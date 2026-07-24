المتطلبات
- Java 11+ (لـ Flink 1.17+) أو 17+ (لـ Flink 2.0+)
- Apache Flink 1.17+
ينقسم الموصل إلى حزمتَي artifact لدعم كلٍّ من Flink 1.17+ وFlink 2.0+. اختر الـ artifact المطابق لإصدار Flink الذي تريده:
مصفوفة توافق إصدارات Flink
|إصدار Flink
|Artifact
|إصدار عميل Java لـ ClickHouse
|إصدار Java المطلوب
|الأحدث
|flink-connector-clickhouse-2.0.0
|0.9.5
|Java 17+
|2.0.1
|flink-connector-clickhouse-2.0.0
|0.9.5
|Java 17+
|2.0.0
|flink-connector-clickhouse-2.0.0
|0.9.5
|Java 17+
|1.20.2
|flink-connector-clickhouse-1.17
|0.9.5
|Java 11+
|1.19.3
|flink-connector-clickhouse-1.17
|0.9.5
|Java 11+
|1.18.1
|flink-connector-clickhouse-1.17
|0.9.5
|Java 11+
|1.17.2
|flink-connector-clickhouse-1.17
|0.9.5
|Java 11+
لم يُختبر هذا الموصل مع إصدارات Flink الأقدم من 1.17.2
التثبيت والإعداد
استيراده كتبعية
بالنسبة إلى Flink 2.0+
- Maven
- Gradle
- SBT
<dependency>
<groupId>com.clickhouse.flink</groupId>
<artifactId>flink-connector-clickhouse-2.0.0</artifactId>
<version>{{ stable_version }}</version>
<classifier>all</classifier>
</dependency>
لإصدار Flink 1.17+
- Maven
- Gradle
- SBT
<dependency>
<groupId>com.clickhouse.flink</groupId>
<artifactId>flink-connector-clickhouse-1.17</artifactId>
<version>{{ stable_version }}</version>
<classifier>all</classifier>
</dependency>
نمط تسمية ملف JAR الثنائي هو:
تنزيل ملف JAR الثنائي
حيث:
flink-connector-clickhouse-${flink_version}-${stable_version}-all.jar
flink_versionهو أحد الخيارين
2.0.0أو
1.17
stable_versionهو رقم إصدار artifact مستقر
استخدام واجهة برمجة تطبيقات DataStream
لنفترض أنك تريد إدراج بيانات CSV خام في ClickHouse:
مقتطف
يمكنك العثور على المزيد من الأمثلة والمقتطفات في اختباراتنا:
- Java
public static void main(String[] args) {
// قم بتهيئة ClickHouseClient
ClickHouseClientConfig clickHouseClientConfig = new ClickHouseClientConfig(url, username, password, database, tableName);
// أنشئ ElementConverter
ElementConverter<String, ClickHousePayload> convertorString = new ClickHouseConvertor<>(String.class);
// أنشئ sink واضبط التنسيق باستخدام `setClickHouseFormat`
ClickHouseAsyncSink<String> csvSink = new ClickHouseAsyncSink<>(
convertorString,
MAX_BATCH_SIZE,
MAX_IN_FLIGHT_REQUESTS,
MAX_BUFFERED_REQUESTS,
MAX_BATCH_SIZE_IN_BYTES,
MAX_TIME_IN_BUFFER_MS,
MAX_RECORD_SIZE_IN_BYTES,
clickHouseClientConfig
);
csvSink.setClickHouseFormat(ClickHouseFormat.CSV);
// أخيرًا، صِل DataStream الخاصة بك بـ sink.
final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
Path csvFilePath = new Path(fileFullName);
FileSource<String> csvSource = FileSource
.forRecordStreamFormat(new TextLineInputFormat(), csvFilePath)
.build();
env.fromSource(
csvSource,
WatermarkStrategy.noWatermarks(),
"GzipCsvSource"
).sinkTo(csvSink);
}
أنشأنا مثالًا قائمًا على Maven لتسهيل البدء باستخدام ClickHouse Sink: للحصول على إرشادات أكثر تفصيلًا، راجع دليل الأمثلة
مثال للبدء السريع
خيارات الاتصال بواجهة برمجة تطبيقات DataStream
خيارات عميل ClickHouse
يجب تمرير
|المعلمات
|الوصف
|القيمة الافتراضية
|مطلوب
url
|عنوان URL المؤهل بالكامل لـ ClickHouse
|غير متاح
|نعم
username
|اسم مستخدم قاعدة بيانات ClickHouse
|غير متاح
|نعم
password
|كلمة مرور قاعدة بيانات ClickHouse
|غير متاح
|نعم
database
|اسم قاعدة بيانات ClickHouse
|غير متاح
|نعم
table
|اسم جدول ClickHouse
|غير متاح
|نعم
options
|خريطة خيارات تهيئة عميل Java
|خريطة فارغة
|لا
serverSettings
|خريطة إعدادات جلسة خادم ClickHouse
|خريطة فارغة
|لا
enableJsonSupportAsString
|إعداد في خادم ClickHouse لتوقّع قيمة
String منسّقة بتنسيق JSON من أجل نوع بيانات JSON
|true
|لا
options و
serverSettings إلى العميل بصيغة
Map<String, String>. وسيؤدي استخدام خريطة فارغة لأيٍّ منهما إلى استخدام الإعدادات الافتراضية للعميل أو الخادم، على الترتيب.
على سبيل المثال:
جميع خيارات عميل Java المتاحة مُدرجة في ClientConfigProperties.java وصفحة التوثيق هذه.جميع إعدادات جلسة الخادم المتاحة مُدرجة في صفحة التوثيق هذه.
- Java
Map<String, String> javaClientOptions = Map.of(
ClientConfigProperties.CA_CERTIFICATE.getKey(), "<my_CA_cert>",
ClientConfigProperties.SSL_CERTIFICATE.getKey(), "<my_SSL_cert>",
ClientConfigProperties.CLIENT_NETWORK_BUFFER_SIZE.getKey(), "30000",
ClientConfigProperties.HTTP_MAX_OPEN_CONNECTIONS.getKey(), "5"
);
Map<String, String> serverSettings = Map.of(
"insert_deduplicate", "1"
);
ClickHouseClientConfig clickHouseClientConfig = new ClickHouseClientConfig(
url,
username,
password,
database,
tableName,
javaClientOptions,
serverSettings,
false // تمكين enableJsonSupportAsString
);
تأتي الخيارات التالية مباشرةً من
خيارات الـ sink
AsyncSinkBase في Flink:
|المعلمات
|الوصف
|القيمة الافتراضية
|مطلوب
maxBatchSize
|الحد الأقصى لعدد السجلات التي يمكن إدراجها في دفعة واحدة
|N/A
|نعم
maxInFlightRequests
|الحد الأقصى لعدد الطلبات قيد التنفيذ المسموح بها قبل أن يطبّق الـ sink ضغطًا عكسيًا
|N/A
|نعم
maxBufferedRequests
|الحد الأقصى لعدد السجلات التي يمكن تخزينها مؤقتًا في الـ sink قبل تطبيق الضغط العكسي
|N/A
|نعم
maxBatchSizeInBytes
|الحد الأقصى لحجم الدفعة (بالبايت). ستكون جميع الدفعات المرسلة أصغر من هذا الحجم أو مساوية له
|N/A
|نعم
maxTimeInBufferMS
|الحد الأقصى للمدة التي يمكن أن يبقى فيها السجل في الـ sink قبل تفريغه
|N/A
|نعم
maxRecordSizeInBytes
|الحد الأقصى لحجم السجل الذي يقبله الـ sink، وستُرفض تلقائيًا أي سجلات أكبر من ذلك
|N/A
|نعم
يوفّر الجدول أدناه مرجعًا سريعًا لتحويل أنواع البيانات عند الإدراج من Flink إلى ClickHouse.
أنواع البيانات المدعومة
إدراج البيانات من Flink في ClickHouse
ملاحظات:
|نوع Java
|نوع ClickHouse
|مدعوم
|طريقة التسلسل
byte/
Byte
Int8
|✅
DataWriter.writeInt8
short/
Short
Int16
|✅
DataWriter.writeInt16
int/
Integer
Int32
|✅
DataWriter.writeInt32
long/
Long
Int64
|✅
DataWriter.writeInt64
BigInteger
Int128
|✅
DataWriter.writeInt128
BigInteger
Int256
|✅
DataWriter.writeInt256
short/
Short
UInt8
|✅
DataWriter.writeUInt8
int/
Integer
UInt8
|✅
DataWriter.writeUInt8
int/
Integer
UInt16
|✅
DataWriter.writeUInt16
long/
Long
UInt32
|✅
DataWriter.writeUInt32
long/
Long
UInt64
|✅
DataWriter.writeUInt64
BigInteger
UInt64
|✅
DataWriter.writeUInt64
BigInteger
UInt128
|✅
DataWriter.writeUInt128
BigInteger
UInt256
|✅
DataWriter.writeUInt256
BigDecimal
Decimal
|✅
DataWriter.writeDecimal
BigDecimal
Decimal32
|✅
DataWriter.writeDecimal
BigDecimal
Decimal64
|✅
DataWriter.writeDecimal
BigDecimal
Decimal128
|✅
DataWriter.writeDecimal
BigDecimal
Decimal256
|✅
DataWriter.writeDecimal
float/
Float
Float
|✅
DataWriter.writeFloat32
double/
Double
Double
|✅
DataWriter.writeFloat64
boolean/
Boolean
Boolean
|✅
DataWriter.writeBoolean
String
String
|✅
DataWriter.writeString
String
FixedString
|✅
DataWriter.writeFixedString
LocalDate
Date
|✅
DataWriter.writeDate
LocalDate
Date32
|✅
DataWriter.writeDate32
LocalDateTime
DateTime
|✅
DataWriter.writeDateTime
ZonedDateTime
DateTime
|✅
DataWriter.writeDateTime
LocalDateTime
DateTime64
|✅
DataWriter.writeDateTime64
ZonedDateTime
DateTime64
|✅
DataWriter.writeDateTime64
int/
Integer
Time
|❌
|غير متاح
long/
Long
Time64
|❌
|غير متاح
byte/
Byte
Enum8
|✅
DataWriter.writeInt8
int/
Integer
Enum16
|✅
DataWriter.writeInt16
java.util.UUID
UUID
|✅
DataWriter.writeIntUUID
String
JSON
|✅
DataWriter.writeJSON
Array<Type>
Array<Type>
|✅
DataWriter.writeArray
Map<K,V>
Map<K,V>
|✅
DataWriter.writeMap
Tuple<Type,..>
Tuple<T1,T2,..>
|✅
DataWriter.writeTuple
Object
Variant
|❌
|غير متاح
- يجب توفير
ZoneIdعند إجراء عمليات على التاريخ.
- يجب توفير الدقة والمقياس عند إجراء عمليات على القيم العشرية.
- لكي يتمكن ClickHouse من تحليل
Stringفي Java على أنه JSON، يجب تمكين
enableJsonSupportAsStringفي
ClickHouseClientConfig.
- يتطلب الموصّل
ElementConvertorلربط العناصر في
DataStreamالمدخل بحمولات ClickHouse. ولهذا الغرض، يوفّر الموصّل
ClickHouseConvertorو
POJOConvertor، ويمكنك استخدامهما لتنفيذ هذا الربط باستخدام طرق التسلسل الخاصة بـ
DataWriterالمذكورة أعلاه.
يمكنك العثور على قائمة تنسيقات الإدخال المتاحة في ClickHouse في صفحة التوثيق هذه وClickHouseFormat.java. لتحديد التنسيق الذي ينبغي أن يستخدمه الموصل لتحويل
تنسيقات الإدخال المدعومة
DataStream إلى ClickHouse حمولات، استخدم الدالة
setClickHouseFormat. على سبيل المثال:
ClickHouseAsyncSink<String> csvSink = new ClickHouseAsyncSink<>(
convertorString,
MAX_BATCH_SIZE,
MAX_IN_FLIGHT_REQUESTS,
MAX_BUFFERED_REQUESTS,
MAX_BATCH_SIZE_IN_BYTES,
MAX_TIME_IN_BUFFER_MS,
MAX_RECORD_SIZE_IN_BYTES,
clickHouseClientConfig
);
csvSink.setClickHouseFormat(ClickHouseFormat.CSV);
افتراضيًا، سيستخدم الموصل تنسيق RowBinaryWithDefaults أو RowBinary إذا ضُبطت القيمة
setSupportDefault في
ClickHouseClientConfig صراحةً على true أو false، على الترتيب.
يوفّر الموصل المقاييس الإضافية التالية بالإضافة إلى مقاييس Flink الحالية:
المقاييس
|المقياس
|الوصف
|النوع
|الحالة
numBytesSend
|العدد الإجمالي للبايتات المُرسلة إلى ClickHouse ضمن حمولة الطلب. ملاحظة: يقيس هذا المقياس حجم البيانات المُسلسلة المُرسلة عبر الشبكة، وقد يختلف عن
written_bytes في
system.query_log في ClickHouse، الذي يعكس عدد البايتات الفعلي المكتوب إلى وحدة التخزين بعد المعالجة
|عداد
|✅
numRecordSend
|العدد الإجمالي للسجلات المُرسلة إلى ClickHouse
|عداد
|✅
numRequestSubmitted
|العدد الإجمالي للطلبات المُرسلة (العدد الفعلي لعمليات التفريغ المنفَّذة)
|عداد
|✅
numOfDroppedBatches
|العدد الإجمالي للدفعات التي أُسقطت بسبب إخفاقات غير قابلة لإعادة المحاولة
|عداد
|✅
numOfDroppedRecords
|العدد الإجمالي للسجلات التي أُسقطت بسبب إخفاقات غير قابلة لإعادة المحاولة
|عداد
|✅
totalBatchRetries
|العدد الإجمالي لمحاولات إعادة الدفعات بسبب إخفاقات قابلة لإعادة المحاولة
|عداد
|✅
writeLatencyHistogram
|مُدرَّج تكراري لتوزيع زمن استجابة عمليات الكتابة الناجحة (مللي ثانية)
|مُدرَّج تكراري
|✅
writeFailureLatencyHistogram
|مُدرَّج تكراري لتوزيع زمن استجابة عمليات الكتابة الفاشلة (مللي ثانية)
|مُدرَّج تكراري
|✅
triggeredByMaxBatchSizeCounter
|العدد الإجمالي لعمليات التفريغ الناتجة عن بلوغ
maxBatchSize
|عداد
|✅
triggeredByMaxBatchSizeInBytesCounter
|العدد الإجمالي لعمليات التفريغ الناتجة عن بلوغ
maxBatchSizeInBytes
|عداد
|✅
triggeredByMaxTimeInBufferMSCounter
|العدد الإجمالي لعمليات التفريغ الناتجة عن بلوغ
maxTimeInBufferMS
|عداد
|✅
actualRecordsPerBatch
|مُدرَّج تكراري لتوزيع العدد الفعلي للسجلات في كل دفعة
|مُدرَّج تكراري
|✅
actualBytesPerBatch
|مُدرَّج تكراري لتوزيع العدد الفعلي للبايتات في كل دفعة
|مُدرَّج تكراري
|✅
القيود
- يوفّر sink حاليًا ضمان تسليم مرة واحدة على الأقل. ويجري تتبّع العمل لتحقيق exactly-once semantics هنا.
- لا يدعم sink بعدُ قائمة انتظار الرسائل الميتة (DLQ) لتخزين السجلات غير القابلة للمعالجة مؤقتًا. وحتى ذلك الحين، سيحاول الموصل إعادة إدراج السجلات التي تفشل، وسيتخلّص منها إذا لم ينجح ذلك. ويجري تتبّع هذه الميزة هنا.
- لا يدعم sink بعدُ الإنشاء عبر Table API الخاصة بـ Flink أو Flink SQL. ويجري تتبّع هذه الميزة هنا.
توافق إصدارات ClickHouse والأمان
- يُختبَر موصل مع مجموعة من إصدارات ClickHouse الحديثة، بما في ذلك latest وhead، عبر سير عمل CI يومي. وتُحدَّث الإصدارات المختبَرة دوريًا مع اعتماد إصدارات ClickHouse الجديدة. اطّلع هنا على الإصدارات التي يُختبَر موصل عليها يوميًا.
- راجع سياسة أمان ClickHouse للتعرّف على الثغرات الأمنية المعروفة وكيفية الإبلاغ عن أي ثغرة.
- نوصي بترقية موصل باستمرار حتى لا تفوتك الإصلاحات الأمنية والتحسينات الجديدة.
- إذا واجهت مشكلة في الترحيل، فيُرجى إنشاء issue على GitHub وسنرد عليك!
الاستخدام المتقدم والموصى به
- للحصول على أفضل أداء، تأكد من أن نوع العنصر في DataStream لديك ليس من النوع Generic - راجع هذا الشرح لتمييز الأنواع في Flink. فالعناصر غير العامة تتجنب كلفة التسلسل الإضافية التي يفرضها Kryo وتُحسّن معدل النقل إلى ClickHouse.
- نوصي بضبط
maxBatchSizeعلى 1000 كحد أدنى، ويفضَّل أن يكون بين 10,000 و100,000. راجع هذا الدليل حول عمليات الإدراج المجمّعة لمزيد من المعلومات.
- لإجراء إزالة التكرار أو upsert إلى ClickHouse بأسلوب OLTP، راجع صفحة التوثيق هذه. ملاحظة: لا تخلط بين هذا وبين إزالة التكرار على مستوى الدُفعات التي تحدث عند إعادة المحاولة.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قد يظهر الخطأ التالي:
CANNOT_READ_ALL_DATA
السبب: في معظم الحالات، يعني الخطأ CANNOT_READ_ALL_DATA أن مخطط جدول ClickHouse لديك لم يعد متطابقًا مع مخطط سجل Flink. وقد يحدث ذلك عندما يُعدَّل أحدهما أو كلاهما بطريقة غير متوافقة مع الإصدارات السابقة. الحل: حدِّث المخطط في جدول ClickHouse لديك أو نوع بيانات إدخال الموصل (أو كليهما) بحيث يصبحان متوافقين. وإذا لزم الأمر، فارجع إلى تعيين الأنواع لمعرفة كيفية ربط أنواع Java بأنواع ClickHouse. ملاحظة: إذا كانت لا تزال هناك سجلات قيد النقل، فستحتاج إلى إعادة تعيين حالة Flink عند إعادة تشغيل الموصل.
com.clickhouse.client.api.ServerException: Code: 33. DB::Exception: Cannot read all data. Bytes read: 9205. Bytes expected: 1100022.: (at row 9) : While executing BinaryRowInputFormat. (CANNOT_READ_ALL_DATA)
قد تلاحظ أن معدل نقل الموصل لا يزداد بما يتناسب مع توازي المهمة (عدد مهام Flink) عند الكتابة إلى ClickHouse. السبب: قد تؤدي عملية دمج الأجزاء في الخلفية في ClickHouse إلى إبطاء عمليات الإدراج. يمكن أن يحدث ذلك عندما يكون حجم الدفعة المُعدّ صغيرًا جدًا، أو عندما يقوم الموصل بعملية التفريغ بشكل متكرر جدًا، أو بسبب الجمع بين الأمرين. الحل: راقب المقياسين
انخفاض معدل النقل
numRequestSubmitted و
actualRecordsPerBatch للمساعدة في تحديد كيفية ضبط حجم الدفعة (
maxBatchSize) وعدد مرات التفريغ. راجع أيضًا الاستخدام المتقدم والموصى به للاطلاع على توصيات بشأن حجم الدفعات.
السبب: أُسقِطت الدفعة (أو الدفعات) إما بسبب فشل غير قابل لإعادة المحاولة، أو لعدم إمكانية إدراجها ضمن عدد محاولات إعادة المحاولة المُعدّ (يمكن ضبطه عبر
هناك صفوف مفقودة في جدول ClickHouse الخاص بي
ClickHouseClientConfig.setNumberOfRetries()). ملاحظة: يحاول الموصل، افتراضيًا، إعادة إدراج الدفعة حتى 3 مرات قبل إسقاطها.
الحل: افحص سجلات TaskManager و/أو تتبّع المكدس لتحديد السبب الجذري.
إذا كنت ترغب في المساهمة في المشروع أو الإبلاغ عن أي مشكلات، فنحن نرحّب بمشاركتك! تفضّل بزيارة مستودع GitHub الخاص بنا لفتح issue أو اقتراح تحسينات أو إرسال pull request. نرحّب بالمساهمات! يُرجى الاطلاع على دليل المساهمة في المستودع قبل البدء. شكرًا لمساعدتك في تحسين موصل ClickHouse لـ Flink!