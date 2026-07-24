صفحة تشرح محرك قاعدة البيانات Shared ، المتاح في ClickHouse Cloud

Shared بالتكامل مع Shared Catalog لإدارة قواعد البيانات التي تعتمد جداولها على محركات جداول عديمة الحالة مثل يعمل محرك قاعدة البياناتبالتكامل مع Shared Catalog لإدارة قواعد البيانات التي تعتمد جداولها على محركات جداول عديمة الحالة مثل SharedMergeTree . ولا تكتب محركات الجداول هذه حالة دائمة على الأقراص، وهي متوافقة مع بيئات حوسبة ديناميكية.

ويُلغي محرك قاعدة البيانات Shared في Cloud الحاجة إلى الأقراص المحلية. وهو محرك يعمل بالكامل في الذاكرة، ولا يتطلب سوى CPU والذاكرة.

يخزّن محرّك قاعدة البيانات Shared جميع تعريفات قواعد البيانات والجداول في Shared Catalog مركزي مدعوم من Keeper. وبدلاً من الكتابة على القرص المحلي، يحتفظ بحالة عامة عالمية واحدة مُدارة بالإصدارات ومشتركة بين جميع عُقد المعالجة.

لا تتتبّع كل عقدة سوى آخر إصدار طُبّق، وعند بدء التشغيل، تجلب أحدث حالة من دون الحاجة إلى ملفات محلية أو إعداد يدوي.

بالنسبة إلى المستخدمين النهائيين، لا يتطلب استخدام Shared Catalog ومحرك قاعدة البيانات Shared أي إعدادات إضافية. وتبقى طريقة إنشاء قاعدة البيانات كما هي دائمًا:

CREATE DATABASE my_database ;

تُسنِد ClickHouse Cloud تلقائيًا محرك قاعدة البيانات Shared إلى قواعد البيانات. وأي جداول تُنشأ داخل قاعدة بيانات من هذا النوع باستخدام محركات عديمة الحالة ستستفيد تلقائيًا من قدرات النسخ المتماثل والتنسيق التي يوفّرها Shared Catalog.