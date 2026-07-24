لكتابة عدة صفوف في عملية insert واحدة، نحتاج أولاً إلى دمج عدة سجلات في سجل واحد. يمكن تنفيذ ذلك باستخدام المعالج MergeRecord

ضمن قسم “الخصائص” في المعالج MergeRecord ، أدخل القيم التالية الخاصية القيمة ملاحظة قارئ السجل JSONTreeReader اختر قارئ السجلات المناسب كاتب السجل JSONReadSetWriter اختر كاتب السجلات المناسب الحد الأدنى لعدد السجلات 1000 غيّر هذه القيمة إلى رقم أكبر بحيث يُدمج حد أدنى من الصفوف لتكوين سجل واحد. القيمة الافتراضية هي صف واحد الحد الأقصى لعدد السجلات 10000 غيّر هذه القيمة إلى رقم أكبر من “الحد الأدنى لعدد السجلات”. القيمة الافتراضية هي 1,000 صف

للتأكد من دمج عدة سجلات في سجل واحد، افحص المدخلات والمخرجات الخاصة بالمعالج MergeRecord . لاحظ أن المخرجات عبارة عن مصفوفة تضم عدة سجلات إدخال الإدخال المخرجات

ضمن قسم “الخصائص” في المعالج PutDatabaseRecord ، أدخل القيم التالية الخاصية القيمة ملاحظة قارئ السجل JSONTreeReader اختر قارئ السجلات المناسب نوع قاعدة البيانات Generic اتركها كقيمة افتراضية نوع العبارة INSERT خدمة تجميع اتصالات قاعدة البيانات ClickHouse JDBC اختر خدمة وحدة التحكم الخاصة بـ ClickHouse اسم الجدول tbl أدخل اسم الجدول هنا ترجمة أسماء الحقول false اضبطها على “false” بحيث يجب أن تتطابق أسماء الحقول المُدرجة مع اسم العمود الحد الأقصى لحجم الدفعة 1000 الحد الأقصى لعدد الصفوف لكل عملية insert. يجب ألا تكون هذه القيمة أقل من قيمة “الحد الأدنى لعدد السجلات” في المعالج MergeRecord

للتأكد من أن كل عملية insert تحتوي على عدة صفوف، تحقق من أن عدد الصفوف في الجدول يزداد بمقدار لا يقل عن قيمة “الحد الأدنى لعدد السجلات” المحددة في MergeRecord .