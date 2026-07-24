يغطي هذا القسم جميع خيارات التجسيد المتاحة في dbt-clickhouse، بما في ذلك الميزات التجريبية.

​ التهيئات العامة لـ التجسيد

يوضح الجدول التالي التهيئات المشتركة بين بعض استراتيجيات التجسيد المتاحة. للحصول على معلومات تفصيلية حول التهيئات العامة لنماذج dbt، راجع توثيق dbt

الخيار الوصف القيمة الافتراضية إن وجدت engine محرك الجدول (نوع الجدول) الذي سيُستخدم عند إنشاء الجداول MergeTree() order_by قيمة Tuple من أسماء الأعمدة أو تعبيرات عشوائية. يتيح لك ذلك إنشاء sparse index صغير يساعد على العثور على البيانات بسرعة أكبر. tuple() partition_by partition هو تجميع منطقي للسجلات في جدول وفق معيار محدد. ويمكن أن يكون partition key أي expression مشتق من أعمدة الجدول. primary_key مثل order_by، وهو تعبير primary key في ClickHouse. وإذا لم يتم تحديده، فسيستخدم ClickHouse تعبير order by باعتباره primary key. settings خريطة/قاموس لإعدادات “TABLE” تُستخدم مع عبارات DDL مثل ‘CREATE TABLE’ لهذا النموذج query_settings خريطة/قاموس لإعدادات ClickHouse على مستوى المستخدم تُستخدم مع عبارات INSERT أو عبارة DELETE بالاقتران مع هذا النموذج ttl تعبير TTL يُستخدم مع الجدول. وتعبير TTL هو سلسلة نصية يمكن استخدامها لتحديد TTL للجدول. sql_security مستخدم ClickHouse الذي سيُستخدم عند تنفيذ query الأساسية الخاصة بـ view. القيم المقبولة: definer , invoker . definer إذا تم تعيين sql_security إلى definer ، فيجب عليك تحديد أي مستخدم موجود أو CURRENT_USER في عبارة definer .

​ محركات الجداول المدعومة

النوع التفاصيل MergeTree (الافتراضي) الوثائق. HDFS الوثائق MaterializedPostgreSQL الوثائق S3 الوثائق EmbeddedRocksDB الوثائق Hive الوثائق

ملاحظة: بالنسبة إلى materialized views، فجميع محركات *MergeTree مدعومة.

​ محركات الجداول التجريبية المدعومة

النوع التفاصيل جدول Distributed docs. Dictionary docs

إذا واجهت مشكلات عند الاتصال بـ ClickHouse من dbt باستخدام أحد المحركات المذكورة أعلاه، فيُرجى الإبلاغ عن مشكلة هنا

​ ملاحظة حول إعدادات النموذج

يحتوي ClickHouse على عدة أنواع/مستويات من “الإعدادات”. في إعدادات النموذج أعلاه، يمكن ضبط نوعين منها. يشير settings إلى بند SETTINGS المستخدم في عبارات DDL من نوع CREATE TABLE/VIEW ، لذا تكون هذه عمومًا إعدادات خاصة بـ محرك جدول ClickHouse المحدد. أما query_settings الجديدة فتُستخدم لإضافة بند SETTINGS إلى استعلامات INSERT و DELETE المستخدمة في تجسيد النموذج ( بما في ذلك التجسيدات التزايدية). توجد مئات من إعدادات ClickHouse، وليس من الواضح دائمًا أيّها إعداد “جدول” وأيّها إعداد “مستخدم” (مع أن الأخيرة تكون متاحة عمومًا في جدول system.settings .) وبوجه عام، يُوصى باستخدام القيم الافتراضية، وينبغي التحقق بعناية من أي استخدام لهذه الخصائص واختباره.

​ إعدادات العمود

ملاحظة: تتطلب خيارات إعدادات العمود أدناه تفعيل تتطلب خيارات إعدادات العمود أدناه تفعيل عقود النموذج

الخيار الوصف القيمة الافتراضية إن وجدت codec سلسلة نصية تتكوّن من الوسيطات الممرَّرة إلى CODEC() في تعريف DDL الخاص بالعمود. على سبيل المثال: codec: "Delta, ZSTD" سيُولَّد بالشكل CODEC(Delta, ZSTD) . ttl سلسلة نصية تتكوّن من تعبير TTL (time-to-live) يحدّد قاعدة TTL في تعريف DDL الخاص بالعمود. على سبيل المثال: ttl: ts + INTERVAL 1 DAY سيُولَّد بالشكل TTL ts + INTERVAL 1 DAY .

​ مثال على إعداد المخطط

models : - name : table_column_configs description : 'Testing column-level configurations' config : contract : enforced : true columns : - name : ts data_type : timestamp codec : ZSTD - name : x data_type : UInt8 ttl : ts + INTERVAL 1 DAY

​ إضافة أنواع معقدة

يحدّد dbt تلقائيًا نوع البيانات لكل عمود من خلال تحليل SQL المستخدم لإنشاء النموذج. ومع ذلك، قد لا تتمكّن هذه العملية في بعض الحالات من تحديد نوع البيانات بدقة، مما يؤدي إلى تعارضات مع الأنواع المحددة في خاصية data_type الخاصة بالعقد. ولمعالجة ذلك، نوصي باستخدام الدالة CAST() في SQL الخاص بالنموذج لتحديد النوع المطلوب صراحةً. على سبيل المثال:

{{ config( materialized = "materialized_view" , engine = "AggregatingMergeTree" , order_by = ["event_type"], ) }} select -- event_type may be infered as a String but we may prefer LowCardinality(String): CAST (event_type, 'LowCardinality(String)' ) as event_type, -- countState() may be infered as `AggregateFunction(count)` but we may prefer to change the type of the argument used: CAST (countState(), 'AggregateFunction(count, UInt32)' ) as response_count, -- maxSimpleState() may be infered as `SimpleAggregateFunction(max, String)` but we may prefer to also change the type of the argument used: CAST (maxSimpleState(event_type), 'SimpleAggregateFunction(max, LowCardinality(String))' ) as max_event_type from {{ ref( 'user_events' ) }} group by event_type

يمكن إنشاء نموذج dbt على هيئة عرض في ClickHouse وتهيئته باستخدام الصيغة التالية:

ملف المشروع ( dbt_project.yml ):

models : <resource-path> : +materialized : view

أو كتلة config ( models/<model_name>.sql ):

{{ config( materialized = "view" ) }}

يمكن إنشاء نموذج dbt كـ جدول ClickHouse ، وتهيئته باستخدام الصيغة التالية:

ملف المشروع ( dbt_project.yml ):

models : <resource-path> : +materialized : table +order_by : [ <column-name> , ... ] +engine : <engine-type> +partition_by : [ <column-name> , ... ]

أو كتلة config ( models/<model_name>.sql ):

{{ config( materialized = "table" , engine = "<engine-type>" , order_by = [ "<column-name>" , ... ], partition_by = [ "<column-name>" , ... ], ... ] ) }}

​ فهارس تخطي البيانات

table باستخدام إعداد indexes : يمكنك إضافة فهارس تخطي البيانات ضمن تجسيداتباستخدام إعداد

{{ config( materialized = 'table' , indexes = [{ 'name' : 'your_index_name' , 'definition' : 'your_column TYPE minmax GRANULARITY 2' }] ) }}

table و distributed_table باستخدام إعداد projections : يمكنك إضافة الإسقاطات إلى نمطي الـ التجسيدباستخدام إعداد

{{ config( materialized = 'table' , projections = [ { 'name' : 'your_projection_name' , 'query' : 'SELECT department, avg(age) AS avg_age GROUP BY department' } ] ) }}

ملاحظة: بالنسبة إلى الجداول الموزعة، يُطبَّق الإسقاط على الجداول _local ، لا على جدول الوكيل الموزَّع.

ستُعاد إعادة إنشاء نموذج الجدول عند كل تنفيذ لـ dbt. وقد يكون ذلك غير عملي ومكلفًا للغاية عند التعامل مع مجموعات نتائج كبيرة أو تحويلات معقدة. ولمعالجة هذا التحدي وتقليل وقت البناء، يمكن إنشاء نموذج dbt كجدول ClickHouse من نوع incremental، ويُضبط باستخدام البنية التالية:

تعريف النموذج في dbt_project.yml :

models : <resource-path> : +materialized : incremental +order_by : [ <column-name> , ... ] +engine : <engine-type> +partition_by : [ <column-name> , ... ] +unique_key : [ <column-name> , ... ] +inserts_only : [ True|False ]

أو كتلة config داخل models/<model_name>.sql :

{{ config( materialized = "incremental" , engine = "<engine-type>" , order_by = [ "<column-name>" , ... ], partition_by = [ "<column-name>" , ... ], unique_key = [ "<column-name>" , ... ], inserts_only = [ True | False ], ... ] ) }}

الإعدادات الخاصة بهذا النوع من التجسيد مُدرجة أدناه:

الخيار الوصف مطلوب؟ unique_key مجموعة من أسماء الأعمدة التي تُعرّف الصفوف بشكل فريد. لمزيد من التفاصيل حول قيود التفرد، راجع هنا. مطلوب. إذا لم يتم توفيره، فستُضاف الصفوف المعدّلة مرتين إلى الجدول التزايدي. inserts_only تم إهماله لصالح strategy التزايدية append ، التي تعمل بالطريقة نفسها. إذا تم ضبطه على True لنموذج incremental ، فستُدرَج التحديثات التزايدية مباشرةً في الجدول الهدف دون إنشاء جدول وسيط. إذا تم تعيين inserts_only ، فسيتم تجاهل incremental_strategy . اختياري (الافتراضي: False ) incremental_strategy الاستراتيجية المستخدمة للتجسيد incremental . الاستراتيجيات المدعومة هي delete+insert و append و insert_overwrite و microbatch . لمزيد من التفاصيل حول الاستراتيجيات، راجع هنا اختياري (الافتراضي: ‘default’) incremental_predicates شروط إضافية تُطبَّق على التجسيد incremental (تُطبَّق فقط على استراتيجية delete+insert ) اختياري

​ استراتيجيات النماذج التزايدية

يدعم dbt-clickhouse ثلاث استراتيجيات للنماذج التزايدية.

​ الاستراتيجية الافتراضية (القديمة)

تاريخيًا، لم يكن لدى ClickHouse سوى دعم محدود للتحديثات وعمليات الحذف، وذلك على شكل “mutations” غير متزامنة. ولمحاكاة سلوك dbt المتوقع، ينشئ dbt-clickhouse افتراضيًا جدولًا مؤقتًا جديدًا يحتوي على جميع السجلات “القديمة” غير المتأثرة (غير المحذوفة وغير المعدَّلة)، بالإضافة إلى أي سجلات جديدة أو محدَّثة، ثم يستبدل هذا الجدول المؤقت أو يُجري له EXCHANGE مع علاقة النموذج التزايدي الحالية. وهذه هي الاستراتيجية الوحيدة التي تحافظ على العلاقة الأصلية إذا حدث خطأ ما قبل اكتمال العملية؛ ولكن نظرًا لأنها تتضمن نسخًا كاملًا للجدول الأصلي، فقد تكون مكلفة جدًا وبطيئة في التنفيذ.

أضاف ClickHouse ميزة “lightweight deletes” كميزة تجريبية في الإصدار 22.8. وتُعد عمليات الحذف الخفيفة أسرع بكثير من عمليات ALTER TABLE … DELETE لأنها لا تتطلب إعادة كتابة أجزاء البيانات في ClickHouse. وتستخدم الاستراتيجية التزايدية delete+insert عمليات الحذف الخفيفة لتنفيذ عمليات materialization تزايدية بأداء أفضل بكثير من الاستراتيجية “القديمة”. ومع ذلك، هناك محاذير مهمة عند استخدام هذه الاستراتيجية:

يجب تمكين “lightweight deletes” على ClickHouse server لديك باستخدام الإعداد allow_experimental_lightweight_delete=1 أو تعيين use_lw_deletes=true في profile لديك (مما سيؤدي إلى تمكين هذا الإعداد لجلسات dbt الخاصة بك)

أو تعيين في profile لديك (مما سيؤدي إلى تمكين هذا الإعداد لجلسات dbt الخاصة بك) أصبحت “lightweight deletes” الآن جاهزة لبيئات production، ولكن قد تظهر مشكلات في الأداء ومشكلات أخرى في إصدارات ClickHouse الأقدم من 23.3.

تعمل هذه الاستراتيجية مباشرةً على table/relation المتأثر (من دون إنشاء أي جداول وسيطة أو temporary tables)، لذلك إذا حدثت مشكلة أثناء العملية، فمن المرجح أن تصبح البيانات في النموذج التزايدي في حالة غير صالحة

عند استخدام “lightweight deletes”، يفعّل dbt-clickhouse الإعداد allow_nondeterministic_mutations . وفي بعض الحالات النادرة جدًا عند استخدام incremental_predicates غير الحتمية، قد يؤدي ذلك إلى حدوث race condition للعناصر التي تم تحديثها/حذفها (ورسائل السجل ذات الصلة في logs الخاصة بـ ClickHouse). ولضمان نتائج متسقة، يجب أن تتضمن predicates التزايدية استعلامات فرعية فقط على بيانات لن يجري تعديلها أثناء materialization التزايدية.

​ استراتيجية Microbatch (تتطلب dbt-core >= 1.9)

تُعد الاستراتيجية التزايدية microbatch إحدى ميزات dbt-core منذ الإصدار 1.9، وقد صُممت للتعامل بكفاءة مع تحويلات البيانات الكبيرة ذات السلاسل الزمنية. وفي dbt-clickhouse، تستند هذه الاستراتيجية إلى الاستراتيجية التزايدية الحالية delete_insert من خلال تقسيم الزيادة إلى دفعات زمنية محددة مسبقًا استنادًا إلى إعدادات النموذج event_time و batch_size .

إلى جانب التعامل مع التحويلات الكبيرة، تتيح microbatch ما يلي:

للاطلاع على استخدام microbatch بالتفصيل، راجع الوثائق الرسمية

إعدادات Microbatch المتاحة

Option Description Default if any event_time العمود الذي يحدد “متى حدث الصف”. وهو مطلوب لنموذج microbatch الخاص بك ولأي نماذج أصل مباشرة ينبغي تطبيق عامل تصفية عليها. begin ”بداية الزمن” لنموذج microbatch. وهي نقطة البداية لأي عمليات build أولية أو عمليات full-refresh. على سبيل المثال، إذا شغّلت نموذج microbatch بتدرج يومي في 2024-10-01 مع begin = ‘2023-10-01، فسيعالج 366 دفعة (لأنها سنة كبيسة!) بالإضافة إلى دفعة “اليوم”. batch_size مستوى الدقة لدفعاتك. القيم المدعومة هي hour و day و month و year lookback يعالج X دفعات تسبق أحدث إشارة مرجعية لالتقاط السجلات التي تصل متأخرة. 1 concurrent_batches يتجاوز الاكتشاف التلقائي في dbt لتشغيل الدفعات بشكل متزامن (في الوقت نفسه). اقرأ المزيد عن إعداد concurrent batches. يؤدي ضبطه على true إلى تشغيل الدفعات بشكل متزامن (بالتوازي)، بينما يؤدي false إلى تشغيل الدفعات بشكل تسلسلي (واحدة تلو الأخرى).

​ استراتيجية الإلحاق

تحل هذه الاستراتيجية محل الإعداد inserts_only في الإصدارات السابقة من dbt-clickhouse. ويعتمد هذا النهج ببساطة على إضافة صفوف جديدة إلى العلاقة الحالية. ونتيجة لذلك، لا تُزال الصفوف المكررة، ولا يوجد جدول مؤقت أو وسيط. وهو النهج الأسرع إذا كانت الصفوف المكررة إما مسموحًا بها في البيانات أو مستبعَدة بواسطة الاستعلام التزايدي أو عبارة WHERE /عامل التصفية.

[IMPORTANT] حاليًا، لا تعمل استراتيجية insert_overwrite بشكل كامل مع التجسيدات الموزعة.

تنفّذ الخطوات التالية:

إنشاء جدول مرحلي (مؤقت) له البنية نفسها الخاصة بعلاقة النموذج التزايدي: CREATE TABLE <staging> AS <target> . إدراج السجلات الجديدة فقط (الناتجة عن SELECT ) في الجدول المرحلي. استبدال الأقسام الجديدة فقط (الموجودة في الجدول المرحلي) في الجدول الهدف.

يوفّر هذا النهج المزايا التالية:

إنه أسرع من الاستراتيجية الافتراضية لأنه لا ينسخ الجدول بأكمله.

إنه أكثر أمانًا من الاستراتيجيات الأخرى لأنه لا يعدّل الجدول الأصلي حتى تكتمل عملية INSERT بنجاح: ففي حال حدوث فشلٍ أثناء التنفيذ، لا يتم تعديل الجدول الأصلي.

يطبّق أفضل ممارسات هندسة البيانات المتعلقة بـ”عدم قابلية الأقسام للتغيير”، مما يبسّط المعالجة التزايدية والمتوازية للبيانات، وعمليات التراجع، وغير ذلك.

تتطلب هذه الاستراتيجية تعيين partition_by في إعدادات النموذج. وتتجاهل جميع المعلمات الأخرى الخاصة بالاستراتيجية في إعدادات النموذج.

materialized_view ينشئ تجسيد عرضًا ماديًا في ClickHouse يعمل كمشغّل إدراج، إذ يحوّل الصفوف الجديدة من الجدول المصدر ويُدرجها تلقائيًا في الجدول الهدف. ويُعد هذا أحد أقوى أساليب التجسيد المتاحة في dbt-clickhouse.

انتقل إلى دليل العروض المادية للاطلاع على الوثائق الكاملة نظرًا لتفاصيله، لهذا التجسيد صفحة مخصّصة مستقلة.للاطلاع على الوثائق الكاملة

راجع الاختبارات في https://github.com/ClickHouse/dbt-clickhouse/blob/main/tests/integration/adapter/dictionary/test_dictionary.py للاطلاع على أمثلة على كيفية تنفيذ التجسيدات لقواميس ClickHouse

يُنشأ الجدول الموزع باتباع الخطوات التالية:

إنشاء عرض مؤقت باستخدام استعلام SQL للحصول على البنية الصحيحة إنشاء جداول محلية فارغة استنادًا إلى العرض إنشاء جدول موزع استنادًا إلى الجداول المحلية. تُدرَج البيانات في الجدول الموزع، بحيث تُوزَّع عبر الأجزاء دون تكرار.

ملاحظات:

تتضمن استعلامات dbt-clickhouse الآن تلقائيًا الإعداد insert_distributed_sync = 1 لضمان تنفيذ عمليات التجسيد التزايدي اللاحقة بشكل صحيح. وقد يؤدي ذلك إلى تنفيذ بعض عمليات insert في الجداول الموزعة ببطء أكبر من المتوقع.

​ مثال على نموذج لجدول موزع

{{ config( materialized = 'distributed_table' , order_by = 'id, created_at' , sharding_key = 'cityHash64(id)' , engine = 'ReplacingMergeTree' ) }} select id, created_at, item from {{ source( 'db' , 'table' ) }}

​ عملية الترحيل المُنشأة

CREATE TABLE db .table_local on cluster cluster ( `id` UInt64, `created_at` DateTime , `item` String ) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY (id, created_at); CREATE TABLE db . table on cluster cluster ( `id` UInt64, `created_at` DateTime , `item` String ) ENGINE = Distributed ( 'cluster' , 'db' , 'table_local' , cityHash64(id));

تُدرج أدناه الإعدادات الخاصة بنوع materialization هذا:

الخيار الوصف القيمة الافتراضية إن وجدت sharding_key يحدد مفتاح التقسيم خادم الوجهة عند الإدراج في جدول بمحرك Distributed. ويمكن أن يكون مفتاح التقسيم عشوائيًا أو ناتجًا عن دالة hash rand() )

نموذج تزايدي يستند إلى الفكرة نفسها التي يقوم عليها الجدول الموزّع، وتكمن الصعوبة الرئيسية في معالجة جميع الاستراتيجيات التزايدية على نحو صحيح.

استراتيجية Append تُدرِج البيانات فقط في الجدول الموزّع. استراتيجية Delete+Insert تُنشئ جدولًا موزّعًا مؤقتًا للتعامل مع جميع البيانات على كل شارد. الاستراتيجية الافتراضية (القديمة) تُنشئ جداول موزّعة مؤقتة ووسيطة للسبب نفسه.

لا تُستبدل إلا جداول الشاردات، لأن الجدول الموزّع لا يحتفظ بالبيانات. ولا يُعاد تحميل الجدول الموزّع إلا عند تمكين وضع full_refresh أو عند احتمال تغيّر بنية الجدول.

​ مثال لنموذج distributed incremental

{{ config( materialized = 'distributed_incremental' , engine = 'MergeTree' , incremental_strategy = 'append' , unique_key = 'id,created_at' ) }} select id, created_at, item from {{ source( 'db' , 'table' ) }}

​ عمليات الترحيل المُنشأة

CREATE TABLE db .table_local on cluster cluster ( `id` UInt64, `created_at` DateTime , `item` String ) ENGINE = MergeTree; CREATE TABLE db . table on cluster cluster ( `id` UInt64, `created_at` DateTime , `item` String ) ENGINE = Distributed ( 'cluster' , 'db' , 'table_local' , cityHash64(id));

​ لقطة زمنية

تتيح لقطات dbt تسجيل التغييرات التي تطرأ على نموذج قابل للتعديل بمرور الوقت. ويتيح ذلك بدوره تنفيذ استعلامات على النماذج عند نقطة زمنية محددة، بحيث يمكن للمحللين “الرجوع بالزمن” للاطلاع على الحالة السابقة للنموذج. وهذه الوظيفة مدعومة من خلال موصل ClickHouse، ويجري تكوينها باستخدام الصيغة التالية:

كتلة config في snapshots/<model_name>.sql :

{{ config( schema = "<schema-name>" , unique_key = "<column-name>" , strategy = "<strategy>" , updated_at = "<updated-at-column-name>" , ) }}

لمزيد من المعلومات حول التهيئة، اطّلِع على صفحة مرجع إعدادات اللقطات

​ العقود والقيود