تحليل السجلات

يُعدّ تخزين السجلات في ClickHouse أمرًا رائعًا، غير أن تخزين كل حدث كسلسلة نصية واحدة لا يتيح إجراء تحليل يُذكر للبيانات. سنتناول بعد ذلك كيفية تحليل أحداث السجلات باستخدام طريقة العرض المُجسَّدة

تعمل المشاهدة المادية بطريقة مشابهة لمحفّز الإدراج في SQL. عند إدراج صفوف البيانات في جدول المصدر، تُجري المشاهدة المادية تحويلاً على هذه الصفوف وتُدرج النتائج في جدول الهدف. يمكن تهيئة المشاهدة المادية لتوليد تمثيل مُحلَّل لأحداث السجلات في access_logs. يظهر أدناه مثال على أحد هذه الأحداث:

192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:15:32:43 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36"

تتوفر في ClickHouse دوال متعددة لتحليل السلسلة النصية المذكورة أعلاه. تعمل الدالة splitByWhitespace على تحليل السلسلة النصية بالمسافات البيضاء، وتُعيد كل رمز في مصفوفة. للتوضيح، نفّذ الأمر التالي:

Query SELECT splitByWhitespace( '192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:15:32:43 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36"' )

Response ["192.168.208.1","-","-","[12/Oct/2021:15:32:43","+0000]","\"GET","/","HTTP/1.1\"","304","0","\"-\"","\"Mozilla/5.0","(Macintosh;","Intel","Mac","OS","X","10_15_7)","AppleWebKit/537.36","(KHTML,","like","Gecko)","Chrome/93.0.4577.63","Safari/537.36\""]

بعض السلاسل النصية تحتوي على أحرف إضافية، ولم يكن ثمة حاجة إلى تحليل user agent (تفاصيل المتصفح)، غير أن المصفوفة الناتجة قريبة مما هو مطلوب.

splitByWhitespace ، تُقسِّم الدالة على غرار، تُقسِّم الدالة splitByRegexp سلسلةً نصيةً إلى مصفوفة بناءً على تعبير نمطي. نفِّذ الأمر التالي، الذي يُعيد سلسلتين نصيتين.

SELECT splitByRegexp( '\S \d+ "([^"]*)"' , '192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:15:32:43 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36"' )

لاحظ أن السلسلة الثانية المُعادة هي user agent الذي جرى تحليله واستخراجه بنجاح من السجل:

["192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:15:32:43 +0000] \"GET / HTTP/1.1\" 30"," \"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36\""]

CREATE MATERIALIZED VIEW النهائي، لنستعرض بعض الدوال الإضافية المستخدمة لتنظيف البيانات. على سبيل المثال، قيمة RequestMethod هي "GET وتحتوي على علامة اقتباس مزدوجة غير مرغوب فيها. يمكنك استخدام الدالة قبل الاطلاع على أمرالنهائي، لنستعرض بعض الدوال الإضافية المستخدمة لتنظيف البيانات. على سبيل المثال، قيمةهيوتحتوي على علامة اقتباس مزدوجة غير مرغوب فيها. يمكنك استخدام الدالة trimBoth (alias trim ) لإزالة علامة الاقتباس المزدوجة:

SELECT trim ( LEADING '"' FROM '"GET' )

تحتوي سلسلة الوقت على رمز [ في بدايتها، كما أنها ليست بتنسيق يستطيع ClickHouse تحليله إلى تاريخ. غير أنه إذا استبدلنا الفاصل من نقطتين (:) بفاصلة (,)، فإن عملية التحليل تعمل بشكل ممتاز:

SELECT parseDateTimeBestEffort(replaceOne( trim ( LEADING '[' FROM '[12/Oct/2021:15:32:43' ), ':' , ' ' ))

نحن الآن جاهزون لتعريف الـ materialized view. يتضمن التعريف أدناه POPULATE ، مما يعني أن الصفوف الموجودة في access_logs ستُعالَج وتُدرَج على الفور. نفِّذ عبارة SQL التالية:

CREATE MATERIALIZED VIEW nginxdb . access_logs_view ( RemoteAddr String, Client String, RemoteUser String, TimeLocal DateTime , RequestMethod String, Request String, HttpVersion String, Status Int32, BytesSent Int64, UserAgent String ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY RemoteAddr POPULATE AS WITH splitByWhitespace( message ) as split, splitByRegexp( '\S \d+ "([^"]*)"' , message ) as referer SELECT split[1] AS RemoteAddr, split[2] AS Client, split[3] AS RemoteUser, parseDateTimeBestEffort(replaceOne( trim ( LEADING '[' FROM split[4]), ':' , ' ' )) AS TimeLocal, trim ( LEADING '"' FROM split[6]) AS RequestMethod, split[7] AS Request, trim ( TRAILING '"' FROM split[8]) AS HttpVersion, split[9] AS Status , split[10] AS BytesSent, trim ( BOTH '"' from referer[2]) AS UserAgent FROM ( SELECT message FROM nginxdb . access_logs )

تحقق الآن من نجاح العملية. يجب أن تظهر لك سجلات الوصول مُحللَّةً وموزَّعةً بشكل أنيق في أعمدة:

SELECT * FROM nginxdb . access_logs_view