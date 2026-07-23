La siguiente guía asume que has implementado Open Source ClickStack siguiendo las instrucciones para la imagen todo en uno o Local Mode Only, y que ya has completado la creación inicial del usuario. Como alternativa, puedes omitir toda la configuración local y conectarte directamente a nuestra demo alojada de ClickStack en play-clickstack.clickhouse.com, que utiliza este conjunto de datos.

Esta guía utiliza un conjunto de datos de muestra alojado en el ClickHouse playground público en sql.clickhouse.com , al que puedes conectarte desde tu implementación local de ClickStack.

No compatible con Managed ClickStack Las bases de datos remotas no son compatibles cuando se usa Managed ClickStack. Por lo tanto, este conjunto de datos tampoco es compatible.

Contiene aproximadamente 40 horas de datos capturados de la versión para ClickHouse de la demo oficial de OpenTelemetry (OTel). Los datos se reproducen cada noche con las marcas de tiempo ajustadas a la ventana temporal actual, lo que permite a los usuarios explorar el comportamiento del sistema mediante los logs, las trazas y las métricas integrados en HyperDX.

Variaciones en los datos Como el conjunto de datos se vuelve a reproducir cada día desde la medianoche, las visualizaciones exactas pueden variar según el momento en que explores la demo.

​ Escenario de Demo

En esta demo, investigamos un incidente relacionado con un sitio web de comercio electrónico que vende telescopios y accesorios.

El equipo de atención al cliente ha informado de que los usuarios están teniendo problemas para completar los pagos al finalizar la compra. El problema se ha escalado al equipo de Site Reliability Engineering (SRE) para investigarlo.

Con HyperDX, el equipo de SRE analizará logs, trazas y métricas para diagnosticar y resolver el problema, y después revisará los datos de la sesión para confirmar si sus conclusiones coinciden con el comportamiento real de los usuarios.

​ Demo de OpenTelemetry

​ Arquitectura de la demo

La demo se compone de microservicios escritos en distintos lenguajes de programación que se comunican entre sí mediante gRPC y HTTP, además de un generador de carga que usa Locust para simular tráfico de usuarios. El código fuente original de esta demo se ha modificado para usar la instrumentación de ClickStack

Puedes encontrar más detalles sobre la demo en:

​ Pasos de la demo

Hemos instrumentado esta demo con SDKs de ClickStack, con los servicios desplegados en Kubernetes, de los que también se han recopilado métricas y logs.