En resumenEsta guía explica cómo instrumentar una aplicación web para session replay con el SDK para navegador de ClickStack. A diferencia de otros conjuntos de datos de ejemplo que cargan datos pregenerados, esta demostración ofrece una aplicación interactiva en la que generas datos de sesión mediante tus propias interacciones.Tiempo requerido: 10-15 minutos
La aplicación de demostración de session replay es un explorador de documentación creado con JavaScript puro. Demuestra lo mínima que puede ser la instrumentación de session replay: una etiqueta
Descripción general
<script> y una llamada de inicialización capturan automáticamente todas las interacciones del usuario.
El repositorio incluye dos ramas:
main— totalmente instrumentada y lista para usar de inmediato
pre-instrumented— una versión limpia sin instrumentación, con comentarios en el código que indican dónde añadirla
main para ver session replay en acción y luego recorre el código de instrumentación para que puedas aplicar el mismo patrón en tu propia aplicación.
Para obtener más contexto sobre qué es Session Replay y cómo encaja en ClickStack, consulta la página de la funcionalidad Session Replay.
Requisitos previos
- Docker y Docker Compose instalados
- Puertos 3000, 4317, 4318 y 8080 disponibles
Ejecutar la demo
1
Clonar el repositorio
git clone https://github.com/ClickHouse/clickstack-session-replay-demo
cd clickstack-session-replay-demo
2
Iniciar ClickStack
docker-compose up -d clickstack
3
Obtener tu API key
- Abre HyperDX en http://localhost:8080
- Crea una cuenta o inicia sesión si es necesario
- Ve a Team Settings → API Keys
- Copia tu API key de ingesta
- Defínela como una variable de entorno:
export CLICKSTACK_API_KEY='your-api-key-here'
4
Iniciar la aplicación de demostración
docker-compose --profile demo up demo-app
Abre http://localhost:3000 en tu navegador e interactúa con la aplicación: busca temas, filtra por categoría, consulta ejemplos de código y guarda elementos en favoritos.Todas las interacciones se capturan automáticamente con el SDK para navegador de ClickStack.
Asegúrate de ejecutar este comando en la misma terminal en la que exportaste la variable
CLICKSTACK_API_KEY.
5
Ver tu session replay
Vuelve a HyperDX en http://localhost:8080 y ve a Client Sessions en la barra lateral izquierda.Deberías ver tu sesión en la lista con su duración y número de eventos. Haz clic en el botón ▶️ para reproducirla.Cambia entre los modos Highlighted y All Events para ajustar el nivel de detalle en la línea de tiempo.
La aplicación de demostración muestra la poca cantidad de código que se necesita para habilitar session replay. Solo hacen falta dos incorporaciones a la aplicación: 1. Incluye el SDK (
La instrumentación
app/public/index.html):
2. Inicializa ClickStack (
<script src="https://unpkg.com/@hyperdx/browser@0.21.0/build/index.js"></script>
app/public/js/app.js):
Todo lo demás es código estándar de la aplicación. El SDK captura automáticamente todas las interacciones del usuario, los logs de la consola, las peticiones de red y los errores; no se necesita instrumentación adicional.
window.HyperDX.init({
url: 'http://localhost:4318',
apiKey: window.CLICKSTACK_API_KEY,
service: 'clickhouse-session-replay-demo',
consoleCapture: true,
advancedNetworkCapture: true,
});
Para instrumentar la aplicación desde cero, cambia a la rama
Pruébalo tú mismo
pre-instrumented:
Esta rama contiene la misma aplicación, pero sin ninguna instrumentación de ClickStack. Los comentarios del código en
git checkout pre-instrumented
app/public/index.html y
app/public/js/app.js indican exactamente dónde agregar los dos fragmentos de código anteriores. Una vez añadidos, reinicia la app de demostración y tus interacciones empezarán a aparecer en ClickStack.
Solución de problemas
Las sesiones no aparecen en HyperDX
- Revisa si hay errores en la consola del navegador
- Verifica que ClickStack esté en ejecución:
docker-compose ps
- Confirma que la API key esté configurada:
echo $CLICKSTACK_API_KEY
- Ajusta el intervalo de tiempo en la vista Client Sessions (prueba con Last 15 minutes)
- Fuerza la recarga del navegador:
Cmd+Shift+R(Mac) o
Ctrl+Shift+R(Windows/Linux)
La API key no está configurada correctamente. Asegúrate de que:
Errores 401 Unauthorized
- La hayas exportado en tu terminal:
export CLICKSTACK_API_KEY='your-key'
- Hayas iniciado la aplicación de demo en la misma terminal donde la exportaste
- Hayas obtenido la clave desde la UI de HyperDX (no una cadena generada aleatoriamente)
Detén los servicios:
Limpieza
Elimine todos los datos:
docker-compose down
docker-compose down -v
Más información
- Session Replay — descripción general de la funcionalidad, opciones del SDK y controles de privacidad
- Referencia del SDK para navegador — opciones completas del SDK y configuración avanzada
- Primeros pasos con ClickStack — despliega ClickStack y realiza tu primera ingesta de datos
- Todos los conjuntos de datos de ejemplo — otros conjuntos de datos de ejemplo y guías