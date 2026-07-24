Actor برنامج سحابي بدون خوادم يعمل على منصة Apify. تتوفر آلاف وحدات Actor الجاهزة في Apify Store.

Dataset ناتج تشغيل Actor. وهي مجموعة من كائنات JSON منظَّمة على هيئة جدول، ويمكن استرجاعها بتنسيقات JSON أو CSV أو XML أو غيرها عبر واجهة برمجة تطبيقات Apify.