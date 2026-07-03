Vue d’ensemble des ressources de documentation ClickHouse Cloud sur l’optimisation des requêtes, les stratégies de mise à l’échelle, le monitoring et les bonnes pratiques

Cet article a pour objectif de vous donner une vue d’ensemble des ressources disponibles dans la documentation pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre déploiement ClickHouse Cloud. Consultez les ressources organisées autour des sujets suivants :

Avant d’aborder des sujets plus spécifiques, nous vous recommandons de commencer par nos guides généraux sur les bonnes pratiques ClickHouse, qui présentent les recommandations générales à suivre lors de l’utilisation de ClickHouse :

​ Techniques d’optimisation des requêtes et de réglage des performances

Page Description Tableau de bord avancé Utilisez le tableau de bord avancé intégré pour surveiller l’état de santé et les performances du service Intégration Prometheus Utilisez Prometheus pour surveiller les services Cloud Fonctionnalités de monitoring Cloud Obtenez une vue d’ensemble des fonctionnalités de monitoring intégrées et des options d’intégration

​ Optimisation des coûts et facturation