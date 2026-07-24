لدمج شيفرة Glue الخاصة بك مع ClickHouse، يمكنك استخدام Spark connector الرسمي الخاص بنا في Glue بإحدى الطريقتين التاليتين:
التثبيت
- تثبيت ClickHouse Glue connector من AWS Marketplace (موصى به).
- إضافة ملفات JAR الخاصة بـ Spark Connector يدويًا إلى مهمة Glue.
- AWS Marketplace
- التثبيت اليدوي
-
الاشتراك في الـ Connectorللوصول إلى الـ connector في حسابك، اشترك في ClickHouse AWS Glue Connector من AWS Marketplace.
-
منح الأذونات المطلوبةتأكد من أن دور IAM الخاص بمهمة Glue لديه الأذونات اللازمة، كما هو موضح في دليل الحد الأدنى من الامتيازات.
-
تفعيل الـ Connector وإنشاء connectionيمكنك تفعيل الـ connector وإنشاء connection مباشرةً بالنقر على هذا الرابط، ما يفتح صفحة إنشاء connection في Glue مع تعبئة الحقول الأساسية مسبقًا. امنح الـ connection اسمًا، ثم اضغط على create (ولا حاجة إلى إدخال connection details الخاصة بـ ClickHouse في هذه المرحلة).
-
الاستخدام في مهمة Glueفي مهمة Glue، حدِّد علامة التبويب
Job details، ثم وسِّع نافذة
Advanced properties. ضمن قسم
Connections، حدِّد الـ connection الذي أنشأته للتو. يضيف الـ connector تلقائيًا ملفات JAR المطلوبة إلى runtime الخاص بالمهمة.
ملفات JAR المستخدمة في Glue connector مبنية لإصدارات
Spark 3.3 و
Scala 2 و
Python 3. تأكد من اختيار هذه الإصدارات عند تكوين مهمة Glue.
أمثلة
- Scala
- بايثون
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.clickhouseScala.Native.NativeSparkRead.spark
import org.apache.spark.sql.SparkSession
import scala.collection.JavaConverters._
import org.apache.spark.sql.types._
import org.apache.spark.sql.functions._
object ClickHouseGlueExample {
def main(sysArgs: Array[String]) {
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
val sparkSession: SparkSession = SparkSession.builder
.config("spark.sql.catalog.clickhouse", "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.host", "<your-clickhouse-host>")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.protocol", "https")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.http_port", "<your-clickhouse-port>")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.user", "default")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.password", "<your-password>")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.database", "default")
// for ClickHouse cloud
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl", "true")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl_mode", "NONE")
.getOrCreate
val glueContext = new GlueContext(sparkSession.sparkContext)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
import sparkSession.implicits._
val url = "s3://{path_to_cell_tower_data}/cell_towers.csv.gz"
val schema = StructType(Seq(
StructField("radio", StringType, nullable = false),
StructField("mcc", IntegerType, nullable = false),
StructField("net", IntegerType, nullable = false),
StructField("area", IntegerType, nullable = false),
StructField("cell", LongType, nullable = false),
StructField("unit", IntegerType, nullable = false),
StructField("lon", DoubleType, nullable = false),
StructField("lat", DoubleType, nullable = false),
StructField("range", IntegerType, nullable = false),
StructField("samples", IntegerType, nullable = false),
StructField("changeable", IntegerType, nullable = false),
StructField("created", TimestampType, nullable = false),
StructField("updated", TimestampType, nullable = false),
StructField("averageSignal", IntegerType, nullable = false)
))
val df = sparkSession.read
.option("header", "true")
.schema(schema)
.csv(url)
// Write to ClickHouse
df.writeTo("clickhouse.default.cell_towers").append()
// Read from ClickHouse
val dfRead = spark.sql("select * from clickhouse.default.cell_towers")
Job.commit()
}
}