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Vous découvrez ClickHouse Cloud et ne savez pas par où commencer ? Dans cette section de la documentation, nous vous accompagnons à chaque étape pour vous permettre d’être rapidement opérationnel. Nous avons organisé cette section de prise en main en trois sous-sections afin de vous guider à travers chaque étape de votre découverte de ClickHouse Cloud.
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Découvrir ClickHouse Cloud

  • Découvrir ce qu’est ClickHouse Cloud et en quoi il diffère de la version open-source
  • Découvrir les principaux cas d’usage de ClickHouse Cloud
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Configurer ClickHouse Cloud

Maintenant que vous savez ce qu’est ClickHouse Cloud, nous allons vous guider dans le processus d’importation de vos données dans ClickHouse Cloud, vous présenter les principales fonctionnalités disponibles et vous orienter vers quelques bonnes pratiques générales à connaître.Les sujets abordés incluent :
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Optimiser votre déploiement ClickHouse Cloud

Maintenant que vos données sont dans ClickHouse Cloud, nous allons vous guider à travers des sujets plus avancés pour vous aider à tirer le meilleur parti de ClickHouse Cloud et à découvrir tout ce que la plateforme a à offrir.Les sujets abordés incluent :
Dernière modification le 23 juillet 2026