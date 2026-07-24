تُعد Fivetran منصة مؤتمتة لنقل البيانات، تتيح نقل البيانات من منصات البيانات السحابية لديك وإليها وعبرها. تتوافق ClickHouse Cloud مع وجهة Fivetran، ما يتيح لك تحميل البيانات من مصادر متنوعة إلى ClickHouse. أما إصدار ClickHouse مفتوح المصدر فلا يدعم استخدامه كوجهة. يُطوَّر موصل الوجهة ويُصان بشكل مشترك من قِبل ClickHouse وFivetran. الشيفرة المصدرية متاحة على GitHub.
نظرة عامة
وجهة ClickHouse Cloud متاحة حاليًا في مرحلة Beta، لكننا نعمل على إتاحتها للاستخدام العام قريبًا.
الميزات الرئيسية
- متوافق مع ClickHouse Cloud: استخدم قاعدة بيانات ClickHouse Cloud الخاصة بك كوجهة في Fivetran.
- نموذج نشر SaaS: مُدار بالكامل من قِبل Fivetran، من دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الخاصة بك.
- وضع السجل التاريخي (SCD Type 2): يحافظ على السجل الكامل لجميع إصدارات السجلات لإجراء تحليل عند نقطة زمنية محددة والاحتفاظ بسجلات التدقيق.
- أحجام دُفعات قابلة للتهيئة: يمكنك تكييف Fivetran مع حالة الاستخدام الخاصة بك من خلال ضبط أحجام دُفعات write وselect وmutation وhard delete عبر ملف تهيئة بتنسيق JSON.
القيود
- ترحيلات المخطط غير مدعومة بعد، لكننا نعمل على ذلك.
- لا يُدعم إضافة أعمدة المفتاح الأساسي أو إزالتها أو تعديلها.
- إعدادات ClickHouse المخصّصة في عبارات
CREATE TABLEغير مدعومة.
- الامتيازات المستندة إلى الأدوار غير مدعومة بالكامل. يتحقق فحص الامتيازات في الموصل من امتيازات المستخدم المباشرة فقط. استخدم الامتيازات المباشرة بدلًا من ذلك.
- المرجع التقني: ربط الأنواع، ومحركات الجداول، وأعمدة البيانات الوصفية، والإعدادات المتقدمة
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها وأفضل الممارسات: الأخطاء الشائعة، ونصائح التحسين، والاستعلامات الخاصة بتصحيح الأخطاء
- وجهة ClickHouse Fivetran على GitHub
دليل الإعداد
- إذا كنت تبحث عن التكوينات والتفاصيل التقنية العامة، فيُرجى الرجوع إلى المرجع التقني.
- للحصول على دليل شامل، راجع دليل الإعداد في وثائق Fivetran.
تعتمد وجهة ClickHouse في Fivetran على نموذج ملكية مقسّم:
التواصل والدعم
- ClickHouse تطوّر وتحافظ على شيفرة موصل الوجهة.
- Fivetran تستضيف الموصّل، وهي المسؤولة عن نقل البيانات، وجدولة pipeline، وموصلات المصادر.