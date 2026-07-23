Instrumenta cualquier sitio web para el session replay y RUM de ClickStack con la extensión de Chrome de HyperDX

En resumen Esta guía muestra cómo inyectar el SDK de navegador de ClickStack en cualquier sitio web con la HyperDX Chrome extension . No hace falta modificar el código fuente de la aplicación de destino: configura la extensión una sola vez, navega por el sitio y consulta las reproducciones de sesiones en ClickStack. Tiempo requerido: 10-15 minutos

​ Descripción general

La HyperDX Chrome extension inyecta el SDK de @hyperdx/browser en las páginas que visitas. Resulta útil cuando quieres depurar session replay, RUM o la propagación de trazas en un sitio sin modificar su código fuente; por ejemplo, una aplicación de terceros, una build de producción o un servidor de desarrollo local con una Content Security Policy (CSP) estricta.

El SDK viene incluido en la extensión (~480 KB), por lo que las páginas no necesitan cargar scripts desde una CDN en tiempo de ejecución. La extensión intenta primero la inyección externa de scripts chrome-extension:// y, si la CSP bloquea los scripts con origen en la extensión, recurre a la inyección en línea.

cualquier URL que abras en Chrome. Generas datos de sesión al interactuar con el sitio como lo haría un usuario normal. A diferencia de la Session Replay Demo , que instrumenta una aplicación de demostración bajo tu control, este enfoque funciona conURL que abras en Chrome. Generas datos de sesión al interactuar con el sitio como lo haría un usuario normal.

Para obtener más información sobre session replay y cómo encaja en ClickStack, consulta la página de la funcionalidad Session Replay

​ Requisitos previos

Google Chrome o un navegador basado en Chromium (Edge, Brave, etc.)

Docker instalado, si ejecuta ClickStack localmente

Puertos 4317, 4318 y 8080 disponibles (para ClickStack local)

​ Ejecutar la demo

1 Clona el repositorio de la extensión git clone https://github.com/kyreddie/hyperdx-chrome-extension cd hyperdx-chrome-extension 2 Instala la extensión Abre Chrome y ve a chrome://extensions . Activa Developer mode (arriba a la derecha). Haz clic en Load unpacked. Selecciona el directorio hyperdx-chrome-extension que clonaste. La extensión aparecerá en tu barra de herramientas como HyperDX Browser Extension. 3 Inicia ClickStack Si ya tienes un endpoint de ingestión de ClickStack o HyperDX, pasa a Configurar la extensión Para una instalación local de ClickStack, inicia el collector de OpenTelemetry. Sustituye {{CLICKHOUSE_ENDPOINT}} y {{CLICKHOUSE_PASSWORD}} por los datos de conexión de ClickHouse: export CLICKHOUSE_ENDPOINT = {{CLICKHOUSE_ENDPOINT}} export CLICKHOUSE_PASSWORD = {{CLICKHOUSE_PASSWORD}} docker run \ -e CLICKHOUSE_ENDPOINT= ${ CLICKHOUSE_ENDPOINT } \ -e CLICKHOUSE_USER=default \ -e CLICKHOUSE_PASSWORD= ${ CLICKHOUSE_PASSWORD } \ -p 8080:8080 \ -p 4317:4317 \ -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-otel-collector:latest Abre HyperDX en http://localhost:8080 para confirmar que la UI está en ejecución. Para una implementación local completa con ClickHouse y la UI de HyperDX, consulta Primeros pasos con ClickStack 4 Obtén tu API key En ClickStack local, puede que no se requiera una API key; deja el campo vacío en la extensión al ingestar telemetry en un collector self-hosted en http://localhost:4318 . Para la ingestión en ClickStack Cloud o HyperDX Cloud, abre HyperDX, ve a Team Settings → API Keys y copia tu API key de ingesta. 5 Configura la extensión Haz clic en el icono de HyperDX Browser Extension en la barra de herramientas de Chrome y completa la configuración: Campo Ejemplo de ClickStack local Notas Enable HyperDX Monitoring On Interruptor principal para la inyección Service Name my-frontend-app Obligatorio: identifica el servicio en ClickStack API Key (vacío) Obligatorio para la ingestión en Cloud; opcional en algunas configuraciones self-hosted Collector URL http://localhost:4318 Endpoint HTTP de OTLP; en Cloud, el valor predeterminado es https://in-otel.hyperdx.io Environment development Opcional: establece el atributo de recurso deployment.environment Trace Propagation Targets /api\.myapp\.domain/i, /localhost/i Opcional: patrones regex de JavaScript separados por comas para la propagación del header de trace Only inject on matching URLs Off Actívalo para limitar en qué sitios se instrumenta Capture console logs Off Actívalo para reenviar la salida de la consola del navegador Advanced network capture Off Actívalo para capturar en detalle las solicitudes de red Haz clic en Save Configuration y luego recarga las pestañas que quieras instrumentar. La captura de pantalla anterior muestra una configuración local típica: monitorización activada, nombre del servicio definido, collector apuntando a http://localhost:4318 y propagación de trace limitada a las URL de API y localhost. 6 Navega por un sitio y genera una sesión Abre cualquier sitio web o aplicación local en Chrome; por ejemplo, http://localhost:3000 para un servidor frontend de desarrollo. Interactúa con la página con normalidad: haz clic en enlaces, envía formularios, provoca errores y navega entre vistas. La extensión inyecta automáticamente el SDK para navegador en cada carga de página cuando la configuración es válida. 7 Ve tu session replay Client Sessions en la barra lateral izquierda. Vuelve a HyperDX en http://localhost:8080 y ve aen la barra lateral izquierda. Deberías ver tu sesión en la lista con su duración y número de eventos. Haz clic en el botón ▶️ para reproducirla. Cambia entre los modos Highlighted y All Events para ajustar el nivel de detalle en la línea de tiempo.

​ Filtrado de URL

De forma predeterminada, la extensión inyecta el SDK en cada página que visitas mientras la monitorización está habilitada. Para limitar la inyección a sitios específicos, activa Only inject on matching URLs y añade un patrón por línea (o separados por comas):

Patrón Coincide con http://homedepot.com/* Solo HTTP en homedepot.com *://homedepot.com/* HTTP y HTTPS en homedepot.com *://*.homedepot.com/* Subdominios como www.homedepot.com https://localhost:3000/* Servidor local de desarrollo en el puerto 3000

Recarga la pestaña después de guardar los patrones de URL.

​ Verificar la inyección

Abre las DevTools en una página monitorizada (pestaña Consola), recarga la página y busca lo siguiente:

[HyperDX Extension] Configuration valid, injecting HyperDX [HyperDX Extension] Injected via extension scripts [HyperDX Extension] HyperDX initialized

Si la CSP bloquea los scripts de la extensión, esta registra un mensaje de fallback y vuelve a intentarlo con inyección en línea.

​ Solución de problemas

Las sesiones no aparecen en HyperDX Comprueba si en la consola del navegador hay mensajes de log o errores de [HyperDX Extension] Confirma que Enable HyperDX Monitoring esté habilitado y que Service Name esté configurado Verifica que ClickStack esté en ejecución y que la URL del collector sea correcta (p. ej., http://localhost:4318 ) Ajusta el intervalo de tiempo en la vista Client Sessions (prueba con Últimos 15 minutos) Haz una recarga forzada del navegador: Cmd+Shift+R (Mac) o Ctrl+Shift+R (Windows/Linux)

Errores de chrome-extension://invalid/ Recarga la extensión en chrome://extensions y luego haz una recarga forzada de la pestaña. Esto ocurre cuando la extensión se actualizó o se recargó mientras todavía había pestañas abiertas.

No se inyecta en un sitio Comprueba que el monitoreo esté habilitado y que haya un nombre de servicio configurado Si Only inject on matching URLs está habilitado, confirma que la URL de la página actual coincida con uno de tus patrones Algunos sitios bloquean tanto la inyección desde el origen de la extensión como la inyección de scripts inline mediante CSP; es posible que no se pueda inyectar en esas páginas

HyperDX: falta apiKey en la consola Es lo esperado cuando el campo de API key está vacío. Agrega una API key de ingesta desde HyperDX para endpoints de Cloud, o ignóralo si tu collector autohospedado acepta tráfico local no autenticado.

La extensión inyecta código de observabilidad en las páginas que visitas. Úsala solo en sitios que tengas permiso para depurar. No compartas claves API ni las subas al control de versiones.