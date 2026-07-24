- إنشاء مشروع dbt وإعداد مهايئ ClickHouse.
- تعريف نموذج.
- تحديث نموذج.
- إنشاء نموذج تزايدي.
- إنشاء نموذج لقطة.
- استخدام العروض المادية.
اتبع التعليمات الواردة في قسم إعداد dbt ومهايئ ClickHouse لتهيئة بيئتك. مهم: تم اختبار ما يلي باستخدام بايثون 3.9.
الإعداد
يتفوّق dbt عند نمذجة البيانات عالية الترابط. ولغرض المثال، نوفر مجموعة بيانات صغيرة من IMDB بالمخطط العلائقي التالي. وتأتي مجموعة البيانات هذه من مستودع مجموعة البيانات العلائقية. ورغم أن هذا المخطط بسيط مقارنةً بالمخططات الشائعة المستخدمة مع dbt، فإنه يمثّل عيّنةً مناسبة يسهل التعامل معها: نستخدم مجموعة فرعية من هذه الجداول كما هو موضح. أنشئ الجداول التالية:
إعداد ClickHouse
CREATE DATABASE imdb;
CREATE TABLE imdb.actors
(
id UInt32,
first_name String,
last_name String,
gender FixedString(1)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, first_name, last_name, gender);
CREATE TABLE imdb.directors
(
id UInt32,
first_name String,
last_name String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, first_name, last_name);
CREATE TABLE imdb.genres
(
movie_id UInt32,
genre String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (movie_id, genre);
CREATE TABLE imdb.movie_directors
(
director_id UInt32,
movie_id UInt64
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (director_id, movie_id);
CREATE TABLE imdb.movies
(
id UInt32,
name String,
year UInt32,
rank Float32 DEFAULT 0
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, name, year);
CREATE TABLE imdb.roles
(
actor_id UInt32,
movie_id UInt32,
role String,
created_at DateTime DEFAULT now()
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (actor_id, movie_id);
نستخدم الدالة
العمود
created_at في الجدول
roles، وتكون قيمته الافتراضية
now(). نستخدمه لاحقًا لتحديد التحديثات التزايدية في نماذجنا — راجع النماذج التزايدية.
s3 لقراءة البيانات من المصدر عبر نقاط النهاية العامة تمهيدًا لإدراجها. شغّل الأوامر التالية لتعبئة الجداول:
قد يختلف تنفيذ هذه الخطوات بحسب سرعة الاتصال لديك، لكن يجب ألا يستغرق إكمال كل منها سوى بضع ثوانٍ. نفّذ الاستعلام التالي لاحتساب ملخّص لكل ممثل، مرتبًا تنازليًا حسب عدد مرات الظهور في الأفلام، وللتأكد من أن البيانات قد تم تحميلها بنجاح:
INSERT INTO imdb.actors
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_actors.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.directors
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_directors.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.genres
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_movies_genres.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.movie_directors
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_movies_directors.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.movies
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_movies.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.roles(actor_id, movie_id, role)
SELECT actor_id, movie_id, role
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_roles.tsv.gz',
'TSVWithNames');
يجب أن تكون الاستجابة على النحو التالي:
SELECT id,
any(actor_name) AS name,
uniqExact(movie_id) AS num_movies,
avg(rank) AS avg_rank,
uniqExact(genre) AS unique_genres,
uniqExact(director_name) AS uniq_directors,
max(created_at) AS updated_at
FROM (
SELECT imdb.actors.id AS id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) AS actor_name,
imdb.movies.id AS movie_id,
imdb.movies.rank AS rank,
genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) AS director_name,
created_at
FROM imdb.actors
JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT OUTER JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
ORDER BY num_movies DESC
LIMIT 5;
في الأدلة اللاحقة، سنحوّل هذا الاستعلام إلى نموذج، مع تخزينه فعليًا في ClickHouse كعرض وجدول ضمن dbt.
+------+------------+----------+------------------+-------------+--------------+-------------------+
|id |name |num_movies|avg_rank |unique_genres|uniq_directors|updated_at |
+------+------------+----------+------------------+-------------+--------------+-------------------+
|45332 |Mel Blanc |832 |6.175853582979779 |18 |84 |2022-04-26 14:01:45|
|621468|Bess Flowers|659 |5.57727638854796 |19 |293 |2022-04-26 14:01:46|
|372839|Lee Phelps |527 |5.032976449684617 |18 |261 |2022-04-26 14:01:46|
|283127|Tom London |525 |2.8721716524875673|17 |203 |2022-04-26 14:01:46|
|356804|Bud Osborne |515 |2.0389507108727773|15 |149 |2022-04-26 14:01:46|
+------+------------+----------+------------------+-------------+--------------+-------------------+
الاتصال بـ ClickHouse
-
أنشئ مشروع dbt. في هذه الحالة، نسمّيه تيمّنًا بمصدر
imdbلدينا. وعندما يُطلب منك ذلك، اختر
clickhouseكمصدر قاعدة البيانات.
clickhouse-user@clickhouse:~$ dbt init imdb 16:52:40 Running with dbt=1.1.0 Which database would you like to use? [1] clickhouse (Don't see the one you want? https://docs.getdbt.com/docs/available-adapters) Enter a number: 1 16:53:21 No sample profile found for clickhouse. 16:53:21 Your new dbt project "imdb" was created! For more information on how to configure the profiles.yml file, please consult the dbt documentation here: https://docs.getdbt.com/docs/configure-your-profile
-
انتقل باستخدام
cdإلى مجلد مشروعك:
cd imdb
- في هذه المرحلة، ستحتاج إلى محرر النصوص الذي تفضله. في الأمثلة أدناه، نستخدم VS Code الشهير. عند فتح دليل IMDB، ينبغي أن ترى مجموعة من ملفات yml وsql:
-
حدّث ملف
dbt_project.ymlلتحديد أول نموذج لدينا، وهو
actor_summary، واضبط profile على
clickhouse_imdb.
-
نحتاج بعد ذلك إلى تزويد dbt بتفاصيل الاتصال الخاصة بمثيل ClickHouse لدينا. أضف ما يلي إلى
~/.dbt/profiles.yml.لاحظ ضرورة تعديل اسم المستخدم وكلمة المرور. تتوفر أيضًا إعدادات إضافية موثقة هنا.
clickhouse_imdb: target: dev outputs: dev: type: clickhouse schema: imdb_dbt host: localhost port: 8123 user: default password: '' secure: False
-
من دليل IMDB، نفّذ الأمر
dbt debugللتأكد من أن dbt قادر على الاتصال بـ ClickHouse.تأكد من أن الاستجابة تتضمن
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt debug 17:33:53 Running with dbt=1.1.0 dbt version: 1.1.0 python version: 3.10.1 python path: /home/dale/.pyenv/versions/3.10.1/bin/python3.10 os info: Linux-5.13.0-10039-tuxedo-x86_64-with-glibc2.31 Using profiles.yml file at /home/dale/.dbt/profiles.yml Using dbt_project.yml file at /opt/dbt/imdb/dbt_project.yml Configuration: profiles.yml file [OK found and valid] dbt_project.yml file [OK found and valid] Required dependencies: - git [OK found] Connection: host: localhost port: 8123 user: default schema: imdb_dbt secure: False verify: False Connection test: [OK connection ok] All checks passed!
Connection test: [OK connection ok]، ما يشير إلى نجاح الاتصال.
عند استخدام تجسيد العرض، يُعاد بناء النموذج كعرض في كل تشغيل، وذلك باستخدام عبارة
إنشاء تجسيد عرض بسيط
CREATE VIEW AS في ClickHouse. لا يتطلب ذلك أي تخزين إضافي للبيانات، لكنه يكون أبطأ عند الاستعلام مقارنةً بتجسيدات الجداول.
-
من داخل المجلد
imdb، احذف الدليل
models/example:
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ rm -rf models/example
-
أنشئ ملفًا جديدًا في المجلد
actorsداخل المجلد
models. هنا ننشئ ملفات يمثّل كل ملف منها نموذجًا لممثل:
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ mkdir models/actors
-
أنشئ ملفَي
schema.ymlو
actor_summary.sqlفي المجلد
models/actors.يُعرّف الملف
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ touch models/actors/actor_summary.sql clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ touch models/actors/schema.yml
schema.ymlجداولنا. وستصبح هذه متاحة لاحقًا للاستخدام في وحدات الماكرو. حرّر
models/actors/schema.ymlليحتوي على هذا المحتوى:يحدّد
version: 2 sources: - name: imdb tables: - name: directors - name: actors - name: roles - name: movies - name: genres - name: movie_directors
actors_summary.sqlالنموذج الفعلي لدينا. لاحظ أننا نطلب أيضًا في الدالة
configأن تتم مَوضعة النموذج كـ view في ClickHouse. ويجري الرجوع إلى جداولنا من ملف
schema.ymlعبر الدالة
source؛ فعلى سبيل المثال، يشير
source('imdb', 'movies')إلى الجدول
moviesفي قاعدة البيانات
imdb. حرّر
models/actors/actors_summary.sqlليحتوي على هذا المحتوى:لاحظ أننا نُدرج العمود
{{ config(materialized='view') }} with actor_summary as ( SELECT id, any(actor_name) as name, uniqExact(movie_id) as num_movies, avg(rank) as avg_rank, uniqExact(genre) as genres, uniqExact(director_name) as directors, max(created_at) as updated_at FROM ( SELECT {{ source('imdb', 'actors') }}.id as id, concat({{ source('imdb', 'actors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'actors') }}.last_name) as actor_name, {{ source('imdb', 'movies') }}.id as movie_id, {{ source('imdb', 'movies') }}.rank as rank, genre, concat({{ source('imdb', 'directors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'directors') }}.last_name) as director_name, created_at FROM {{ source('imdb', 'actors') }} JOIN {{ source('imdb', 'roles') }} ON {{ source('imdb', 'roles') }}.actor_id = {{ source('imdb', 'actors') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movies') }} ON {{ source('imdb', 'movies') }}.id = {{ source('imdb', 'roles') }}.movie_id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'genres') }} ON {{ source('imdb', 'genres') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movie_directors') }} ON {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'directors') }} ON {{ source('imdb', 'directors') }}.id = {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.director_id ) GROUP BY id ) select * from actor_summary
updated_atفي actor_summary النهائي. وسنستخدمه لاحقًا في عمليات الـ materialization التزايدية.
-
من المجلد
imdb، نفِّذ الأمر
dbt run.
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run 15:05:35 Running with dbt=1.1.0 15:05:35 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics 15:05:35 15:05:36 Concurrency: 1 threads (target='dev') 15:05:36 15:05:36 1 of 1 START view model imdb_dbt.actor_summary.................................. [RUN] 15:05:37 1 of 1 OK created view model imdb_dbt.actor_summary............................. [OK in 1.00s] 15:05:37 15:05:37 Finished running 1 view model in 1.97s. 15:05:37 15:05:37 Completed successfully 15:05:37 15:05:37 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
-
سيمثّل dbt الـ model كـ view في ClickHouse كما هو مطلوب. ويمكننا الآن تنفيذ query على هذا الـ view مباشرةً. سيكون هذا الـ view قد أُنشئ في قاعدة البيانات
imdb_dbt، ويُحدَّد ذلك من خلال parameter الخاص بـ schema في الملف
~/.dbt/profiles.ymlضمن profile
clickhouse_imdb.
SHOW DATABASES;عند الاستعلام عن هذا العرض، يمكننا الحصول على نتائج استعلامنا السابق نفسه بصياغة أبسط:
+------------------+ |name | +------------------+ |INFORMATION_SCHEMA| |default | |imdb | |imdb_dbt | <---created by dbt! |information_schema| |system | +------------------+
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at | +------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |45332 |Mel Blanc |832 |6.175853582979779 |18 |84 |2022-04-26 15:26:55| |621468|Bess Flowers|659 |5.57727638854796 |19 |293 |2022-04-26 15:26:57| |372839|Lee Phelps |527 |5.032976449684617 |18 |261 |2022-04-26 15:26:56| |283127|Tom London |525 |2.8721716524875673|17 |203 |2022-04-26 15:26:56| |356804|Bud Osborne |515 |2.0389507108727773|15 |149 |2022-04-26 15:26:56| +------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
في المثال السابق، جرى تجسيد نموذجنا كعرض. ومع أن هذا قد يوفّر أداءً كافيًا لبعض الاستعلامات، فقد يكون من الأفضل تجسيد عبارات SELECT الأكثر تعقيدًا أو الاستعلامات كثيرة التنفيذ على شكل جدول. ويكون هذا التجسيد مفيدًا للنماذج التي ستستعلم عنها أدوات ذكاء الأعمال لضمان حصول المستخدمين على تجربة أسرع. وهذا يعني فعليًا تخزين نتائج الاستعلام في جدول جديد، مع ما يصاحب ذلك من أعباء تخزين إضافية — إذ يُنفَّذ عمليًا
إنشاء تجسيد لجدول
INSERT TO SELECT. لاحظ أن هذا الجدول سيُعاد إنشاؤه في كل مرة، أي إنه ليس تزايديًا. لذلك قد تؤدي مجموعات النتائج الكبيرة إلى أوقات تنفيذ طويلة — راجع قيود dbt.
-
عدّل الملف
actors_summary.sqlبحيث تُضبط المعلَمة
materializedعلى
table. لاحظ كيفية تعريف
ORDER BY، ولاحظ أننا نستخدم محرك الجدول
MergeTree:
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='table') }}
-
من الدليل
imdb، نفّذ الأمر
dbt run. قد تستغرق هذه العملية وقتًا أطول قليلًا — نحو 10 ثوانٍ على معظم الأجهزة.
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run 15:13:27 Running with dbt=1.1.0 15:13:27 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics 15:13:27 15:13:28 Concurrency: 1 threads (target='dev') 15:13:28 15:13:28 1 of 1 START table model imdb_dbt.actor_summary................................. [RUN] 15:13:37 1 of 1 OK created table model imdb_dbt.actor_summary............................ [OK in 9.22s] 15:13:37 15:13:37 Finished running 1 table model in 10.20s. 15:13:37 15:13:37 Completed successfully 15:13:37 15:13:37 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
-
أكّد إنشاء الجدول
imdb_dbt.actor_summary:ينبغي أن يظهر الجدول بأنواع البيانات المناسبة:
SHOW CREATE TABLE imdb_dbt.actor_summary;
+---------------------------------------- |statement +---------------------------------------- |CREATE TABLE imdb_dbt.actor_summary |( |`id` UInt32, |`first_name` String, |`last_name` String, |`num_movies` UInt64, |`updated_at` DateTime |) |ENGINE = MergeTree |ORDER BY (id, first_name, last_name) +----------------------------------------
-
أكّد أن نتائج هذا الجدول متسقة مع النتائج السابقة. لاحظ التحسّن الملحوظ في وقت الاستجابة الآن بعد أن أصبح هذا النموذج جدولًا:
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;لا تتردد في تنفيذ استعلامات أخرى على هذا النموذج. على سبيل المثال، أيّ الممثلين لديهم أعلى الأفلام تصنيفًا مع أكثر من 5 ظهورات؟
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at | +------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |45332 |Mel Blanc |832 |6.175853582979779 |18 |84 |2022-04-26 15:26:55| |621468|Bess Flowers|659 |5.57727638854796 |19 |293 |2022-04-26 15:26:57| |372839|Lee Phelps |527 |5.032976449684617 |18 |261 |2022-04-26 15:26:56| |283127|Tom London |525 |2.8721716524875673|17 |203 |2022-04-26 15:26:56| |356804|Bud Osborne |515 |2.0389507108727773|15 |149 |2022-04-26 15:26:56| +------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary WHERE num_movies > 5 ORDER BY avg_rank DESC LIMIT 10;
أنشأ المثال السابق جدولًا لتجسيد النموذج. ويُعاد إنشاء هذا الجدول مع كل تنفيذ لـ dbt. وقد يكون ذلك غير عملي وباهظ التكلفة جدًا عند التعامل مع مجموعات نتائج كبيرة أو تحويلات معقدة. ولمعالجة هذا التحدي وتقليل زمن البناء، يوفّر dbt تجسيدات تزايدية. ويتيح ذلك لـ dbt إدراج السجلات في جدول أو تحديثها منذ آخر تنفيذ، مما يجعله مناسبًا للبيانات ذات نمط الأحداث. وفي الخلفية، يُنشأ جدول مؤقت يضم جميع السجلات المحدَّثة، ثم تُدرج جميع السجلات غير المتأثرة إلى جانب السجلات المحدَّثة في جدول هدف جديد. وينتج عن ذلك قيود مشابهة لتلك الخاصة بنموذج الجدول عند التعامل مع مجموعات النتائج الكبيرة. ولتجاوز هذه القيود عند التعامل مع المجموعات الكبيرة، يدعم المهايئ وضع ‘inserts_only’، حيث تُدرج جميع التحديثات في الجدول الهدف من دون إنشاء جدول مؤقت (المزيد حول ذلك أدناه). ولتوضيح هذا المثال، سنضيف الممثل “Clicky McClickHouse”، الذي سيظهر في 910 أفلام مذهلة، بما يضمن أنه شارك في عدد أفلام يفوق حتى Mel Blanc.
إنشاء تجسيد تزايدي
-
أولًا، نعدّل نموذجنا ليصبح تزايديًا. وتتطلّب هذه الإضافة ما يلي:
- unique_key - لضمان أن يتمكن المهايئ من تمييز الصفوف بشكل فريد، يجب أن نوفر unique_key - وفي هذه الحالة، يكون الحقل
idمن الاستعلام كافيًا. يضمن ذلك عدم وجود صفوف مكررة في جدولنا المُجسَّد. لمزيد من التفاصيل حول قيود التفرّد، راجع هنا.
- Incremental filter - نحتاج أيضًا إلى إخبار dbt بكيفية تحديد الصفوف التي تغيّرت عند تنفيذ تشغيل Incremental. ويتم ذلك من خلال توفير تعبير delta. وعادةً ما يتضمن هذا طابعًا زمنيًا لبيانات الأحداث؛ لذلك نستخدم حقل الطابع الزمني
updated_at. يتيح هذا العمود، الذي تكون قيمته الافتراضية هي now() عند إدراج الصفوف، التعرّف على الأدوار الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى تحديد الحالة البديلة التي تُضاف فيها عناصر actors جديدة. وباستخدام المتغير
{{this}}للدلالة على الجدول المُجسَّد الحالي، نحصل على التعبير التالي:
where id > (select max(id) from {{ this }}) or updated_at > (select max(updated_at) from {{this}}). نُضمّن هذا داخل الشرط
{% if is_incremental() %}، بما يضمن استخدامه فقط في عمليات التشغيل Incremental وليس عند إنشاء الجدول لأول مرة. لمزيد من التفاصيل حول تصفية الصفوف في نماذج Incremental، راجع هذا النقاش في وثائق dbt.
actor_summary.sqlعلى النحو التالي:لاحظ أن نموذجنا لن يتفاعل إلا مع التحديثات والإضافات على جدولي
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id') }} with actor_summary as ( SELECT id, any(actor_name) as name, uniqExact(movie_id) as num_movies, avg(rank) as avg_rank, uniqExact(genre) as genres, uniqExact(director_name) as directors, max(created_at) as updated_at FROM ( SELECT {{ source('imdb', 'actors') }}.id as id, concat({{ source('imdb', 'actors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'actors') }}.last_name) as actor_name, {{ source('imdb', 'movies') }}.id as movie_id, {{ source('imdb', 'movies') }}.rank as rank, genre, concat({{ source('imdb', 'directors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'directors') }}.last_name) as director_name, created_at FROM {{ source('imdb', 'actors') }} JOIN {{ source('imdb', 'roles') }} ON {{ source('imdb', 'roles') }}.actor_id = {{ source('imdb', 'actors') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movies') }} ON {{ source('imdb', 'movies') }}.id = {{ source('imdb', 'roles') }}.movie_id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'genres') }} ON {{ source('imdb', 'genres') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movie_directors') }} ON {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'directors') }} ON {{ source('imdb', 'directors') }}.id = {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.director_id ) GROUP BY id ) select * from actor_summary {% if is_incremental() %} -- this filter will only be applied on an incremental run where id > (select max(id) from {{ this }}) or updated_at > (select max(updated_at) from {{this}}) {% endif %}
rolesو
actors. وللتعامل مع جميع الجداول، يُنصح المستخدمون بتقسيم هذا النموذج إلى عدة نماذج فرعية، بحيث يكون لكل منها معايير incremental خاصة بها. ويمكن بعد ذلك الإشارة إلى هذه النماذج وربطها ببعضها. ولمزيد من التفاصيل حول الإشارة المتبادلة بين النماذج، راجع هنا.
- unique_key - لضمان أن يتمكن المهايئ من تمييز الصفوف بشكل فريد، يجب أن نوفر unique_key - وفي هذه الحالة، يكون الحقل
-
نفّذ
dbt runوتحقّق من نتائج الجدول الناتج:
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run 15:33:34 Running with dbt=1.1.0 15:33:34 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics 15:33:34 15:33:35 Concurrency: 1 threads (target='dev') 15:33:35 15:33:35 1 of 1 START incremental model imdb_dbt.actor_summary........................... [RUN] 15:33:41 1 of 1 OK created incremental model imdb_dbt.actor_summary...................... [OK in 6.33s] 15:33:41 15:33:41 Finished running 1 incremental model in 7.30s. 15:33:41 15:33:41 Completed successfully 15:33:41 15:33:41 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at | +------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |45332 |Mel Blanc |832 |6.175853582979779 |18 |84 |2022-04-26 15:26:55| |621468|Bess Flowers|659 |5.57727638854796 |19 |293 |2022-04-26 15:26:57| |372839|Lee Phelps |527 |5.032976449684617 |18 |261 |2022-04-26 15:26:56| |283127|Tom London |525 |2.8721716524875673|17 |203 |2022-04-26 15:26:56| |356804|Bud Osborne |515 |2.0389507108727773|15 |149 |2022-04-26 15:26:56| +------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
-
سنضيف الآن بيانات إلى نموذجنا لتوضيح كيفية إجراء تحديث تزايدي. أضِف الممثل “Clicky McClickHouse” إلى جدول
actors:
INSERT INTO imdb.actors VALUES (845466, 'Clicky', 'McClickHouse', 'M');
-
لنجعل “Clicky” يؤدي دور البطولة في 910 أفلام عشوائية:
INSERT INTO imdb.roles SELECT now() as created_at, 845466 as actor_id, id as movie_id, 'Himself' as role FROM imdb.movies LIMIT 910 OFFSET 10000;
-
تحقّق من أنه أصبح بالفعل الممثل الأكثر ظهورًا عبر الاستعلام مباشرةً عن جدول المصدر الأساسي وتجاوز أي نماذج في dbt:
SELECT id, any(actor_name) as name, uniqExact(movie_id) as num_movies, avg(rank) as avg_rank, uniqExact(genre) as unique_genres, uniqExact(director_name) as uniq_directors, max(created_at) as updated_at FROM ( SELECT imdb.actors.id as id, concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) as actor_name, imdb.movies.id as movie_id, imdb.movies.rank as rank, genre, concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) as director_name, created_at FROM imdb.actors JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id LEFT OUTER JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id LEFT OUTER JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id LEFT OUTER JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id LEFT OUTER JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id ) GROUP BY id ORDER BY num_movies DESC LIMIT 2;
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at | +------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |845466|Clicky McClickHouse|910 |1.4687938697032283|21 |662 |2022-04-26 16:20:36| |45332 |Mel Blanc |909 |5.7884792542982515|19 |148 |2022-04-26 16:17:42| +------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
-
نفّذ
dbt runوتحقّق من تحديث النموذج ومطابقته للنتائج أعلاه:
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run 16:12:16 Running with dbt=1.1.0 16:12:16 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics 16:12:16 16:12:17 Concurrency: 1 threads (target='dev') 16:12:17 16:12:17 1 of 1 START incremental model imdb_dbt.actor_summary........................... [RUN] 16:12:24 1 of 1 OK created incremental model imdb_dbt.actor_summary...................... [OK in 6.82s] 16:12:24 16:12:24 Finished running 1 incremental model in 7.79s. 16:12:24 16:12:24 Completed successfully 16:12:24 16:12:24 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 2;
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at | +------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |845466|Clicky McClickHouse|910 |1.4687938697032283|21 |662 |2022-04-26 16:20:36| |45332 |Mel Blanc |909 |5.7884792542982515|19 |148 |2022-04-26 16:17:42| +------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
يمكننا تحديد تعليمات SQL التي نُفِّذت لتنفيذ التحديث التزايدي المذكور أعلاه عبر الاستعلام عن سجل الاستعلامات في ClickHouse.
الآليات الداخلية
عدّل الاستعلام أعلاه بما يتناسب مع فترة التنفيذ. نترك فحص النتائج للمستخدم، لكننا نُبرز الاستراتيجية العامة التي يستخدمها
SELECT event_time, query FROM system.query_log WHERE type='QueryStart' AND query LIKE '%dbt%'
AND event_time > subtractMinutes(now(), 15) ORDER BY event_time LIMIT 100;
مهايئ لتنفيذ التحديثات التزايدية:
- يُنشئ
مهايئجدولًا مؤقتًا باسم
actor_sumary__dbt_tmp. وتُمرَّر الصفوف التي تغيّرت إلى هذا الجدول على شكل تدفّق.
- يُنشأ جدول جديد باسم
actor_summary_new,. ثم تُمرَّر الصفوف من الجدول القديم إلى الجديد على شكل تدفّق، مع التحقق من أن معرّفات الصفوف غير موجودة في الجدول المؤقت. وبهذا تُعالَج التحديثات والتكرارات بفعالية.
- تُمرَّر النتائج من الجدول المؤقت إلى جدول
actor_summaryالجديد على شكل تدفّق:
- أخيرًا، يُستبدل الجدول الجديد بالنسخة القديمة استبدالًا ذريًا عبر عبارة
EXCHANGE TABLES. ثم يُحذف الجدولان القديم والمؤقت.
للتغلّب على قيود مجموعات البيانات الكبيرة في النماذج التزايدية، يستخدم المهايئ مَعلمة إعداد dbt
استراتيجية الإلحاق (وضع الإدراج فقط)
incremental_strategy. ويمكن ضبطها على القيمة
append. وعند ضبطها، تُدرَج الصفوف المحدَّثة مباشرةً في الجدول الهدف (المعروف أيضًا باسم
imdb_dbt.actor_summary) ولا يُنشأ أي جدول مؤقت.
ملاحظة: يتطلب وضع الإلحاق فقط أن تكون بياناتك غير قابلة للتغيير، أو أن تكون القيم المكررة مقبولة. إذا كنت تريد نموذج جدول تزايدي يدعم الصفوف المعدَّلة، فلا تستخدم هذا الوضع!
لتوضيح هذا الوضع، سنضيف ممثلًا جديدًا آخر ثم نعيد تشغيل dbt run باستخدام
incremental_strategy='append'.
-
اضبط وضع الإلحاق فقط في actor_summary.sql:
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id', incremental_strategy='append') }}
-
لنضف ممثلًا مشهورًا آخر - Danny DeBito
INSERT INTO imdb.actors VALUES (845467, 'Danny', 'DeBito', 'M');
-
لنجعل Danny يشارك في 920 فيلمًا عشوائيًا.
INSERT INTO imdb.roles SELECT now() as created_at, 845467 as actor_id, id as movie_id, 'Himself' as role FROM imdb.movies LIMIT 920 OFFSET 10000;
-
نفّذ dbt run وتأكد من أن Danny قد أُضيف إلى جدول
actor_summary
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run 16:12:16 Running with dbt=1.1.0 16:12:16 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 186 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics 16:12:16 16:12:17 Concurrency: 1 threads (target='dev') 16:12:17 16:12:17 1 of 1 START incremental model imdb_dbt.actor_summary........................... [RUN] 16:12:24 1 of 1 OK created incremental model imdb_dbt.actor_summary...................... [OK in 0.17s] 16:12:24 16:12:24 Finished running 1 incremental model in 0.19s. 16:12:24 16:12:24 Completed successfully 16:12:24 16:12:24 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 3;
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at | +------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |845467|Danny DeBito |920 |1.4768987303293204|21 |670 |2022-04-26 16:22:06| |845466|Clicky McClickHouse|910 |1.4687938697032283|21 |662 |2022-04-26 16:20:36| |45332 |Mel Blanc |909 |5.7884792542982515|19 |148 |2022-04-26 16:17:42| +------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
query_log مرة أخرى الفروق بين عمليتَي التشغيل التزايديَّتين:
في هذا التشغيل، تُضاف الصفوف الجديدة فقط مباشرةً إلى جدول
INSERT INTO imdb_dbt.actor_summary ("id", "name", "num_movies", "avg_rank", "genres", "directors", "updated_at")
WITH actor_summary AS (
SELECT id,
any(actor_name) AS name,
uniqExact(movie_id) AS num_movies,
avg(rank) AS avg_rank,
uniqExact(genre) AS genres,
uniqExact(director_name) AS directors,
max(created_at) AS updated_at
FROM (
SELECT imdb.actors.id AS id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) AS actor_name,
imdb.movies.id AS movie_id,
imdb.movies.rank AS rank,
genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) AS director_name,
created_at
FROM imdb.actors
JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT OUTER JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
)
SELECT *
FROM actor_summary
-- this filter will only be applied on an incremental run
WHERE id > (SELECT max(id) FROM imdb_dbt.actor_summary) OR updated_at > (SELECT max(updated_at) FROM imdb_dbt.actor_summary)
imdb_dbt.actor_summary، ولا يشمل ذلك إنشاء أي جدول.
تاريخيًا، لم يكن ClickHouse يوفّر سوى دعم محدود لعمليات التحديث والحذف، وذلك من خلال عمليات التعديل غير المتزامنة. وقد تكون هذه العمليات كثيفة جدًا من حيث استهلاك موارد IO، لذا يُنصح عمومًا بتجنبها. قدّم ClickHouse 22.8 عمليات الحذف خفيفة الوزن، وقدّم ClickHouse 25.7 عمليات التحديث خفيفة الوزن. ومع إتاحة هذه الميزات، تصبح التعديلات الناتجة عن استعلامات التحديث المفردة فورية من منظور المستخدم، حتى عند تطبيقها ماديًا بشكل غير متزامن. يمكن تهيئة هذا الوضع لنموذج عبر المعلَمة
وضع الحذف والإدراج (تجريبي)
incremental_strategy، أي:
تعمل هذه الاستراتيجية مباشرةً على جدول النموذج الهدف، لذا إذا حدثت مشكلة أثناء التنفيذ، فمن المرجّح أن تصبح بيانات النموذج التزايدي في حالة غير صالحة، إذ لا يوجد تحديث ذري. باختصار، يعتمد هذا النهج على ما يلي:
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id', incremental_strategy='delete+insert') }}
- ينشئ المهايئ جدولًا مؤقتًا باسم
actor_sumary__dbt_tmp. وتُمرَّر الصفوف التي تغيّرت إلى هذا الجدول.
- يُنفَّذ أمر
DELETEعلى جدول
actor_summaryالحالي. وتُحذف الصفوف حسب المعرّف بالاعتماد على
actor_sumary__dbt_tmp
- تُدرَج الصفوف من
actor_sumary__dbt_tmpفي
actor_summaryباستخدام
INSERT INTO actor_summary SELECT * FROM actor_sumary__dbt_tmp.
ينفّذ الخطوات التالية:
وضع insert_overwrite (تجريبي)
- إنشاء جدول مرحلي (مؤقت) له البنية نفسها لعلاقة النموذج التزايدي:
CREATE TABLE {staging} AS {target}.
- إدراج السجلات الجديدة فقط (الناتجة عن SELECT) في الجدول المرحلي.
- استبدال الأقسام الجديدة فقط (الموجودة في الجدول المرحلي) في الجدول الهدف.
يوفّر هذا النهج المزايا التالية:
- هو أسرع من الاستراتيجية الافتراضية لأنه لا ينسخ الجدول بالكامل.
- وهو أكثر أمانًا من الاستراتيجيات الأخرى لأنه لا يعدّل الجدول الأصلي حتى تكتمل عملية INSERT بنجاح. وفي حال حدوث فشل أثناء التنفيذ، يبقى الجدول الأصلي من دون تعديل.
- ويطبّق أفضل ممارسات هندسة البيانات المتعلقة بـ “ثبات الأقسام”، مما يبسّط معالجة البيانات التزايدية والمتوازية وعمليات التراجع وغير ذلك.
تتيح لقطات dbt الاحتفاظ بسجلٍّ للتغييرات التي تطرأ على نموذج قابل للتغيير بمرور الوقت. ويتيح ذلك بدوره إجراء استعلامات عند نقطة زمنية محددة على النماذج، بحيث يمكن للمحللين “العودة بالزمن” إلى الحالة السابقة للنموذج. ويتحقق ذلك باستخدام الأبعاد بطيئة التغيّر من النوع 2، حيث تسجّل أعمدة تاريخَي البداية والنهاية متى كان الصف صالحًا. ويدعم مهايئ ClickHouse هذه الوظيفة، كما هو موضّح أدناه. يفترض هذا المثال أنك أكملت إنشاء نموذج جدول تزايدي. تأكّد من أن ملف actor_summary.sql لا يضبط inserts_only=True. يجب أن يبدو ملف models/actor_summary.sql كما يلي:
إنشاء لقطة snapshot
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id') }}
with actor_summary as (
SELECT id,
any(actor_name) as name,
uniqExact(movie_id) as num_movies,
avg(rank) as avg_rank,
uniqExact(genre) as genres,
uniqExact(director_name) as directors,
max(created_at) as updated_at
FROM (
SELECT {{ source('imdb', 'actors') }}.id as id,
concat({{ source('imdb', 'actors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'actors') }}.last_name) as actor_name,
{{ source('imdb', 'movies') }}.id as movie_id,
{{ source('imdb', 'movies') }}.rank as rank,
genre,
concat({{ source('imdb', 'directors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'directors') }}.last_name) as director_name,
created_at
FROM {{ source('imdb', 'actors') }}
JOIN {{ source('imdb', 'roles') }} ON {{ source('imdb', 'roles') }}.actor_id = {{ source('imdb', 'actors') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movies') }} ON {{ source('imdb', 'movies') }}.id = {{ source('imdb', 'roles') }}.movie_id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'genres') }} ON {{ source('imdb', 'genres') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movie_directors') }} ON {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'directors') }} ON {{ source('imdb', 'directors') }}.id = {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.director_id
)
GROUP BY id
)
select *
from actor_summary
{% if is_incremental() %}
-- this filter will only be applied on an incremental run
where id > (select max(id) from {{ this }}) or updated_at > (select max(updated_at) from {{this}})
{% endif %}
-
أنشئ ملفًا باسم
actor_summaryفي دليل snapshots.
touch snapshots/actor_summary.sql
-
حدّث محتوى ملف actor_summary.sql بالمحتوى التالي:
{% snapshot actor_summary_snapshot %} {{ config( target_schema='snapshots', unique_key='id', strategy='timestamp', updated_at='updated_at', ) }} select * from {{ref('actor_summary')}} {% endsnapshot %}
- يحدّد استعلام select النتائج التي تريد أخذ snapshot لها بمرور الوقت. وتُستخدم الدالة ref للإشارة إلى نموذج actor_summary الذي أنشأناه سابقًا.
- نحتاج إلى عمود timestamp للإشارة إلى تغيّرات السجلات. يمكن استخدام عمود updated_at لدينا هنا (راجع إنشاء نموذج جدول تزايدي). وتشير parameter المسماة strategy إلى استخدام timestamp للدلالة على التحديثات، بينما تحدد parameter المسماة updated_at العمود الذي سيُستخدم. وإذا لم يكن هذا موجودًا في النموذج لديك، يمكنك بدلًا من ذلك استخدام استراتيجية check. وهذا أقل كفاءةً بدرجة كبيرة، كما يتطلب من المستخدم تحديد قائمة بالأعمدة المطلوب مقارنتها. ويقارن dbt بين القيم الحالية والتاريخية لهذه الأعمدة، ويسجّل أي تغييرات (أو لا يفعل شيئًا إذا كانت متطابقة).
-
نفّذ الأمر
dbt snapshot.
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt snapshot 13:26:23 Running with dbt=1.1.0 13:26:23 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 3 sources, 0 exposures, 0 metrics 13:26:23 13:26:25 Concurrency: 1 threads (target='dev') 13:26:25 13:26:25 1 of 1 START snapshot snapshots.actor_summary_snapshot...................... [RUN] 13:26:25 1 of 1 OK snapshotted snapshots.actor_summary_snapshot...................... [OK in 0.79s] 13:26:25 13:26:25 Finished running 1 snapshot in 2.11s. 13:26:25 13:26:25 Completed successfully 13:26:25 13:26:25 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
-
عند معاينة عيّنة من هذه البيانات، سترى كيف أضاف dbt العمودين dbt_valid_from و dbt_valid_to. أما الأخير فقيَمه مضبوطة على NULL. وستُحدَّث هذه القيم في عمليات التشغيل اللاحقة.
SELECT id, name, num_movies, dbt_valid_from, dbt_valid_to FROM snapshots.actor_summary_snapshot ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+----------+------------+----------+-------------------+------------+ |id |first_name|last_name |num_movies|dbt_valid_from |dbt_valid_to| +------+----------+------------+----------+-------------------+------------+ |845467|Danny |DeBito |920 |2022-05-25 19:33:32|NULL | |845466|Clicky |McClickHouse|910 |2022-05-25 19:32:34|NULL | |45332 |Mel |Blanc |909 |2022-05-25 19:31:47|NULL | |621468|Bess |Flowers |672 |2022-05-25 19:31:47|NULL | |283127|Tom |London |549 |2022-05-25 19:31:47|NULL | +------+----------+------------+----------+-------------------+------------+
-
اجعل ممثلنا المفضل Clicky McClickHouse يظهر في عشرة أفلام إضافية.
INSERT INTO imdb.roles SELECT now() as created_at, 845466 as actor_id, rand(number) % 412320 as movie_id, 'Himself' as role FROM system.numbers LIMIT 10;
-
أعِد تنفيذ الأمر
dbt runمن الدليل
imdb. سيؤدي ذلك إلى تحديث النموذج التزايدي. وبعد اكتمال ذلك، شغّل
dbt snapshotلالتقاط التغييرات.
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run 13:46:14 Running with dbt=1.1.0 13:46:14 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 3 sources, 0 exposures, 0 metrics 13:46:14 13:46:15 Concurrency: 1 threads (target='dev') 13:46:15 13:46:15 1 of 1 START incremental model imdb_dbt.actor_summary....................... [RUN] 13:46:18 1 of 1 OK created incremental model imdb_dbt.actor_summary.................. [OK in 2.76s] 13:46:18 13:46:18 Finished running 1 incremental model in 3.73s. 13:46:18 13:46:18 Completed successfully 13:46:18 13:46:18 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1 clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt snapshot 13:46:26 Running with dbt=1.1.0 13:46:26 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 3 sources, 0 exposures, 0 metrics 13:46:26 13:46:27 Concurrency: 1 threads (target='dev') 13:46:27 13:46:27 1 of 1 START snapshot snapshots.actor_summary_snapshot...................... [RUN] 13:46:31 1 of 1 OK snapshotted snapshots.actor_summary_snapshot...................... [OK in 4.05s] 13:46:31 13:46:31 Finished running 1 snapshot in 5.02s. 13:46:31 13:46:31 Completed successfully 13:46:31 13:46:31 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
-
إذا أجرينا الآن استعلامًا على اللقطة، فسنلاحظ وجود صفّين لـ Clicky McClickHouse. وأصبحت للسجل السابق الآن قيمة dbt_valid_to. وسُجِّلت القيمة الجديدة بالقيمة نفسها في العمود dbt_valid_from، مع قيمة dbt_valid_to تساوي null. وإذا كانت لدينا صفوف جديدة، فستُضاف هذه أيضًا إلى اللقطة.
SELECT id, name, num_movies, dbt_valid_from, dbt_valid_to FROM snapshots.actor_summary_snapshot ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+----------+------------+----------+-------------------+-------------------+ |id |first_name|last_name |num_movies|dbt_valid_from |dbt_valid_to | +------+----------+------------+----------+-------------------+-------------------+ |845467|Danny |DeBito |920 |2022-05-25 19:33:32|NULL | |845466|Clicky |McClickHouse|920 |2022-05-25 19:34:37|NULL | |845466|Clicky |McClickHouse|910 |2022-05-25 19:32:34|2022-05-25 19:34:37| |45332 |Mel |Blanc |909 |2022-05-25 19:31:47|NULL | |621468|Bess |Flowers |672 |2022-05-25 19:31:47|NULL | +------+----------+------------+----------+-------------------+-------------------+
يوفّر dbt إمكانية تحميل البيانات من ملفات CSV. وهذه الإمكانية لا تناسب تحميل صادرات كبيرة من قاعدة بيانات، بل صُممت أكثر للملفات الصغيرة التي تُستخدم عادةً لجداول الأكواد والقواميس، مثل ربط رموز البلدان بأسماء البلدان. وفي مثال بسيط، سننشئ ثم نرفع قائمة برموز الأنواع باستخدام وظيفة seed.
استخدام ملفات seed
-
ننشئ قائمة برموز الأنواع من مجموعة البيانات الحالية لدينا. من دليل dbt، استخدم
clickhouse-clientلإنشاء الملف
seeds/genre_codes.csv:
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ clickhouse-client --password <password> --query "SELECT genre, ucase(substring(genre, 1, 3)) as code FROM imdb.genres GROUP BY genre LIMIT 100 FORMAT CSVWithNames" > seeds/genre_codes.csv
-
نفّذ الأمر
dbt seed. سيؤدي ذلك إلى إنشاء table جديدة باسم
genre_codesفي database لدينا
imdb_dbt(كما هو محدد في إعدادات schema) مع rows من ملف CSV الخاص بنا.
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt seed 17:03:23 Running with dbt=1.1.0 17:03:23 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 1 seed file, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics 17:03:23 17:03:24 Concurrency: 1 threads (target='dev') 17:03:24 17:03:24 1 of 1 START seed file imdb_dbt.genre_codes..................................... [RUN] 17:03:24 1 of 1 OK loaded seed file imdb_dbt.genre_codes................................. [INSERT 21 in 0.65s] 17:03:24 17:03:24 Finished running 1 seed in 1.62s. 17:03:24 17:03:24 Completed successfully 17:03:24 17:03:24 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
-
أكّد أنه تم تحميلها:
SELECT * FROM imdb_dbt.genre_codes LIMIT 10;
+-------+----+ |genre |code| +-------+----+ |Drama |DRA | |Romance|ROM | |Short |SHO | |Mystery|MYS | |Adult |ADU | |Family |FAM | |Action |ACT | |Sci-Fi |SCI | |Horror |HOR | |War |WAR | +-------+----+=
لا تقدّم الأدلة السابقة سوى لمحة موجزة عن إمكانات dbt. ويُنصح المستخدمون بالرجوع إلى وثائق dbt الممتازة.