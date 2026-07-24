تحميل البيانات إلى ClickHouse باستخدام تكامل dlt

dlt هي مكتبة مفتوحة المصدر يمكنك إضافتها إلى برامجك النصية بلغة بايثون لتحميل البيانات من مصادر بيانات متنوعة، وغالبًا غير منظَّمة، إلى مجموعات بيانات منظَّمة ومحدَّثة باستمرار.

​ تثبيت dlt مع ClickHouse

​ لتثبيت مكتبة dlt مع تبعيات ClickHouse:

pip install "dlt[clickhouse]"

​ دليل الإعداد

1 تهيئة مشروع dlt ابدأ بتهيئة مشروع dlt جديد كما يلي: dlt init chess clickhouse سيُهيّئ هذا الأمر مسار البيانات لديك باستخدام chess كمصدر وClickHouse كوجهة. يُنشئ الأمر أعلاه عدة ملفات ودلائل، بما في ذلك .dlt/secrets.toml وملف متطلبات خاص بـ ClickHouse. يمكنك تثبيت التبعيات اللازمة المحددة في ملف المتطلبات بتنفيذ الأمر التالي: pip install -r requirements.txt أو باستخدام pip install dlt[clickhouse] ، والذي يثبّت مكتبة dlt والتبعيات اللازمة للعمل مع ClickHouse كوجهة. 2 إعداد قاعدة بيانات ClickHouse لتحميل البيانات إلى ClickHouse، تحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات ClickHouse. في ما يلي مخطط عام لما ينبغي عليك فعله: يمكنك استخدام قاعدة بيانات ClickHouse موجودة أو إنشاء قاعدة بيانات جديدة. لإنشاء قاعدة بيانات جديدة، اتصل بخادم ClickHouse باستخدام أداة سطر الأوامر clickhouse-client أو عميل SQL من اختيارك. شغّل أوامر SQL التالية لإنشاء قاعدة بيانات جديدة ومستخدم جديد ومنح الأذونات اللازمة: CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dlt ; CREATE USER dlt IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'Dlt*12345789234567' ; GRANT CREATE, ALTER, SELECT, DELETE, DROP, TRUNCATE, OPTIMIZE, SHOW, INSERT, dictGet ON dlt. * TO dlt ; GRANT SELECT ON INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS TO dlt ; GRANT CREATE TEMPORARY TABLE, S3 ON * . * TO dlt ; 3 إضافة بيانات الاعتماد بعد ذلك، أضف بيانات اعتماد ClickHouse في ملف .dlt/secrets.toml كما هو موضح أدناه: [destination.clickhouse.credentials] database = "dlt" # اسم قاعدة البيانات التي أنشأتها username = "dlt" # اسم مستخدم ClickHouse، وعادةً ما يكون الاسم الافتراضي هو "default" password = "Dlt*12345789234567" # كلمة مرور ClickHouse إن وجدت host = "localhost" # مضيف خادم ClickHouse port = 9000 # منفذ HTTP في ClickHouse، والقيمة الافتراضية هي 9000 http_port = 8443 # منفذ HTTP للاتصال بواجهة HTTP الخاصة بخادم ClickHouse. القيمة الافتراضية هي 8443. secure = 1 # اضبطه على 1 عند استخدام HTTPS، وإلا فاضبطه على 0. [destination.clickhouse] dataset_table_separator = "___" # الفاصل المستخدم في أسماء جداول dataset المشتقة من dataset. HTTP_PORT تحدد المعلمة http_port رقم المنفذ الذي سيُستخدم عند الاتصال بواجهة HTTP الخاصة بخادم ClickHouse. وهذا يختلف عن المنفذ الافتراضي 9000، الذي يُستخدم للبروتوكول native TCP. http_port إذا كنت لا تستخدم التخزين المرحلي خارجيًا (أي إذا كنت لا تعيّن المعلمة التخزين المرحلي في مسار البيانات لديك). ويعود ذلك إلى أن التخزين المرحلي المدمج للتخزين المحلي في ClickHouse يستخدم مكتبة يجب عليك تعيينإذا كنت لا تستخدم التخزين المرحلي خارجيًا (أي إذا كنت لا تعيّن المعلمة التخزين المرحلي في مسار البيانات لديك). ويعود ذلك إلى أن التخزين المرحلي المدمج للتخزين المحلي في ClickHouse يستخدم مكتبة clickhouse content ، التي تتواصل مع ClickHouse عبر HTTP. تأكد من أن خادم ClickHouse لديك مُعدّ لقبول اتصالات HTTP على المنفذ المحدد بواسطة http_port . على سبيل المثال، إذا عيّنت http_port = 8443 ، فيجب أن يكون ClickHouse في وضع الاستماع لطلبات HTTP على المنفذ 8443. وإذا كنت تستخدم التخزين المرحلي خارجيًا، يمكنك حذف المعلمة http_port ، لأن clickhouse-connect لن يُستخدم في هذه الحالة. يمكنك تمرير connection string لقاعدة البيانات مماثلًا لذلك الذي تستخدمه مكتبة clickhouse-driver . ستبدو بيانات الاعتماد أعلاه كما يلي: # أبقه في أعلى ملف toml لديك، قبل بدء أي قسم. destination.clickhouse.credentials = "clickhouse://dlt:Dlt*12345789234567@localhost:9000/dlt?secure=1"

​ آلية الكتابة

تحدّد آليات الكتابة في مكتبة dlt كيفية كتابة البيانات إلى الوجهة. وهناك ثلاثة أنواع من آليات الكتابة:

الاستبدال: تستبدل هذه الآلية البيانات الموجودة في الوجهة بالبيانات القادمة من المورد. فهي تحذف جميع الأصناف والكائنات، ثم تعيد إنشاء المخطط قبل تحميل البيانات. يمكنك معرفة المزيد عنها : تستبدل هذه الآلية البيانات الموجودة في الوجهة بالبيانات القادمة من المورد. فهي تحذف جميع الأصناف والكائنات، ثم تعيد إنشاء المخطط قبل تحميل البيانات. يمكنك معرفة المزيد عنها هنا

الدمج: تدمج آلية الكتابة هذه البيانات القادمة من المورد مع البيانات الموجودة في الوجهة. وبالنسبة إلى آلية merge ، ستحتاج إلى تحديد primary_key للمورد. يمكنك معرفة المزيد عنها : تدمج آلية الكتابة هذه البيانات القادمة من المورد مع البيانات الموجودة في الوجهة. وبالنسبة إلى آلية، ستحتاج إلى تحديدللمورد. يمكنك معرفة المزيد عنها هنا

الإلحاق: هذه هي الآلية الافتراضية. ستُلحق البيانات بالبيانات الموجودة بالفعل في الوجهة، مع تجاهل الحقل primary_key .

​ تحميل البيانات

تُحمَّل البيانات إلى ClickHouse باستخدام الطريقة الأكثر كفاءةً وفقًا لمصدر البيانات:

بالنسبة إلى الملفات المحلية، تُستخدم مكتبة clickhouse-connect لتحميل الملفات مباشرةً إلى جداول ClickHouse باستخدام الأمر INSERT .

لتحميل الملفات مباشرةً إلى جداول ClickHouse باستخدام الأمر . بالنسبة إلى الملفات الموجودة في التخزين البعيد مثل S3 و Google Cloud Storage و Azure Blob Storage ، تُستخدم وظائف الجداول في ClickHouse مثل s3 وgcs وazureBlobStorage لقراءة الملفات وإدخال البيانات إلى الجداول.

​ مجموعات البيانات

لا يدعم ClickHouse وجود مجموعات بيانات متعددة داخل قاعدة بيانات واحدة، بينما يعتمد dlt على مجموعات البيانات لعدة أسباب. ولكي يعمل ClickHouse مع dlt ، ستُضاف بادئة اسم مجموعة البيانات إلى أسماء الجداول التي ينشئها dlt في قاعدة بيانات ClickHouse لديك، مع فصلها باستخدام dataset_table_separator القابل للتهيئة. بالإضافة إلى ذلك، سيُنشأ جدول حارس خاص لا يحتوي على أي بيانات، ما يتيح لـ dlt التعرّف على مجموعات البيانات الافتراضية الموجودة بالفعل في وجهة ClickHouse .

​ تنسيقات الملفات المدعومة

يُعدّ jsonl التنسيق المفضّل لكلٍّ من التحميل المباشر والتخزين المرحلي.

يدعم parquet كلاً من التحميل المباشر والتخزين المرحلي.

تتضمن وجهة clickhouse بعض الاختلافات الخاصة عن وجهات sql الافتراضية:

يوفّر ClickHouse نوع البيانات التجريبي object ، لكننا وجدناه غير مستقر إلى حدٍّ ما، لذلك ستقوم وجهة dlt لـ clickhouse بتحميل نوع البيانات المعقّد في عمود نصي. إذا كنت بحاجة إلى هذه الميزة، فتواصل مع مجتمعنا على Slack، وسننظر في إضافتها. لا يدعم ClickHouse نوع البيانات time . لذلك ستُحمَّل قيم الوقت في عمود text . لا يدعم ClickHouse نوع البيانات binary . وبدلاً من ذلك، ستُحمَّل البيانات الثنائية في عمود text . عند التحميل من jsonl ، ستكون البيانات الثنائية سلسلة base64، وعند التحميل من parquet، سيُحوَّل الكائن binary إلى text . يدعم ClickHouse إضافة أعمدة غير قابلة لأن تكون null إلى جدول يحتوي بالفعل على بيانات. قد ينتج ClickHouse أخطاء تقريب في ظروف معيّنة عند استخدام نوع البيانات float أو double. إذا لم يكن بإمكانك تحمّل أخطاء التقريب، فتأكد من استخدام نوع البيانات decimal. على سبيل المثال، فإن تحميل القيمة 12.7001 إلى عمود double مع ضبط تنسيق ملف المُحمِّل على jsonl سيؤدي بشكل متوقّع إلى خطأ تقريب.

​ تلميحات الأعمدة المدعومة

primary_key - يحدّد هذا العمود كجزء من المفتاح الأساسي. ويمكن أن تحمل عدة أعمدة هذا التلميح لإنشاء مفتاح أساسي مركب.

​ محرك الجدول

بشكل افتراضي، تُنشأ الجداول في ClickHouse باستخدام محرك الجدول ReplicatedMergeTree . يمكنك تحديد محرك جدول بديل باستخدام table_engine_type مع المهايئ ClickHouse:

from dlt.destinations.adapters import clickhouse_adapter @dlt.resource () def my_resource () : ... clickhouse_adapter(my_resource, table_engine_type="merge_tree" )

القيم المدعومة هي:

merge_tree - يُنشئ جداول باستخدام المحرك MergeTree

- يُنشئ جداول باستخدام المحرك replicated_merge_tree (الافتراضي) - يُنشئ جداول باستخدام المحرك ReplicatedMergeTree

​ دعم التخزين المرحلي

يدعم ClickHouse كلاً من Amazon S3 وGoogle Cloud Storage وAzure Blob Storage كوجهات للتخزين المرحلي للملفات.

سيقوم dlt برفع ملفات Parquet أو jsonl إلى موقع التخزين المرحلي، ثم استخدام وظائف الجدول في ClickHouse لتحميل البيانات مباشرةً من الملفات المخزنة مرحليًا.

يُرجى الرجوع إلى وثائق filesystem لمعرفة كيفية تهيئة بيانات الاعتماد لوجهات التخزين المرحلي:

لتشغيل مسار بيانات مع تمكين التخزين المرحلي:

pipeline = dlt.pipeline ( pipeline_name = 'chess_pipeline', destination = 'clickhouse', staging = 'filesystem', # add this to activate staging dataset_name = 'chess_data' )

​ استخدام Google Cloud Storage كتخزين مرحلي

تدعم dlt استخدام Google Cloud Storage ‏(GCS) كتخزين مرحلي عند تحميل البيانات إلى ClickHouse. ويُدار ذلك تلقائيًا بواسطة دالة الجدول GCS في ClickHouse، والتي تستخدمها dlt في الخلفية.

لا تدعم دالة الجدول GCS في ClickHouse سوى المصادقة باستخدام مفاتيح Hash-based Message Authentication Code ‏(HMAC). ولتمكين ذلك، يوفّر GCS وضع توافق مع S3 يحاكي واجهة برمجة تطبيقات Amazon S3. ويستفيد ClickHouse من هذا لإتاحة الوصول إلى حاويات GCS عبر تكامله مع S3.

لإعداد التخزين المرحلي في GCS باستخدام مصادقة HMAC في dlt:

أنشئ مفاتيح HMAC لحساب الخدمة الخاص بك في GCS باتباع دليل Google Cloud اضبط مفاتيح HMAC، بالإضافة إلى client_email و project_id و private_key الخاصة بحساب الخدمة، في إعدادات وجهة ClickHouse ضمن مشروع dlt في config.toml :

[destination.filesystem] bucket_url = "gs://dlt-ci" [destination.filesystem.credentials] project_id = "a-cool-project" client_email = "my-service-account@a-cool-project.iam.gserviceaccount.com" private_key = "-----BEGIN PRIVATE KEY-----

MIIEvQIBADANBgkaslkdjflasjnkdcopauihj...wEiEx7y+mx

NffxQBqVVej2n/D93xY99pM=

-----END PRIVATE KEY-----

" [destination.clickhouse.credentials] database = "dlt" username = "dlt" password = "Dlt*12345789234567" host = "localhost" port = 9440 secure = 1 gcp_access_key_id = "JFJ $$ *f2058024835jFffsadf" gcp_secret_access_key = "DFJdwslf2hf57)% $02jaflsedjfasoi "

ملاحظة: بالإضافة إلى مفاتيح HMAC bashgcp_access_key_id و gcp_secret_access_key )، تحتاج الآن أيضًا إلى تقديم client_email و project_id و private_key الخاصة بحساب الخدمة ضمن [destination.filesystem.credentials] . ويرجع ذلك إلى أن دعم التخزين المرحلي لـ GCS مُنفَّذ حاليًا كحل بديل مؤقت، ولا يزال غير مُحسَّن.

سيمرّر dlt بيانات الاعتماد هذه إلى ClickHouse، الذي سيتولى المصادقة والوصول إلى GCS.

يجري العمل حاليًا وبشكل نشط على تبسيط إعداد التخزين المرحلي لـ GCS وتحسينه لوجهة ClickHouse dlt مستقبلًا. ويجري تتبّع دعم التخزين المرحلي الكامل لـ GCS في مشكلات GitHub التالية:

جعل وجهة filesystem تعمل مع gcs في وضع التوافق مع s3

دعم التخزين المرحلي لـ Google Cloud Storage

​ دعم dbt

يكون التكامل مع dbt مدعومًا عمومًا عبر dbt-clickhouse.

​ مزامنة حالة dlt