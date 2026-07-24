إدخال البيانات من Postgres إلى ClickHouse (باستخدام CDC)

يمكنك استخدام ClickPipes لاستيراد البيانات من قاعدة بيانات Postgres المصدر لديك إلى ClickHouse Cloud. ويمكن استضافة قاعدة بيانات Postgres المصدر ضمن بنيتك التحتية المحلية أو في السحابة، بما في ذلك Amazon RDS وGoogle Cloud SQL وAzure Database for Postgres وSupabase وغيرها.

Terraform. يمكن نشر Postgres ClickPipes وإدارتها يدويًا باستخدام واجهة مستخدم ClickPipes، وكذلك برمجيًا باستخدام OpenAPI

​ المتطلبات المسبقة

للبدء، عليك أولاً التأكد من أن قاعدة بيانات Postgres لديك مُعدّة بشكل صحيح. وبناءً على مثيل Postgres المصدر الذي تستخدمه، يمكنك اتباع أيٍّ من الأدلة التالية:

وكلاء Postgres مثل PgBouncer وRDS Proxy وSupabase Pooler وغيرها غير مدعومين في النسخ المتماثل المعتمد على CDC. يُرجى التأكد من عدم استخدامها عند إعداد ClickPipes، واستخدام تفاصيل الاتصال الخاصة بقاعدة بيانات Postgres الفعلية بدلاً منها.

بمجرد إعداد قاعدة بيانات Postgres المصدر، يمكنك متابعة إنشاء ClickPipe.

​ إنشاء ClickPipe الخاص بك

تأكد من أنك مسجّل الدخول إلى حسابك في ClickHouse Cloud. إذا لم يكن لديك حساب بعد، يمكنك التسجيل هنا

في ClickHouse Cloud console، انتقل إلى خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك.

حدِّد زر Data Sources من القائمة الجانبية اليسرى، ثم انقر على “Set up a ClickPipe”

حدِّد مربع Postgres CDC

​ إضافة تفاصيل اتصال قاعدة بيانات Postgres المصدر

أدخل تفاصيل الاتصال لقاعدة بيانات Postgres المصدر التي أعددتها في خطوة المتطلبات الأساسية.

قبل البدء في إضافة تفاصيل الاتصال، تأكد من أنك أدرجت عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes ضمن قواعد جدار الحماية المسموح بها. يمكنك العثور على قائمة عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes هنا . لمزيد من المعلومات، راجع أدلة إعداد Postgres المصدر المشار إليها في أعلى هذه الصفحة

​ (اختياري) إعداد AWS Private Link

يمكنك استخدام AWS Private Link للاتصال بقاعدة بيانات Postgres المصدر إذا كانت مستضافة على AWS. ويكون ذلك مفيدًا إذا كنت ترغب في الحفاظ على خصوصية نقل البيانات. يمكنك اتباع دليل الإعداد لإعداد الاتصال

​ (اختياري) تعديل إعدادات TLS

افتراضيًا، سيتم إنشاء ClickPipe مع تفعيل TLS والتحقق من الشهادة. ويمكن تعديل هذه الإعدادات الافتراضية عند إنشاء ClickPipe:

أو تعديلها من قسم إعدادات الاتصال ضمن علامة تبويب الإعدادات في ClickPipe المتوقّف مؤقتًا:

حيث:

Disable TLS يبدّل TLS للاتصال بين التفعيل والتعطيل. ويعني تعطيل TLS أن البيانات تُرسل كنص غير مشفّر عبر الشبكة، وقد يشمل ذلك الأسرار والبيانات الحساسة.

يبدّل TLS للاتصال بين التفعيل والتعطيل. ويعني تعطيل TLS أن البيانات تُرسل كنص غير مشفّر عبر الشبكة، وقد يشمل ذلك الأسرار والبيانات الحساسة. Skip certificate verification يبدّل التحقق من الشهادة التي تعرضها قاعدة البيانات المصدر بين التفعيل والتعطيل. يُرجى مراعاة الآثار الأمنية المترتبة على تخطي التحقق من الشهادة.

يبدّل التحقق من الشهادة التي تعرضها قاعدة البيانات المصدر بين التفعيل والتعطيل. يُرجى مراعاة الآثار الأمنية المترتبة على تخطي التحقق من الشهادة. TLS Host (اختياري، والقيمة الافتراضية هي Host للمصدر) هو اسم المضيف الذي يجب أن يتطابق معه CN الخاص بالشهادة عند تفعيل التحقق من الشهادة.

(اختياري، والقيمة الافتراضية هي Host للمصدر) هو اسم المضيف الذي يجب أن يتطابق معه CN الخاص بالشهادة عند تفعيل التحقق من الشهادة. Upload CA يمكن استخدامه لتوفير CA تُستخدم عند تفعيل التحقق من الشهادة.

​ (اختياري) إعداد نفق SSH

يمكنك تحديد تفاصيل نفق SSH إذا كانت قاعدة بيانات Postgres المصدر غير متاحة للوصول العام.

فعِّل مفتاح التبديل “استخدام نفق SSH”. أدخِل تفاصيل اتصال SSH. لاستخدام المصادقة بالمفتاح، انقر على “إلغاء وإنشاء زوج مفاتيح” لإنشاء زوج مفاتيح جديد، ثم انسخ المفتاح العام الذي تم إنشاؤه إلى خادم SSH ضمن ~/.ssh/authorized_keys . انقر على “التحقق من الاتصال” للتحقق من الاتصال.

تأكد من السماح لـ عنوان IP الخاص بـ ClickPipes في قواعد جدار الحماية الخاصة بمضيف bastion الخاص بـ SSH، حتى يتمكن ClickPipes من إنشاء نفق SSH.

بعد إدخال تفاصيل الاتصال، انقر على “التالي”.

​ تكوين إعدادات النسخ المتماثل

تأكد من اختيار replication slot من القائمة المنسدلة التي أنشأتها في خطوة المتطلبات الأساسية.

​ الإعدادات المتقدمة

يمكنك تهيئة الإعدادات المتقدمة عند الحاجة. يرد أدناه وصف موجز لكل إعداد:

فاصل المزامنة : هو الفاصل الزمني الذي ستقوم عنده ClickPipes باستطلاع قاعدة البيانات المصدر بحثًا عن التغييرات. ولهذا الإعداد تأثير على خدمة ClickHouse الوجهة، لذا نوصي المستخدمين الحريصين على التكلفة بالإبقاء على هذه القيمة مرتفعة (أكثر من 3600 ).

: هو الفاصل الزمني الذي ستقوم عنده ClickPipes باستطلاع قاعدة البيانات المصدر بحثًا عن التغييرات. ولهذا الإعداد تأثير على خدمة ClickHouse الوجهة، لذا نوصي المستخدمين الحريصين على التكلفة بالإبقاء على هذه القيمة مرتفعة (أكثر من ). الخيوط المتوازية للتحميل الأولي : هذا هو عدد العاملين بالتوازي الذين سيُستخدمون لجلب اللقطة الأولية. ويكون هذا مفيدًا عندما يكون لديك عدد كبير من الجداول وتريد التحكم في عدد العاملين بالتوازي المستخدمين لجلب اللقطة الأولية. هذا الإعداد يكون لكل جدول.

: هذا هو عدد العاملين بالتوازي الذين سيُستخدمون لجلب اللقطة الأولية. ويكون هذا مفيدًا عندما يكون لديك عدد كبير من الجداول وتريد التحكم في عدد العاملين بالتوازي المستخدمين لجلب اللقطة الأولية. هذا الإعداد يكون لكل جدول. حجم دفعة السحب : عدد الصفوف التي سيتم جلبها في دفعة واحدة. هذا إعداد يُطبَّق على أساس أفضل جهد، وقد لا يُلتزم به في جميع الحالات.

: عدد الصفوف التي سيتم جلبها في دفعة واحدة. هذا إعداد يُطبَّق على أساس أفضل جهد، وقد لا يُلتزم به في جميع الحالات. عدد الصفوف لكل قسم في اللقطة : هذا هو عدد الصفوف التي سيتم جلبها في كل قسم أثناء اللقطة الأولية. ويكون هذا مفيدًا عندما يكون لديك عدد كبير من الصفوف في جداولك وتريد التحكم في عدد الصفوف التي يتم جلبها في كل قسم.

: هذا هو عدد الصفوف التي سيتم جلبها في كل قسم أثناء اللقطة الأولية. ويكون هذا مفيدًا عندما يكون لديك عدد كبير من الصفوف في جداولك وتريد التحكم في عدد الصفوف التي يتم جلبها في كل قسم. عدد الجداول في اللقطة بالتوازي: هذا هو عدد الجداول التي سيتم جلبها بالتوازي أثناء اللقطة الأولية. ويكون هذا مفيدًا عندما يكون لديك عدد كبير من الجداول وتريد التحكم في عدد الجداول التي يتم جلبها بالتوازي.

​ إعداد الجداول

هنا يمكنك تحديد قاعدة البيانات الوجهة لـ ClickPipe الخاص بك. يمكنك إما اختيار قاعدة بيانات موجودة أو إنشاء قاعدة بيانات جديدة. يمكنك تحديد الجداول التي تريد نسخها من قاعدة بيانات Postgres المصدر. وأثناء تحديد الجداول، يمكنك أيضًا اختيار إعادة تسمية الجداول في قاعدة بيانات ClickHouse الوجهة، وكذلك استبعاد أعمدة معيّنة.

إذا كنت تحدد مفتاح الترتيب في ClickHouse بشكل مختلف عن المفتاح الأساسي في Postgres، فلا تنسَ قراءة جميع الاعتبارات المتعلقة بذلك

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توفير تعبير PARTITION BY <expr> مخصص للتحكم في تقسيم جداول ClickHouse.

​ راجع الأذونات وابدأ ClickPipe

اختر دور “وصول كامل” من القائمة المنسدلة للأذونات، ثم انقر على “إكمال الإعداد”.