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تُعد Amazon Glue خدمة تكامل بيانات مُدارة بالكامل وبدون خوادم تقدّمها Amazon Web Services ‏(AWS). وهي تُبسّط عملية اكتشاف البيانات وإعدادها وتحويلها لأغراض التحليلات والتعلّم الآلي وتطوير التطبيقات.

التثبيت

لدمج شيفرة Glue الخاصة بك مع ClickHouse، يمكنك استخدام Spark connector الرسمي الخاص بنا في Glue بإحدى الطريقتين التاليتين:
  • تثبيت ClickHouse Glue connector من AWS Marketplace (موصى به).
  • إضافة ملفات JAR الخاصة بـ Spark Connector يدويًا إلى مهمة Glue.

  1. الاشتراك في الـ Connector

    للوصول إلى الـ connector في حسابك، اشترك في ClickHouse AWS Glue Connector من AWS Marketplace.

  2. منح الأذونات المطلوبة

    تأكد من أن دور IAM الخاص بمهمة Glue لديه الأذونات اللازمة، كما هو موضح في دليل الحد الأدنى من الامتيازات.

  3. تفعيل الـ Connector وإنشاء connection

    يمكنك تفعيل الـ connector وإنشاء connection مباشرةً بالنقر على هذا الرابط، ما يفتح صفحة إنشاء connection في Glue مع تعبئة الحقول الأساسية مسبقًا. امنح الـ connection اسمًا، ثم اضغط على create (ولا حاجة إلى إدخال connection details الخاصة بـ ClickHouse في هذه المرحلة).

  4. الاستخدام في مهمة Glue

    في مهمة Glue، حدِّد علامة التبويب Job details، ثم وسِّع نافذة Advanced properties. ضمن قسم Connections، حدِّد الـ connection الذي أنشأته للتو. يضيف الـ connector تلقائيًا ملفات JAR المطلوبة إلى runtime الخاص بالمهمة.
ملفات JAR المستخدمة في Glue connector مبنية لإصدارات Spark 3.3 وScala 2 وPython 3. تأكد من اختيار هذه الإصدارات عند تكوين مهمة Glue.

أمثلة

آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦