تفاصيل الإعداد
يُفضَّل عدم استخدام المستخدم
إدارة المستخدمين والأدوار
default؛ وبدلاً من ذلك، أنشئ مستخدمًا مخصّصًا لاستخدامه مع وجهة Fivetran هذه فقط. ستؤدي الأوامر التالية، عند تنفيذها باستخدام المستخدم
default، إلى إنشاء مستخدم جديد باسم
fivetran_user ومنحه الامتيازات المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك سحب صلاحية الوصول إلى بعض قواعد البيانات من المستخدم
CREATE USER fivetran_user IDENTIFIED BY '<password>'; -- use a secure password generator
GRANT CURRENT GRANTS ON *.* TO fivetran_user;
fivetran_user.
على سبيل المثال، بتنفيذ تعليمة SQL التالية، نقيّد الوصول إلى قاعدة البيانات
default:
يمكنك تنفيذ هذه العبارات في وحدة تحكم ClickHouse SQL.
REVOKE ALL ON default.* FROM fivetran_user;
تدعم وجهة ClickHouse Cloud ملف إعداد JSON اختياريًا لحالات الاستخدام المتقدمة. ويتيح لك هذا الملف ضبط سلوك الوجهة بدقة من خلال تجاوز الإعدادات الافتراضية التي تتحكم في أحجام الدُفعات، والتوازي، ومجمّعات الاتصال، ومهلات الطلبات.
الإعداد المتقدم
يجب أن يكون الملف بصيغة JSON صالحة وأن يتوافق مع المخطط الموضّح أدناه. إذا احتجت إلى تعديل الإعداد بعد الإعداد الأولي، يمكنك تحرير إعدادات الوجهة في لوحة معلومات Fivetran ورفع ملف مُحدَّث. يحتوي ملف الإعداد على قسم رئيسي:
ملف الإعداد هذا اختياري بالكامل. وإذا لم يتم رفع أي ملف، فستستخدم الوجهة إعدادات افتراضية مناسبة تعمل جيدًا مع معظم حالات الاستخدام.
يمكنك ضمنه تحديد الإعدادات التالية التي تتحكم في السلوك الداخلي لموصل وجهة ClickHouse نفسه. تؤثر هذه الإعدادات في كيفية معالجة الموصل للبيانات قبل إرسالها إلى ClickHouse.
{
"destination_configurations": { ... }
}
جميع الحقول اختيارية. إذا لم يتم تحديد حقل، فستُستخدم القيمة الافتراضية. إذا كانت قيمة ما خارج النطاق المسموح، فستُبلغ الوجهة عن خطأ أثناء المزامنة. تُتجاهل الحقول غير المعروفة بصمت (مع تسجيل تحذير) ولا تتسبب في أخطاء، مما يتيح التوافق المستقبلي عند إضافة إعدادات جديدة. مثال:
|الإعداد
|النوع
|الافتراضي
|النطاق المسموح
|الوصف
write_batch_size
|integer
100000
|5,000 – 100,000
|عدد الصفوف في كل Batch لعمليات الإدراج والتحديث والاستبدال.
select_batch_size
|integer
1500
|200 – 1,500
|عدد الصفوف في كل Batch لاستعلامات SELECT المستخدمة أثناء التحديثات.
mutation_batch_size
|integer
1500
|200 – 1,500
|عدد الصفوف في كل Batch لعمليات mutation من نوع ALTER TABLE UPDATE في وضع السجل التاريخي. خفِّضه إذا كنت تواجه عبارات SQL كبيرة.
hard_delete_batch_size
|integer
1500
|200 – 1,500
|عدد الصفوف في كل Batch لعمليات الحذف النهائي في المزامنات العادية وفي وضع السجل التاريخي. خفِّضه إذا كنت تواجه عبارات SQL كبيرة.
{
"destination_configurations": {
"write_batch_size": 50000,
"select_batch_size": 200
}
}
تربط وجهة Fivetran ClickHouse أنواع بيانات Fivetran بأنواع ClickHouse على النحو التالي:
مطابقة تحويل الأنواع
|نوع Fivetran
|نوع ClickHouse
|BOOLEAN
|Bool
|SHORT
|Int16
|INT
|Int32
|LONG
|Int64
|BIGDECIMAL
|Decimal(P, S)
|FLOAT
|Float32
|DOUBLE
|Float64
|LOCALDATE
|Date32
|LOCALDATETIME
|DateTime64(0, ‘UTC’)
|INSTANT
|DateTime64(9, ‘UTC’)
|STRING
|String
|LOCALTIME
|String * **
|BINARY
|String *
|XML
|String *
|JSON
|String *
- تُخزَّن BINARY وXML وLOCALTIME وJSON بصفتها String لأن نوع
Stringفي ClickHouse يمكنه تمثيل مجموعة اعتباطية من البايتات. وتضيف الوجهة تعليقًا إلى العمود للإشارة إلى نوع البيانات الأصلي. ولا يُستخدم نوع البيانات JSON في ClickHouse لأنه وُسِم بأنه متقادم ولم يُوصَ به مطلقًا للاستخدام في بيئات الإنتاج. ** ملاحظة: التذكرة الخاصة بتتبّع دعم النوع LOCALTIME: clickhouse-fivetran-destination #15.
يمكن لمصادر Fivetran إرسال قيم التاريخ والوقت ضمن النطاق 0001-01-01, 9999-12-31. تكون نطاقات أنواع التاريخ في ClickHouse Cloud أضيق، لذا تُقصَر القيم الواقعة خارج النطاق المدعوم بصمت على أقرب حد:
نطاقات قيم التاريخ والوقت
|نوع Fivetran
|نوع ClickHouse Cloud
|الحد الأدنى للقيمة
|الحد الأقصى للقيمة
|LOCALDATE
|Date32
|1900-01-01
|2299-12-31
|LOCALDATETIME
|DateTime64(0, ‘UTC’)
|1900-01-01 00:00:00
|2262-04-11 23:47:16
|INSTANT
|DateTime64(9, ‘UTC’)
|1900-01-01 00:00:00
|2262-04-11 23:47:16
- الحد الأعلى لـ INSTANT هو 2262-04-11 23:47:16 لأن DateTime64(9) يخزّن النانوثواني منذ epoch بصيغة int64، وتوافق 2^63 - 1 نانوثانية هذا التاريخ. يدعم ClickHouse نفسه DateTime64 بدقة <= 9 حتى 2299-12-31 23:59:59.
- الحد الأعلى لـ LOCALDATETIME مقيَّد أيضًا عند 2262-04-11 23:47:16 بسبب خلل معروف في مشغّل ClickHouse للغة Go، حيث يُستدعى
time.Time.UnixNano()لجميع درجات دقة DateTime64 قبل تغيير المقياس، مما يسبب overflow في int64 للتواريخ التي تتجاوز 2262 حتى عند الدقة 0.
تستخدم وجهة ClickHouse Cloud محركًا من نوع Replacing من عائلة SharedMergeTree (وتحديدًا،
جداول الوجهة
SharedReplacingMergeTree)، ويُحدَّد الإصدار بواسطة العمود
_fivetran_synced.
يُنشأ كل عمود، باستثناء المفاتيح الأساسية (مفاتيح الترتيب) وأعمدة البيانات الوصفية الخاصة بـ Fivetran،
بنوع Nullable(T)، حيث إن
T هو
نوع في ClickHouse Cloud استنادًا إلى تعيين أنواع البيانات.
تختلف بنية الجدول بحسب
وضع المزامنة
المُعدّ للموصل: الحذف المنطقي (الافتراضي) أو وضع السجل التاريخي (SCD Type 2).
في وضع الحذف المنطقي، يتضمن كل جدول وجهة أعمدة البيانات الوصفية التالية:
وضع الحذف المنطقي
|العمود
|النوع
|الوصف
_fivetran_synced
DateTime64(9, 'UTC')
|الطابع الزمني الذي تمت فيه مزامنة السجل بواسطة Fivetran. ويُستخدم كعمود الإصدار لـ
SharedReplacingMergeTree.
_fivetran_deleted
Bool
|علامة الحذف المنطقي. تُضبط على
true عند حذف السجل من المصدر.
_fivetran_id
String
|معرّف فريد يُنشأ تلقائيًا. لا يظهر إلا عندما لا يحتوي الجدول المصدر على مفاتيح أساسية.
على سبيل المثال، يحتوي جدول المصدر
مفتاح أساسي واحد في جدول المصدر
users على عمود مفتاح أساسي
id (
INT) وعمود عادي
name (
STRING).
سيُعرَّف جدول الوجهة على النحو التالي:
في هذه الحالة، يُختار العمود
CREATE TABLE `users`
(
`id` Int32,
`name` Nullable(String),
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_deleted` Bool
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY id
SETTINGS index_granularity = 8192
id كمفتاح فرز للجدول.
إذا كان جدول المصدر يحتوي على عدة مفاتيح أساسية، فستُستخدم بحسب ترتيب ظهورها في تعريف جدول المصدر في Fivetran. على سبيل المثال، توجد جدول مصدر باسم
مفاتيح أساسية متعددة في جدول المصدر
items يضم أعمدة المفتاح الأساسي
id (
INT) و
name (
STRING)، بالإضافة إلى
عمود عادي إضافي هو
description (
STRING). سيُعرَّف جدول الوجهة على النحو التالي:
في هذه الحالة، يُختار العمودان
CREATE TABLE `items`
(
`id` Int32,
`name` String,
`description` Nullable(String),
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_deleted` Bool
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY (id, name)
SETTINGS index_granularity = 8192
id و
name كمفتاحَي فرز للجدول.
إذا كان الجدول المصدر لا يحتوي على مفاتيح أساسية، فستضيف Fivetran معرّفًا فريدًا في عمود باسم
عدم وجود مفاتيح أساسية في الجدول المصدر
_fivetran_id.
لنفترض وجود جدول
events لا يضم في المصدر سوى العمودين
event (
STRING) و
timestamp (
LOCALDATETIME).
في هذه الحالة، يكون جدول الوجهة كما يلي:
نظرًا لأن
CREATE TABLE events
(
`event` Nullable(String),
`timestamp` Nullable(DateTime),
`_fivetran_id` String,
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_deleted` Bool
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY _fivetran_id
SETTINGS index_granularity = 8192
_fivetran_id فريد، ولعدم وجود خيارات أخرى للمفتاح الأساسي، يُستخدم كمفتاح فرز للجدول.
عند تمكين وضع السجل التاريخي، تحتفظ الوجهة بكل إصدار من كل سجل بدلًا من استبدال القيم السابقة. وهذا يطبّق Slowly Changing Dimension Type 2 (SCD Type 2)، مع الحفاظ على سجل تدقيق كامل لجميع التغييرات. في وضع السجل التاريخي، يتضمن كل جدول وجهة أعمدة البيانات الوصفية التالية:
وضع السجل التاريخي (SCD Type 2)
يُدرج العمود
|Column
|Type
|Description
_fivetran_synced
DateTime64(9, 'UTC')
|الطابع الزمني الذي تمت فيه مزامنة السجل بواسطة Fivetran. ويُستخدم بوصفه عمود الإصدار لـ
SharedReplacingMergeTree.
_fivetran_start
DateTime64(9, 'UTC')
|الطابع الزمني الذي أصبح عنده هذا الإصدار من السجل نشطًا. وهو جزء من مفتاح فرز الجدول.
_fivetran_end
Nullable(DateTime64(9, 'UTC'))
|الطابع الزمني الذي استُبدل عنده هذا الإصدار. وتُضبط قيمته على
2262-04-11 23:47:16 للسجلات النشطة حاليًا.
_fivetran_active
Nullable(Bool)
|ما إذا كان هذا هو الإصدار النشط حاليًا من السجل.
_fivetran_id
String
|معرّف فريد يُنشأ تلقائيًا. لا يظهر إلا عندما لا يحتوي الجدول المصدر على مفاتيح أساسية.
_fivetran_start دائمًا في عبارة
ORDER BY باعتباره العنصر الأخير في مفتاح الفرز المركب.
وهذا يتيح وجود عدة إصدارات من السجل نفسه (بأوقات بدء مختلفة) معًا داخل الجدول.
عند تحديث سجل:
- تُضبط قيمة
_fivetran_endفي الإصدار السابق على قيمة
_fivetran_startفي الإصدار الجديد ناقص نانوثانية واحدة، وتُضبط قيمة
_fivetran_activeعلى
false.
- يُدرج الإصدار الجديد مع ضبط
_fivetran_activeعلى
trueوضبط
_fivetran_endعلى
2262-04-11 23:47:16.000000000(وهي القيمة القصوى لـ
DateTime64(9)).
على سبيل المثال، يحتوي الجدول المصدر
مفتاح أساسي واحد في الجدول المصدر
users على العمود
id (
INT) كمفتاح أساسي، والأعمدة العادية
name (
STRING) و
status (
STRING).
وسيُعرَّف الجدول الوجهة في وضع السجل التاريخي على النحو التالي:
في هذه الحالة، يشكّل
CREATE TABLE `users`
(
`id` Int32,
`name` Nullable(String),
`status` Nullable(String),
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')),
`_fivetran_active` Nullable(Bool)
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY (id, _fivetran_start)
SETTINGS index_granularity = 8192
id و
_fivetran_start مفتاح الفرز المركّب.
بعد بضع عمليات المزامنة، قد يحتوي الجدول على البيانات التالية:
يحتوي السجل
|id
|name
|status
|_fivetran_start
|_fivetran_end
|_fivetran_active
|1
|name 1
|TODO
|2025-11-10 20:57:00.000000000
|2025-11-11 20:56:59.999000000
|false
|1
|name 11
|TODO
|2025-11-11 20:57:00.000000000
|2262-04-11 23:47:16.000000000
|true
|2
|name 2
|TODO
|2025-11-10 20:57:00.000000000
|2262-04-11 23:47:16.000000000
|true
id=1 على إصدارين: الإصدار الأصلي (
name 1، غير نشط) والإصدار المحدَّث (
name 11، نشط).
أما السجل
id=2، فلديه إصدار واحد فقط، وهو النشط حاليًا.
إذا كان الجدول المصدر يحتوي على عدة مفاتيح أساسية، فستُدرَج جميعها في
وجود عدة مفاتيح أساسية في الجدول المصدر
ORDER BY مع
_fivetran_start باعتباره العنصر الأخير.
على سبيل المثال، لنفترض وجود جدول مصدر باسم
items يحتوي على عمودَي مفتاح أساسي هما
id (
INT) و
name (
STRING)، بالإضافة إلى
عمود عادي آخر هو
description (
STRING). ويُعرَّف جدول الوجهة في وضع السجل التاريخي على النحو التالي:
في هذه الحالة، يُشكّل
CREATE TABLE `items`
(
`id` Int32,
`name` String,
`description` Nullable(String),
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')),
`_fivetran_active` Nullable(Bool)
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY (id, name, _fivetran_start)
SETTINGS index_granularity = 8192
id و
name و
_fivetran_start مفتاح الفرز المركب.
إذا كان جدول المصدر لا يحتوي على مفاتيح أساسية، فستضيف Fivetran معرّفًا فريدًا في عمود باسم
لا توجد مفاتيح أساسية في جدول المصدر
_fivetran_id،
وسيُضاف
_fivetran_start إلى مفتاح الفرز.
لنفترض وجود جدول
events لا يحتوي في المصدر إلا على العمودين
event (
STRING) و
timestamp (
LOCALDATETIME).
ويكون جدول الوجهة في وضع السجل التاريخي كما يلي:
نظرًا إلى أن
CREATE TABLE events
(
`event` Nullable(String),
`timestamp` Nullable(DateTime),
`_fivetran_id` String,
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')),
`_fivetran_active` Nullable(Bool)
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY (_fivetran_id, _fivetran_start)
SETTINGS index_granularity = 8192
_fivetran_id و
_fivetran_start يشكّلان مفتاح الفرز المركب.
ينفّذ
اختيار أحدث إصدار من البيانات من دون تكرارات
SharedReplacingMergeTree إلغاء تكرار البيانات في الخلفية
فقط أثناء عمليات الدمج وفي وقت غير معلوم.
ومع ذلك، يمكن اختيار أحدث إصدار من البيانات من دون تكرارات عند الحاجة باستخدام الكلمة المفتاحية
FINAL:
راجِع قسم تحسين استعلامات القراءة” في دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها للاطّلاع على نصائح حول تحسين الاستعلامات.
SELECT *
FROM example FINAL
LIMIT 1000
تعيد وجهة ClickHouse Cloud المحاولة عند حدوث أخطاء شبكة عابرة باستخدام خوارزمية التراجع الأسي. وهذا آمن حتى إذا قامت الوجهة بإدراج البيانات، لأن محرك الجدول
إعادة المحاولة عند فشل الشبكة
SharedReplacingMergeTree يتعامل مع أي نُسخ مكررة محتملة.