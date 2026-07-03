users del archivo de configuración
users.xml contiene la configuración de los usuarios.
Estructura de la sección
ClickHouse también admite el flujo de trabajo basado en SQL para administrar usuarios. Recomendamos utilizarlo.
users:
<users>
<!-- Si no se especificó el nombre de usuario, se utiliza el usuario 'default'. -->
<user_name>
<!-- Solo se puede especificar un método de autenticación en el nivel users.user_name. Por ejemplo: -->
<password></password>
<!-- O (exclusivo) -->
<password_sha256_hex></password_sha256_hex>
<!-- O (exclusivo) (N.B. se permiten múltiples claves SSH por compatibilidad con versiones anteriores) -->
<ssh_keys>
<ssh_key>
<type>ssh-ed25519</type>
<base64_key>AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDNf0r6vRl24Ix3tv2IgPmNPO2ATa2krvt80DdcTatLj</base64_key>
</ssh_key>
<ssh_key>
<type>ecdsa-sha2-nistp256</type>
<base64_key>AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBNxeV2uN5UY6CUbCzTA1rXfYimKQA5ivNIqxdax4bcMXz4D0nSk2l5E1TkR5mG8EBWtmExSPbcEPJ8V7lyWWbA8=</base64_key>
</ssh_key>
<ssh_key>
<type>ssh-rsa</type>
<base64_key>AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCpgqL1SHhPVBOTFlOm0pu+cYBbADzC2jL41sPMawYCJHDyHuq7t+htaVVh2fRgpAPmSEnLEC2d4BEIKMtPK3bfR8plJqVXlLt6Q8t4b1oUlnjb3VPA9P6iGcW7CV1FBkZQEVx8ckOfJ3F+kI5VsrRlEDgiecm/C1VPl0/9M2llW/mPUMaD65cM9nlZgM/hUeBrfxOEqM11gDYxEZm1aRSbZoY4dfdm3vzvpSQ6lrCrkjn3X2aSmaCLcOWJhfBWMovNDB8uiPuw54g3ioZ++qEQMlfxVsqXDGYhXCrsArOVuW/5RbReO79BvXqdssiYShfwo+GhQ0+aLWMIW/jgBkkqx/n7uKLzCMX7b2F+aebRYFh+/QXEj7SnihdVfr9ud6NN3MWzZ1ltfIczlEcFLrLJ1Yq57wW6wXtviWh59WvTWFiPejGjeSjjJyqqB49tKdFVFuBnIU5u/bch2DXVgiAEdQwUrIp1ACoYPq22HFFAYUJrL32y7RxX3PGzuAv3LOc=</base64_key>
</ssh_key>
</ssh_keys>
<!-- O (exclusivo) para múltiples métodos de autenticación: -->
<auth_methods>
<method1>
<password></password>
</method1>
<method2>
<password_sha256_hex></password_sha256_hex>
</method2>
<!-- ... -->
<methodN>
<!-- ... -->
</methodN>
</auth_methods>
<access_management>0|1</access_management>
<networks incl="networks" replace="replace">
</networks>
<profile>profile_name</profile>
<quota>default</quota>
<default_database>default</default_database>
<databases>
<database_name>
<table_name>
<filter>expression</filter>
</table_name>
</database_name>
</databases>
<grants>
<query>GRANT SELECT ON system.*</query>
</grants>
</user_name>
<!-- Configuración de otros usuarios -->
</users>
La contraseña se puede especificar en texto plano o en SHA256 (formato hex).
user_name/password
-
Para asignar una contraseña en texto plano (no recomendado), colóquela en un elemento
password. Por ejemplo,
<password>qwerty</password>. La contraseña puede dejarse en blanco.
-
Para asignar una contraseña mediante su hash SHA256, colóquela en un elemento
password_sha256_hex. Por ejemplo,
<password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex>. Ejemplo de cómo generar una contraseña desde la shell:La primera línea del resultado es la contraseña. La segunda línea es el hash SHA256 correspondiente.
PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c8); echo "$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD" | sha256sum | tr -d '-'
-
Para mantener la compatibilidad con los clientes MySQL, la contraseña se puede especificar como hash double SHA1. Colóquela en el elemento
password_double_sha1_hex. Por ejemplo,
<password_double_sha1_hex>08b4a0f1de6ad37da17359e592c8d74788a83eb0</password_double_sha1_hex>. Ejemplo de cómo generar una contraseña desde la shell:La primera línea del resultado es la contraseña. La segunda línea es el hash double SHA1 correspondiente.
PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c8); echo "$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD" | sha1sum | tr -d '-' | xxd -r -p | sha1sum | tr -d '-'
La contraseña de un solo uso basada en el tiempo (TOTP) puede utilizarse para autenticar a los usuarios de ClickHouse mediante la generación de códigos de acceso temporales válidos durante un tiempo limitado. Este método de autenticación TOTP cumple con los estándares de RFC 6238, lo que lo hace compatible con aplicaciones TOTP populares como Google Authenticator, 1Password y herramientas similares. Puede configurarse mediante el archivo de configuración
Configuración de autenticación TOTP
users.xml, además de la autenticación basada en contraseña.
Aún no es compatible con el control de acceso basado en SQL.
Para autenticarse mediante TOTP, los usuarios deben proporcionar una contraseña principal junto con una contraseña de un solo uso generada por su aplicación TOTP mediante la opción de línea de comandos
--one-time-password o concatenada a la contraseña principal con el carácter ’+’.
Por ejemplo, si la contraseña principal es
some_password y el código TOTP generado es
345123, el usuario puede especificar
--password some_password+345123 o
--password some_password --one-time-password 345123 al conectarse a ClickHouse. Si no se especifica ninguna contraseña,
clickhouse-client la solicitará de forma interactiva.
Para habilitar la autenticación TOTP para un usuario, configure la sección
time_based_one_time_password en
users.xml. Esta sección define la configuración de TOTP, como el secreto, el período de validez, la cantidad de dígitos y el algoritmo hash.
Ejemplo
Este comando generará un secreto codificado en base32 que se puede añadir al campo
<clickhouse>
<!-- ... -->
<users>
<my_user>
<!-- Autenticación primaria basada en contraseña: -->
<password>some_password</password>
<password_sha256_hex>1464acd6765f91fccd3f5bf4f14ebb7ca69f53af91b0a5790c2bba9d8819417b</password_sha256_hex>
<!-- ... o cualquier otro método de autenticación compatible ... -->
<!-- Configuración de autenticación TOTP -->
<time_based_one_time_password>
<secret>JBSWY3DPEHPK3PXP</secret> <!-- Secreto TOTP codificado en Base32 -->
<period>30</period> <!-- Opcional: período de validez del OTP en segundos -->
<digits>6</digits> <!-- Opcional: número de dígitos del OTP -->
<algorithm>SHA1</algorithm> <!-- Opcional: algoritmo hash: SHA1, SHA256, SHA512 -->
</time_based_one_time_password>
</my_user>
</users>
</clickhouse>
Parámetros:
- secret - (Obligatorio) La clave secreta codificada en base32 utilizada para generar códigos TOTP.
- period - Opcional. Establece el período de validez de cada OTP en segundos. Debe ser un número positivo que no supere 120. El valor predeterminado es 30.
- digits - Opcional. Especifica el número de dígitos de cada OTP. Debe estar entre 4 y 10. El valor predeterminado es 6.
- algorithm - Opcional. Define el algoritmo hash para generar los OTP. Los valores admitidos son SHA1, SHA256 y SHA512. El valor predeterminado es SHA1.
Generación de un secreto TOTP
Para generar un secreto compatible con TOTP para usarlo con ClickHouse, ejecute el siguiente comando en la terminal:
```bash
$ base32 -w32 < /dev/urandom | head -1
secret de users.xml.
Para habilitar TOTP para un usuario específico, añada a cualquier campo existente basado en contraseña (como
password o
password_sha256_hex) otra sección
time_based_one_time_password.
La herramienta qrencode puede utilizarse para generar un código QR para el secreto de TOTP.
Después de configurar TOTP para un usuario, se puede usar una contraseña de un solo uso como parte del proceso de autenticación, tal como se describe más arriba.
$ qrencode -t ansiutf8 'otpauth://totp/ClickHouse?issuer=ClickHouse&secret=JBSWY3DPEHPK3PXP'
nombre de usuario/clave SSHEsta configuración permite autenticarse con claves SSH. Dada una clave SSH (como la generada con
ssh-keygen), por ejemplo
Se espera que el elemento
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDNf0r6vRl24Ix3tv2IgPmNPO2ATa2krvt80DdcTatLj john@example.com
ssh_key sea
Sustituya
<ssh_key>
<type>ssh-ed25519</type>
<base64_key>AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDNf0r6vRl24Ix3tv2IgPmNPO2ATa2krvt80DdcTatLj</base64_key>
</ssh_key>
ssh-ed25519 por
ssh-rsa o
ecdsa-sha2-nistp256 en el caso de los otros algoritmos compatibles.
Múltiples métodos de autenticaciónSe puede configurar un mismo usuario con varios métodos de autenticación mediante el elemento
<auth_methods>. Esto permite que un usuario se autentique con cualquiera de los métodos indicados; por ejemplo, un usuario podría tener tanto una contraseña como una credencial LDAP, y el inicio de sesión con cualquiera de ellas se realizaría correctamente.
Cada elemento hijo de
<auth_methods> es un contenedor con un nombre arbitrario que incluye exactamente un tipo de autenticación. El nombre del contenedor (p. ej.,
<method1>,
<primary>,
<a1>) no importa; solo se utiliza el elemento interno de autenticación.
Ejemplo: varias contraseñas
Ejemplo: tipos de autenticación mixtos
<users>
<my_user>
<auth_methods>
<primary>
<password>password_one</password>
</primary>
<secondary>
<password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex>
</secondary>
</auth_methods>
</my_user>
</users>
Se admiten los siguientes tipos de autenticación dentro de
<users>
<my_user>
<auth_methods>
<a1>
<password>plaintext_pass</password>
</a1>
<a2>
<password_sha256_hex>e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855</password_sha256_hex>
</a2>
<a3>
<ldap>
<server>my_ldap_server</server>
</ldap>
</a3>
</auth_methods>
</my_user>
</users>
<auth_methods>:
password— contraseña en texto plano
password_sha256_hex— hash de contraseña SHA256
password_scram_sha256_hex— hash de contraseña SCRAM-SHA-256
password_double_sha1_hex— hash de contraseña double SHA1
ldap— autenticación del servidor LDAP
kerberos— autenticación Kerberos
ssl_certificates— autenticación mediante certificado SSL
ssh_keys— autenticación mediante claves SSH
http_authentication— autenticación HTTP
<auth_methods>no puede usarse junto con métodos de autenticación especificados a nivel del usuario. Use un estilo u otro, no ambos.
<auth_methods>debe contener al menos un método de autenticación.
- Cada elemento contenedor dentro de
<auth_methods>debe contener exactamente un tipo de autenticación (con la excepción de
<ssh_keys>, que puede contener varios por compatibilidad con versiones anteriores).
- TOTP (
<time_based_one_time_password>) se especifica a nivel del usuario (fuera de
<auth_methods>) y se aplica a todos los métodos basados en contraseña de la lista. Se requiere al menos un método basado en contraseña cuando TOTP está habilitado.
auth_methods con TOTP
En este ejemplo, la verificación TOTP se aplica al método basado en contraseña (
<users>
<my_user>
<auth_methods>
<a1>
<password>my_password</password>
</a1>
<a2>
<ldap>
<server>ldap_server_1</server>
</ldap>
</a2>
</auth_methods>
<time_based_one_time_password>
<secret>JBSWY3DPEHPK3PXP</secret>
</time_based_one_time_password>
</my_user>
</users>
<password>), mientras que el método LDAP se autentica de forma independiente frente al servidor externo.
access_managementEsta configuración habilita o deshabilita el uso del control de acceso y la administración de cuentas basado en SQL para el usuario. Valores posibles:
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
grantsEsta configuración permite otorgar cualquier privilegio al usuario seleccionado. Cada elemento de la lista debe ser una consulta
GRANT sin beneficiarios especificados.
Ejemplo:
Esta configuración no puede especificarse al mismo tiempo que las opciones
<user1>
<grants>
<query>GRANT SHOW ON *.*</query>
<query>GRANT CREATE ON *.* WITH GRANT OPTION</query>
<query>GRANT SELECT ON system.*</query>
</grants>
</user1>
dictionaries,
access_management,
named_collection_control,
show_named_collections_secrets
y
allow_databases.
user_name/networksLista de redes desde las que el usuario puede conectarse al servidor de ClickHouse. Cada elemento de la lista puede tener una de las siguientes formas:
-
<ip>— Dirección IP o máscara de red. Ejemplos:
213.180.204.3,
10.0.0.1/8,
10.0.0.1/255.255.255.0,
2a02:6b8::3,
2a02:6b8::3/64,
2a02:6b8::3/ffff:ffff:ffff:ffff::.
-
<host>— Nombre de host. Ejemplo:
example01.host.ru. Para comprobar el acceso, se realiza una consulta DNS y todas las direcciones IP devueltas se comparan con la dirección remota.
-
<host_regexp>— Expresión regular para nombres de host. Ejemplo:
^example\d\d-\d\d-\d\.host\.ru$Para comprobar el acceso, se realiza una consulta DNS PTR para la dirección remota y luego se aplica la expresión regular especificada. Después, se realiza otra consulta DNS para los resultados de la consulta PTR y todas las direcciones recibidas se comparan con la dirección remota. Recomendamos encarecidamente que la expresión regular termine con $.
<ip>::/0</ip>
Para permitir el acceso solo desde localhost, especifique:
No es seguro permitir el acceso desde cualquier red, a menos que haya un firewall configurado correctamente o que el servidor no esté conectado directamente a Internet.
<ip>::1</ip>
<ip>127.0.0.1</ip>
user_name/profilePuede asignar un perfil de configuración al usuario. Los perfiles de configuración se configuran en una sección independiente del archivo
users.xml. Para obtener más información, consulte Perfiles de configuración.
user_name/quotaLas cuotas permiten realizar un seguimiento o limitar el uso de recursos durante un período de tiempo. Las cuotas se configuran en la sección
quotas
del archivo de configuración
users.xml.
Puede asignar un conjunto de cuotas al usuario. Para obtener una descripción detallada de la configuración de las cuotas, consulte Cuotas.
user_name/databasesEn esta sección, puede limitar las filas que ClickHouse devuelve para las consultas
SELECT realizadas por el usuario actual, implementando así una seguridad básica a nivel de fila.
Ejemplo
La siguiente configuración hace que el usuario
user1 solo pueda ver, como resultado de las consultas
SELECT, las filas de
table1 en las que el valor del campo
id es 1000.
El
<user1>
<databases>
<database_name>
<table1>
<filter>id = 1000</filter>
</table1>
</database_name>
</databases>
</user1>
filter puede ser cualquier expresión que produzca un valor de tipo UInt8. Normalmente contiene comparaciones y operadores lógicos. Las filas de
database_name.table1 para las que
filter da como resultado 0 no se devuelven a este usuario. El filtrado es incompatible con las operaciones
PREWHERE y desactiva la optimización
WHERE→PREWHERE.
RolesPuede crear cualquiera de los roles predefinidos mediante la sección
roles del archivo de configuración
user.xml.
Estructura de la sección
roles:
Estos roles también se pueden asignar a los usuarios desde la sección
<roles>
<test_role>
<grants>
<query>GRANT SHOW ON *.*</query>
<query>REVOKE SHOW ON system.*</query>
<query>GRANT CREATE ON *.* WITH GRANT OPTION</query>
</grants>
</test_role>
</roles>
users:
<users>
<user_name>
...
<grants>
<query>GRANT test_role</query>
</grants>
</user_name>
<users>