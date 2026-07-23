- حساب Azure Blob Storage
- سلسلة اتصال Azure
- اسم الحاوية
- خدمة ClickHouse Cloud قيد التشغيل
2
تحديد مصدر البيانات
حدّد Azure Blob Storage كنوع البيانات
3
إعداد اتصال ClickPipe
- امنح ClickPipe اسماً وصفياً
- حدّد Connection String من القائمة المنسدلة الخاصة بطريقة المصادقة
- ألصق سلسلة اتصال Azure في الحقل Connection string
- أدخل اسم الحاوية
- أدخل مسار ملف Azure Blob Storage، مع استخدام أحرف البدل إذا كنت تريد إدخال عدة ملفات
4
تحديد تنسيق البيانات
- حدّد نوع الملف
- ضغط الملف (
detect automaticallyأو
noneأو
gzipأو
brotliأو
xzأو
zstd)
- أكمل أي إعدادات إضافية خاصة بالتنسيق، مثل الفاصل المستخدم في التنسيقات المفصولة بفواصل
- انقر على Parse information
5
تهيئة الجدول والمخطط والإعدادات
ستحتاج الآن إلى إنشاء جدول جديد أو تحديد جدول موجود لتخزين البيانات الواردة فيه.
- حدّد ما إذا كنت تريد تحميل البيانات إلى جدول جديد أو جدول موجود
- حدّد قاعدة البيانات التي ستستخدمها، والاسم الذي سيُعطى للجدول إذا كان جدولاً جديداً
- اختر مفتاح فرز واحداً أو أكثر
- حدّد أي تعيينات من الملف المصدر إلى جدول الوجهة لاسم العمود ونوع العمود والقيمة الافتراضية وقابلية القيم الفارغة
- أخيراً، حدّد الإعدادات المتقدمة مثل نوع المحرك الذي تريد استخدامه، والتعبير المستخدم للتقسيم، والمفتاح الأساسي
6
تهيئة الأذونات
سيقوم ClickPipes بإعداد مستخدم قاعدة بيانات مخصص لكتابة البيانات. ويمكنك تحديد دور لهذا المستخدم. إذا كنت ستستخدم materialized views أو ستصل إلى Dictionary من جدول الوجهة، فاختر “Full access”.
7
إكمال الإعداد
انقر على Create ClickPipe لإكمال الإعدادينبغي أن ترى الآن ClickPipe في حالة provisioning. وبعد لحظات قليلة ستتغير من provisioning إلى completed.