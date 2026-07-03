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Roles de la organización

Consulta Manage cloud users para ver las instrucciones sobre cómo asignar roles de organización. ClickHouse ofrece cuatro roles de nivel de organización para la gestión de usuarios. Solo el rol Admin tiene acceso predeterminado a los servicios. Todos los demás roles deben combinarse con roles de nivel de servicio para poder interactuar con los servicios.

Roles de servicio

Consulta Manage cloud users para obtener instrucciones sobre cómo asignar roles de servicio. Los permisos del servicio deben ser concedidos explícitamente por un admin a los usuarios con roles distintos del rol de admin. El rol de admin del servicio viene preconfigurado con acceso de administrador a la consola SQL, pero puede modificarse para reducir o eliminar permisos.

Roles de la Consola SQL

Consulta Administrar asignaciones de roles de la Consola SQL para obtener instrucciones sobre cómo asignar roles de la Consola SQL.

Permisos de la consola

La siguiente tabla describe los permisos de la consola de ClickHouse y de la consola SQL. El encabezado de cada categoría enlaza a información adicional.
Última modificación el 3 de julio de 2026