones de roles de la consola SQL
|sql-console:database:access
|Acceso sin contraseña a la base de datos a través de la consola SQL (solo puede usarse con sql-console-admin o sql-console-readonly)