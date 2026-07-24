دفق البيانات إلى ClickHouse باستخدام مسارات بيانات BladePipe

BladePipe هي أداة تكامل بيانات شاملة من البداية إلى النهاية في الوقت الفعلي، بزمن استجابة يقل عن ثانية، ما يضمن تدفقًا سلسًا للبيانات عبر المنصات.

يُعد ClickHouse أحد الموصلات الجاهزة في BladePipe، ما يتيح للمستخدمين دمج البيانات من مصادر متعددة في ClickHouse تلقائيًا. توضّح هذه الصفحة كيفية تحميل البيانات إلى ClickHouse في الوقت الفعلي خطوة بخطوة.

​ المصادر المدعومة

يدعم BladePipe حاليًا تكامل البيانات مع ClickHouse من المصادر التالية:

MySQL/MariaDB/AuroraMySQL

Oracle

PostgreSQL/AuroraPostgreSQL

MongoDB

Kafka

PolarDB-MySQL

OceanBase

TiDB

سيجري دعم المزيد من المصادر لاحقًا.