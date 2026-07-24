materialized_view عبارة عن استعلام
SELECT من table (source) موجودة. وعلى خلاف PostgreSQL، فإن عرض مادي في ClickHouse ليس “ثابتًا” (ولا توجد له عملية REFRESH مقابلة). وبدلًا من ذلك، فهو يعمل بوصفه مشغّل إدراج، إذ يُدرِج rows جديدة في target table عبر تطبيق تحويل
SELECT المحدد على rows المُدرجة في source table. راجع توثيق عرض مادي في ClickHouse لمزيد من التفاصيل حول كيفية عمل العروض المادية في ClickHouse.
للاطلاع على مفاهيم التجسيد العامة وconfig المشتركة (مثل engine وorder_by وpartition_by وما إلى ذلك)، راجع صفحة التجسيدات.
عند استخدام تجسيد
كيفية إدارة الجدول الهدف
materialized_view، يحتاج dbt-clickhouse إلى إنشاء كلٍّ من عرض مادي وجدول هدف تُدرج فيه الصفوف المُحوَّلة. توجد طريقتان لإدارة الجدول الهدف:
يؤثر النهج الذي تختاره في كيفية التعامل مع تغييرات المخطط، وعمليات التحديث الكامل، وإعدادات MV المتعددة. وتصف الأقسام التالية كل نهج بالتفصيل.
|النهج
|الوصف
|الحالة
|الهدف الضمني
|ينشئ dbt-clickhouse الجدول الهدف ويديره تلقائيًا ضمن النموذج نفسه. ويُستنتج مخطط الجدول الهدف من SQL الخاص بـ MV.
|مستقرة
|الهدف الصريح
|تُعرِّف الجدول الهدف كتجسيد منفصل من النوع
table، ثم تشير إليه من نموذج MV باستخدام الماكرو
materialization_target_table(). ويُنشأ MV مع عبارة
TO تشير إلى ذلك الجدول. هذه الوظيفة متاحة بدءًا من dbt-clickhouse version 1.10. تحذير: هذه الميزة في مرحلة بيتا، وقد تتغير واجهة برمجة تطبيقات بناءً على ملاحظات المجتمع.
|بيتا
هذا هو السلوك الافتراضي. عند تعريف نموذج
التجسيد مع الجدول الهدف الضمني
materialized_view، سيقوم المهايئ بما يلي:
- إنشاء الجدول الهدف باسم النموذج
- إنشاء ClickHouse عرض مادي بالاسم
<model_name>_mv
SELECT الخاصة بـ MV. وتشترك جميع الموارد (الجدول الهدف + MVs) في تهيئة النموذج نفسها.
راجع ملف الاختبار للاطلاع على مزيد من الأمثلة.
-- models/events_mv.sql
{{
config(
materialized='materialized_view',
engine='SummingMergeTree()',
order_by='(event_date, event_type)'
)
}}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
event_type,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'events') }}
GROUP BY event_date, event_type
يتيح ClickHouse وجود أكثر من عرض مادي واحد يكتب السجلات إلى جدول الهدف نفسه. ولدعم ذلك في dbt-clickhouse باستخدام نهج الهدف الضمني، يمكنك إنشاء
عدة عروض مادية
UNION في ملف النموذج، مع إحاطة SQL الخاصة بكل عرض مادي بتعليقات بالصيغة
--my_mv_name:begin و
--my_mv_name:end.
على سبيل المثال، سيؤدي ما يلي إلى إنشاء عرضين ماديين يكتبان البيانات إلى جدول الوجهة نفسه الخاص بالنموذج. وستكون أسماء العروض المادية بالصيغة
<model_name>_mv1 و
<model_name>_mv2:
--mv1:begin
select a,b,c from {{ source('raw', 'table_1') }}
--mv1:end
union all
--mv2:begin
select a,b,c from {{ source('raw', 'table_2') }}
--mv2:end
بدءًا من الإصدار 1.9.8 من dbt-clickhouse، يمكنك التحكّم في كيفية تطوير مخطط الجدول الهدف عندما يواجه
كيفية تطوير مخطط الجدول الهدف
dbt run أعمدة مختلفة في SQL الخاص بـ MV.
افتراضيًا، لن يطبّق dbt أي تغييرات على الجدول الهدف (قيمة الإعداد
{{config(
materialized='materialized_view',
engine='MergeTree()',
order_by='(id)',
on_schema_change='fail' # this setting
)}}
ignore)، لكن يمكنك تغيير هذا الإعداد ليعمل وفق السلوك نفسه لإعداد
on_schema_change في النماذج التزايدية.
ويمكنك أيضًا استخدام هذا الإعداد كآلية أمان. فإذا ضبطته على
fail، فستفشل عملية البناء إذا كانت الأعمدة في SQL الخاص بـ MV تختلف عن أعمدة الجدول الهدف الذي أُنشئ عند أول
dbt run.
افتراضيًا، عند إنشاء عرض مادي (MV) أو إعادة إنشائه، يُملأ الجدول الهدف أولًا بالبيانات التاريخية قبل إنشاء الـ MV نفسه (
استكمال البيانات
catchup=True). يمكنك تعطيل هذا السلوك بضبط إعداد
catchup على
False.
{{config(
materialized='materialized_view',
engine='MergeTree()',
order_by='(id)',
catchup=False # this setting
)}}
|العملية
catchup: True (الافتراضي)
catchup: False
|النشر المبدئي (
dbt run)
|تُملأ الجدول الهدف بالبيانات التاريخية
|يُنشأ الجدول الهدف فارغًا
|التحديث الكامل (
dbt run --full-refresh)
|يُعاد إنشاء الجدول الهدف وتعبئته بالبيانات التاريخية
|يُعاد إنشاء الجدول الهدف فارغًا، مع فقدان البيانات الحالية
|التشغيل العادي
|يلتقط العرض المادي عمليات الإدراج الجديدة
|يلتقط العرض المادي عمليات الإدراج الجديدة
ينشئ dbt-clickhouse افتراضيًا ويدير كلًا من الجدول الهدف والعروض المادية ضمن نموذج واحد (وهو نهج الهدف الضمني الموضح أعلاه). لكن لهذا النهج بعض القيود:
التجسيد مع هدف محدد صراحةً (بيتا)
- تشترك جميع الموارد (الجدول الهدف + MVs) في الإعدادات نفسها. وإذا كانت عدة MVs تشير إلى الجدول الهدف نفسه، فيجب تعريفها معًا باستخدام صياغة
UNION ALL.
- لا يمكن التعامل مع أي من هذه الموارد بشكل منفصل، إذ يجب إدارة جميعها باستخدام ملف النموذج نفسه.
- لا يمكنك بسهولة التحكم في اسم كل MV.
- تتشارك جميع الإعدادات بين الجدول الهدف وMVs، مما يصعّب تهيئة كل مورد على حدة ويجعل من الصعب تحديد التهيئة التي تخص كل مورد.
table عادي، ثم الرجوع إليه من نماذج العرض المادي لديك.
الفوائد
- موارد منفصلة بالكامل: أصبح الآن بالإمكان تعريف كل مورد على حدة، مما يحسّن سهولة القراءة.
- تطابق 1:1 بين موارد dbt وCH: يمكنك الآن استخدام أدوات dbt لإدارتها وتكرارها كلٌّ على حدة.
- إتاحة تهيئات مختلفة: أصبح الآن بالإمكان تطبيق تهيئة مختلفة على كل مورد.
- لم تعد هناك حاجة للالتزام باتفاقيات التسمية: تُنشأ الآن جميع الموارد باستخدام الاسم الذي تحدده لها، وليس الاسم المخصّص المضاف إليه اللاحقة _mv في MVs.
القيود
- تعريف الجدول الهدف ليس نهجًا طبيعيًا في dbt: فهو ليس استعلام SQL يقرأ من جدول مصدر، لذا تفقد هنا عمليات التحقق الخاصة بـ dbt. سيظل SQL الخاص بـ MV خاضعًا للتحقق باستخدام أدوات dbt المساعدة، كما سيُتحقق من توافقه مع أعمدة الجدول الهدف على مستوى CH.
- وجدنا بعض المشكلات المرتبطة بقيود الدالة
ref(): نحتاج إلى استخدامها للإشارة إلى النماذج فيما بينها، لكن لا يمكن استخدامها إلا للإشارة إلى النماذج upstream، وليس downstream. وهذا يسبب بعض المشكلات في هذا التنفيذ. لقد أنشأنا issue في مستودع dbt-core، ونجري حاليًا نقاشًا معهم للبحث عن حلول ممكنة (dbt-labs/dbt-core#12319):
- عند استدعاء
ref()من داخل كتلة config، فإنها تُرجع النموذج الحالي، لا النموذج المُشار إليه. وهذا يمنعنا من تعريفه في قسم config()، ويجبرنا على استخدام comment لإضافة هذه التبعية. ونحن نتبع النمط نفسه الموضح في وثائق dbt باستخدام أسلوب “—depends_on:”.
- تعمل
ref()بالنسبة لنا لأنها تفرض إنشاء الجدول الهدف أولًا، ولكن في مخطط التبعيات في الوثائق المُولَّدة، سيُرسَم الجدول الهدف على أنه تبعية upstream أخرى، وليس downstream، مما يجعل فهمه أكثر صعوبة قليلًا.
- يفرض
unit-testعلينا أيضًا تعريف بعض البيانات للجدول الهدف حتى عندما تكون الفكرة ألا نقرأ منه. والحل البديل هنا هو ببساطة ترك بيانات هذا الجدول فارغة.
- عند استدعاء
الخطوة 1: عرِّف جدول هدف كنموذج جدول عادي النموذج
الاستخدام
events_daily.sql:
هذا هو الحل الالتفافي الذي نذكره في قسم القيود. قد تفقد هنا بعض عمليات التحقق الخاصة بـ dbt، لكن سيظل المخطط خاضعًا للتحقق على مستوى ClickHouse. الخطوة 2: تعريف العروض المُجسَّدة التي تشير إلى جدول الهدف على سبيل المثال، يمكنك تعريف عدة MVs مختلفة في نماذج مختلفة كما يلي، ويمكن أن تشير حتى إلى جدول الهدف نفسه. لاحظ استدعاء الماكرو الجديد
{{
config(
materialized='table',
engine='SummingMergeTree()',
order_by='(event_date, event_type)',
partition_by='toYYYYMM(event_date)'
)
}}
SELECT
toDate(now()) AS event_date,
'' AS event_type,
toUInt64(0) AS total
WHERE 0 -- Creates empty table with correct schema
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}، الذي يضبط جدول الهدف لـ MV.
النموذج
page_events_aggregator.sql:
النموذج
{{ config(materialized='materialized_view') }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
event_type,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'page_events') }}
GROUP BY event_date, event_type
mobile_events_aggregator.sql:
{{ config(materialized='materialized_view') }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
event_type,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'mobile_events') }}
GROUP BY event_date, event_type
عند استخدام جداول هدف صريحة، فبالإضافة إلى إعدادات التجسيد العامة والإعدادات الخاصة بالجدول، تنطبق الإعدادات التالية: على الجدول الهدف (
خيارات الإعداد
materialized='table'):
على العرض المادي (
|الخيار
|الوصف
|القيمة الافتراضية
mv_on_schema_change
|كيفية التعامل مع تغييرات المخطط عند استخدام الجدول بواسطة MVs مُدارة عبر dbt. ويتبع السلوك نفسه لإعداد
on_schema_change في النماذج incremental.
|تحذير: سيتصرف نموذج
materialized='table' كالمعتاد إذا لم تكن هناك MVs تشير إليه، لذا حتى إذا تم تعريف هذا الإعداد فسيتم تجاهله. وإذا كان الجدول هو الهدف لـ MVs، فستكون القيمة الافتراضية لهذا الإعداد هي
mv_on_schema_change='fail' لحماية البيانات داخل هذه الجداول.
repopulate_from_mvs_on_full_refresh
|عند استخدام
--full-refresh، بدلًا من تشغيل SQL الخاص بالجدول، أعد إنشاء الجدول بتنفيذ عمليات INSERT-SELECT باستخدام SQL من جميع MVs التي تشير إليه.
False
materialized='materialized_view'):
|الخيار
|الوصف
|القيمة الافتراضية
catchup
|ما إذا كان سيتم تحميل البيانات التاريخية الفائتة عند إنشاء MV.
True
عادةً ما تحتاج فقط إلى تعيين
catchup على
True في MVs، أو تعيين
repopulate_from_mvs_on_full_refresh على
True في جداولها الهدف. وإذا عيّنت كليهما على
True، فقد يؤدي ذلك إلى تكرار البيانات.
العمليات الشائعة
عند استخدام
التحديث الكامل باستخدام الجداول الهدف المحددة صراحةً
--full-refresh، ستُعاد إنشاء الجداول الهدف المحددة صراحةً (لذا قد تفقد بعض البيانات إذا كان إدخال البيانات جارياً أثناء هذه العملية). وسيختلف ذلك بحسب إعدادات التكوين لديك:
الخيار 1: السلوك الافتراضي لـ
--full-refresh. ستُعاد إنشاء كل شيء، ولكن أثناء إعادة إنشاء MVs، سيكون الجدول الهدف فارغًا أو محمّلًا جزئيًا.
سيُحذف كل شيء ثم يُعاد إنشاؤه. إذا كنت تريد إعادة إدراج البيانات باستخدام SQL الخاص بـ MVs، فأبقِ الإعداد
catchup=True:
الخيار 2: أريد إعادة إنشاء الجدول الهدف ولا أريد أن أقرأ بيانات فارغة أثناء إعادة إنشاء MVs. إذا كنت بحاجة أولًا إلى تحديث SQL الخاص بـ MVs، فيمكنك ضبط
-- models/page_events_aggregator.sql
{{ config(
materialized='materialized_view',
catchup=True -- this is the default value so you don't need to actually set it.
) }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
...
catchup=False فيها ثم تنفيذ
dbt run أو
dbt run --full-refresh على MVs. تأكد من إنشاء MVs قبل تشغيل
--full-refresh على نموذج الجدول الهدف، لأنه يستخدم تعريفات MV من ClickHouse.
عيّن
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True في نموذج الجدول الهدف. عند تنفيذ
dbt run --full-refresh، سيؤدي ذلك إلى:
- إنشاء جدول مؤقت جديد
- تنفيذ INSERT-SELECT باستخدام SQL الخاص بكل MV
- تبديل الجدولين ذريًا
-- models/events_daily.sql
{{
config(
materialized='table',
engine='SummingMergeTree()',
order_by='(event_date, event_type)',
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True
)
}}
...
لا يمكنك تغيير الجدول الهدف الخاص بـ MV بدون
تغيير الجدول الهدف
--full-refresh. إذا حاولت تشغيل أمر
dbt run عاديًا بعد تغيير المرجع
materialization_target_table()، فستفشل عملية البناء وستظهر رسالة خطأ تشير إلى أن الهدف قد تغيّر.
لتغيير الهدف:
- حدِّث استدعاء
materialization_target_table()
- شغِّل
dbt run --full-refresh -s your_mv_model
استكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها
هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى ذلك:
يكون الجدول الهدف فارغًا أثناء/بعد تنفيذ
يكون الجدول الهدف فارغًا أثناء/بعد تنفيذ
run
- قد تكون العروض المادية مهيأة باستخدام
catchup=False، أو قد يكون الجدول الهدف مهيأ باستخدام
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=False، ولذلك لا يتم تنفيذ تحميل البيانات التاريخية عند إنشاء العروض المادية أو عند إعادة إنشاء الجدول الهدف. هذا هو السلوك المتوقع، لذا إذا كنت تريد إعادة إدراج البيانات باستخدام SQL الخاص بالعروض المادية، فتأكد من ضبط
catchup=Trueفي العرض المادي (وهذه هي القيمة الافتراضية) أو
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=Trueفي الجدول الهدف. وتأكد من عدم تفعيل الخيارين معًا في الوقت نفسه لتجنب التكرار. راجع قسم التهيئة لمزيد من التفاصيل.
- أثناء تنفيذ
dbt run --full-refresh، إذا كانت العروض المادية تستخدم القيمة الافتراضية
catchup=True، فسيُعاد إنشاء الهدف، وستُعيد العروض المادية إدراج البيانات تباعًا. لتجنب هذا الوضع، راجع التحديث الكامل مع الأهداف الصريحة.
يستخدم
يستخدم
يستخدم
dbt run --full-refresh على جدول الهدف مع
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True المنطقَ المستمد من إصدارات العرض المادي القديمة، وليس من SQL الموجود حاليًا في المشروع
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True SQL الخاص بـ MV الموجود والمُعرّف مسبقًا في ClickHouse. وللتأكد من استخدام تعريف العرض المادي الجديد، نفّذ
dbt run لكل عرض مادي قبل تنفيذ
dbt run --full-refresh على جدول الهدف.
الأسباب المحتملة:
توجد بيانات مكررة بعد تنفيذ عملية تشغيل
- قد يكون كلٌّ من
catchup=Trueعلى العروض المادية و
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=Trueعلى الجدول الهدف مفعّلًا: أبقِ واحدًا منهما فقط بحسب العمليات التي تريد تشغيلها. راجع قسم الإعدادات لمزيد من التفاصيل.
- لم يتم تعريف الجدول الهدف باستخدام
WHERE 0: يجب إنشاء الجدول الهدف فارغًا، لكن قد يُدرج الاستعلام الداخلي بيانات إذا لم يتم تضمين
WHERE 0. تأكد من تضمين العبارة.
تكون بعض الصفوف من الجدول المصدر مفقودة في الجدول الهدف بعد تنفيذ
فقدان البيانات أثناء الاستيعاب النشط بعد تنفيذ
فقدان البيانات أثناء الاستيعاب النشط بعد تنفيذ
dbt run --full-refresh
dbt run --full-refresh.
تعمل العروض المادية في ClickHouse كمشغّلات insert — فهي لا تلتقط البيانات إلا أثناء وجودها. أثناء التحديث الكامل، توجد نافذة قصيرة يُزال فيها الـ MV ثم يُعاد إنشاؤه («النافذة العمياء»). وأي صفوف تُدرج في الجدول المصدر خلال هذه النافذة لن يتم التقاطها. راجع قسم السلوك أثناء الاستيعاب النشط لمزيد من التفاصيل.
تقنيات تصحيح الأخطاء
استعلم عن
تحقّق من الوجهة الحالية لـ MV في ClickHouse
system.tables لمعرفة الجهة التي يكتب فيها العرض المادي:
SELECT
name as mv_name,
replaceRegexpOne(
create_table_query,
'.*TO\\s+`?([^`\\s(]+)`?\\.`?([^`\\s(]+)`?.*',
'\\1.\\2'
) AS target_table
FROM system.tables
WHERE database = 'your_schema'
AND engine = 'MaterializedView'
أثناء تشغيل dbt، ابحث عن رسالة السجل التالية:
تحقّق مما إذا كان dbt يتعرّف على جدول كجدول هدف لعرض مادي
الجدول
إذا ظهرت هذه الرسالة، فهذا يعني أن dbt اكتشف أن الجدول مستهدَف بواسطة عرض مادي واحد على الأقل يديره dbt. وإذا كنت تتوقع ظهور هذه الرسالة لكنك لا تراها، فتحقق مما يلي:
<table_name> يُستخدم كجدول هدف بواسطة عرض مادي يديره dbt. سيتم ضبط mv_on_schema_change تلقائيًا على “fail” لمنع فقدان البيانات.
- يعرّف نموذج العرض المادي
{{ materialization_target_table(ref('your_target')) }}بشكل صحيح
- يتضمن نموذج العرض المادي
materialized='materialized_view'في إعداداته
- تم تشغيل كلٍّ من العرض المادي والجدول الهدف مرة واحدة على الأقل
إذا كانت لديك نماذج عرض مادي حالية تستخدم نهج الهدف الضمني وتريد الترحيل إلى نهج الهدف المعرّف صراحةً، فاتبع الخطوات التالية: 1. أنشئ نموذج الجدول الهدف أنشئ ملف نموذج جديدًا باستخدام
الترحيل من الهدف الضمني إلى الهدف المعرّف صراحةً
materialized='table' يعرّف المخطط نفسه للجدول الهدف الحالي الخاص بـ MV. استخدم عبارة
WHERE 0 لإنشاء جدول فارغ. استخدم الاسم نفسه لنموذج العرض المادي الضمني الحالي. ستتمكن الآن من استخدام هذا النموذج لإجراء تعديلات متكررة على الجدول الهدف.
2. حدِّث نماذج MV لديك أنشئ نماذج جديدة يتضمّن كلٌّ منها SQL الخاص بـ MV واستدعاء الماكرو
-- models/events_daily.sql
{{
config(
materialized='table',
engine='MergeTree()',
order_by='(event_date, event_type)'
)
}}
SELECT
toDate(now()) AS event_date,
'' AS event_type,
toUInt64(0) AS total
WHERE 0
materialization_target_table() للإشارة إلى الجدول الهدف الجديد. إذا كنت تستخدم
UNION ALL سابقًا، فأزل ذلك الجزء والتعليقات.
بالنسبة إلى أسماء النماذج، ستحتاج إلى اتباع اصطلاح التسمية التالي:
- إذا كان هناك MV واحد فقط مُعرَّف، فسيكون اسمه:
<old_model_name>_mv
- إذا كانت هناك عدة MVs مُعرَّفة، فسيكون اسم كلٍّ منها:
<old_model_name>_mv_<name_in_comments>
my_model.sql (الهدف الضمني، نموذج واحد مع UNION ALL):
بعد (الهدف المُصرَّح به، ملفات نماذج منفصلة):
--mv1:begin
select a, b, c from {{ source('raw', 'table_1') }}
--mv1:end
union all
--mv2:begin
select a, b, c from {{ source('raw', 'table_2') }}
--mv2:end
-- models/my_model_mv_mv1.sql
{{ config(materialized='materialized_view') }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
select a, b, c from {{ source('raw', 'table_1') }}
3. كرّر هذه العملية حسب الحاجة باتباع الإرشادات الواردة في قسم الهدف المحدَّد صراحةً.
-- models/my_model_mv_mv2.sql
{{ config(materialized='materialized_view') }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
select a, b, c from {{ source('raw', 'table_2') }}
مقارنة السلوك بين نهجَي الهدف الضمني والهدف الصريح
كيفية عملها بشكل عام
|العملية
|الهدف الضمني
|الهدف الصريح
|أول تشغيل لـ dbt
|تُنشأ جميع الموارد
|تُنشأ جميع الموارد
|تشغيل dbt التالي
|لا يمكن إدارة الموارد بشكل منفصل، إذ تتم جميع التغييرات معًا:
الجدول الهدف:
تُدار التغييرات باستخدام الإعداد
on_schema_change. وتكون قيمته الافتراضية
ignore، لذا لا تُعالَج الأعمدة الجديدة.
العروض المادية: تُحدَّث جميعها بعمليات
alter table modify query
|يمكن تطبيق التغييرات بشكل منفصل:
الجدول الهدف:
يُكتشَف تلقائيًا ما إذا كانت هذه الجداول جداولَ هدف لعروض مادية معرّفة في dbt. وإذا كانت كذلك، فتُدار تغييرات الأعمدة افتراضيًا باستخدام الإعداد
mv_on_schema_change بالقيمة
fail، لذلك ستفشل العملية عند حدوث تغييرات في الأعمدة. وقد أضفنا هذه القيمة الافتراضية كطبقة حماية
العروض المادية: يُحدَّث SQL الخاص بها بعمليات
alter table modify query.
|dbt run —full-refresh
|لا يمكن إدارة الموارد بشكل منفصل، إذ تتم جميع التغييرات معًا:
الجدول الهدف:
يُعاد إنشاء الجدول الهدف فارغًا. ويتوفر
catchup لتهيئة backfill باستخدام SQL الخاص بجميع العروض المادية معًا. وتكون قيمة
catchup هي
True افتراضيًا
العروض المادية: يُعاد إنشاء جميعها.
|ستُطبَّق التغييرات بشكل منفصل:
الجدول الهدف: سيُعاد إنشاؤه كالمعتاد.
العروض المادية: حذف وإعادة إنشاء. يتوفر
catchup لإجراء backfill أولي. وتكون قيمة
catchup هي
True افتراضيًا.
ملاحظة: أثناء العملية، سيكون الجدول الهدف فارغًا أو محمّلًا جزئيًا إلى أن يُعاد إنشاء العروض المادية. لتجنّب ذلك، راجع القسم التالي لمعرفة كيفية التكرار على الجدول الهدف.
عند تكرار نماذجك، يجب أن تكون على دراية بكيفية تفاعل العمليات المختلفة مع البيانات التي يجري إدراجها:
السلوك أثناء الإدراج النشط
- بما أن العروض المادية في ClickHouse تعمل بوصفها مشغلات إدراج، فهي لا تلتقط البيانات إلا ما دامت موجودة. وإذا حُذف عرض مادي وأُعيد إنشاؤه (على سبيل المثال أثناء
--full-refresh)، فلن تُعالَج أي صفوف أُدرجت في جدول المصدر خلال تلك الفترة بواسطة العرض المادي. ويُشار إلى ذلك بأن العرض المادي يكون “أعمى”.
- تستند جميع عمليات
catchupالمختلفة إلى عمليات
INSERT INTO ... SELECTباستخدام SQL الخاص بالعروض المادية، وهي مستقلة عن آلية عمل العروض المادية. وبمجرد بدء
INSERT، فإنه لا يلتقط البيانات الجديدة، لكن العرض المادي المُرفَق سيلتقطها.
عمليات الهدف الضمني
|العملية
|العملية الداخلية
|السلامة أثناء تنفيذ عمليات الإدراج
|أول
dbt run
|1. إنشاء الجدول الهدف
2. إدراج البيانات (إذا كانت
catchup=True)
3. إنشاء العروض المادية
|⚠️ يكون العرض المادي غير ملتقط للبيانات بين الخطوتين 1 و3. أي صفوف تُدرج في المصدر خلال هذه الفترة لن يتم التقاطها.
|عمليات
dbt run اللاحقة
ALTER TABLE ... MODIFY QUERY
|✅ آمن. يتم تحديث العرض المادي بشكل ذري.
dbt run --full-refresh
|1. إنشاء جدول احتياطي
2. إدراج البيانات (إذا كانت
catchup=True)
3. حذف العروض المادية
4. EXCHANGE TABLES
5. إعادة إنشاء العروض المادية
|⚠️ يكون العرض المادي غير ملتقط للبيانات أثناء إعادة الإنشاء. البيانات التي تُدرج في المصدر بين الخطوتين 3 و5 لن تظهر في الجدول الهدف الجديد.
نماذج العرض المادي:
عمليات الهدف المحدَّد صراحةً
نموذج الجدول الهدف:
|العملية
|العملية الداخلية
|الأمان أثناء حدوث عمليات الإدراج
|أول
dbt run
|1. إنشاء MV (باستخدام العبارة
TO)
2. تشغيل الاستدراك (إذا كان
catchup=True)
|✅ يتم إنشاء MV أولًا، لذا تُلتقط عمليات الإدراج الجديدة فورًا.
⚠️ قد يؤدي الاستدراك إلى تكرار البيانات — فقد يتداخل استعلام التحميل التاريخي مع الصفوف التي تعالجها MV بالفعل. ويكون ذلك آمنًا عند استخدام محرك يزيل التكرار (مثل
ReplacingMergeTree).
|عمليات
dbt run اللاحقة
ALTER TABLE ... MODIFY QUERY
|✅ آمن. يتم تحديث MV بشكل ذري.
dbt run --full-refresh على MVs
|1. حذف MV وإعادة إنشائها
2. تشغيل الاستدراك (إذا كان
catchup=True)
|⚠️ تكون MV غير قادرة على الالتقاط أثناء إعادة الإنشاء (بين الحذف والإنشاء).
⚠️ قد يؤدي الاستدراك إلى تكرار البيانات إذا كانت عمليات الإدراج تحدث بالتزامن.
|العملية
|العملية الداخلية
|الأمان أثناء حدوث عمليات الإدراج
dbt run
|تُطبَّق تغييرات المخطط وفقًا للإعداد
mv_on_schema_change
|✅ آمن. لا توجد حركة بيانات.
dbt run --full-refresh (الافتراضي)
|إعادة إنشاء الجدول (مع تركه فارغًا)
|⚠️ يكون الجدول الهدف فارغًا إلى أن تعيد MVs تعبئته بالبيانات التاريخية. وتواصل MVs الإدراج في الجدول الجديد بمجرد إنشائه.
dbt run --full-refresh مع
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True
|1. إنشاء جدول احتياطي
2. إدراج البيانات باستخدام SQL الخاص بكل MV
3. تبديل الجداول بشكل ذري
|⚠️ تكون MV غير قادرة على الالتقاط أثناء إعادة الإنشاء. البيانات التي تُدرج بين الخطوتين 1 و3 لن تظهر في الجدول الجديد. قد يتغير هذا في الإصدارات القادمة.
تُعد العروض المادية القابلة للتحديث نوعًا خاصًا من العروض المادية في ClickHouse، إذ تعيد تنفيذ الاستعلام دوريًا وتخزّن النتيجة، على غرار طريقة عمل العروض المادية في قواعد البيانات الأخرى. ويكون ذلك مفيدًا في الحالات التي تحتاج فيها إلى لقطات أو تجميعات دورية بدلًا من مشغّلات الإدراج الآنية. لاستخدام عرض مادي قابل للتحديث، أضف كائن إعداد
العروض المادية القابلة للتحديث
refreshable إلى نموذج MV لديك مع الخيارات التالية:
|Option
|Description
|Required
|Default Value
|refresh_interval
|عبارة interval (مطلوبة)
|نعم
|randomize
|عبارة التوزيع العشوائي، وتظهر بعد
RANDOMIZE FOR
|append
|إذا ضُبطت على
True، فسيُدرِج كل تحديث صفوفًا في الجدول من دون حذف الصفوف الموجودة. ولا تكون عملية الإدراج ذرية، تمامًا كما في
INSERT SELECT العادي.
|False
|depends_on
|قائمة تبعيات للعرض المادي القابل للتحديث. يُرجى تقديم التبعيات بالتنسيق التالي
{schema}.{view_name}
|depends_on_validation
|ما إذا كان يجب التحقق من وجود التبعيات المحددة في
depends_on. وإذا كانت إحدى التبعيات لا تتضمن schema، فسيُجرى التحقق على schema
default
|False
مثال على الوجهة الضمنية
{{
config(
materialized='materialized_view',
engine='MergeTree()',
order_by='(event_date)',
refreshable={
"interval": "EVERY 5 MINUTE",
"randomize": "1 MINUTE",
"append": True,
"depends_on": ['schema.depend_on_model'],
"depends_on_validation": True
}
)
}}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'events') }}
GROUP BY event_date
مثال مع وجهة محددة صراحةً
{{
config(
materialized='materialized_view',
refreshable={
"interval": "EVERY 1 HOUR",
"append": False
}
)
}}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
event_type,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'events') }}
GROUP BY event_date, event_type
القيود
- عند إنشاء عرض مادي قابل للتحديث (MV) في ClickHouse وله تبعية، لا يُصدر ClickHouse خطأ إذا كانت التبعية المحددة غير موجودة وقت الإنشاء. وبدلًا من ذلك، يظل العرض المادي القابل للتحديث في حالة غير نشطة، منتظرًا استيفاء التبعية قبل أن يبدأ في معالجة التحديثات أو إجراء التحديث. هذا السلوك مقصود من حيث التصميم، لكنه قد يؤدي إلى تأخر توفر البيانات إذا لم تُعالَج التبعية المطلوبة بسرعة. لذا ينبغي التأكد من أن جميع التبعيات معرّفة بشكل صحيح وموجودة قبل إنشاء عرض مادي قابل للتحديث.
- حتى الآن، لا يوجد “ربط dbt” فعلي بين mv وتبعياته، ولذلك لا يكون ترتيب الإنشاء مضمونًا.
- لم تُختبَر ميزة التحديث مع عدة mvs تُوجَّه إلى النموذج الهدف نفسه.