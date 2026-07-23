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otelgen es una pequeña CLI escrita en Go que genera logs, trazas y métricas sintéticos mediante OTLP. Úsala para confirmar que un collector de OpenTelemetry de ClickStack existente está aceptando datos y que los eventos aparecen en la UI de ClickStack. Esta guía asume que el collector ya está en ejecución con endpoints OTLP en 4317 (gRPC) y 4318 (HTTP).
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Requisitos previos

Esta guía parte de que ya completaste la guía de primeros pasos para Managed ClickStack y de que tienes un collector de OpenTelemetry en ejecución, con los endpoints OTLP gRPC (4317) y HTTP (4318) accesibles desde la máquina donde ejecutas otelgen. Si protegiste el collector con un OTLP_AUTH_TOKEN, ten ese valor a mano.
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Instalar otelgen

Instálalo con Homebrew:
O instálalo con Go:
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Establecer variables de entorno

Exporta el endpoint del collector y, si está protegido, el token de autenticación:
Usa el host y el puerto de tu collector. Si el collector se está ejecutando en la misma máquina, será localhost:4317.
Collector sin autenticaciónEl ClickStack OpenTelemetry collector no requiere autenticación de forma predeterminada. Si no has seguido Proteger el collector para establecer un OTLP_AUTH_TOKEN, omite OTLP_AUTH_TOKEN aquí y quita el indicador --header de los comandos siguientes.
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Generar traces

Envía una breve ráfaga de traces con varios spans:
--rate es la cantidad de traces por segundo y --duration es la duración de la ejecución, en segundos. --insecure desactiva TLS en la conexión gRPC, lo cual es necesario cuando otelgen apunta al puerto OTLP en texto plano del collector.
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Generar logs

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Generar métricas

Los subcomandos de métricas no respetan --duration. Ejecuta el comando y pulsa Ctrl+C al cabo de unos segundos para detenerlo.
otelgen también admite los subcomandos gauge, histogram, up-down-counter y exponential-histogram dentro de metrics.
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Verificar en ClickStack

Abre la UI de ClickStack desde la consola de ClickHouse Cloud. En la vista Búsqueda, cambia la source entre Logs y Traces para confirmar que aparecen eventos nuevos. Establece el intervalo de tiempo en Last 15 minutes. Abre Chart Explorer, selecciona Metrics y crea un gráfico con uno de los nombres de métricas generados por otelgen (por ejemplo, otelgen.metrics.sum) para verificar la ingestión de métricas.
Última modificación el 23 de julio de 2026