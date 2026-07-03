تعيين الأنواع، وتفاصيل محرك الجدول، وأعمدة البيانات الوصفية، واستعلامات تصحيح الأخطاء لوجهة Fivetran ClickHouse.

​ تفاصيل الإعداد

​ إدارة المستخدمين والأدوار

يُفضَّل عدم استخدام المستخدم default ؛ وبدلاً من ذلك، أنشئ مستخدمًا مخصّصًا لاستخدامه مع وجهة Fivetran هذه فقط. ستؤدي الأوامر التالية، عند تنفيذها باستخدام المستخدم default ، إلى إنشاء مستخدم جديد باسم fivetran_user ومنحه الامتيازات المطلوبة.

CREATE USER fivetran_user IDENTIFIED BY '<password>' ; -- use a secure password generator GRANT CURRENT GRANTS ON * . * TO fivetran_user;

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك سحب صلاحية الوصول إلى بعض قواعد البيانات من المستخدم fivetran_user . على سبيل المثال، بتنفيذ تعليمة SQL التالية، نقيّد الوصول إلى قاعدة البيانات default :

REVOKE ALL ON default . * FROM fivetran_user;

يمكنك تنفيذ هذه العبارات في وحدة تحكم ClickHouse SQL.

​ الإعداد المتقدم

تدعم وجهة ClickHouse Cloud ملف إعداد JSON اختياريًا لحالات الاستخدام المتقدمة. ويتيح لك هذا الملف ضبط سلوك الوجهة بدقة من خلال تجاوز الإعدادات الافتراضية التي تتحكم في أحجام الدُفعات، والتوازي، ومجمّعات الاتصال، ومهلات الطلبات.

ملف الإعداد هذا اختياري بالكامل. وإذا لم يتم رفع أي ملف، فستستخدم الوجهة إعدادات افتراضية مناسبة تعمل جيدًا مع معظم حالات الاستخدام.

يجب أن يكون الملف بصيغة JSON صالحة وأن يتوافق مع المخطط الموضّح أدناه.

إذا احتجت إلى تعديل الإعداد بعد الإعداد الأولي، يمكنك تحرير إعدادات الوجهة في لوحة معلومات Fivetran ورفع ملف مُحدَّث.

يحتوي ملف الإعداد على قسم رئيسي:

{ "destination_configurations" : { ... } }

يمكنك ضمنه تحديد الإعدادات التالية التي تتحكم في السلوك الداخلي لموصل وجهة ClickHouse نفسه. تؤثر هذه الإعدادات في كيفية معالجة الموصل للبيانات قبل إرسالها إلى ClickHouse.

الإعداد النوع الافتراضي النطاق المسموح الوصف write_batch_size integer 100000 5,000 – 100,000 عدد الصفوف في كل Batch لعمليات الإدراج والتحديث والاستبدال. select_batch_size integer 1500 200 – 1,500 عدد الصفوف في كل Batch لاستعلامات SELECT المستخدمة أثناء التحديثات. mutation_batch_size integer 1500 200 – 1,500 عدد الصفوف في كل Batch لعمليات mutation من نوع ALTER TABLE UPDATE في وضع السجل التاريخي. خفِّضه إذا كنت تواجه عبارات SQL كبيرة. hard_delete_batch_size integer 1500 200 – 1,500 عدد الصفوف في كل Batch لعمليات الحذف النهائي في المزامنات العادية وفي وضع السجل التاريخي. خفِّضه إذا كنت تواجه عبارات SQL كبيرة.

جميع الحقول اختيارية. إذا لم يتم تحديد حقل، فستُستخدم القيمة الافتراضية. إذا كانت قيمة ما خارج النطاق المسموح، فستُبلغ الوجهة عن خطأ أثناء المزامنة. تُتجاهل الحقول غير المعروفة بصمت (مع تسجيل تحذير) ولا تتسبب في أخطاء، مما يتيح التوافق المستقبلي عند إضافة إعدادات جديدة.

مثال:

{ "destination_configurations" : { "write_batch_size" : 50000 , "select_batch_size" : 200 } }

​ مطابقة تحويل الأنواع

تربط وجهة Fivetran ClickHouse أنواع بيانات Fivetran بأنواع ClickHouse على النحو التالي:

تُخزَّن BINARY وXML وLOCALTIME وJSON بصفتها String لأن نوع String في ClickHouse يمكنه تمثيل مجموعة اعتباطية من البايتات. وتضيف الوجهة تعليقًا إلى العمود للإشارة إلى نوع البيانات الأصلي. ولا يُستخدم نوع البيانات JSON في ClickHouse لأنه وُسِم بأنه متقادم ولم يُوصَ به مطلقًا للاستخدام في بيئات الإنتاج. ** ملاحظة: التذكرة الخاصة بتتبّع دعم النوع LOCALTIME: clickhouse-fivetran-destination #15.

يمكن لمصادر Fivetran إرسال قيم التاريخ والوقت ضمن النطاق 0001-01-01, 9999-12-31 . تكون نطاقات أنواع التاريخ في ClickHouse Cloud أضيق، لذا تُقصَر القيم الواقعة خارج النطاق المدعوم بصمت على أقرب حد:

نوع Fivetran نوع ClickHouse Cloud الحد الأدنى للقيمة الحد الأقصى للقيمة LOCALDATE Date32 1900-01-01 2299-12-31 LOCALDATETIME DateTime64(0, ‘UTC’) 1900-01-01 00:00:00 2262-04-11 23:47:16 INSTANT DateTime64(9, ‘UTC’) 1900-01-01 00:00:00 2262-04-11 23:47:16

الحد الأعلى لـ INSTANT هو 2262-04-11 23:47:16 لأن DateTime64(9) يخزّن النانوثواني منذ epoch بصيغة int64، وتوافق 2^63 - 1 نانوثانية هذا التاريخ. يدعم ClickHouse نفسه DateTime64 بدقة <= 9 حتى 2299-12-31 23:59:59.

الحد الأعلى لـ LOCALDATETIME مقيَّد أيضًا عند 2262-04-11 23:47:16 بسبب خلل معروف في مشغّل ClickHouse للغة Go، حيث يُستدعى time.Time.UnixNano() لجميع درجات دقة DateTime64 قبل تغيير المقياس، مما يسبب overflow في int64 للتواريخ التي تتجاوز 2262 حتى عند الدقة 0.

​ جداول الوجهة

SharedReplacingMergeTree )، ويُحدَّد الإصدار بواسطة العمود _fivetran_synced . تستخدم وجهة ClickHouse Cloud محركًا من نوع Replacing من عائلة SharedMergeTree (وتحديدًا،)، ويُحدَّد الإصدار بواسطة العمود

T هو نوع في ClickHouse Cloud استنادًا إلى يُنشأ كل عمود، باستثناء المفاتيح الأساسية (مفاتيح الترتيب) وأعمدة البيانات الوصفية الخاصة بـ Fivetran، بنوع Nullable(T) ، حيث إنهو نوع في ClickHouse Cloud استنادًا إلى تعيين أنواع البيانات

الحذف المنطقي (الافتراضي) أو وضع السجل التاريخي (SCD Type 2). تختلف بنية الجدول بحسب وضع المزامنة المُعدّ للموصل:(الافتراضي) أو(SCD Type 2).

​ وضع الحذف المنطقي

في وضع الحذف المنطقي، يتضمن كل جدول وجهة أعمدة البيانات الوصفية التالية:

العمود النوع الوصف _fivetran_synced DateTime64(9, 'UTC') الطابع الزمني الذي تمت فيه مزامنة السجل بواسطة Fivetran. ويُستخدم كعمود الإصدار لـ SharedReplacingMergeTree . _fivetran_deleted Bool علامة الحذف المنطقي. تُضبط على true عند حذف السجل من المصدر. _fivetran_id String معرّف فريد يُنشأ تلقائيًا. لا يظهر إلا عندما لا يحتوي الجدول المصدر على مفاتيح أساسية.

​ مفتاح أساسي واحد في جدول المصدر

على سبيل المثال، يحتوي جدول المصدر users على عمود مفتاح أساسي id ( INT ) وعمود عادي name ( STRING ). سيُعرَّف جدول الوجهة على النحو التالي:

CREATE TABLE ` users ` ( `id` Int32, `name` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_deleted` Bool ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree( '/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}' , '{replica}' , _fivetran_synced) ORDER BY id SETTINGS index_granularity = 8192

في هذه الحالة، يُختار العمود id كمفتاح فرز للجدول.

​ مفاتيح أساسية متعددة في جدول المصدر

إذا كان جدول المصدر يحتوي على عدة مفاتيح أساسية، فستُستخدم بحسب ترتيب ظهورها في تعريف جدول المصدر في Fivetran.

على سبيل المثال، توجد جدول مصدر باسم items يضم أعمدة المفتاح الأساسي id ( INT ) و name ( STRING )، بالإضافة إلى عمود عادي إضافي هو description ( STRING ). سيُعرَّف جدول الوجهة على النحو التالي:

CREATE TABLE ` items ` ( `id` Int32, `name` String, `description` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_deleted` Bool ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree( '/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}' , '{replica}' , _fivetran_synced) ORDER BY (id, name ) SETTINGS index_granularity = 8192

في هذه الحالة، يُختار العمودان id و name كمفتاحَي فرز للجدول.

​ عدم وجود مفاتيح أساسية في الجدول المصدر

إذا كان الجدول المصدر لا يحتوي على مفاتيح أساسية، فستضيف Fivetran معرّفًا فريدًا في عمود باسم _fivetran_id . لنفترض وجود جدول events لا يضم في المصدر سوى العمودين event ( STRING ) و timestamp ( LOCALDATETIME ). في هذه الحالة، يكون جدول الوجهة كما يلي:

CREATE TABLE events ( `event` Nullable(String), `timestamp` Nullable( DateTime ), `_fivetran_id` String, `_fivetran_synced` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_deleted` Bool ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree( '/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}' , '{replica}' , _fivetran_synced) ORDER BY _fivetran_id SETTINGS index_granularity = 8192

نظرًا لأن _fivetran_id فريد، ولعدم وجود خيارات أخرى للمفتاح الأساسي، يُستخدم كمفتاح فرز للجدول.

​ وضع السجل التاريخي (SCD Type 2)

عند تمكين وضع السجل التاريخي ، تحتفظ الوجهة بكل إصدار من كل سجل بدلًا من استبدال القيم السابقة. وهذا يطبّق Slowly Changing Dimension Type 2 ‏(SCD Type 2)، مع الحفاظ على سجل تدقيق كامل لجميع التغييرات.

في وضع السجل التاريخي، يتضمن كل جدول وجهة أعمدة البيانات الوصفية التالية:

Column Type Description _fivetran_synced DateTime64(9, 'UTC') الطابع الزمني الذي تمت فيه مزامنة السجل بواسطة Fivetran. ويُستخدم بوصفه عمود الإصدار لـ SharedReplacingMergeTree . _fivetran_start DateTime64(9, 'UTC') الطابع الزمني الذي أصبح عنده هذا الإصدار من السجل نشطًا. وهو جزء من مفتاح فرز الجدول. _fivetran_end Nullable(DateTime64(9, 'UTC')) الطابع الزمني الذي استُبدل عنده هذا الإصدار. وتُضبط قيمته على 2262-04-11 23:47:16 للسجلات النشطة حاليًا. _fivetran_active Nullable(Bool) ما إذا كان هذا هو الإصدار النشط حاليًا من السجل. _fivetran_id String معرّف فريد يُنشأ تلقائيًا. لا يظهر إلا عندما لا يحتوي الجدول المصدر على مفاتيح أساسية.

يُدرج العمود _fivetran_start دائمًا في عبارة ORDER BY باعتباره العنصر الأخير في مفتاح الفرز المركب. وهذا يتيح وجود عدة إصدارات من السجل نفسه (بأوقات بدء مختلفة) معًا داخل الجدول.

عند تحديث سجل:

تُضبط قيمة _fivetran_end في الإصدار السابق على قيمة _fivetran_start في الإصدار الجديد ناقص نانوثانية واحدة، وتُضبط قيمة _fivetran_active على false .

في الإصدار السابق على قيمة في الإصدار الجديد ناقص نانوثانية واحدة، وتُضبط قيمة على . يُدرج الإصدار الجديد مع ضبط _fivetran_active على true وضبط _fivetran_end على 2262-04-11 23:47:16.000000000 (وهي القيمة القصوى لـ DateTime64(9) ).

​ مفتاح أساسي واحد في الجدول المصدر

على سبيل المثال، يحتوي الجدول المصدر users على العمود id ( INT ) كمفتاح أساسي، والأعمدة العادية name ( STRING ) و status ( STRING ). وسيُعرَّف الجدول الوجهة في وضع السجل التاريخي على النحو التالي:

CREATE TABLE ` users ` ( `id` Int32, `name` Nullable(String), `status` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_start` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_end` Nullable(DateTime64( 9 , 'UTC' )), `_fivetran_active` Nullable(Bool) ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree( '/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}' , '{replica}' , _fivetran_synced) ORDER BY (id, _fivetran_start) SETTINGS index_granularity = 8192

في هذه الحالة، يشكّل id و _fivetran_start مفتاح الفرز المركّب.

بعد بضع عمليات المزامنة، قد يحتوي الجدول على البيانات التالية:

id name status _fivetran_start _fivetran_end _fivetran_active 1 name 1 TODO 2025-11-10 20:57:00.000000000 2025-11-11 20:56:59.999000000 false 1 name 11 TODO 2025-11-11 20:57:00.000000000 2262-04-11 23:47:16.000000000 true 2 name 2 TODO 2025-11-10 20:57:00.000000000 2262-04-11 23:47:16.000000000 true

يحتوي السجل id=1 على إصدارين: الإصدار الأصلي ( name 1 ، غير نشط) والإصدار المحدَّث ( name 11 ، نشط). أما السجل id=2 ، فلديه إصدار واحد فقط، وهو النشط حاليًا.

​ وجود عدة مفاتيح أساسية في الجدول المصدر

إذا كان الجدول المصدر يحتوي على عدة مفاتيح أساسية، فستُدرَج جميعها في ORDER BY مع _fivetran_start باعتباره العنصر الأخير.

على سبيل المثال، لنفترض وجود جدول مصدر باسم items يحتوي على عمودَي مفتاح أساسي هما id ( INT ) و name ( STRING )، بالإضافة إلى عمود عادي آخر هو description ( STRING ). ويُعرَّف جدول الوجهة في وضع السجل التاريخي على النحو التالي:

CREATE TABLE ` items ` ( `id` Int32, `name` String, `description` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_start` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_end` Nullable(DateTime64( 9 , 'UTC' )), `_fivetran_active` Nullable(Bool) ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree( '/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}' , '{replica}' , _fivetran_synced) ORDER BY (id, name , _fivetran_start) SETTINGS index_granularity = 8192

في هذه الحالة، يُشكّل id و name و _fivetran_start مفتاح الفرز المركب.

​ لا توجد مفاتيح أساسية في جدول المصدر

إذا كان جدول المصدر لا يحتوي على مفاتيح أساسية، فستضيف Fivetran معرّفًا فريدًا في عمود باسم _fivetran_id ، وسيُضاف _fivetran_start إلى مفتاح الفرز. لنفترض وجود جدول events لا يحتوي في المصدر إلا على العمودين event ( STRING ) و timestamp ( LOCALDATETIME ). ويكون جدول الوجهة في وضع السجل التاريخي كما يلي:

CREATE TABLE events ( `event` Nullable(String), `timestamp` Nullable( DateTime ), `_fivetran_id` String, `_fivetran_synced` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_start` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_end` Nullable(DateTime64( 9 , 'UTC' )), `_fivetran_active` Nullable(Bool) ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree( '/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}' , '{replica}' , _fivetran_synced) ORDER BY (_fivetran_id, _fivetran_start) SETTINGS index_granularity = 8192

نظرًا إلى أن _fivetran_id و _fivetran_start يشكّلان مفتاح الفرز المركب.

​ اختيار أحدث إصدار من البيانات من دون تكرارات

SharedReplacingMergeTree إلغاء تكرار البيانات في الخلفية FINAL : ينفّذإلغاء تكرار البيانات في الخلفية فقط أثناء عمليات الدمج وفي وقت غير معلوم . ومع ذلك، يمكن اختيار أحدث إصدار من البيانات من دون تكرارات عند الحاجة باستخدام الكلمة المفتاحية

SELECT * FROM example FINAL LIMIT 1000

راجِع قسم تحسين استعلامات القراءة ” في دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها للاطّلاع على نصائح حول تحسين الاستعلامات.

​ إعادة المحاولة عند فشل الشبكة