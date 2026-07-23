La fonctionnalité prend en charge l’intégration de Prometheus pour surveiller les services ClickHouse Cloud. L’accès aux métriques Prometheus est disponible via l’endpoint de la ClickHouse Cloud API , qui vous permet de vous connecter de manière sécurisée et d’exporter les métriques vers votre collector Prometheus. Ces métriques peuvent être intégrées à des dashboards, par exemple dans Grafana ou Datadog, à des fins de visualisation.

​ API de l’endpoint Prometheus pour récupérer les métriques ClickHouse Cloud

​ Référence de l’API

Méthode Chemin Description GET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/services/:serviceId/prometheus?filtered_metrics=[true | false] Renvoie les métriques d’un service spécifique GET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/prometheus?filtered_metrics=[true | false] Renvoie les métriques de tous les services d’une organisation

Paramètres de la requête

Nom Emplacement Type Organization ID Adresse de l’endpoint uuid Service ID Adresse de l’endpoint uuid (facultatif) filtered_metrics Paramètre de requête booléen (facultatif)

Utilisez votre clé API ClickHouse Cloud pour l’authentification de base :

Username: < KEY_I D > Password: < KEY_SECRE T > Example request export KEY_SECRET =< key_secret > export KEY_ID =< key_id > export ORG_ID =< org_id > # For all services in $ORG_ID curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /prometheus?filtered_metrics= true # For a single service only export SERVICE_ID =< service_id > curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /services/ $SERVICE_ID /prometheus?filtered_metrics= true

​ Exemple de réponse

# HELP ClickHouse_ServiceInfo Information about service, including cluster status and ClickHouse version # TYPE ClickHouse_ServiceInfo untyped ClickHouse_ServiceInfo{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",clickhouse_cluster_status="running",clickhouse_version="24.5",scrape="full"} 1 # HELP ClickHouseProfileEvents_Query Number of queries to be interpreted and potentially executed. Does not include queries that failed to parse or were rejected due to AST size limits, quota limits or limits on the number of simultaneously running queries. May include internal queries initiated by ClickHouse itself. Does not count subqueries. # TYPE ClickHouseProfileEvents_Query counter ClickHouseProfileEvents_Query{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 6 # HELP ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries Count queries with all subqueries # TYPE ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries counter ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 230 # HELP ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries Count SELECT queries with all subqueries # TYPE ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries counter ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 224 # HELP ClickHouseProfileEvents_FileOpen Number of files opened. # TYPE ClickHouseProfileEvents_FileOpen counter ClickHouseProfileEvents_FileOpen{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 4157 # HELP ClickHouseProfileEvents_Seek Number of times the 'lseek' function was called. # TYPE ClickHouseProfileEvents_Seek counter ClickHouseProfileEvents_Seek{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 1840 # HELP ClickPipes_Info Always equal to 1. Label "clickpipe_state" contains the current state of the pipe: Stopped/Provisioning/Running/Paused/Failed # TYPE ClickPipes_Info gauge ClickPipes_Info{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent",clickpipe_status="Running"} 1 # HELP ClickPipes_SentEvents_Total Total number of records sent to ClickHouse # TYPE ClickPipes_SentEvents_Total counter ClickPipes_SentEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 5534250 # HELP ClickPipes_SentBytesCompressed_Total Total compressed bytes sent to ClickHouse. # TYPE ClickPipes_SentBytesCompressed_Total counter ClickPipes_SentBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name ="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 380837520 ClickPipes_SentBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name # HELP ClickPipes_FetchedBytes_Total Total uncompressed bytes fetched from the source. # TYPE ClickPipes_FetchedBytes_Total counter ClickPipes_FetchedBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202 # HELP ClickPipes_Errors_Total Total errors ingesting data. # TYPE ClickPipes_Errors_Total counter ClickPipes_Errors_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 0 # HELP ClickPipes_SentBytes_Total Total uncompressed bytes sent to ClickHouse. # TYPE ClickPipes_SentBytes_Total counter ClickPipes_SentBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 477187967 # HELP ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total Total compressed bytes fetched from the source. If data is uncompressed at the source, this will equal ClickPipes_FetchedBytes_Total # TYPE ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total counter ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202 # HELP ClickPipes_FetchedEvents_Total Total number of records fetched from the source. # TYPE ClickPipes_FetchedEvents_Total counter ClickPipes_FetchedEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 5535376

​ Libellés des métriques

Toutes les métriques comportent les libellés suivants :

Libellé Description clickhouse_org ID de l’organisation clickhouse_service ID du service clickhouse_service_name Nom du service

Pour ClickPipes, les métriques comportent également les libellés suivants :

Libellé Description clickpipe_id ID du ClickPipe clickpipe_name Nom du ClickPipe clickpipe_source Type de source du ClickPipe

ClickHouse Cloud fournit une métrique spéciale ClickHouse_ServiceInfo , qui est une gauge ayant toujours la valeur 1 . Cette métrique contient tous les libellés de métrique ainsi que les libellés suivants :

Libellé Description clickhouse_cluster_status État du service. Peut être l’un des suivants : [ awaking running degraded idle stopped ] clickhouse_version Version du serveur ClickHouse utilisée par le service scrape Indique l’état du dernier scrape. Peut être full ou partial full Indique qu’aucune erreur ne s’est produite lors du dernier scrape des métriques partial Indique que des erreurs se sont produites lors du dernier scrape des métriques et que seule la métrique ClickHouse_ServiceInfo a été renvoyée.

Les requêtes visant à récupérer des métriques ne réactiveront pas un service mis en veille. Si un service est dans l’état idle , seule la métrique ClickHouse_ServiceInfo sera renvoyée.

Pour ClickPipes, il existe une métrique gauge similaire, ClickPipes_Info , qui contient, en plus des libellés de métrique, les libellés suivants :

Libellé Description clickpipe_state L’état actuel du pipe

​ Configuration de Prometheus

Le serveur Prometheus collecte les métriques à partir des cibles configurées aux intervalles définis. Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration permettant au serveur Prometheus d’utiliser le ClickHouse Cloud Prometheus Endpoint :

global : scrape_interval : 15s scrape_configs : - job_name : "prometheus" static_configs : - targets : [ "localhost:9090" ] - job_name : "clickhouse" static_configs : - targets : [ "api.clickhouse.cloud" ] scheme : https params : filtered_metrics : [ "true" ] metrics_path : "/v1/organizations/<ORG_ID>/prometheus" basic_auth : username : <KEY_ID> password : <KEY_SECRET> honor_labels : true

Notez que le paramètre de configuration honor_labels doit être défini sur true pour que le label d’instance soit correctement renseigné. De plus, filtered_metrics est défini sur true dans l’exemple ci-dessus, mais doit être configuré selon les préférences de l’utilisateur.

​ Intégration à Grafana

Les utilisateurs ont deux principales façons d’intégrer Grafana :

Endpoint de métriques – Cette approche a l’avantage de ne nécessiter aucun composant ni infrastructure supplémentaire. Cette offre est limitée à Grafana Cloud et requiert uniquement l’URL du ClickHouse Cloud Prometheus Endpoint ainsi que des informations d’authentification.

– Cette approche a l’avantage de ne nécessiter aucun composant ni infrastructure supplémentaire. Cette offre est limitée à Grafana Cloud et requiert uniquement l’URL du ClickHouse Cloud Prometheus Endpoint ainsi que des informations d’authentification. Grafana Alloy - Grafana Alloy est une distribution d’OpenTelemetry (OTel) Collector indépendante des fournisseurs, qui remplace Grafana Agent. Il peut être utilisé comme scraper, être déployé dans votre propre infrastructure et est compatible avec n’importe quel endpoint Prometheus.

Nous fournissons ci-dessous des instructions sur l’utilisation de ces options, en nous concentrant sur les détails propres au ClickHouse Cloud Prometheus Endpoint.

​ Grafana Cloud avec endpoint de métriques

Connectez-vous à votre compte Grafana Cloud

Ajoutez une nouvelle connexion en sélectionnant endpoint de métriques

Configurez l’URL de scraping pour qu’elle pointe vers l’endpoint Prometheus et utilisez l’authentification de base pour configurer votre connexion avec la clé API/le secret

Testez la connexion pour vous assurer qu’elle fonctionne

Une fois la configuration terminée, vous devriez voir les métriques dans le menu déroulant, que vous pourrez sélectionner pour configurer des tableaux de bord :

​ Grafana Cloud avec Alloy

Si vous utilisez Grafana Cloud, vous pouvez installer Alloy en accédant au menu Alloy dans Grafana et en suivant les instructions affichées à l’écran :

Cela devrait configurer Alloy avec un composant prometheus.remote_write pour envoyer des données vers un endpoint Grafana Cloud à l’aide d’un jeton d’authentification. Il vous suffit ensuite de modifier la configuration d’Alloy (située dans /etc/alloy/config.alloy sous Linux) pour y inclure un scraper pour le ClickHouse Cloud Prometheus Endpoint.

L’exemple suivant montre une configuration Alloy avec un composant prometheus.scrape pour scraper les métriques depuis le ClickHouse Cloud Endpoint, ainsi que le composant prometheus.remote_write configuré automatiquement. Notez que le composant de configuration basic_auth contient l’ID et le secret de notre clé Cloud API comme nom d’utilisateur et mot de passe, respectivement.

prometheus.scrape "clickhouse_cloud" { targets = [{ __address__ = "api.clickhouse.cloud", }] scheme = "https" metrics_path = "/v1/organizations/<clickhouse_org_id>/prometheus" params = { "filtered_metrics" = ["true"], } honor_labels = true scrape_interval = "30s" scrape_timeout = "25s" basic_auth { username = "<clickhouse_api_key_id>" password = "<clickhouse_api_key_secret>" } forward_to = [prometheus.remote_write.grafana_cloud.receiver] } prometheus.remote_write "grafana_cloud" { endpoint { url = "https://<grafana_prometheus_url>/api/prom/push" basic_auth { username = "<grafana_username>" password = "<grafana_api_token>" } } }

Notez que le paramètre de configuration honor_labels doit être défini sur true pour que le label d’instance soit correctement renseigné.

​ Grafana autogéré avec Alloy

prometheus.scrape ci-dessous permet à Alloy de scraper le ClickHouse Cloud Endpoint. Nous supposons que prometheus.remote_write reçoit les métriques scrapées. Ajustez la clé forward_to vers la destination cible si elle n’existe pas. Les utilisateurs de Grafana autogéré peuvent consulter les instructions d’installation de l’agent Alloy ici . Nous partons du principe qu’Alloy est configuré pour envoyer les métriques Prometheus vers la destination souhaitée. Le composantci-dessous permet à Alloy de scraper le ClickHouse Cloud Endpoint. Nous supposons quereçoit les métriques scrapées. Ajustez la clévers la destination cible si elle n’existe pas.

// prometheus.scrape component causes Alloy to scrape the ClickHouse Cloud Prometheus endpoint. // Adjust the forward_to key to match your remote_write receiver if it differs. prometheus.scrape "clickhouse_cloud" { targets = [{ __address__ = "api.clickhouse.cloud", }] scheme = "https" metrics_path = "/v1/organizations/<organizationId>/prometheus" params = { "filtered_metrics" = ["true"], } honor_labels = true basic_auth { username = "<KEY_ID>" password = "<KEY_SECRET>" } forward_to = [prometheus.remote_write.metrics_service.receiver] }

Une fois la configuration effectuée, vous devriez voir les métriques liées à ClickHouse dans votre explorateur de métriques :

Notez que le paramètre de configuration honor_labels doit être défini sur true pour que l’label d’instance soit correctement renseigné.

​ Intégration avec Datadog

Vous pouvez utiliser l’ Agent Datadog et l’ intégration OpenMetrics pour collecter des métriques à partir de l’endpoint ClickHouse Cloud. Vous trouverez ci-dessous un exemple simple de configuration pour cet agent et cette intégration. Notez toutefois qu’il peut être préférable de ne sélectionner que les métriques les plus pertinentes pour vous. L’exemple passe-partout ci-dessous exportera plusieurs milliers de combinaisons métrique-instance, que Datadog considérera comme des métriques personnalisées.

init_config : instances : - openmetrics_endpoint : 'https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/97a33bdb-4db3-4067-b14f-ce40f621aae1/prometheus?filtered_metrics=true' namespace : 'clickhouse' metrics : - '^ClickHouse.*' username : username password : password