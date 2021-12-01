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ALTER USER

Изменяет аккаунты пользователей ClickHouse.

Синтаксис:

ALTER USER [ IF EXISTS ] name1 [ ON CLUSTER cluster_name1 ] [ RENAME TO new_name1 ]

[ , name2 [ ON CLUSTER cluster_name2 ] [ RENAME TO new_name2 ] . . . ]

[ NOT IDENTIFIED | IDENTIFIED { [ WITH {no_password | plaintext_password | sha256_password | sha256_hash | double_sha1_password | double_sha1_hash} ] BY { 'password' | 'hash' }} | { WITH ldap SERVER 'server_name' } | { WITH kerberos [ REALM 'realm' ] } ]

[ [ ADD | DROP ] HOST { LOCAL | NAME 'name' | REGEXP 'name_regexp' | IP 'address' | LIKE 'pattern' } [ , . . . ] | ANY | NONE ]

[ DEFAULT ROLE role [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT role [ , . . . ] ]

[ GRANTEES { user | role | ANY | NONE} [ , . . . ] [ EXCEPT { user | role} [ , . . . ] ] ]

[ SETTINGS variable [ = value ] [ MIN [ = ] min_value ] [ MAX [ = ] max_value ] [ READONLY | WRITABLE ] | PROFILE 'profile_name' ] [ , . . . ]



Для выполнения ALTER USER необходима привилегия ALTER USER.

Определяет пользователей или роли, которым разрешено получать привилегии от указанного пользователя при условии, что этому пользователю также предоставлен весь необходимый доступ с использованием GRANT OPTION. Параметры секции GRANTEES :

user — пользователь, которому разрешено получать привилегии от указанного пользователя.

— пользователь, которому разрешено получать привилегии от указанного пользователя. role — роль, которой разрешено получать привилегии от указанного пользователя.

— роль, которой разрешено получать привилегии от указанного пользователя. ANY — любому пользователю или любой роли разрешено получать привилегии от указанного пользователя. Используется по умолчанию.

— любому пользователю или любой роли разрешено получать привилегии от указанного пользователя. Используется по умолчанию. NONE — никому не разрешено получать привилегии от указанного пользователя.

Вы можете исключить любого пользователя или роль, используя выражение EXCEPT . Например, ALTER USER user1 GRANTEES ANY EXCEPT user2 . Это означает, что если user1 имеет привилегии, предоставленные с использованием GRANT OPTION , он сможет предоставить их любому, кроме user2 .

Установить ролями по умолчанию роли, назначенные пользователю:

ALTER USER user DEFAULT ROLE role1 , role2 ;



Если роли не были назначены пользователю, ClickHouse выбрасывает исключение.

Установить ролями по умолчанию все роли, назначенные пользователю:

ALTER USER user DEFAULT ROLE ALL ;



Если роль будет впоследствии назначена пользователю, она автоматически станет ролью по умолчанию.

Установить ролями по умолчанию все назначенные пользователю роли кроме role1 и role2 :

ALTER USER user DEFAULT ROLE ALL EXCEPT role1 , role2 ;



Разрешить пользователю с аккаунтом john предоставить свои привилегии пользователю с аккаунтом jack :