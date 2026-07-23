ClickHouse parallélise l’exécution des requêtes grâce à des voies de traitement et au paramètre max_threads.

ClickHouse est conçu pour la vitesse . Il exécute les requêtes de manière hautement parallèle, en utilisant tous les cœurs de CPU disponibles, en répartissant les données entre les voies de traitement et en poussant souvent le matériel près de ses limites.

Ce guide explique le fonctionnement du parallélisme des requêtes dans ClickHouse et comment l’ajuster ou le surveiller pour améliorer les performances sur des charges de travail importantes.

Nous utilisons une requête d’agrégation sur le jeu de données uk_price_paid_simple pour illustrer les concepts clés.

Lorsque ClickHouse ① exécute une requête d’agrégation avec un filtre sur la clé primaire de la table, il ② charge l’index primaire en mémoire afin d’③ identifier les granules à traiter et celles qui peuvent être ignorées sans risque :

​ Répartition du travail entre les voies de traitement

n Les données sélectionnées sont ensuite réparties dynamiquement entre voies de traitement parallèles, qui acheminent et traitent les données bloc par bloc jusqu’au résultat final :

n voies de traitement parallèles est contrôlé par le paramètre 4 cœurs. Le nombre devoies de traitement parallèles est contrôlé par le paramètre max_threads , qui correspond par défaut au nombre de cœurs (threads) d’un seul CPU mis à la disposition de ClickHouse sur le serveur. Dans l’exemple ci-dessus, nous supposonscœurs.

Sur une machine avec 8 cœurs, le débit du traitement des requêtes doublerait approximativement (mais l’utilisation mémoire augmenterait également en conséquence), car davantage de voies traitent les données en parallèle :

Une répartition efficace des voies est essentielle pour maximiser l’utilisation du CPU et réduire le temps d’exécution total des requêtes.

​ Traitement des requêtes sur des tables shardées

Lorsque les données d’une table sont réparties sur plusieurs serveurs en shards , chaque serveur traite son shard en parallèle. Sur chaque serveur, les données locales sont traitées via des voies de traitement parallèles, comme décrit ci-dessus :

Le serveur qui reçoit initialement la requête récupère tous les sous-résultats des shards et les combine pour produire le résultat global final.

La répartition de la charge des requêtes entre les shards permet d’augmenter horizontalement le parallélisme, en particulier dans les environnements à fort débit.

ClickHouse Cloud utilise des répliques parallèles au lieu de shards Dans ClickHouse Cloud, ce même parallélisme est obtenu grâce aux parallel replicas , qui fonctionnent de manière similaire aux shards dans les clusters shared-nothing. Chaque réplique ClickHouse Cloud — un nœud de calcul sans état — traite une partie des données en parallèle et contribue au résultat final, comme le ferait un shard indépendant.

​ Surveillance du parallélisme des requêtes

Utilisez ces outils pour vérifier que votre requête exploite pleinement les ressources CPU disponibles et pour identifier les cas où ce n’est pas le cas.

Nous effectuons ce test sur un serveur doté de 59 cœurs CPU, ce qui permet à ClickHouse d’illustrer pleinement le parallélisme des requêtes.

Pour observer comment la requête d’exemple s’exécute, nous pouvons demander au serveur ClickHouse de renvoyer toutes les entrées de log de niveau trace pendant la requête d’agrégation. Pour cette démonstration, nous avons supprimé le prédicat de la requête — sinon, seules 3 granules seraient traitées, ce qui ne représente pas assez de données pour que ClickHouse puisse exploiter plus de quelques voies de traitement parallèles :

SELECT max (price) FROM uk . uk_price_paid_simple SETTINGS send_logs_level = 'trace' ;

① <Debug> ...: 3609 marks to read from 3 ranges ② <Trace> ...: Spreading mark ranges among streams ② <Debug> ...: Reading approx. 29564928 rows with 59 streams

On peut voir que

① ClickHouse doit lire 3 609 granules (indiquées comme des marks dans les logs de trace) sur 3 plages de données.

② Avec 59 cœurs CPU, il répartit ce travail sur 59 flux de traitement parallèles — un par voie de traitement.

Autrement, on peut utiliser la clause EXPLAIN pour examiner le plan physique des opérateurs — également appelé « pipeline de requête » — de la requête d’agrégation :

EXPLAIN PIPELINE SELECT max (price) FROM uk . uk_price_paid_simple ;

┌─explain───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1. │ (Expression) │ 2. │ ExpressionTransform × 59 │ 3. │ (Aggregating) │ 4. │ Resize 59 → 59 │ 5. │ AggregatingTransform × 59 │ 6. │ StrictResize 59 → 59 │ 7. │ (Expression) │ 8. │ ExpressionTransform × 59 │ 9. │ (ReadFromMergeTree) │ 10. │ MergeTreeSelect(pool: PrefetchedReadPool, algorithm: Thread) × 59 0 → 1 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Remarque : lisez le plan des opérateurs ci-dessus de bas en haut. Chaque ligne représente une étape du plan d’exécution physique, en commençant par la lecture des données depuis le stockage en bas et en se terminant par les étapes finales de traitement en haut. Les opérateurs marqués par × 59 s’exécutent de manière concurrente sur des zones de données disjointes, réparties sur 59 voies de traitement parallèles. Cela reflète la valeur de max_threads et illustre comment chaque étape de la requête est parallélisée sur les cœurs du CPU.

/play ) peut représenter le plan physique ci-dessus sous forme de visualisation graphique. Dans cet exemple, nous définissons max_threads sur 4 afin de conserver une visualisation compacte, avec seulement 4 voies de traitement parallèles affichées : L’ interface web intégrée de ClickHouse (disponible sur l’endpoint) peut représenter le plan physique ci-dessus sous forme de visualisation graphique. Dans cet exemple, nous définissonssurafin de conserver une visualisation compacte, avec seulement 4 voies de traitement parallèles affichées :

Remarque : lisez la visualisation de gauche à droite. Chaque ligne représente une voie de traitement parallèle qui fait circuler les blocs de données bloc par bloc, en appliquant des transformations telles que le filtrage, l’agrégation et les étapes finales de traitement. Dans cet exemple, vous pouvez voir quatre voies parallèles correspondant au paramètre max_threads = 4 .

​ Équilibrage de charge entre les voies de traitement

Resize du plan physique ci-dessus Notez que les opérateursdu plan physique ci-dessus repartitionnent et redistribuent les flux de blocs de données entre les voies de traitement afin d’en équilibrer l’utilisation. Ce rééquilibrage est particulièrement important lorsque les plages de données diffèrent par le nombre de lignes correspondant aux prédicats de la requête ; sinon, certaines voies risquent d’être surchargées tandis que d’autres restent inactives. En redistribuant le travail, les voies les plus rapides viennent en quelque sorte prêter main-forte aux plus lentes, ce qui optimise le temps d’exécution global de la requête.

​ Pourquoi max_threads n’est pas toujours respecté

Comme indiqué ci-dessus, le nombre de n voies de traitement parallèles est contrôlé par le paramètre max_threads , qui correspond par défaut au nombre de cœurs de CPU disponibles pour ClickHouse sur le serveur :

SELECT getSetting( 'max_threads' );

┌─getSetting('max_threads')─┐ 1. │ 59 │ └───────────────────────────┘

Cependant, la valeur max_threads peut ne pas être prise en compte en fonction de la quantité de données sélectionnée pour le traitement :

EXPLAIN PIPELINE SELECT max (price) FROM uk . uk_price_paid_simple WHERE town = 'LONDON' ;

... (ReadFromMergeTree) MergeTreeSelect(pool: PrefetchedReadPool, algorithm: Thread) × 30

Comme le montre l’extrait du plan d’opérateurs ci-dessus, même si max_threads est défini sur 59 , ClickHouse n’utilise que 30 flux parallèles pour parcourir les données.

Exécutons maintenant la requête :

SELECT max (price) FROM uk . uk_price_paid_simple WHERE town = 'LONDON' ;

┌─max(price)─┐ 1. │ 594300000 │ -- 594.30 million └────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.013 sec. Processed 2.31 million rows, 13.66 MB (173.12 million rows/s., 1.02 GB/s.) Peak memory usage: 27.24 MiB.

Comme indiqué dans la sortie ci-dessus, la requête a traité 2,31 millions de lignes et lu 13,66 Mo de données. En effet, lors de la phase d’analyse de l’index, ClickHouse a sélectionné 282 granules pour le traitement, chacune contenant 8 192 lignes, soit un total d’environ 2,31 millions de lignes :

EXPLAIN indexes = 1 SELECT max (price) FROM uk . uk_price_paid_simple WHERE town = 'LONDON' ;

┌─explain───────────────────────────────────────────────┐ 1. │ Expression ((Project names + Projection)) │ 2. │ Aggregating │ 3. │ Expression (Before GROUP BY) │ 4. │ Expression │ 5. │ ReadFromMergeTree (uk.uk_price_paid_simple) │ 6. │ Indexes: │ 7. │ PrimaryKey │ 8. │ Keys: │ 9. │ town │ 10. │ Condition: (town in ['LONDON', 'LONDON']) │ 11. │ Parts: 3/3 │ 12. │ Granules: 282/3609 │ └───────────────────────────────────────────────────────┘

Quelle que soit la valeur configurée de max_threads , ClickHouse n’alloue des voies de traitement parallèles supplémentaires que s’il y a assez de données pour le justifier. Le « max » de max_threads désigne une limite supérieure, pas un nombre garanti de threads utilisés.

La notion de « quantité suffisante de données » est principalement déterminée par deux paramètres, qui définissent le nombre minimal de lignes (163 840 par défaut) et le nombre minimal d’octets (2 097 152 par défaut) que chaque voie de traitement doit traiter :

Pour les clusters shared-nothing :

Pour les clusters avec stockage partagé (par ex. ClickHouse Cloud) :

De plus, il existe une limite inférieure absolue pour la taille des tâches de lecture, contrôlée par :

Ne modifiez pas ces paramètres Nous ne recommandons pas de modifier ces paramètres en production. Ils sont présentés ici uniquement pour illustrer pourquoi max_threads ne détermine pas toujours le niveau réel de parallélisme.

À des fins de démonstration, examinons le plan physique avec ces paramètres redéfinis afin de forcer un parallélisme maximal :

EXPLAIN PIPELINE SELECT max (price) FROM uk . uk_price_paid_simple WHERE town = 'LONDON' SETTINGS max_threads = 59 , merge_tree_min_read_task_size = 0 , merge_tree_min_rows_for_concurrent_read_for_remote_filesystem = 0 , merge_tree_min_bytes_for_concurrent_read_for_remote_filesystem = 0 ;

... (ReadFromMergeTree) MergeTreeSelect(pool: PrefetchedReadPool, algorithm: Thread) × 59

ClickHouse utilise désormais 59 flux concurrents pour parcourir les données, tout en respectant pleinement la valeur configurée de max_threads .

Cela montre que, pour les requêtes portant sur de petits volumes de données, ClickHouse limitera volontairement la concurrence. N’utilisez les surcharges de paramètres que pour les tests, jamais en production, car elles peuvent entraîner une exécution inefficace ou une contention des ressources.

​ Points clés à retenir

ClickHouse parallélise les requêtes à l’aide de voies de traitement liées à max_threads .

. Le nombre réel de voies dépend de la quantité de données sélectionnées pour le traitement.

Utilisez EXPLAIN PIPELINE et les logs de trace pour analyser l’utilisation des voies.

​ Où trouver plus d’informations

Si vous souhaitez approfondir la façon dont ClickHouse exécute les requêtes en parallèle et atteint des performances élevées à grande échelle, consultez les ressources suivantes :