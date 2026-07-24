يدعم Azure Synapse ثلاثة مستويات لإدارة الحزم:
أضف تبعيات الموصل
- الحزم الافتراضية
- Spark pool مستوى
- مستوى الجلسة
اتبع دليل Manage libraries for تجمّع Apache Spark واتبعه أيضًا إدارة المكتبات لـ تجمّع Apache Spark وأضف التبعيات المطلوبة التالية إلى تطبيق Spark الخاص بك:
clickhouse-spark-runtime-{spark_version}_{scala_version}-{connector_version}.jar- Maven الرسمي
clickhouse-jdbc-{java_client_version}-all.jar- Maven الرسمي
توجد عدة طرق لإضافة إعدادات Spark إلى جلستك:
أضِف ClickHouse ككتالوج
- ملف إعدادات مخصص لتحميله مع جلستك
- إضافة الإعدادات عبر واجهة مستخدم Azure Synapse
- إضافة الإعدادات في دفتر ملاحظات Synapse
تأكد من وجوده في الخلية الأولى كما يلي: يرجى زيارة صفحة إعدادات Spark في ClickHouse للاطلاع على إعدادات إضافية.
%%configure -f
{
"conf": {
"spark.sql.catalog.clickhouse": "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog",
"spark.sql.catalog.clickhouse.host": "<clickhouse host>",
"spark.sql.catalog.clickhouse.protocol": "https",
"spark.sql.catalog.clickhouse.http_port": "<port>",
"spark.sql.catalog.clickhouse.user": "<username>",
"spark.sql.catalog.clickhouse.password": "password",
"spark.sql.catalog.clickhouse.database": "default"
}
}
عند العمل مع ClickHouse Cloud، يُرجى التأكد من ضبط إعدادات Spark المطلوبة.
للتحقق من إعداد التبعيات وعمليات التكوين بنجاح، يُرجى زيارة Spark UI الخاصة بجلسة العمل، ثم الانتقال إلى علامة التبويب
التحقق من الإعداد
Environment.
هناك، ابحث عن إعدادات ClickHouse ذات الصلة: