مقدمة عن Azure Synapse مع ClickHouse

تُعد Azure Synapse خدمة تحليلات متكاملة تجمع بين البيانات الضخمة وعلوم البيانات ومستودعات البيانات، بما يتيح تحليل البيانات بسرعة وعلى نطاق واسع. ضمن Synapse، توفّر مجمّعات Spark عناقيد Apache Spark قابلة للتوسّع وعند الطلب، ما يتيح لك تنفيذ تحويلات بيانات معقّدة وتعلّم الآلة وعمليات التكامل مع الأنظمة الخارجية.

توضح هذه المقالة كيفية دمج ClickHouse Spark connector عند العمل باستخدام Apache Spark داخل Azure Synapse.

​ أضف تبعيات الموصل

يدعم Azure Synapse ثلاثة مستويات لإدارة الحزم:

الحزم الافتراضية Spark pool مستوى مستوى الجلسة

يُرجى الرجوع إلى وثائق مصفوفة توافق Spark Connector لمعرفة الإصدارات الأنسب لاحتياجاتك.

​ أضِف ClickHouse ككتالوج

توجد عدة طرق لإضافة إعدادات Spark إلى جلستك:

ملف إعدادات مخصص لتحميله مع جلستك

إضافة الإعدادات عبر واجهة مستخدم Azure Synapse

إضافة الإعدادات في دفتر ملاحظات Synapse

على سبيل المثال، يمكنك تهيئة جلسة Spark في دفتر ملاحظاتك باستخدام هذه الإعدادات:

%% configure - f { "conf" : { "spark.sql.catalog.clickhouse" : "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog" , "spark.sql.catalog.clickhouse.host" : "<clickhouse host>" , "spark.sql.catalog.clickhouse.protocol" : "https" , "spark.sql.catalog.clickhouse.http_port" : "<port>" , "spark.sql.catalog.clickhouse.user" : "<username>" , "spark.sql.catalog.clickhouse.password" : "password" , "spark.sql.catalog.clickhouse.database" : "default" } }

تأكد من وجوده في الخلية الأولى كما يلي:

عند العمل مع ClickHouse Cloud، يُرجى التأكد من ضبط إعدادات Spark المطلوبة

​ التحقق من الإعداد

للتحقق من إعداد التبعيات وعمليات التكوين بنجاح، يُرجى زيارة Spark UI الخاصة بجلسة العمل، ثم الانتقال إلى علامة التبويب Environment . هناك، ابحث عن إعدادات ClickHouse ذات الصلة: