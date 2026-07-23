Despliega OpenTelemetry Demo (opcional)

Este paso es opcional y está pensado para cuando no tienes pods que supervisar. Aunque los usuarios que ya tienen servicios desplegados en su entorno de Kubernetes pueden omitirlo, esta demo sí incluye microservicios instrumentados que generan datos de trazas y session replay, lo que permite explorar todas las funcionalidades de ClickStack.

A continuación se despliega el fork de ClickStack de la pila de aplicaciones OpenTelemetry Demo en un clúster de Kubernetes, adaptado para pruebas de observabilidad y para mostrar la instrumentación. Incluye microservicios de backend, generadores de carga, pipelines de telemetría, infraestructura de soporte (p. ej., Kafka, Redis) e integraciones de SDK con ClickStack.

Todos los servicios se despliegan en el espacio de nombres otel-demo . Cada implementación incluye:

Instrumentación automática con OTel y ClickStack SDKS para trazas, métricas y logs.

Todos los servicios envían su instrumentación a un colector de OpenTelemetry my-hyperdx-hdx-oss-v2-otel-collector (no desplegado)

(no desplegado) Reenvío de etiquetas de recurso para correlacionar logs, métricas y trazas mediante la variable de entorno OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES .

## download demo Kubernetes manifest file curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/opentelemetry-demo/refs/heads/main/kubernetes/opentelemetry-demo.yaml # wget alternative # wget https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/opentelemetry-demo/refs/heads/main/kubernetes/opentelemetry-demo.yaml kubectl apply --namespace otel-demo -f opentelemetry-demo.yaml

Tras desplegar la demo, confirme que todos los pods se hayan creado correctamente y estén en estado Running :

kubectl get pods -n=otel-demo NAME READY STATUS RESTARTS AGE accounting-fd44f4996-fcl4k 1/1 Running 0 13m ad-769f968468-qq8mw 1/1 Running 0 13m artillery-loadgen-7bc4bdf47d-5sb96 1/1 Running 0 13m cart-5b4c98bd8-xm7m2 1/1 Running 0 13m checkout-784f69b785-cnlpp 1/1 Running 0 13m currency-fd7775b9c-rf6cr 1/1 Running 0 13m email-5c54598f99-2td8s 1/1 Running 0 13m flagd-5466775df7-zjb4x 2/2 Running 0 13m fraud-detection-5769fdf75f-cjvgh 1/1 Running 0 13m frontend-6dcb696646-fmcdz 1/1 Running 0 13m frontend-proxy-7b8f6cd957-s25qj 1/1 Running 0 13m image-provider-5fdb455756-fs4xv 1/1 Running 0 13m kafka-7b6666866d-xfzn6 1/1 Running 0 13m load-generator-57cbb7dfc9-ncxcf 1/1 Running 0 13m payment-6d96f9bcbd-j8tj6 1/1 Running 0 13m product-catalog-7fb77f9c78-49bhj 1/1 Running 0 13m quote-576c557cdf-qn6pr 1/1 Running 0 13m recommendation-546cc68fdf-8x5mm 1/1 Running 0 13m shipping-7fc69f7fd7-zxrx6 1/1 Running 0 13m valkey-cart-5f7b667bb7-gl5v4 1/1 Running 0 13m

​ Arquitectura de la demo

La demo se compone de microservicios escritos en distintos lenguajes de programación que se comunican entre sí mediante gRPC y HTTP, además de un generador de carga que usa Locust para simular tráfico de usuarios. El código fuente original de esta demo se ha modificado para usar la instrumentación de ClickStack

Puedes encontrar más detalles sobre la demo en: