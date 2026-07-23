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La fonctionnalité prend en charge l’intégration de Prometheus pour surveiller les services ClickHouse Cloud. L’accès aux métriques Prometheus est disponible via l’endpoint de la ClickHouse Cloud API, qui vous permet de vous connecter de manière sécurisée et d’exporter les métriques vers votre collector Prometheus. Ces métriques peuvent être intégrées à des dashboards, par exemple dans Grafana ou Datadog, à des fins de visualisation. Pour commencer, générez une clé API. Si vous recherchez l’endpoint équivalent pour les services Managed Postgres, consultez le Managed Postgres Prometheus endpoint.

API de l’endpoint Prometheus pour récupérer les métriques ClickHouse Cloud

Référence de l’API

Paramètres de la requête

Authentification

Utilisez votre clé API ClickHouse Cloud pour l’authentification de base :

Exemple de réponse

Libellés des métriques

Toutes les métriques comportent les libellés suivants : Pour ClickPipes, les métriques comportent également les libellés suivants :

Métriques d’information

ClickHouse Cloud fournit une métrique spéciale ClickHouse_ServiceInfo, qui est une gauge ayant toujours la valeur 1. Cette métrique contient tous les libellés de métrique ainsi que les libellés suivants : Les requêtes visant à récupérer des métriques ne réactiveront pas un service mis en veille. Si un service est dans l’état idle, seule la métrique ClickHouse_ServiceInfo sera renvoyée. Pour ClickPipes, il existe une métrique gauge similaire, ClickPipes_Info, qui contient, en plus des libellés de métrique, les libellés suivants :

Configuration de Prometheus

Le serveur Prometheus collecte les métriques à partir des cibles configurées aux intervalles définis. Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration permettant au serveur Prometheus d’utiliser le ClickHouse Cloud Prometheus Endpoint :
Notez que le paramètre de configuration honor_labels doit être défini sur true pour que le label d’instance soit correctement renseigné. De plus, filtered_metrics est défini sur true dans l’exemple ci-dessus, mais doit être configuré selon les préférences de l’utilisateur.

Intégration à Grafana

Les utilisateurs ont deux principales façons d’intégrer Grafana :
  • Endpoint de métriques – Cette approche a l’avantage de ne nécessiter aucun composant ni infrastructure supplémentaire. Cette offre est limitée à Grafana Cloud et requiert uniquement l’URL du ClickHouse Cloud Prometheus Endpoint ainsi que des informations d’authentification.
  • Grafana Alloy - Grafana Alloy est une distribution d’OpenTelemetry (OTel) Collector indépendante des fournisseurs, qui remplace Grafana Agent. Il peut être utilisé comme scraper, être déployé dans votre propre infrastructure et est compatible avec n’importe quel endpoint Prometheus.
Nous fournissons ci-dessous des instructions sur l’utilisation de ces options, en nous concentrant sur les détails propres au ClickHouse Cloud Prometheus Endpoint.

Grafana Cloud avec endpoint de métriques

  • Connectez-vous à votre compte Grafana Cloud
  • Ajoutez une nouvelle connexion en sélectionnant endpoint de métriques
  • Configurez l’URL de scraping pour qu’elle pointe vers l’endpoint Prometheus et utilisez l’authentification de base pour configurer votre connexion avec la clé API/le secret
  • Testez la connexion pour vous assurer qu’elle fonctionne

Une fois la configuration terminée, vous devriez voir les métriques dans le menu déroulant, que vous pourrez sélectionner pour configurer des tableaux de bord :

Grafana Cloud avec Alloy

Si vous utilisez Grafana Cloud, vous pouvez installer Alloy en accédant au menu Alloy dans Grafana et en suivant les instructions affichées à l’écran :
Cela devrait configurer Alloy avec un composant prometheus.remote_write pour envoyer des données vers un endpoint Grafana Cloud à l’aide d’un jeton d’authentification. Il vous suffit ensuite de modifier la configuration d’Alloy (située dans /etc/alloy/config.alloy sous Linux) pour y inclure un scraper pour le ClickHouse Cloud Prometheus Endpoint. L’exemple suivant montre une configuration Alloy avec un composant prometheus.scrape pour scraper les métriques depuis le ClickHouse Cloud Endpoint, ainsi que le composant prometheus.remote_write configuré automatiquement. Notez que le composant de configuration basic_auth contient l’ID et le secret de notre clé Cloud API comme nom d’utilisateur et mot de passe, respectivement.
Notez que le paramètre de configuration honor_labels doit être défini sur true pour que le label d’instance soit correctement renseigné.

Grafana autogéré avec Alloy

Les utilisateurs de Grafana autogéré peuvent consulter les instructions d’installation de l’agent Alloy ici. Nous partons du principe qu’Alloy est configuré pour envoyer les métriques Prometheus vers la destination souhaitée. Le composant prometheus.scrape ci-dessous permet à Alloy de scraper le ClickHouse Cloud Endpoint. Nous supposons que prometheus.remote_write reçoit les métriques scrapées. Ajustez la clé forward_to vers la destination cible si elle n’existe pas.
Une fois la configuration effectuée, vous devriez voir les métriques liées à ClickHouse dans votre explorateur de métriques :
Notez que le paramètre de configuration honor_labels doit être défini sur true pour que l’label d’instance soit correctement renseigné.

Intégration avec Datadog

Vous pouvez utiliser l’Agent Datadog et l’intégration OpenMetrics pour collecter des métriques à partir de l’endpoint ClickHouse Cloud. Vous trouverez ci-dessous un exemple simple de configuration pour cet agent et cette intégration. Notez toutefois qu’il peut être préférable de ne sélectionner que les métriques les plus pertinentes pour vous. L’exemple passe-partout ci-dessous exportera plusieurs milliers de combinaisons métrique-instance, que Datadog considérera comme des métriques personnalisées.

Dernière modification le 23 juillet 2026