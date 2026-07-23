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يتيح محرك قاعدة البيانات النسخ الاحتياطي إرفاق جدول/قاعدة بيانات فورًا من النسخ الاحتياطية في وضع القراءة فقط. يعمل محرك قاعدة البيانات النسخ الاحتياطي مع كلٍّ من النسخ الاحتياطية التزايدية وغير التزايدية.

إنشاء قاعدة بيانات

يمكن أن تكون وجهة النسخ الاحتياطي أي وجهة نسخ احتياطي صالحة، مثل Disk أو S3 أو File. وتُمرَّر كدالة، على سبيل المثال Disk('disk_name', 'backup_name'). معلمات المحرّك
  • database_name_inside_backup — اسم قاعدة البيانات داخل النسخة الاحتياطية.
  • backup_destination — وجهة النسخ الاحتياطي.

مثال على الاستخدام

لنأخذ مثالًا على وجهة نسخ احتياطي من نوع Disk. لنبدأ أولًا بإعداد قرص النسخ الاحتياطي في storage.xml:
مثال على الاستخدام. لننشئ قاعدة بيانات اختبارية، وبعض الجداول، ونُدرِج بعض البيانات، ثم ننشئ نسخة احتياطية:
والآن بعد أن أصبحت لدينا النسخة الاحتياطية test_database_backup، فلننشئ قاعدة البيانات النسخ الاحتياطي:
يمكننا الآن الاستعلام عن أي جدول في قاعدة البيانات:
يمكن أيضًا التعامل مع قاعدة البيانات النسخ الاحتياطي كما لو كانت أي قاعدة بيانات عادية. على سبيل المثال، يمكنك الاستعلام عن الجداول فيها:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦