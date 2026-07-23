Establecer variables de entorno

Exporta el endpoint del collector y, si está protegido, el token de autenticación:

export OTEL_ENDPOINT =< host > : 4317 export OTLP_AUTH_TOKEN =< your_otlp_auth_token >

Usa el host y el puerto de tu collector. Si el collector se está ejecutando en la misma máquina, será localhost:4317 .