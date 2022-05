ALTER USER [ IF EXISTS ] name1 [ ON CLUSTER cluster_name1 ] [ RENAME TO new_name1 ]

[ , name2 [ ON CLUSTER cluster_name2 ] [ RENAME TO new_name2 ] . . . ]

[ NOT IDENTIFIED | IDENTIFIED { [ WITH {no_password | plaintext_password | sha256_password | sha256_hash | double_sha1_password | double_sha1_hash} ] BY { 'password' | 'hash' }} | { WITH ldap SERVER 'server_name' } | { WITH kerberos [ REALM 'realm' ] } ]

[ [ ADD | DROP ] HOST { LOCAL | NAME 'name' | REGEXP 'name_regexp' | IP 'address' | LIKE 'pattern' } [ , . . . ] | ANY | NONE ]

[ DEFAULT ROLE role [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT role [ , . . . ] ]

[ GRANTEES { user | role | ANY | NONE} [ , . . . ] [ EXCEPT { user | role} [ , . . . ] ] ]

[ SETTINGS variable [ = value ] [ MIN [ = ] min_value ] [ MAX [ = ] max_value ] [ READONLY | WRITABLE ] | PROFILE 'profile_name' ] [ , . . . ]