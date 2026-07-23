إنشاء قاعدة بيانات
يمكن أن تكون وجهة النسخ الاحتياطي أي وجهة نسخ احتياطي صالحة، مثل
CREATE DATABASE backup_database
ENGINE = Backup('database_name_inside_backup', Disk('disk_name', 'backup_name'))
Disk أو
S3 أو
File. وتُمرَّر كدالة، على سبيل المثال
Disk('disk_name', 'backup_name').
معلمات المحرّك
database_name_inside_backup— اسم قاعدة البيانات داخل النسخة الاحتياطية.
backup_destination— وجهة النسخ الاحتياطي.
لنأخذ مثالًا على وجهة نسخ احتياطي من نوع
مثال على الاستخدام
Disk. لنبدأ أولًا بإعداد قرص النسخ الاحتياطي في
storage.xml:
مثال على الاستخدام. لننشئ قاعدة بيانات اختبارية، وبعض الجداول، ونُدرِج بعض البيانات، ثم ننشئ نسخة احتياطية:
<storage_configuration>
<disks>
<backups>
<type>local</type>
<path>/home/ubuntu/ClickHouseWorkDir/backups/</path>
</backups>
</disks>
</storage_configuration>
<backups>
<allowed_disk>backups</allowed_disk>
<allowed_path>/home/ubuntu/ClickHouseWorkDir/backups/</allowed_path>
</backups>
والآن بعد أن أصبحت لدينا النسخة الاحتياطية
CREATE DATABASE test_database;
CREATE TABLE test_database.test_table_1 (id UInt64, value String) ENGINE=MergeTree ORDER BY id;
INSERT INTO test_database.test_table_1 VALUES (0, 'test_database.test_table_1');
CREATE TABLE test_database.test_table_2 (id UInt64, value String) ENGINE=MergeTree ORDER BY id;
INSERT INTO test_database.test_table_2 VALUES (0, 'test_database.test_table_2');
CREATE TABLE test_database.test_table_3 (id UInt64, value String) ENGINE=MergeTree ORDER BY id;
INSERT INTO test_database.test_table_3 VALUES (0, 'test_database.test_table_3');
BACKUP DATABASE test_database TO Disk('backups', 'test_database_backup');
test_database_backup، فلننشئ قاعدة البيانات النسخ الاحتياطي:
يمكننا الآن الاستعلام عن أي جدول في قاعدة البيانات:
CREATE DATABASE test_database_backup ENGINE = Backup('test_database', Disk('backups', 'test_database_backup'));
يمكن أيضًا التعامل مع قاعدة البيانات النسخ الاحتياطي كما لو كانت أي قاعدة بيانات عادية. على سبيل المثال، يمكنك الاستعلام عن الجداول فيها:
SELECT id, value FROM test_database_backup.test_table_1;
┌─id─┬─value──────────────────────┐
│ 0 │ test_database.test_table_1 │
└────┴────────────────────────────┘
SELECT id, value FROM test_database_backup.test_table_2;
┌─id─┬─value──────────────────────┐
│ 0 │ test_database.test_table_2 │
└────┴────────────────────────────┘
SELECT id, value FROM test_database_backup.test_table_3;
┌─id─┬─value──────────────────────┐
│ 0 │ test_database.test_table_3 │
└────┴────────────────────────────┘
SELECT database, name FROM system.tables WHERE database = 'test_database_backup';
┌─database─────────────┬─name─────────┐
│ test_database_backup │ test_table_1 │
│ test_database_backup │ test_table_2 │
│ test_database_backup │ test_table_3 │
└──────────────────────┴──────────────┘