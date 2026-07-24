تُصان حزمة التكامل المطلوبة لدمج Apache Beam مع ClickHouse وتُطوَّر ضمن Apache Beam I/O Connectors — وهي حزمة تكاملات تضم العديد من أنظمة تخزين البيانات وقواعد البيانات الشائعة. يوجد تنفيذ
حزمة التكامل
org.apache.beam.sdk.io.clickhouse.ClickHouseIO داخل مستودع Apache Beam.
إعداد حزمة ClickHouse لـ Apache Beam
أضِف الاعتمادية التالية إلى نظام إدارة الحزم لديك:
تثبيت الحزمة
يمكن العثور على الحِزم في مستودع Maven الرسمي.
<dependency>
<groupId>org.apache.beam</groupId>
<artifactId>beam-sdks-java-io-clickhouse</artifactId>
<version>${beam.version}</version>
</dependency>
يقرأ المثال التالي ملف CSV باسم
مثال على الشيفرة
input.csv على أنه
PCollection، ثم يحوّله إلى كائن Row (باستخدام المخطط المحدد) ويُدرجه في مثيل ClickHouse محلي باستخدام
ClickHouseIO:
package org.example;
import org.apache.beam.sdk.Pipeline;
import org.apache.beam.sdk.io.TextIO;
import org.apache.beam.sdk.io.clickhouse.ClickHouseIO;
import org.apache.beam.sdk.schemas.Schema;
import org.apache.beam.sdk.transforms.DoFn;
import org.apache.beam.sdk.transforms.ParDo;
import org.apache.beam.sdk.values.PCollection;
import org.apache.beam.sdk.values.Row;
import org.joda.time.DateTime;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
// Create a Pipeline object.
Pipeline p = Pipeline.create();
Schema SCHEMA =
Schema.builder()
.addField(Schema.Field.of("name", Schema.FieldType.STRING).withNullable(true))
.addField(Schema.Field.of("age", Schema.FieldType.INT16).withNullable(true))
.addField(Schema.Field.of("insertion_time", Schema.FieldType.DATETIME).withNullable(false))
.build();
// Apply transforms to the pipeline.
PCollection<String> lines = p.apply("ReadLines", TextIO.read().from("src/main/resources/input.csv"));
PCollection<Row> rows = lines.apply("ConvertToRow", ParDo.of(new DoFn<String, Row>() {
@ProcessElement
public void processElement(@Element String line, OutputReceiver<Row> out) {
String[] values = line.split(",");
Row row = Row.withSchema(SCHEMA)
.addValues(values[0], Short.parseShort(values[1]), DateTime.now())
.build();
out.output(row);
}
})).setRowSchema(SCHEMA);
rows.apply("Write to ClickHouse",
ClickHouseIO.write("jdbc:clickhouse://localhost:8123/default?user=default&password=******", "test_table"));
// Run the pipeline.
p.run().waitUntilFinish();
}
}
أنواع البيانات المدعومة
|ClickHouse
|Apache Beam
|مدعوم
|ملاحظات
TableSchema.TypeName.FLOAT32
Schema.TypeName#FLOAT
|✅
TableSchema.TypeName.FLOAT64
Schema.TypeName#DOUBLE
|✅
TableSchema.TypeName.INT8
Schema.TypeName#BYTE
|✅
TableSchema.TypeName.INT16
Schema.TypeName#INT16
|✅
TableSchema.TypeName.INT32
Schema.TypeName#INT32
|✅
TableSchema.TypeName.INT64
Schema.TypeName#INT64
|✅
TableSchema.TypeName.STRING
Schema.TypeName#STRING
|✅
TableSchema.TypeName.UINT8
Schema.TypeName#INT16
|✅
TableSchema.TypeName.UINT16
Schema.TypeName#INT32
|✅
TableSchema.TypeName.UINT32
Schema.TypeName#INT64
|✅
TableSchema.TypeName.UINT64
Schema.TypeName#INT64
|✅
TableSchema.TypeName.DATE
Schema.TypeName#DATETIME
|✅
TableSchema.TypeName.DATETIME
Schema.TypeName#DATETIME
|✅
TableSchema.TypeName.ARRAY
Schema.TypeName#ARRAY
|✅
TableSchema.TypeName.ENUM8
Schema.TypeName#STRING
|✅
TableSchema.TypeName.ENUM16
Schema.TypeName#STRING
|✅
TableSchema.TypeName.BOOL
Schema.TypeName#BOOLEAN
|✅
TableSchema.TypeName.TUPLE
Schema.TypeName#ROW
|✅
TableSchema.TypeName.FIXEDSTRING
FixedBytes
|✅
FixedBytes هو
LogicalType يمثّل مصفوفة
بايتات بطول ثابت، وموجود في
org.apache.beam.sdk.schemas.logicaltypes
Schema.TypeName#DECIMAL
|❌
Schema.TypeName#MAP
|❌
يمكنك ضبط إعدادات
معلمات
معلمات
ClickHouseIO.Write
ClickHouseIO.Write باستخدام دوال الضبط التالية:
|دالة ضبط المعلمة
|نوع الوسيطة
|القيمة الافتراضية
|الوصف
withMaxInsertBlockSize
(long maxInsertBlockSize)
1000000
|الحد الأقصى لحجم block من rows المراد insert لها.
withMaxRetries
(int maxRetries)
5
|الحد الأقصى لعدد retries لعمليات insert الفاشلة.
withMaxCumulativeBackoff
(Duration maxBackoff)
Duration.standardDays(1000)
|الحد الأقصى لمدة backoff التراكمية لعمليات retries.
withInitialBackoff
(Duration initialBackoff)
Duration.standardSeconds(5)
|مدة Initial backoff قبل أول retry.
withInsertDistributedSync
(Boolean sync)
true
|إذا كانت القيمة
true، فتتم مزامنة عمليات insert للجداول الموزعة.
withInsertQuorum
(Long quorum)
null
|عدد replicas المطلوب لتأكيد insert operation.
withInsertDeduplicate
(Boolean deduplicate)
true
|إذا كانت القيمة
true، فسيتم تمكين إزالة التكرار لعمليات insert.
withTableSchema
(TableSchema schema)
null
|مخطط لجدول ClickHouse الهدف.
يرجى مراعاة القيود التالية عند استخدام الموصل:
القيود
- حتى الآن، لا تتوفر سوى عملية Sink. ولا يدعم الموصل عملية Source.
- يُجري ClickHouse إزالة التكرار عند الإدراج في جدول
ReplicatedMergeTreeأو في جدول
Distributedمبني فوق
ReplicatedMergeTree. أما بدون replication، فقد يؤدي الإدراج في جدول MergeTree عادي إلى تكرار الصفوف إذا فشلت عملية الإدراج ثم نجحت إعادة المحاولة لاحقًا. ومع ذلك، تُدرَج كل block بصورة ذرّية، ويمكن ضبط حجم block باستخدام
ClickHouseIO.Write.withMaxInsertBlockSize(long). وتتحقق إزالة التكرار باستخدام checksums الخاصة بـ blocks المُدرجة. لمزيد من المعلومات حول إزالة التكرار، يُرجى زيارة إزالة التكرار وإعدادات insert deduplicate.
- لا يُجري الموصل أي عبارات DDL؛ لذلك، يجب أن يكون الجدول الهدف موجودًا قبل الإدراج.