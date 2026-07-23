Surveiller votre système de base de données dans un environnement de production est essentiel pour évaluer l’état de santé de votre déploiement et ainsi prévenir ou résoudre les pannes.

Le tableau de bord avancé est un outil léger conçu pour vous offrir une vision détaillée de votre système ClickHouse et de son environnement, afin de vous aider à anticiper les goulots d’étranglement en matière de performances, les défaillances du système et les inefficacités.

Le tableau de bord avancé est disponible à la fois dans ClickHouse OSS (logiciel open source) et dans Cloud. Dans cet article, nous vous montrerons comment utiliser le tableau de bord avancé dans Cloud.

​ Accéder au tableau de bord avancé

Pour accéder au tableau de bord avancé, accédez à :

Panneau latéral gauche Monitoring → Advanced dashboard



​ Accéder au tableau de bord avancé natif

Vous pouvez accéder au tableau de bord avancé natif en allant dans :

Panneau latéral gauche Monitoring → Advanced dashboard Cliquez sur You can still access the native advanced dashboard.



Cela ouvrira le tableau de bord avancé natif dans un nouvel onglet. Vous devrez vous authentifier pour accéder au tableau de bord.

Chaque visualisation est associée à une requête SQL qui l’alimente. Vous pouvez modifier cette requête en cliquant sur l’icône en forme de stylo.

​ Visualisations prêtes à l’emploi

Les graphiques par défaut du tableau de bord avancé sont conçus pour offrir une visibilité en temps réel sur votre système ClickHouse. Vous trouverez ci-dessous une liste accompagnée d’une description pour chaque graphique. Ils sont regroupés en trois catégories pour vous aider à vous y retrouver.

​ Spécifique à ClickHouse

Ces métriques sont conçues pour surveiller l’état de santé et les performances de votre instance ClickHouse.

Métrique Description Requêtes par seconde Suit le rythme de traitement des requêtes Lignes sélectionnées/s Indique le nombre de lignes lues par les requêtes Lignes insérées/s Mesure le taux d’ingestion des données Nombre total de parts MergeTree Affiche le nombre de parts actives dans les tables MergeTree, ce qui aide à identifier les insertions non regroupées Nombre maximal de parts par partition Met en évidence le nombre maximal de parts dans une partition Requêtes en cours d’exécution Affiche le nombre de requêtes en cours d’exécution Octets sélectionnés par seconde Indique le volume de données lues par les requêtes

​ Spécifique à l’état du système

Surveiller le système sous-jacent est tout aussi important que de surveiller ClickHouse lui-même.

Métrique Description Attente d’E/S Suit les temps d’attente des E/S Attente CPU Mesure les délais causés par la contention des ressources CPU Lecture depuis le disque Suit le nombre d’octets lus depuis les disques ou les périphériques de bloc Lecture depuis le système de fichiers Suit le nombre d’octets lus depuis le système de fichiers, y compris le cache de pages Mémoire (suivie, octets) Affiche l’utilisation de la mémoire des processus suivis par ClickHouse Charge moyenne (15 minutes) Indique la charge moyenne actuelle du système sur 15 minutes Utilisation CPU de l’OS (espace utilisateur) Utilisation CPU lors de l’exécution de code en espace utilisateur Utilisation CPU de l’OS (noyau) Utilisation CPU lors de l’exécution de code noyau

​ Spécifique à ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud stocke les données dans un stockage objet (de type S3). Surveiller cette interface peut aider à détecter des problèmes.

Métrique Description Attente de lecture S3 Mesure la latence des requêtes de lecture vers S3 Erreurs de lecture S3 par seconde Suit le taux d’erreurs de lecture Lecture depuis S3 (octets/s) Suit le débit de lecture des données depuis le stockage S3 Requêtes d’écriture sur disque S3/s Surveille la fréquence des opérations d’écriture vers le stockage S3 Requêtes de lecture sur disque S3/s Surveille la fréquence des opérations de lecture depuis le stockage S3 Taux de réussite du cache de pages Taux de réussite du cache de pages Taux de réussite du cache du système de fichiers Taux de réussite du cache du système de fichiers Taille du cache du système de fichiers Taille actuelle du cache du système de fichiers Octets envoyés sur le réseau/s Suit le débit actuel du trafic réseau entrant Octets reçus sur le réseau/s Suit le débit actuel du trafic réseau sortant Connexions réseau simultanées Suit le nombre actuel de connexions réseau simultanées

​ Identifier les problèmes à l’aide du tableau de bord avancé

Disposer de cette vue en temps réel de l’état de santé de votre service ClickHouse aide grandement à atténuer les problèmes avant qu’ils n’affectent votre activité ou à les résoudre. Vous trouverez ci-dessous quelques problèmes que vous pouvez repérer à l’aide du tableau de bord avancé.

​ Insertions non regroupées

Comme indiqué dans la documentation des bonnes pratiques , il est recommandé, lorsque c’est possible de manière synchrone, de toujours insérer les données par lots dans ClickHouse.

Une insertion en bloc avec une taille de lot raisonnable réduit le nombre de parts créées pendant l’ingestion, ce qui se traduit par des écritures sur disque plus efficaces et moins d’opérations de fusion.

Les métriques clés pour repérer des insertions non optimisées sont Ligne inséré et Nombre maximal de part par partition

L’exemple ci-dessus montre deux pics de Ligne inséré et de Nombre maximal de part par partition entre 13h et 14h. Cela indique que nous ingérons les données à un rythme raisonnable.

On observe ensuite un autre pic important de Nombre maximal de part par partition après 16h, mais un Ligne inséré très faible. Beaucoup de parts sont créées alors que très peu de données sont générées, ce qui indique que la taille des parts est sous-optimale.

​ Requête gourmande en ressources

Il est courant d’exécuter des requêtes SQL qui consomment beaucoup de ressources, comme le CPU ou la mémoire. Il est toutefois important de surveiller ces requêtes et de comprendre leur impact sur les performances globales de votre déploiement.

Une variation soudaine de la consommation de ressources sans changement du débit des requêtes peut indiquer l’exécution de requêtes plus coûteuses. Selon le type de requêtes que vous exécutez, cela peut être normal, mais il est utile de pouvoir les repérer dans le tableau de bord avancé.

Vous trouverez ci-dessous un exemple où l’utilisation du CPU atteint un pic sans modifier de manière significative le nombre de requêtes exécutées par seconde.

​ Mauvaise conception de la clé primaire

Un autre problème que vous pouvez repérer à l’aide du tableau de bord avancé est une mauvaise conception de la clé primaire. Comme décrit dans “Une introduction pratique aux index primaires dans ClickHouse” , choisir une clé primaire bien adaptée à votre cas d’usage améliorera considérablement les performances en réduisant le nombre de lignes que ClickHouse doit lire pour exécuter votre requête.

L’une des métriques à surveiller pour repérer d’éventuelles améliorations des clés primaires est Lignes sélectionnées par seconde. Un pic soudain du nombre de lignes sélectionnées peut indiquer à la fois une augmentation générale du débit global des requêtes, ainsi que des requêtes qui sélectionnent un grand nombre de lignes pour être exécutées.

En utilisant l’horodatage comme filtre, vous pouvez trouver les requêtes exécutées au moment du pic dans la table system.query_log .

Par exemple, exécutez une requête qui affiche toutes les requêtes exécutées entre 11 h et 11 h un jour donné, afin de comprendre quelles requêtes lisent trop de lignes :

Query SELECT type , event_time, query_duration_ms, query, read_rows, tables FROM system . query_log WHERE has(databases, 'default' ) AND (event_time >= '2024-12-23 11:20:00' ) AND (event_time <= '2024-12-23 11:30:00' ) AND ( type = 'QueryFinish' ) ORDER BY query_duration_ms DESC LIMIT 5 FORMAT VERTICAL

Response Row 1: ────── type: QueryFinish event_time: 2024-12-23 11:22:55 query_duration_ms: 37407 query: SELECT toStartOfMonth(review_date) AS month, any(product_title), avg(star_rating) AS avg_stars FROM amazon_reviews_no_pk WHERE product_category = 'Home' GROUP BY month, product_id ORDER BY month DESC, product_id ASC LIMIT 20 read_rows: 150957260 tables: ['default.amazon_reviews_no_pk'] Row 2: ────── type: QueryFinish event_time: 2024-12-23 11:26:50 query_duration_ms: 7325 query: SELECT toStartOfMonth(review_date) AS month, any(product_title), avg(star_rating) AS avg_stars FROM amazon_reviews_no_pk WHERE product_category = 'Home' GROUP BY month, product_id ORDER BY month DESC, product_id ASC LIMIT 20 read_rows: 150957260 tables: ['default.amazon_reviews_no_pk'] Row 3: ────── type: QueryFinish event_time: 2024-12-23 11:24:10 query_duration_ms: 3270 query: SELECT toStartOfMonth(review_date) AS month, any(product_title), avg(star_rating) AS avg_stars FROM amazon_reviews_pk WHERE product_category = 'Home' GROUP BY month, product_id ORDER BY month DESC, product_id ASC LIMIT 20 read_rows: 6242304 tables: ['default.amazon_reviews_pk'] Row 4: ────── type: QueryFinish event_time: 2024-12-23 11:28:10 query_duration_ms: 2786 query: SELECT toStartOfMonth(review_date) AS month, any(product_title), avg(star_rating) AS avg_stars FROM amazon_reviews_pk WHERE product_category = 'Home' GROUP BY month, product_id ORDER BY month DESC, product_id ASC LIMIT 20 read_rows: 6242304 tables: ['default.amazon_reviews_pk']