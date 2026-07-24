تثبيت dlt مع ClickHouse
لتثبيت مكتبة
dlt مع تبعيات ClickHouse:
pip install "dlt[clickhouse]"
دليل الإعداد
1
تهيئة مشروع dlt
ابدأ بتهيئة مشروع
dlt جديد كما يلي:
dlt init chess clickhouse
يُنشئ الأمر أعلاه عدة ملفات ودلائل، بما في ذلك
سيُهيّئ هذا الأمر مسار البيانات لديك باستخدام chess كمصدر وClickHouse كوجهة.
.dlt/secrets.toml وملف متطلبات خاص بـ ClickHouse. يمكنك تثبيت التبعيات اللازمة المحددة في ملف المتطلبات بتنفيذ الأمر التالي:
أو باستخدام
pip install -r requirements.txt
pip install dlt[clickhouse]، والذي يثبّت مكتبة
dlt والتبعيات اللازمة للعمل مع ClickHouse كوجهة.
2
إعداد قاعدة بيانات ClickHouse
لتحميل البيانات إلى ClickHouse، تحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات ClickHouse. في ما يلي مخطط عام لما ينبغي عليك فعله:
- يمكنك استخدام قاعدة بيانات ClickHouse موجودة أو إنشاء قاعدة بيانات جديدة.
-
لإنشاء قاعدة بيانات جديدة، اتصل بخادم ClickHouse باستخدام أداة سطر الأوامر
clickhouse-clientأو عميل SQL من اختيارك.
- شغّل أوامر SQL التالية لإنشاء قاعدة بيانات جديدة ومستخدم جديد ومنح الأذونات اللازمة:
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dlt;
CREATE USER dlt IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'Dlt*12345789234567';
GRANT CREATE, ALTER, SELECT, DELETE, DROP, TRUNCATE, OPTIMIZE, SHOW, INSERT, dictGet ON dlt.* TO dlt;
GRANT SELECT ON INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS TO dlt;
GRANT CREATE TEMPORARY TABLE, S3 ON *.* TO dlt;
3
إضافة بيانات الاعتماد
بعد ذلك، أضف بيانات اعتماد ClickHouse في ملف
.dlt/secrets.toml كما هو موضح أدناه:
[destination.clickhouse.credentials]
database = "dlt" # اسم قاعدة البيانات التي أنشأتها
username = "dlt" # اسم مستخدم ClickHouse، وعادةً ما يكون الاسم الافتراضي هو "default"
password = "Dlt*12345789234567" # كلمة مرور ClickHouse إن وجدت
host = "localhost" # مضيف خادم ClickHouse
port = 9000 # منفذ HTTP في ClickHouse، والقيمة الافتراضية هي 9000
http_port = 8443 # منفذ HTTP للاتصال بواجهة HTTP الخاصة بخادم ClickHouse. القيمة الافتراضية هي 8443.
secure = 1 # اضبطه على 1 عند استخدام HTTPS، وإلا فاضبطه على 0.
[destination.clickhouse]
dataset_table_separator = "___" # الفاصل المستخدم في أسماء جداول dataset المشتقة من dataset.
يمكنك تمرير connection string لقاعدة البيانات مماثلًا لذلك الذي تستخدمه مكتبة
HTTP_PORTتحدد المعلمة
http_port رقم المنفذ الذي سيُستخدم عند الاتصال بواجهة HTTP الخاصة بخادم ClickHouse. وهذا يختلف عن المنفذ الافتراضي 9000، الذي يُستخدم للبروتوكول native TCP.يجب عليك تعيين
http_port إذا كنت لا تستخدم التخزين المرحلي خارجيًا (أي إذا كنت لا تعيّن المعلمة التخزين المرحلي في مسار البيانات لديك). ويعود ذلك إلى أن التخزين المرحلي المدمج للتخزين المحلي في ClickHouse يستخدم مكتبة clickhouse content، التي تتواصل مع ClickHouse عبر HTTP.تأكد من أن خادم ClickHouse لديك مُعدّ لقبول اتصالات HTTP على المنفذ المحدد بواسطة
http_port. على سبيل المثال، إذا عيّنت
http_port = 8443، فيجب أن يكون ClickHouse في وضع الاستماع لطلبات HTTP على المنفذ 8443. وإذا كنت تستخدم التخزين المرحلي خارجيًا، يمكنك حذف المعلمة
http_port، لأن clickhouse-connect لن يُستخدم في هذه الحالة.
clickhouse-driver. ستبدو بيانات الاعتماد أعلاه كما يلي:
# أبقه في أعلى ملف toml لديك، قبل بدء أي قسم.
destination.clickhouse.credentials="clickhouse://dlt:Dlt*12345789234567@localhost:9000/dlt?secure=1"
جميع آليات الكتابة مدعومة. تحدّد آليات الكتابة في مكتبة dlt كيفية كتابة البيانات إلى الوجهة. وهناك ثلاثة أنواع من آليات الكتابة: الاستبدال: تستبدل هذه الآلية البيانات الموجودة في الوجهة بالبيانات القادمة من المورد. فهي تحذف جميع الأصناف والكائنات، ثم تعيد إنشاء المخطط قبل تحميل البيانات. يمكنك معرفة المزيد عنها هنا. الدمج: تدمج آلية الكتابة هذه البيانات القادمة من المورد مع البيانات الموجودة في الوجهة. وبالنسبة إلى آلية
آلية الكتابة
merge، ستحتاج إلى تحديد
primary_key للمورد. يمكنك معرفة المزيد عنها هنا.
الإلحاق: هذه هي الآلية الافتراضية. ستُلحق البيانات بالبيانات الموجودة بالفعل في الوجهة، مع تجاهل الحقل
primary_key.
تُحمَّل البيانات إلى ClickHouse باستخدام الطريقة الأكثر كفاءةً وفقًا لمصدر البيانات:
تحميل البيانات
- بالنسبة إلى الملفات المحلية، تُستخدم مكتبة
clickhouse-connectلتحميل الملفات مباشرةً إلى جداول ClickHouse باستخدام الأمر
INSERT.
- بالنسبة إلى الملفات الموجودة في التخزين البعيد مثل
S3و
Google Cloud Storageو
Azure Blob Storage، تُستخدم وظائف الجداول في ClickHouse مثل s3 وgcs وazureBlobStorage لقراءة الملفات وإدخال البيانات إلى الجداول.
لا يدعم
مجموعات البيانات
ClickHouse وجود مجموعات بيانات متعددة داخل قاعدة بيانات واحدة، بينما يعتمد
dlt على مجموعات البيانات لعدة أسباب. ولكي يعمل
ClickHouse مع
dlt، ستُضاف بادئة اسم مجموعة البيانات إلى أسماء الجداول التي ينشئها
dlt في قاعدة بيانات
ClickHouse لديك، مع فصلها باستخدام
dataset_table_separator القابل للتهيئة. بالإضافة إلى ذلك، سيُنشأ جدول حارس خاص لا يحتوي على أي بيانات، ما يتيح لـ
dlt التعرّف على مجموعات البيانات الافتراضية الموجودة بالفعل في وجهة
ClickHouse.
تنسيقات الملفات المدعومة
- يُعدّ jsonl التنسيق المفضّل لكلٍّ من التحميل المباشر والتخزين المرحلي.
- يدعم parquet كلاً من التحميل المباشر والتخزين المرحلي.
clickhouse بعض الاختلافات الخاصة عن وجهات
sql الافتراضية:
- يوفّر
ClickHouseنوع البيانات التجريبي
object، لكننا وجدناه غير مستقر إلى حدٍّ ما، لذلك ستقوم وجهة dlt لـ clickhouse بتحميل نوع البيانات المعقّد في عمود نصي. إذا كنت بحاجة إلى هذه الميزة، فتواصل مع مجتمعنا على Slack، وسننظر في إضافتها.
- لا يدعم
ClickHouseنوع البيانات
time. لذلك ستُحمَّل قيم الوقت في عمود
text.
- لا يدعم
ClickHouseنوع البيانات
binary. وبدلاً من ذلك، ستُحمَّل البيانات الثنائية في عمود
text. عند التحميل من
jsonl، ستكون البيانات الثنائية سلسلة base64، وعند التحميل من parquet، سيُحوَّل الكائن
binaryإلى
text.
- يدعم
ClickHouseإضافة أعمدة غير قابلة لأن تكون null إلى جدول يحتوي بالفعل على بيانات.
- قد ينتج
ClickHouseأخطاء تقريب في ظروف معيّنة عند استخدام نوع البيانات float أو double. إذا لم يكن بإمكانك تحمّل أخطاء التقريب، فتأكد من استخدام نوع البيانات decimal. على سبيل المثال، فإن تحميل القيمة 12.7001 إلى عمود double مع ضبط تنسيق ملف المُحمِّل على
jsonlسيؤدي بشكل متوقّع إلى خطأ تقريب.
يدعم ClickHouse تلميحات الأعمدة التالية:
تلميحات الأعمدة المدعومة
primary_key- يحدّد هذا العمود كجزء من المفتاح الأساسي. ويمكن أن تحمل عدة أعمدة هذا التلميح لإنشاء مفتاح أساسي مركب.
بشكل افتراضي، تُنشأ الجداول في ClickHouse باستخدام محرك الجدول
محرك الجدول
ReplicatedMergeTree. يمكنك تحديد محرك جدول بديل باستخدام
table_engine_type مع المهايئ ClickHouse:
القيم المدعومة هي:
from dlt.destinations.adapters import clickhouse_adapter
@dlt.resource()
def my_resource():
...
clickhouse_adapter(my_resource, table_engine_type="merge_tree")
merge_tree- يُنشئ جداول باستخدام المحرك
MergeTree
replicated_merge_tree(الافتراضي) - يُنشئ جداول باستخدام المحرك
ReplicatedMergeTree
يدعم ClickHouse كلاً من Amazon S3 وGoogle Cloud Storage وAzure Blob Storage كوجهات للتخزين المرحلي للملفات. سيقوم
دعم التخزين المرحلي
dlt برفع ملفات Parquet أو jsonl إلى موقع التخزين المرحلي، ثم استخدام وظائف الجدول في ClickHouse لتحميل البيانات مباشرةً من الملفات المخزنة مرحليًا.
يُرجى الرجوع إلى وثائق filesystem لمعرفة كيفية تهيئة بيانات الاعتماد لوجهات التخزين المرحلي:
لتشغيل مسار بيانات مع تمكين التخزين المرحلي:
pipeline = dlt.pipeline(
pipeline_name='chess_pipeline',
destination='clickhouse',
staging='filesystem', # add this to activate staging
dataset_name='chess_data'
)
تدعم dlt استخدام Google Cloud Storage (GCS) كتخزين مرحلي عند تحميل البيانات إلى ClickHouse. ويُدار ذلك تلقائيًا بواسطة دالة الجدول GCS في ClickHouse، والتي تستخدمها dlt في الخلفية. لا تدعم دالة الجدول GCS في ClickHouse سوى المصادقة باستخدام مفاتيح Hash-based Message Authentication Code (HMAC). ولتمكين ذلك، يوفّر GCS وضع توافق مع S3 يحاكي واجهة برمجة تطبيقات Amazon S3. ويستفيد ClickHouse من هذا لإتاحة الوصول إلى حاويات GCS عبر تكامله مع S3. لإعداد التخزين المرحلي في GCS باستخدام مصادقة HMAC في dlt:
استخدام Google Cloud Storage كتخزين مرحلي
- أنشئ مفاتيح HMAC لحساب الخدمة الخاص بك في GCS باتباع دليل Google Cloud.
-
اضبط مفاتيح HMAC، بالإضافة إلى
client_emailو
project_idو
private_keyالخاصة بحساب الخدمة، في إعدادات وجهة ClickHouse ضمن مشروع dlt في
config.toml:
ملاحظة: بالإضافة إلى مفاتيح HMAC
[destination.filesystem]
bucket_url = "gs://dlt-ci"
[destination.filesystem.credentials]
project_id = "a-cool-project"
client_email = "my-service-account@a-cool-project.iam.gserviceaccount.com"
private_key = "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvQIBADANBgkaslkdjflasjnkdcopauihj...wEiEx7y+mx\nNffxQBqVVej2n/D93xY99pM=\n-----END PRIVATE KEY-----\n"
[destination.clickhouse.credentials]
database = "dlt"
username = "dlt"
password = "Dlt*12345789234567"
host = "localhost"
port = 9440
secure = 1
gcp_access_key_id = "JFJ$$*f2058024835jFffsadf"
gcp_secret_access_key = "DFJdwslf2hf57)%$02jaflsedjfasoi"
bashgcp_access_key_id و
gcp_secret_access_key)، تحتاج الآن أيضًا إلى تقديم
client_email و
project_id و
private_key الخاصة بحساب الخدمة ضمن
[destination.filesystem.credentials]. ويرجع ذلك إلى أن دعم التخزين المرحلي لـ GCS مُنفَّذ حاليًا كحل بديل مؤقت، ولا يزال غير مُحسَّن.
سيمرّر dlt بيانات الاعتماد هذه إلى ClickHouse، الذي سيتولى المصادقة والوصول إلى GCS.
يجري العمل حاليًا وبشكل نشط على تبسيط إعداد التخزين المرحلي لـ GCS وتحسينه لوجهة ClickHouse dlt مستقبلًا. ويجري تتبّع دعم التخزين المرحلي الكامل لـ GCS في مشكلات GitHub التالية:
- جعل وجهة filesystem تعمل مع gcs في وضع التوافق مع s3
- دعم التخزين المرحلي لـ Google Cloud Storage
يكون التكامل مع dbt مدعومًا عمومًا عبر dbt-clickhouse.
دعم dbt
تدعم هذه الوجهة بالكامل مزامنة حالة dlt.
مزامنة حالة