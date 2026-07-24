apache-airflow-providers-clickhousedb بين Airflow وClickHouse، مما يتيح لك تشغيل الاستعلامات وإنشاء الجداول وتحميل البيانات كجزء من DAG. ويتصل عبر واجهة HTTP باستخدام عميل
clickhouse-connect، كما يوفّر ClickHouse من خلال إطار SQL الشائع في Airflow، بحيث يتولى
SQLExecuteQueryOperator القياسي تنفيذ استعلامات DDL وDML والاستعلامات التحليلية من دون الحاجة إلى مشغّل خاص بـ ClickHouse.
ثبّت الموفّر في البيئة التي يعمل فيها مجدول Airflow والعمّال لديك:
ثبّت الموفّر
يعتمد هذا الموفّر على
pip install apache-airflow-providers-clickhousedb
apache-airflow-providers-common-sql و
clickhouse-connect، ويُثبَّتان معه. لتمرير نتائج الاستعلام إلى كائنات DataFrame في pandas أو polars، ثبّت الإضافات الاختيارية التالية:
pip install 'apache-airflow-providers-common-sql[pandas,polars]'
يسجّل الموفّر نوع اتصال باسم
إنشاء اتصال ClickHouse
clickhouse. أنشئ اتصالًا من واجهة Airflow ضمن Admin > Connections، أو عرّفه عبر CLI أو من خلال متغير بيئة.
في واجهة المستخدم، اختر ClickHouse كنوع الاتصال واملأ الحقول التالية:
بالنسبة إلى ClickHouse Cloud أو أي عنقود مستضاف ذاتيًا مع تمكين TLS، اضبط
|الحقل
|الوصف
|القيمة الافتراضية
|Host
|اسم مضيف خادم ClickHouse، على سبيل المثال
abc123.clickhouse.cloud
localhost
|Port
|منفذ HTTP(S)
8123 (عادي)،
8443 (TLS)
|Login
|اسم مستخدم ClickHouse
default
|Password
|كلمة مرور مستخدم ClickHouse
|(فارغة)
|Database
|قاعدة البيانات الافتراضية للاتصال. تعرض واجهة المستخدم هذا الحقل باسم Database؛ وهو الحقل
schema عند تعريف الاتصال باستخدام URI أو JSON.
default
secure على
true في حقل Extra واستخدم منفذ TLS (
8443).
يوفّر الموفّر خيارات إضافية كحقول مخصّصة في نموذج الاتصال. وإذا عرّفت الاتصال باستخدام URI أو JSON أو متغيّر بيئة بدلًا من ذلك، فأرسلها كمفاتيح ضمن كائن JSON
خيارات الاتصال الإضافية
extra. جميعها اختيارية:
extra key
|UI field
|Default
|Description
secure
|استخدام TLS (HTTPS)
false
|يفعّل HTTPS/TLS.
verify
|التحقق من SSL certificate
true
|يتحقق من certificate الخاصة بـ TLS على server عندما تكون قيمة
secure هي
true. اضبطه على
false عند استخدام شهادات موقّعة ذاتيًا.
connect_timeout
|مهلة الاتصال (بالثواني)
10
|مهلة HTTP اتصال بالثواني.
send_receive_timeout
|مهلة الاستعلام (seconds)
300
|مهلة القراءة/الكتابة الخاصة بالاستعلام بالثواني. زِد هذه القيمة للاستعلامات التحليلية طويلة التشغيل.
compress
|تفعيل ضغط LZ4
true
|يفعّل ضغط نتائج LZ4.
client_name
|اسم Client
|(empty)
|تسمية تُلحَق بمعرّف إصدار Airflow في
User-Agent الخاص بـ ClickHouse وفي العمود
client_name من
system.query_log.
session_settings
|إعدادات الجلسة (JSON)
|(empty)
|إعدادات الجلسة في ClickHouse التي تُطبَّق على كل استعلام في الاتصال، مثل
{"max_execution_time": 300, "max_threads": 8}.
client_kwargs
|Client kwargs (JSON)
|(empty)
|keyword arguments إضافية تُمرَّر إلى
clickhouse_connect.get_client()، مثل
http_proxy.
اضبط الاتصال عبر متغيّر بيئة. ويشمل تنسيق URI كلًا من المضيف وبيانات الاعتماد وقاعدة البيانات:
حدِّد اتصالًا من دون واجهة المستخدم
يجب ترميز جميع مكوّنات URI باستخدام ترميز URL. بالنسبة إلى TLS ومهلات الانتظار وإعدادات الجلسة، استخدم صيغة JSON التي تُظهر حقول Extra:
export AIRFLOW_CONN_CLICKHOUSE_DEFAULT='clickhouse://default:password@localhost:8123/my_database'
تستخدم جميع الـ hooks والـ operators معرّف الاتصال
export AIRFLOW_CONN_CLICKHOUSE_DEFAULT='{
"conn_type": "clickhouse",
"host": "abc123.clickhouse.cloud",
"port": 8443,
"login": "default",
"password": "secret",
"schema": "my_database",
"extra": {
"secure": true,
"session_settings": {
"max_execution_time": 300,
"max_memory_usage": 10000000000
}
}
}'
clickhouse_default ما لم تحدد معرّفًا آخر.
اضبط قيمة
تشغيل الاستعلامات باستخدام SQLExecuteQueryOperator
conn_id للمشغّل بحيث تشير إلى اتصال ClickHouse لديك. ينشئ DAG التالي جدولًا، ويدرج صفوفًا، ثم يقرؤها مرة أخرى، ثم يحذف الجدول:
تُسترجَع نتائج الاستعلام باستخدام
from datetime import datetime
from airflow import DAG
from airflow.providers.common.sql.hooks.sql import fetch_all_handler
from airflow.providers.common.sql.operators.sql import SQLExecuteQueryOperator
CLICKHOUSE_CONN_ID = "clickhouse_default"
CLICKHOUSE_TABLE = "airflow_example"
with DAG(
dag_id="example_clickhouse",
start_date=datetime(2021, 1, 1),
default_args={"conn_id": CLICKHOUSE_CONN_ID},
schedule="@once",
catchup=False,
) as dag:
create_table = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="create_table",
sql=f"""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS {CLICKHOUSE_TABLE} (
id UInt32,
name String,
ts DateTime DEFAULT now()
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id
""",
)
insert_rows = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="insert_rows",
sql=f"""
INSERT INTO {CLICKHOUSE_TABLE} (id, name) VALUES
(1, 'Alice'),
(2, 'Bob'),
(3, 'Charlie')
""",
)
read_rows = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="read_rows",
sql=f"SELECT id, name FROM {CLICKHOUSE_TABLE} ORDER BY id",
handler=fetch_all_handler,
)
drop_table = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="drop_table",
sql=f"DROP TABLE IF EXISTS {CLICKHOUSE_TABLE}",
)
create_table >> insert_rows >> read_rows >> drop_table
handler الافتراضي (
fetch_all_handler). ولإرجاع شيء آخر غير مجموعة النتائج الكاملة، مرِّر معالجًا مختلفًا، مثل
fetch_one_handler لإرجاع الصف الأول فقط.
عندما يكون اتصال واحد موجّهًا إلى عنقود وتنفّذ المهام الفردية استعلامات على قواعد بيانات مختلفة، فعيّن قاعدة البيانات عبر
استهدف قاعدة بيانات مختلفة لكل مهمة
hook_params بدلًا من إنشاء اتصال منفصل:
read_rows = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="read_rows",
conn_id=CLICKHOUSE_CONN_ID,
sql="SELECT count() FROM events",
hook_params={"database": "analytics"},
)
بالنسبة إلى الأعمال التي لا تناسب مُعامل SQL — مثل الإدراجات المجمّعة، أو التدفق، أو استدعاءات العميل الخاصة بـ ClickHouse — استخدم
استخدم الخطاف مباشرة
ClickHouseHook داخل مهمة في بايثون.
تستخدم الطريقة
bulk_insert_rows الخاصة بالخطاف مسار الإدراج العمودي الأصلي في
clickhouse-connect، وهو أسرع بكثير من الإدراج صفًا بصف عند التعامل مع مجموعات بيانات كبيرة. اضبط
batch_size للحد من ذروة الذاكرة عند التعامل مع مدخلات كبيرة جدًا:
استدعِ
from airflow.providers.clickhousedb.hooks.clickhouse import ClickHouseHook
hook = ClickHouseHook(clickhouse_conn_id="clickhouse_default")
hook.bulk_insert_rows(
table="events",
rows=[("user1", "click"), ("user2", "view")],
column_names=["user_id", "action"],
batch_size=1000,
)
get_client() للوصول إلى عميل
clickhouse-connect الداخلي لأي شيء لا يتيحه الخطاف مباشرةً:
client = hook.get_client()
total = client.query("SELECT count() FROM events").result_rows[0][0]
مرِّر إعدادات الجلسة عند إنشاء الـ خطاف، إما مباشرةً أو عبر
تطبيق إعدادات الجلسة
hook_params الخاص بالمشغّل. وتُدمَج الإعدادات المُمرَّرة إلى المُنشئ مع أي
session_settings مُعرَّفة في حقل Extra الخاص بالاتصال، وتكون لقيم المُنشئ الأولوية عند تعارض المفاتيح:
hook = ClickHouseHook(
clickhouse_conn_id="clickhouse_default",
session_settings={"max_execution_time": 60, "max_threads": 4},
)