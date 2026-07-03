- Techniques d’optimisation des requêtes et réglage des performances
- Monitoring
- Bonnes pratiques de sécurité et fonctionnalités de conformité
- Optimisation des coûts et facturation
|Page
|Description
|Choisir une clé primaire
|Comment sélectionner des clés primaires qui maximisent les performances des requêtes tout en limitant le surcoût de stockage.
|Sélectionner les types de données
|Choisissez les types de données les plus adaptés pour réduire l’utilisation de la mémoire, améliorer la compression et accélérer les requêtes.
|Utiliser des vues matérialisées
|Tirez parti des vues matérialisées pour pré-agréger les données et accélérer considérablement les requêtes analytiques.
|Minimiser et optimiser les JOIN
|Bonnes pratiques pour utiliser efficacement les fonctionnalités
JOIN de ClickHouse.
|Choisir une clé de partitionnement
|Sélectionnez des stratégies de partitionnement qui permettent un data pruning efficace et une exécution plus rapide des requêtes.
|Sélectionner une stratégie d’insertion
|Optimisez le débit d’ingestion des données et réduisez la consommation des ressources grâce à des schémas d’insertion adaptés.
|Index de data skipping
|Appliquez les index secondaires de manière stratégique pour ignorer les blocs de données non pertinents et accélérer les requêtes filtrées.
|Éviter les mutations
|Concevez des schémas et des workflows qui éliminent les opérations
UPDATE/
DELETE coûteuses pour de meilleures performances.
|Éviter OPTIMIZE FINAL
|Évitez les goulets d’étranglement en comprenant dans quels cas
OPTIMIZE FINAL nuit plus qu’il n’aide.
|Utiliser JSON lorsque c’est pertinent
|Trouvez le bon équilibre entre flexibilité et performances lorsque vous manipulez des données JSON semi-structurées dans ClickHouse.
|Éviter les colonnes Nullable
|Évitez les colonnes
Nullable lorsque c’est possible afin de réduire le surcoût de stockage et d’améliorer les performances des requêtes.
Techniques d’optimisation des requêtes et de réglage des performances
|Topic
|Description
|Guide d’optimisation des requêtes
|Commencez ici pour découvrir les bases de l’optimisation des requêtes, avec les scénarios courants et les techniques permettant d’améliorer leur vitesse d’exécution.
|Guide avancé des index primaires
|Découvrez en profondeur le système unique d’index primaire sparse de ClickHouse, ses différences avec les bases de données traditionnelles, ainsi que les bonnes pratiques pour une stratégie d’indexation optimale.
|Parallélisme des requêtes
|Découvrez comment ClickHouse parallélise l’exécution des requêtes à l’aide de lanes de traitement et des paramètres
max_threads, ainsi que comment inspecter et optimiser l’exécution en parallèle.
|Clé de partitionnement
|Maîtrisez le choix de la clé de partitionnement pour améliorer considérablement les performances des requêtes grâce à une exclusion efficace des segments de données et en évitant les pièges courants du partitionnement.
|Index de data skipping
|Utilisez les index secondaires de manière stratégique pour ignorer les blocs de données non pertinents et accélérer les requêtes filtrées sur des colonnes hors clé primaire.
|Optimisation
PREWHERE
|Comprenez comment
PREWHERE réduit automatiquement les E/S en filtrant les données avant la lecture de colonnes inutiles, et comment en surveiller l’efficacité.
|Insertions en masse
|Maximisez le débit d’ingestion et réduisez la surcharge en ressources en regroupant efficacement les insertions de données.
|Insertions asynchrones
|Améliorez les performances d’insertion en exploitant le batching côté serveur afin de réduire la complexité côté client et d’augmenter le débit des insertions à haute fréquence.
|Éviter les mutations
|Concevez des workflows en ajout seul qui éliminent les coûteuses opérations
UPDATE et
DELETE, tout en préservant l’exactitude des données et les performances.
|Éviter les colonnes Nullable
|Réduisez la surcharge de stockage et améliorez les performances des requêtes en utilisant des valeurs par défaut plutôt que des colonnes Nullable lorsque c’est possible.
|Éviter
OPTIMIZE FINAL
|Comprenez quand utiliser — ou non —
OPTIMIZE TABLE FINAL
|Analyseur
|Exploitez l’analyseur de ClickHouse pour identifier les goulets d’étranglement et optimiser les plans d’exécution afin d’améliorer l’efficacité.
|Profilage des requêtes
|Utilisez le Sampling query profiler pour analyser les schémas d’exécution des requêtes, identifier les points chauds de performance et optimiser l’utilisation des ressources.
|Cache de requêtes
|Accélérez les requêtes
SELECT exécutées fréquemment en activant et en configurant le cache intégré des résultats de requête de ClickHouse.
|Test du matériel
|Exécutez des benchmarks de performance ClickHouse sur n’importe quel serveur sans installation afin d’évaluer les capacités matérielles. (Non applicable à ClickHouse Cloud)
Monitoring
|Page
|Description
|Tableau de bord avancé
|Utilisez le tableau de bord avancé intégré pour surveiller l’état de santé et les performances du service
|Intégration Prometheus
|Utilisez Prometheus pour surveiller les services Cloud
|Fonctionnalités de monitoring Cloud
|Obtenez une vue d’ensemble des fonctionnalités de monitoring intégrées et des options d’intégration
Sécurité
|Page
|Description
|Fonctionnalités de sécurité de ClickHouse Cloud
|Présente en détail les options de sécurité et les bonnes pratiques disponibles pour protéger l’organisation et les services ClickHouse.
|Guides de gestion des accès Cloud
|Cette section contient des guides étape par étape pour gérer les accès dans ClickHouse Cloud.
|Configuration des filtres IP
|Guide expliquant comment créer ou modifier une liste d’accès IP.
|Réseau privé
|ClickHouse Cloud permet de connecter vos services à votre réseau virtuel cloud. Consultez ces guides pour connaître les étapes de configuration propres à votre fournisseur.
|Masquage des données
|Découvrez comment masquer des données dans ClickHouse.
|Chiffrement des données
|Découvrez comment activer Transparent Data Encryption ainsi que Customer Managed Encryption Keys.
|Journalisation d’audit
|Guides expliquant comment accéder aux événements audités et les examiner dans la console ClickHouse Cloud, ainsi que des exemples de logs et de requêtes que les clients peuvent utiliser pour élaborer leur programme de sécurité BYOC.
|Onboarding HIPAA
|Cette page décrit le processus permettant d’activer le déploiement de services conformes à HIPAA dans ClickHouse Cloud.
|Onboarding PCI
|Cette page décrit le processus permettant d’activer le déploiement de services conformes à la norme PCI dans ClickHouse Cloud.
Optimisation des coûts et facturation
|Page
|Description
|Transfert de données
|Comprendre comment ClickHouse Cloud comptabilise les données transférées en entrée et en sortie
|Notifications
|Configurez des notifications pour votre service ClickHouse Cloud. Par exemple, lorsque l’utilisation des crédits dépasse un seuil