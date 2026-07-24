يدعم هذا الموصل واجهة DataStream API في Apache Flink. ومن المخطط دعم Table API في إصدار لاحق

Java 11+ (لـ Flink 1.17+) أو 17+ (لـ Flink 2.0+)

Apache Flink 1.17+

​ مصفوفة توافق إصدارات Flink

ينقسم الموصل إلى حزمتَي artifact لدعم كلٍّ من Flink 1.17+ وFlink 2.0+. اختر الـ artifact المطابق لإصدار Flink الذي تريده:

إصدار Flink Artifact إصدار عميل Java لـ ClickHouse إصدار Java المطلوب الأحدث flink-connector-clickhouse-2.0.0 0.9.5 Java 17+ 2.0.1 flink-connector-clickhouse-2.0.0 0.9.5 Java 17+ 2.0.0 flink-connector-clickhouse-2.0.0 0.9.5 Java 17+ 1.20.2 flink-connector-clickhouse-1.17 0.9.5 Java 11+ 1.19.3 flink-connector-clickhouse-1.17 0.9.5 Java 11+ 1.18.1 flink-connector-clickhouse-1.17 0.9.5 Java 11+ 1.17.2 flink-connector-clickhouse-1.17 0.9.5 Java 11+

لم يُختبر هذا الموصل مع إصدارات Flink الأقدم من 1.17.2

​ التثبيت والإعداد

​ استيراده كتبعية

​ بالنسبة إلى Flink 2.0+

Maven

Gradle

SBT <dependency> <groupId>com.clickhouse.flink</groupId> <artifactId>flink-connector-clickhouse-2.0.0</artifactId> <version>{{ stable_version }}</version> <classifier>all</classifier> </dependency> dependencies { implementation("com.clickhouse.flink:flink-connector-clickhouse-2.0.0:{{ stable_version }}") } libraryDependencies += "com.clickhouse.flink" % "flink-connector-clickhouse-2.0.0" % {{ stable_version }} classifier "all"

​ لإصدار Flink 1.17+

Maven

Gradle

SBT <dependency> <groupId>com.clickhouse.flink</groupId> <artifactId>flink-connector-clickhouse-1.17</artifactId> <version>{{ stable_version }}</version> <classifier>all</classifier> </dependency> dependencies { implementation("com.clickhouse.flink:flink-connector-clickhouse-1.17:{{ stable_version }}") } libraryDependencies += "com.clickhouse.flink" % "flink-connector-clickhouse-1.17" % {{ stable_version }} classifier "all"

​ تنزيل ملف JAR الثنائي

نمط تسمية ملف JAR الثنائي هو:

flink-connector-clickhouse-$ {flink_version} -$ {stable_version} -all.jar

حيث:

flink_version هو أحد الخيارين 2.0.0 أو 1.17

هو أحد الخيارين أو stable_version هو رقم إصدار artifact مستقر

يمكنك العثور على جميع ملفات JAR المُتاحة والصادرة في Maven Central Repository

​ استخدام واجهة برمجة تطبيقات DataStream

لنفترض أنك تريد إدراج بيانات CSV خام في ClickHouse:

Java public static void main ( String [] args) { // قم بتهيئة ClickHouseClient ClickHouseClientConfig clickHouseClientConfig = new ClickHouseClientConfig (url, username, password, database, tableName); // أنشئ ElementConverter ElementConverter < String , ClickHousePayload > convertorString = new ClickHouseConvertor <>( String . class ); // أنشئ sink واضبط التنسيق باستخدام `setClickHouseFormat` ClickHouseAsyncSink < String > csvSink = new ClickHouseAsyncSink <>( convertorString, MAX_BATCH_SIZE, MAX_IN_FLIGHT_REQUESTS, MAX_BUFFERED_REQUESTS, MAX_BATCH_SIZE_IN_BYTES, MAX_TIME_IN_BUFFER_MS, MAX_RECORD_SIZE_IN_BYTES, clickHouseClientConfig ); csvSink . setClickHouseFormat ( ClickHouseFormat . CSV ); // أخيرًا، صِل DataStream الخاصة بك بـ sink. final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment . getExecutionEnvironment (); Path csvFilePath = new Path (fileFullName); FileSource < String > csvSource = FileSource . forRecordStreamFormat ( new TextLineInputFormat (), csvFilePath) . build (); env . fromSource ( csvSource, WatermarkStrategy . noWatermarks (), "GzipCsvSource" ). sinkTo (csvSink); }

يمكنك العثور على المزيد من الأمثلة والمقتطفات في اختباراتنا:

​ مثال للبدء السريع

أنشأنا مثالًا قائمًا على Maven لتسهيل البدء باستخدام ClickHouse Sink:

للحصول على إرشادات أكثر تفصيلًا، راجع دليل الأمثلة

​ خيارات الاتصال بواجهة برمجة تطبيقات DataStream

​ خيارات عميل ClickHouse

المعلمات الوصف القيمة الافتراضية مطلوب url عنوان URL المؤهل بالكامل لـ ClickHouse غير متاح نعم username اسم مستخدم قاعدة بيانات ClickHouse غير متاح نعم password كلمة مرور قاعدة بيانات ClickHouse غير متاح نعم database اسم قاعدة بيانات ClickHouse غير متاح نعم table اسم جدول ClickHouse غير متاح نعم options خريطة خيارات تهيئة عميل Java خريطة فارغة لا serverSettings خريطة إعدادات جلسة خادم ClickHouse خريطة فارغة لا enableJsonSupportAsString إعداد في خادم ClickHouse لتوقّع قيمة String منسّقة بتنسيق JSON من أجل نوع بيانات JSON true لا

يجب تمرير options و serverSettings إلى العميل بصيغة Map<String, String> . وسيؤدي استخدام خريطة فارغة لأيٍّ منهما إلى استخدام الإعدادات الافتراضية للعميل أو الخادم، على الترتيب.

على سبيل المثال:

Java Map < String , String > javaClientOptions = Map . of ( ClientConfigProperties . CA_CERTIFICATE . getKey (), "<my_CA_cert>" , ClientConfigProperties . SSL_CERTIFICATE . getKey (), "<my_SSL_cert>" , ClientConfigProperties . CLIENT_NETWORK_BUFFER_SIZE . getKey (), "30000" , ClientConfigProperties . HTTP_MAX_OPEN_CONNECTIONS . getKey (), "5" ); Map < String , String > serverSettings = Map . of ( "insert_deduplicate" , "1" ); ClickHouseClientConfig clickHouseClientConfig = new ClickHouseClientConfig ( url, username, password, database, tableName, javaClientOptions, serverSettings, false // تمكين enableJsonSupportAsString );

​ خيارات الـ sink

تأتي الخيارات التالية مباشرةً من AsyncSinkBase في Flink:

المعلمات الوصف القيمة الافتراضية مطلوب maxBatchSize الحد الأقصى لعدد السجلات التي يمكن إدراجها في دفعة واحدة N/A نعم maxInFlightRequests الحد الأقصى لعدد الطلبات قيد التنفيذ المسموح بها قبل أن يطبّق الـ sink ضغطًا عكسيًا N/A نعم maxBufferedRequests الحد الأقصى لعدد السجلات التي يمكن تخزينها مؤقتًا في الـ sink قبل تطبيق الضغط العكسي N/A نعم maxBatchSizeInBytes الحد الأقصى لحجم الدفعة (بالبايت). ستكون جميع الدفعات المرسلة أصغر من هذا الحجم أو مساوية له N/A نعم maxTimeInBufferMS الحد الأقصى للمدة التي يمكن أن يبقى فيها السجل في الـ sink قبل تفريغه N/A نعم maxRecordSizeInBytes الحد الأقصى لحجم السجل الذي يقبله الـ sink، وستُرفض تلقائيًا أي سجلات أكبر من ذلك N/A نعم

​ أنواع البيانات المدعومة

يوفّر الجدول أدناه مرجعًا سريعًا لتحويل أنواع البيانات عند الإدراج من Flink إلى ClickHouse.

​ إدراج البيانات من Flink في ClickHouse

نوع Java نوع ClickHouse مدعوم طريقة التسلسل byte / Byte Int8 ✅ DataWriter.writeInt8 short / Short Int16 ✅ DataWriter.writeInt16 int / Integer Int32 ✅ DataWriter.writeInt32 long / Long Int64 ✅ DataWriter.writeInt64 BigInteger Int128 ✅ DataWriter.writeInt128 BigInteger Int256 ✅ DataWriter.writeInt256 short / Short UInt8 ✅ DataWriter.writeUInt8 int / Integer UInt8 ✅ DataWriter.writeUInt8 int / Integer UInt16 ✅ DataWriter.writeUInt16 long / Long UInt32 ✅ DataWriter.writeUInt32 long / Long UInt64 ✅ DataWriter.writeUInt64 BigInteger UInt64 ✅ DataWriter.writeUInt64 BigInteger UInt128 ✅ DataWriter.writeUInt128 BigInteger UInt256 ✅ DataWriter.writeUInt256 BigDecimal Decimal ✅ DataWriter.writeDecimal BigDecimal Decimal32 ✅ DataWriter.writeDecimal BigDecimal Decimal64 ✅ DataWriter.writeDecimal BigDecimal Decimal128 ✅ DataWriter.writeDecimal BigDecimal Decimal256 ✅ DataWriter.writeDecimal float / Float Float ✅ DataWriter.writeFloat32 double / Double Double ✅ DataWriter.writeFloat64 boolean / Boolean Boolean ✅ DataWriter.writeBoolean String String ✅ DataWriter.writeString String FixedString ✅ DataWriter.writeFixedString LocalDate Date ✅ DataWriter.writeDate LocalDate Date32 ✅ DataWriter.writeDate32 LocalDateTime DateTime ✅ DataWriter.writeDateTime ZonedDateTime DateTime ✅ DataWriter.writeDateTime LocalDateTime DateTime64 ✅ DataWriter.writeDateTime64 ZonedDateTime DateTime64 ✅ DataWriter.writeDateTime64 int / Integer Time ❌ غير متاح long / Long Time64 ❌ غير متاح byte / Byte Enum8 ✅ DataWriter.writeInt8 int / Integer Enum16 ✅ DataWriter.writeInt16 java.util.UUID UUID ✅ DataWriter.writeIntUUID String JSON ✅ DataWriter.writeJSON Array<Type> Array<Type> ✅ DataWriter.writeArray Map<K,V> Map<K,V> ✅ DataWriter.writeMap Tuple<Type,..> Tuple<T1,T2,..> ✅ DataWriter.writeTuple Object Variant ❌ غير متاح

ملاحظات:

يجب توفير ZoneId عند إجراء عمليات على التاريخ.

عند إجراء عمليات على التاريخ. يجب توفير الدقة والمقياس عند إجراء عمليات على القيم العشرية.

لكي يتمكن ClickHouse من تحليل String في Java على أنه JSON، يجب تمكين enableJsonSupportAsString في ClickHouseClientConfig .

في Java على أنه JSON، يجب تمكين في . يتطلب الموصّل ElementConvertor لربط العناصر في DataStream المدخل بحمولات ClickHouse. ولهذا الغرض، يوفّر الموصّل ClickHouseConvertor و POJOConvertor ، ويمكنك استخدامهما لتنفيذ هذا الربط باستخدام طرق التسلسل الخاصة بـ DataWriter المذكورة أعلاه.

​ تنسيقات الإدخال المدعومة

ClickHouseFormat.java. يمكنك العثور على قائمة تنسيقات الإدخال المتاحة في ClickHouse في صفحة التوثيق هذه

لتحديد التنسيق الذي ينبغي أن يستخدمه الموصل لتحويل DataStream إلى ClickHouse حمولات، استخدم الدالة setClickHouseFormat . على سبيل المثال:

ClickHouseAsyncSink < String > csvSink = new ClickHouseAsyncSink <>( convertorString, MAX_BATCH_SIZE, MAX_IN_FLIGHT_REQUESTS, MAX_BUFFERED_REQUESTS, MAX_BATCH_SIZE_IN_BYTES, MAX_TIME_IN_BUFFER_MS, MAX_RECORD_SIZE_IN_BYTES, clickHouseClientConfig ); csvSink . setClickHouseFormat ( ClickHouseFormat . CSV );

setSupportDefault في ClickHouseClientConfig صراحةً على true أو false، على الترتيب. افتراضيًا، سيستخدم الموصل تنسيق RowBinaryWithDefaults أو RowBinary إذا ضُبطت القيمةفيصراحةً على true أو false، على الترتيب.

يوفّر الموصل المقاييس الإضافية التالية بالإضافة إلى مقاييس Flink الحالية:

المقياس الوصف النوع الحالة numBytesSend العدد الإجمالي للبايتات المُرسلة إلى ClickHouse ضمن حمولة الطلب. ملاحظة: يقيس هذا المقياس حجم البيانات المُسلسلة المُرسلة عبر الشبكة، وقد يختلف عن written_bytes في system.query_log في ClickHouse، الذي يعكس عدد البايتات الفعلي المكتوب إلى وحدة التخزين بعد المعالجة عداد ✅ numRecordSend العدد الإجمالي للسجلات المُرسلة إلى ClickHouse عداد ✅ numRequestSubmitted العدد الإجمالي للطلبات المُرسلة (العدد الفعلي لعمليات التفريغ المنفَّذة) عداد ✅ numOfDroppedBatches العدد الإجمالي للدفعات التي أُسقطت بسبب إخفاقات غير قابلة لإعادة المحاولة عداد ✅ numOfDroppedRecords العدد الإجمالي للسجلات التي أُسقطت بسبب إخفاقات غير قابلة لإعادة المحاولة عداد ✅ totalBatchRetries العدد الإجمالي لمحاولات إعادة الدفعات بسبب إخفاقات قابلة لإعادة المحاولة عداد ✅ writeLatencyHistogram مُدرَّج تكراري لتوزيع زمن استجابة عمليات الكتابة الناجحة (مللي ثانية) مُدرَّج تكراري ✅ writeFailureLatencyHistogram مُدرَّج تكراري لتوزيع زمن استجابة عمليات الكتابة الفاشلة (مللي ثانية) مُدرَّج تكراري ✅ triggeredByMaxBatchSizeCounter العدد الإجمالي لعمليات التفريغ الناتجة عن بلوغ maxBatchSize عداد ✅ triggeredByMaxBatchSizeInBytesCounter العدد الإجمالي لعمليات التفريغ الناتجة عن بلوغ maxBatchSizeInBytes عداد ✅ triggeredByMaxTimeInBufferMSCounter العدد الإجمالي لعمليات التفريغ الناتجة عن بلوغ maxTimeInBufferMS عداد ✅ actualRecordsPerBatch مُدرَّج تكراري لتوزيع العدد الفعلي للسجلات في كل دفعة مُدرَّج تكراري ✅ actualBytesPerBatch مُدرَّج تكراري لتوزيع العدد الفعلي للبايتات في كل دفعة مُدرَّج تكراري ✅

يوفّر sink حاليًا ضمان تسليم مرة واحدة على الأقل. ويجري تتبّع العمل لتحقيق exactly-once semantics هنا.

لا يدعم sink بعدُ قائمة انتظار الرسائل الميتة (DLQ) لتخزين السجلات غير القابلة للمعالجة مؤقتًا. وحتى ذلك الحين، سيحاول الموصل إعادة إدراج السجلات التي تفشل، وسيتخلّص منها إذا لم ينجح ذلك. ويجري تتبّع هذه الميزة هنا.

لا يدعم sink بعدُ الإنشاء عبر Table API الخاصة بـ Flink أو Flink SQL. ويجري تتبّع هذه الميزة هنا.

​ توافق إصدارات ClickHouse والأمان

يُختبَر موصل مع مجموعة من إصدارات ClickHouse الحديثة، بما في ذلك latest وhead، عبر سير عمل CI يومي. وتُحدَّث الإصدارات المختبَرة دوريًا مع اعتماد إصدارات ClickHouse الجديدة. اطّلع هنا على الإصدارات التي يُختبَر موصل عليها يوميًا.

راجع سياسة أمان ClickHouse للتعرّف على الثغرات الأمنية المعروفة وكيفية الإبلاغ عن أي ثغرة.

نوصي بترقية موصل باستمرار حتى لا تفوتك الإصلاحات الأمنية والتحسينات الجديدة.

إذا واجهت مشكلة في الترحيل، فيُرجى إنشاء issue على GitHub وسنرد عليك!

​ الاستخدام المتقدم والموصى به

للحصول على أفضل أداء، تأكد من أن نوع العنصر في DataStream لديك ليس من النوع Generic - راجع هذا الشرح لتمييز الأنواع في Flink. فالعناصر غير العامة تتجنب كلفة التسلسل الإضافية التي يفرضها Kryo وتُحسّن معدل النقل إلى ClickHouse.

من النوع Generic - راجع هذا الشرح لتمييز الأنواع في Flink. فالعناصر غير العامة تتجنب كلفة التسلسل الإضافية التي يفرضها Kryo وتُحسّن معدل النقل إلى ClickHouse. نوصي بضبط maxBatchSize على 1000 كحد أدنى، ويفضَّل أن يكون بين 10,000 و100,000. راجع هذا الدليل حول عمليات الإدراج المجمّعة لمزيد من المعلومات.

على 1000 كحد أدنى، ويفضَّل أن يكون بين 10,000 و100,000. راجع هذا الدليل حول عمليات الإدراج المجمّعة لمزيد من المعلومات. لإجراء إزالة التكرار أو upsert إلى ClickHouse بأسلوب OLTP، راجع صفحة التوثيق هذه. ملاحظة: لا تخلط بين هذا وبين إزالة التكرار على مستوى الدُفعات التي تحدث عند إعادة المحاولة.

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قد يظهر الخطأ التالي:

com.clickhouse.client.api.ServerException: Code: 33. DB::Exception: Cannot read all data. Bytes read: 9205. Bytes expected: 1100022.: (at row 9) : While executing BinaryRowInputFormat. (CANNOT_READ_ALL_DATA)

السبب: في معظم الحالات، يعني الخطأ CANNOT_READ_ALL_DATA أن مخطط جدول ClickHouse لديك لم يعد متطابقًا مع مخطط سجل Flink. وقد يحدث ذلك عندما يُعدَّل أحدهما أو كلاهما بطريقة غير متوافقة مع الإصدارات السابقة.

الحل: حدِّث المخطط في جدول ClickHouse لديك أو نوع بيانات إدخال الموصل (أو كليهما) بحيث يصبحان متوافقين. وإذا لزم الأمر، فارجع إلى : حدِّث المخطط في جدول ClickHouse لديك أو نوع بيانات إدخال الموصل (أو كليهما) بحيث يصبحان متوافقين. وإذا لزم الأمر، فارجع إلى تعيين الأنواع لمعرفة كيفية ربط أنواع Java بأنواع ClickHouse. ملاحظة: إذا كانت لا تزال هناك سجلات قيد النقل، فستحتاج إلى إعادة تعيين حالة Flink عند إعادة تشغيل الموصل.

​ انخفاض معدل النقل

قد تلاحظ أن معدل نقل الموصل لا يزداد بما يتناسب مع توازي المهمة (عدد مهام Flink) عند الكتابة إلى ClickHouse.

السبب: قد تؤدي : قد تؤدي عملية دمج الأجزاء في الخلفية في ClickHouse إلى إبطاء عمليات الإدراج. يمكن أن يحدث ذلك عندما يكون حجم الدفعة المُعدّ صغيرًا جدًا، أو عندما يقوم الموصل بعملية التفريغ بشكل متكرر جدًا، أو بسبب الجمع بين الأمرين.

الحل: راقب المقياسين numRequestSubmitted و actualRecordsPerBatch للمساعدة في تحديد كيفية ضبط حجم الدفعة ( maxBatchSize ) وعدد مرات التفريغ. راجع أيضًا : راقب المقياسينللمساعدة في تحديد كيفية ضبط حجم الدفعة () وعدد مرات التفريغ. راجع أيضًا الاستخدام المتقدم والموصى به للاطلاع على توصيات بشأن حجم الدفعات.

​ هناك صفوف مفقودة في جدول ClickHouse الخاص بي

السبب: أُسقِطت الدفعة (أو الدفعات) إما بسبب فشل غير قابل لإعادة المحاولة، أو لعدم إمكانية إدراجها ضمن عدد محاولات إعادة المحاولة المُعدّ (يمكن ضبطه عبر ClickHouseClientConfig.setNumberOfRetries() ). ملاحظة: يحاول الموصل، افتراضيًا، إعادة إدراج الدفعة حتى 3 مرات قبل إسقاطها.

الحل: افحص سجلات TaskManager و/أو تتبّع المكدس لتحديد السبب الجذري.

​ المساهمة والدعم

إذا كنت ترغب في المساهمة في المشروع أو الإبلاغ عن أي مشكلات، فنحن نرحّب بمشاركتك! تفضّل بزيارة مستودع GitHub الخاص بنا لفتح issue أو اقتراح تحسينات أو إرسال pull request.