Skip to main content
Surveiller votre système de base de données dans un environnement de production est essentiel pour évaluer l’état de santé de votre déploiement et ainsi prévenir ou résoudre les pannes. Le tableau de bord avancé est un outil léger conçu pour vous offrir une vision détaillée de votre système ClickHouse et de son environnement, afin de vous aider à anticiper les goulots d’étranglement en matière de performances, les défaillances du système et les inefficacités. Le tableau de bord avancé est disponible à la fois dans ClickHouse OSS (logiciel open source) et dans Cloud. Dans cet article, nous vous montrerons comment utiliser le tableau de bord avancé dans Cloud.

Accéder au tableau de bord avancé

Pour accéder au tableau de bord avancé, accédez à :
  • Panneau latéral gauche
    • MonitoringAdvanced dashboard

Accéder au tableau de bord avancé natif

Vous pouvez accéder au tableau de bord avancé natif en allant dans :
  • Panneau latéral gauche
    • MonitoringAdvanced dashboard
    • Cliquez sur You can still access the native advanced dashboard.
Cela ouvrira le tableau de bord avancé natif dans un nouvel onglet. Vous devrez vous authentifier pour accéder au tableau de bord. Chaque visualisation est associée à une requête SQL qui l’alimente. Vous pouvez modifier cette requête en cliquant sur l’icône en forme de stylo.

Visualisations prêtes à l’emploi

Les graphiques par défaut du tableau de bord avancé sont conçus pour offrir une visibilité en temps réel sur votre système ClickHouse. Vous trouverez ci-dessous une liste accompagnée d’une description pour chaque graphique. Ils sont regroupés en trois catégories pour vous aider à vous y retrouver.

Spécifique à ClickHouse

Ces métriques sont conçues pour surveiller l’état de santé et les performances de votre instance ClickHouse.

Spécifique à l’état du système

Surveiller le système sous-jacent est tout aussi important que de surveiller ClickHouse lui-même.

Spécifique à ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud stocke les données dans un stockage objet (de type S3). Surveiller cette interface peut aider à détecter des problèmes.

Identifier les problèmes à l’aide du tableau de bord avancé

Disposer de cette vue en temps réel de l’état de santé de votre service ClickHouse aide grandement à atténuer les problèmes avant qu’ils n’affectent votre activité ou à les résoudre. Vous trouverez ci-dessous quelques problèmes que vous pouvez repérer à l’aide du tableau de bord avancé.

Insertions non regroupées

Comme indiqué dans la documentation des bonnes pratiques, il est recommandé, lorsque c’est possible de manière synchrone, de toujours insérer les données par lots dans ClickHouse. Une insertion en bloc avec une taille de lot raisonnable réduit le nombre de parts créées pendant l’ingestion, ce qui se traduit par des écritures sur disque plus efficaces et moins d’opérations de fusion. Les métriques clés pour repérer des insertions non optimisées sont Ligne inséré et Nombre maximal de part par partition L’exemple ci-dessus montre deux pics de Ligne inséré et de Nombre maximal de part par partition entre 13h et 14h. Cela indique que nous ingérons les données à un rythme raisonnable. On observe ensuite un autre pic important de Nombre maximal de part par partition après 16h, mais un Ligne inséré très faible. Beaucoup de parts sont créées alors que très peu de données sont générées, ce qui indique que la taille des parts est sous-optimale.

Requête gourmande en ressources

Il est courant d’exécuter des requêtes SQL qui consomment beaucoup de ressources, comme le CPU ou la mémoire. Il est toutefois important de surveiller ces requêtes et de comprendre leur impact sur les performances globales de votre déploiement. Une variation soudaine de la consommation de ressources sans changement du débit des requêtes peut indiquer l’exécution de requêtes plus coûteuses. Selon le type de requêtes que vous exécutez, cela peut être normal, mais il est utile de pouvoir les repérer dans le tableau de bord avancé. Vous trouverez ci-dessous un exemple où l’utilisation du CPU atteint un pic sans modifier de manière significative le nombre de requêtes exécutées par seconde.

Mauvaise conception de la clé primaire

Un autre problème que vous pouvez repérer à l’aide du tableau de bord avancé est une mauvaise conception de la clé primaire. Comme décrit dans “Une introduction pratique aux index primaires dans ClickHouse”, choisir une clé primaire bien adaptée à votre cas d’usage améliorera considérablement les performances en réduisant le nombre de lignes que ClickHouse doit lire pour exécuter votre requête. L’une des métriques à surveiller pour repérer d’éventuelles améliorations des clés primaires est Lignes sélectionnées par seconde. Un pic soudain du nombre de lignes sélectionnées peut indiquer à la fois une augmentation générale du débit global des requêtes, ainsi que des requêtes qui sélectionnent un grand nombre de lignes pour être exécutées. En utilisant l’horodatage comme filtre, vous pouvez trouver les requêtes exécutées au moment du pic dans la table system.query_log. Par exemple, exécutez une requête qui affiche toutes les requêtes exécutées entre 11 h et 11 h un jour donné, afin de comprendre quelles requêtes lisent trop de lignes :
Query
Response
Dans cet exemple, on voit la même requête exécutée sur deux tables amazon_reviews_no_pk et amazon_reviews_pk. On peut en conclure que quelqu’un testait une option de clé primaire pour la table amazon_reviews.
Dernière modification le 23 juillet 2026