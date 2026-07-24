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BladePipe هي أداة تكامل بيانات شاملة من البداية إلى النهاية في الوقت الفعلي، بزمن استجابة يقل عن ثانية، ما يضمن تدفقًا سلسًا للبيانات عبر المنصات. يُعد ClickHouse أحد الموصلات الجاهزة في BladePipe، ما يتيح للمستخدمين دمج البيانات من مصادر متعددة في ClickHouse تلقائيًا. توضّح هذه الصفحة كيفية تحميل البيانات إلى ClickHouse في الوقت الفعلي خطوة بخطوة.

المصادر المدعومة

يدعم BladePipe حاليًا تكامل البيانات مع ClickHouse من المصادر التالية:
  • MySQL/MariaDB/AuroraMySQL
  • Oracle
  • PostgreSQL/AuroraPostgreSQL
  • MongoDB
  • Kafka
  • PolarDB-MySQL
  • OceanBase
  • TiDB
سيجري دعم المزيد من المصادر لاحقًا.
1

تنزيل وتشغيل BladePipe

  1. سجّل الدخول إلى BladePipe Cloud.
  2. اتبع التعليمات الواردة في تثبيت Worker (Docker) أو تثبيت Worker (الملف التنفيذي) لتنزيل Worker من BladePipe وتثبيته.
بدلاً من ذلك، يمكنك تنزيل BladePipe Enterprise ونشره.
2

أضِف ClickHouse كوجهة

  1. يدعم BladePipe إصدار ClickHouse 20.12.3.3 أو الإصدارات الأحدث.
  2. لاستخدام ClickHouse كوجهة، تأكَّد من أن لدى المستخدم أذونات SELECT وINSERT وأذونات DDL الشائعة.
  1. في BladePipe، انقر على “DataSource” > “Add DataSource”.
  2. اختر ClickHouse، ثم املأ الإعدادات بإدخال مضيف ClickHouse والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر على “Test Connection”.
  3. انقر على “Add DataSource” في الأسفل، وستتم إضافة مثيل ClickHouse.
3

إضافة MySQL كمصدر

في هذا الدليل العملي، نستخدم مثيل MySQL كمصدر، ونشرح عملية تحميل بيانات MySQL إلى ClickHouse.
لاستخدام MySQL كمصدر، تأكد من أن المستخدم لديه الأذونات المطلوبة.
  1. في BladePipe، انقر على “DataSource” > “Add DataSource”.
  2. حدِّد MySQL، ثم املأ الإعدادات بإدخال مضيف MySQL والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر على “Test Connection”.
  3. انقر على “Add DataSource” في الأسفل، وستتم إضافة مثيل MySQL.
4

إنشاء مسار معالجة

  1. في BladePipe، انقر على “DataJob” > “Create DataJob”.
  2. حدِّد مثيلَي MySQL وClickHouse اللذين تمت إضافتهما، ثم انقر على “Test Connection” للتأكد من اتصال BladePipe بهما. بعد ذلك، حدِّد قواعد البيانات المطلوب نقلها.
  3. حدِّد “Incremental” كنوع DataJob، مع خيار “Full Data”.
  4. حدِّد الجداول المطلوب نسخها.
  5. حدِّد الأعمدة المطلوب نسخها.
  6. أكِّد إنشاء DataJob، وسيبدأ تشغيله تلقائيًا.
5

تحقّق من البيانات

  1. أوقف كتابة البيانات في مثيل MySQL وانتظر حتى يُكمل ClickHouse دمج البيانات.
نظرًا إلى أن توقيت عمليات الدمج التلقائي في ClickHouse غير متوقع، يمكنك تشغيل الأمر OPTIMIZE TABLE xxx FINAL; لبدء عملية دمج يدويًا. لاحظ أن عملية الدمج اليدوية هذه قد لا تنجح دائمًا.بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الأمر CREATE VIEW xxx_v AS SELECT * FROM xxx FINAL; لإنشاء عرض ثم تنفيذ الاستعلامات عليه للتأكد من أن البيانات قد دُمجت بالكامل.
  1. أنشئ DataJob للتحقق. بعد اكتمال DataJob للتحقق، راجع النتائج للتأكد من أن البيانات في ClickHouse مطابقة للبيانات في MySQL.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦