otelgen es una pequeña CLI escrita en Go que genera logs, trazas y métricas sintéticos mediante OTLP. Úsala para confirmar que un collector de OpenTelemetry de ClickStack existente está aceptando datos y que los eventos aparecen en la UI de ClickStack.
Esta guía asume que el collector ya está en ejecución con endpoints OTLP en
4317 (gRPC) y
4318 (HTTP).
- ClickStack gestionado
- ClickStack Open Source
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Requisitos previos
Esta guía parte de que ya completaste la guía de primeros pasos para Managed ClickStack y de que tienes un collector de OpenTelemetry en ejecución, con los endpoints OTLP gRPC (
4317) y HTTP (
4318) accesibles desde la máquina donde ejecutas
otelgen. Si protegiste el collector con un
OTLP_AUTH_TOKEN, ten ese valor a mano.
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Instalar otelgen
Instálalo con Homebrew:
O instálalo con Go:
brew install krzko/tap/otelgen
go install github.com/krzko/otelgen@latest
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Establecer variables de entorno
Exporta el endpoint del collector y, si está protegido, el token de autenticación:
Usa el host y el puerto de tu collector. Si el collector se está ejecutando en la misma máquina, será
export OTEL_ENDPOINT=<host>:4317
export OTLP_AUTH_TOKEN=<your_otlp_auth_token>
localhost:4317.
Collector sin autenticaciónEl ClickStack OpenTelemetry collector no requiere autenticación de forma predeterminada. Si no has seguido Proteger el collector para establecer un
OTLP_AUTH_TOKEN, omite
OTLP_AUTH_TOKEN aquí y quita el indicador
--header de los comandos siguientes.
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Generar traces
Envía una breve ráfaga de traces con varios spans:
otelgen --otel-exporter-otlp-endpoint ${OTEL_ENDPOINT} \
--header "authorization=${OTLP_AUTH_TOKEN}" \
--protocol grpc --insecure \
--rate 2 --duration 10 \
traces multi
--rate es la cantidad de traces por segundo y
--duration es la duración de la ejecución, en segundos.
--insecure desactiva TLS en la conexión gRPC, lo cual es necesario cuando
otelgen apunta al puerto OTLP en texto plano del collector.
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Generar logs
otelgen --otel-exporter-otlp-endpoint ${OTEL_ENDPOINT} \
--header "authorization=${OTLP_AUTH_TOKEN}" \
--protocol grpc --insecure \
--rate 2 --duration 10 \
logs multi
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Generar métricas
Los subcomandos de métricas no respetan
--duration. Ejecuta el comando y pulsa
Ctrl+C al cabo de unos segundos para detenerlo.
otelgen --otel-exporter-otlp-endpoint ${OTEL_ENDPOINT} \
--header "authorization=${OTLP_AUTH_TOKEN}" \
--protocol grpc --insecure \
--rate 2 \
metrics sum
otelgen también admite los subcomandos
gauge,
histogram,
up-down-counter y
exponential-histogram dentro de
metrics.
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Verificar en ClickStack
Abre la UI de ClickStack desde la consola de ClickHouse Cloud. En la vista
Búsqueda, cambia la source entre
Logs y
Traces para confirmar que aparecen eventos nuevos. Establece el intervalo de tiempo en
Last 15 minutes. Abre
Chart Explorer, selecciona
Metrics y crea un gráfico con uno de los nombres de métricas generados por
otelgen (por ejemplo,
otelgen.metrics.sum) para verificar la ingestión de métricas.