للبدء، عليك أولاً التأكد من أن قاعدة بيانات Postgres لديك مُعدّة بشكل صحيح. وبناءً على مثيل Postgres المصدر الذي تستخدمه، يمكنك اتباع أيٍّ من الأدلة التالية:
المتطلبات المسبقة
- Amazon RDS Postgres
- Amazon Aurora Postgres
- Supabase Postgres
- Google Cloud SQL Postgres
- Azure Flexible Server for Postgres
- Neon Postgres
- Crunchy Bridge Postgres
- مصدر Postgres عام، إذا كنت تستخدم أي موفّر Postgres آخر أو مثيلاً ذاتي الاستضافة.
- TimescaleDB، إذا كنت تستخدم امتداد TimescaleDB على خدمة مُدارة أو مثيلاً ذاتي الاستضافة.
تأكد من أنك مسجّل الدخول إلى حسابك في ClickHouse Cloud. إذا لم يكن لديك حساب بعد، يمكنك التسجيل هنا.
إنشاء ClickPipe الخاص بك
- في ClickHouse Cloud console، انتقل إلى خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك.
- حدِّد زر
Data Sourcesمن القائمة الجانبية اليسرى، ثم انقر على “Set up a ClickPipe”
-
حدِّد مربع
Postgres CDC
إضافة تفاصيل اتصال قاعدة بيانات Postgres المصدر
- أدخل تفاصيل الاتصال لقاعدة بيانات Postgres المصدر التي أعددتها في خطوة المتطلبات الأساسية.
قبل البدء في إضافة تفاصيل الاتصال، تأكد من أنك أدرجت عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes ضمن قواعد جدار الحماية المسموح بها. يمكنك العثور على قائمة عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes هنا. لمزيد من المعلومات، راجع أدلة إعداد Postgres المصدر المشار إليها في أعلى هذه الصفحة.
يمكنك استخدام AWS Private Link للاتصال بقاعدة بيانات Postgres المصدر إذا كانت مستضافة على AWS. ويكون ذلك مفيدًا إذا كنت ترغب في الحفاظ على خصوصية نقل البيانات. يمكنك اتباع دليل الإعداد لإعداد الاتصال.
(اختياري) إعداد AWS Private Link
افتراضيًا، سيتم إنشاء ClickPipe مع تفعيل TLS والتحقق من الشهادة. ويمكن تعديل هذه الإعدادات الافتراضية عند إنشاء ClickPipe:
(اختياري) تعديل إعدادات TLS
أو تعديلها من قسم إعدادات الاتصال ضمن علامة تبويب الإعدادات في ClickPipe المتوقّف مؤقتًا:
حيث:
Disable TLSيبدّل TLS للاتصال بين التفعيل والتعطيل. ويعني تعطيل TLS أن البيانات تُرسل كنص غير مشفّر عبر الشبكة، وقد يشمل ذلك الأسرار والبيانات الحساسة.
Skip certificate verificationيبدّل التحقق من الشهادة التي تعرضها قاعدة البيانات المصدر بين التفعيل والتعطيل. يُرجى مراعاة الآثار الأمنية المترتبة على تخطي التحقق من الشهادة.
TLS Host(اختياري، والقيمة الافتراضية هي Host للمصدر) هو اسم المضيف الذي يجب أن يتطابق معه CN الخاص بالشهادة عند تفعيل التحقق من الشهادة.
Upload CAيمكن استخدامه لتوفير CA تُستخدم عند تفعيل التحقق من الشهادة.
يمكنك تحديد تفاصيل نفق SSH إذا كانت قاعدة بيانات Postgres المصدر غير متاحة للوصول العام.
(اختياري) إعداد نفق SSH
- فعِّل مفتاح التبديل “استخدام نفق SSH”.
- أدخِل تفاصيل اتصال SSH.
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لاستخدام المصادقة بالمفتاح، انقر على “إلغاء وإنشاء زوج مفاتيح” لإنشاء زوج مفاتيح جديد، ثم انسخ المفتاح العام الذي تم إنشاؤه إلى خادم SSH ضمن
~/.ssh/authorized_keys.
- انقر على “التحقق من الاتصال” للتحقق من الاتصال.
بعد إدخال تفاصيل الاتصال، انقر على “التالي”.
تأكد من السماح لـ عنوان IP الخاص بـ ClickPipes في قواعد جدار الحماية الخاصة بمضيف bastion الخاص بـ SSH، حتى يتمكن ClickPipes من إنشاء نفق SSH.
تكوين إعدادات النسخ المتماثل
- تأكد من اختيار replication slot من القائمة المنسدلة التي أنشأتها في خطوة المتطلبات الأساسية.
يمكنك تهيئة الإعدادات المتقدمة عند الحاجة. يرد أدناه وصف موجز لكل إعداد:
الإعدادات المتقدمة
- فاصل المزامنة: هو الفاصل الزمني الذي ستقوم عنده ClickPipes باستطلاع قاعدة البيانات المصدر بحثًا عن التغييرات. ولهذا الإعداد تأثير على خدمة ClickHouse الوجهة، لذا نوصي المستخدمين الحريصين على التكلفة بالإبقاء على هذه القيمة مرتفعة (أكثر من
3600).
- الخيوط المتوازية للتحميل الأولي: هذا هو عدد العاملين بالتوازي الذين سيُستخدمون لجلب اللقطة الأولية. ويكون هذا مفيدًا عندما يكون لديك عدد كبير من الجداول وتريد التحكم في عدد العاملين بالتوازي المستخدمين لجلب اللقطة الأولية. هذا الإعداد يكون لكل جدول.
- حجم دفعة السحب: عدد الصفوف التي سيتم جلبها في دفعة واحدة. هذا إعداد يُطبَّق على أساس أفضل جهد، وقد لا يُلتزم به في جميع الحالات.
- عدد الصفوف لكل قسم في اللقطة: هذا هو عدد الصفوف التي سيتم جلبها في كل قسم أثناء اللقطة الأولية. ويكون هذا مفيدًا عندما يكون لديك عدد كبير من الصفوف في جداولك وتريد التحكم في عدد الصفوف التي يتم جلبها في كل قسم.
- عدد الجداول في اللقطة بالتوازي: هذا هو عدد الجداول التي سيتم جلبها بالتوازي أثناء اللقطة الأولية. ويكون هذا مفيدًا عندما يكون لديك عدد كبير من الجداول وتريد التحكم في عدد الجداول التي يتم جلبها بالتوازي.
إعداد الجداول
- هنا يمكنك تحديد قاعدة البيانات الوجهة لـ ClickPipe الخاص بك. يمكنك إما اختيار قاعدة بيانات موجودة أو إنشاء قاعدة بيانات جديدة.
- يمكنك تحديد الجداول التي تريد نسخها من قاعدة بيانات Postgres المصدر. وأثناء تحديد الجداول، يمكنك أيضًا اختيار إعادة تسمية الجداول في قاعدة بيانات ClickHouse الوجهة، وكذلك استبعاد أعمدة معيّنة.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توفير تعبير
PARTITION BY <expr>مخصص للتحكم في تقسيم جداول ClickHouse.
راجع الأذونات وابدأ ClickPipe
- اختر دور “وصول كامل” من القائمة المنسدلة للأذونات، ثم انقر على “إكمال الإعداد”.
بمجرد إعداد ClickPipe لنسخ البيانات من PostgreSQL إلى ClickHouse Cloud، يمكنك التركيز على كيفية الاستعلام عن بياناتك ونمذجتها لتحقيق أفضل أداء. راجع دليل الترحيل لتحديد الاستراتيجية الأنسب لمتطلباتك، وكذلك صفحتي استراتيجيات إزالة التكرار (باستخدام CDC) ومفاتيح الترتيب للاطلاع على أفضل الممارسات لأحمال عمل CDC. للاطلاع على الأسئلة الشائعة حول PostgreSQL CDC واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، راجع صفحة الأسئلة الشائعة حول Postgres.