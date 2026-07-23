|Conjunto de datos
|Descripción
|Datos de ejemplo
|Cargue un conjunto de datos de ejemplo que contiene logs, trazas y métricas de nuestro entorno de demostración
|Monitorización de Kubernetes
|Supervise un clúster de Kubernetes con ClickStack
|Datos locales
|Recopile métricas y logs del sistema local y envíelos a ClickStack para analizarlos
|Datos remotos de demostración
|Conéctese a nuestro clúster remoto de demostración y explore un problema
|Session Replay Demo
|Instrumente una aplicación web de demostración para session replay y vea sus interacciones en ClickStack
|Chrome Extension
|Inyecte el SDK del navegador en cualquier sitio web con la HyperDX Chrome extension, sin necesidad de modificar el código de la aplicación
|Datos sintéticos con otelgen
|Use
otelgen para enviar logs, trazas y métricas sintéticos a un ClickStack OpenTelemetry collector en ejecución
Datos de ejemplo y demos
Primeros pasos con ClickStack y conjuntos de datos de ejemplo
Esta sección ofrece varios conjuntos de datos y ejemplos para ayudarle a empezar a usar ClickStack. Estos ejemplos muestran distintas formas de trabajar con datos de observabilidad en ClickStack, desde el desarrollo local hasta entornos de producción.
Última modificación el 23 de julio de 2026
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