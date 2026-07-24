شغّل خادم ClickHouse لديك (يتوافق Airbyte مع ClickHouse بالإصدار 21.8.10.19 أو أحدث) أو سجّل الدخول إلى حسابك السحابي في ClickHouse:

اختر ClickHouse من القائمة المنسدلة “Destination type”، ثم املأ نموذج “Set up the destination” بإدخال اسم مضيف ClickHouse والمنافذ واسم قاعدة البيانات واسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد ما إذا كان الاتصال من نوع SSL (وهو ما يعادل الخيار --secure في clickhouse-client ):