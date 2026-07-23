API de l’endpoint Prometheus pour récupérer les métriques ClickHouse Cloud
Référence de l’API
Paramètres de la requête
|Méthode
|Chemin
|Description
|GET
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/services/:serviceId/prometheus?filtered_metrics=[true | false]
|Renvoie les métriques d’un service spécifique
|GET
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/prometheus?filtered_metrics=[true | false]
|Renvoie les métriques de tous les services d’une organisation
|Nom
|Emplacement
|Type
|Organization ID
|Adresse de l’endpoint
|uuid
|Service ID
|Adresse de l’endpoint
|uuid (facultatif)
|filtered_metrics
|Paramètre de requête
|booléen (facultatif)
Utilisez votre clé API ClickHouse Cloud pour l’authentification de base :
Authentification
Username: <KEY_ID>
Password: <KEY_SECRET>
Example request
export KEY_SECRET=<key_secret>
export KEY_ID=<key_id>
export ORG_ID=<org_id>
# For all services in $ORG_ID
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/prometheus?filtered_metrics=true
# For a single service only
export SERVICE_ID=<service_id>
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/prometheus?filtered_metrics=true
Exemple de réponse
# HELP ClickHouse_ServiceInfo Information about service, including cluster status and ClickHouse version
# TYPE ClickHouse_ServiceInfo untyped
ClickHouse_ServiceInfo{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",clickhouse_cluster_status="running",clickhouse_version="24.5",scrape="full"} 1
# HELP ClickHouseProfileEvents_Query Number of queries to be interpreted and potentially executed. Does not include queries that failed to parse or were rejected due to AST size limits, quota limits or limits on the number of simultaneously running queries. May include internal queries initiated by ClickHouse itself. Does not count subqueries.
# TYPE ClickHouseProfileEvents_Query counter
ClickHouseProfileEvents_Query{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 6
# HELP ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries Count queries with all subqueries
# TYPE ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries counter
ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 230
# HELP ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries Count SELECT queries with all subqueries
# TYPE ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries counter
ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 224
# HELP ClickHouseProfileEvents_FileOpen Number of files opened.
# TYPE ClickHouseProfileEvents_FileOpen counter
ClickHouseProfileEvents_FileOpen{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 4157
# HELP ClickHouseProfileEvents_Seek Number of times the 'lseek' function was called.
# TYPE ClickHouseProfileEvents_Seek counter
ClickHouseProfileEvents_Seek{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 1840
# HELP ClickPipes_Info Always equal to 1. Label "clickpipe_state" contains the current state of the pipe: Stopped/Provisioning/Running/Paused/Failed
# TYPE ClickPipes_Info gauge
ClickPipes_Info{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent",clickpipe_status="Running"} 1
# HELP ClickPipes_SentEvents_Total Total number of records sent to ClickHouse
# TYPE ClickPipes_SentEvents_Total counter
ClickPipes_SentEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 5534250
# HELP ClickPipes_SentBytesCompressed_Total Total compressed bytes sent to ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_SentBytesCompressed_Total counter
ClickPipes_SentBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name
="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 380837520
ClickPipes_SentBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name
# HELP ClickPipes_FetchedBytes_Total Total uncompressed bytes fetched from the source.
# TYPE ClickPipes_FetchedBytes_Total counter
ClickPipes_FetchedBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202
# HELP ClickPipes_Errors_Total Total errors ingesting data.
# TYPE ClickPipes_Errors_Total counter
ClickPipes_Errors_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 0
# HELP ClickPipes_SentBytes_Total Total uncompressed bytes sent to ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_SentBytes_Total counter
ClickPipes_SentBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 477187967
# HELP ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total Total compressed bytes fetched from the source. If data is uncompressed at the source, this will equal ClickPipes_FetchedBytes_Total
# TYPE ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total counter
ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202
# HELP ClickPipes_FetchedEvents_Total Total number of records fetched from the source.
# TYPE ClickPipes_FetchedEvents_Total counter
ClickPipes_FetchedEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 5535376
Toutes les métriques comportent les libellés suivants :
Libellés des métriques
Pour ClickPipes, les métriques comportent également les libellés suivants :
|Libellé
|Description
|clickhouse_org
|ID de l’organisation
|clickhouse_service
|ID du service
|clickhouse_service_name
|Nom du service
|Libellé
|Description
|clickpipe_id
|ID du ClickPipe
|clickpipe_name
|Nom du ClickPipe
|clickpipe_source
|Type de source du ClickPipe
ClickHouse Cloud fournit une métrique spéciale
Métriques d’information
ClickHouse_ServiceInfo, qui est une
gauge ayant toujours la valeur
1. Cette métrique contient tous les libellés de métrique ainsi que les libellés suivants :
Les requêtes visant à récupérer des métriques ne réactiveront pas un service mis en veille. Si un service est dans l’état
|Libellé
|Description
|clickhouse_cluster_status
|État du service. Peut être l’un des suivants : [
awaking
running
degraded
idle
stopped]
|clickhouse_version
|Version du serveur ClickHouse utilisée par le service
|scrape
|Indique l’état du dernier scrape. Peut être
full ou
partial
|full
|Indique qu’aucune erreur ne s’est produite lors du dernier scrape des métriques
|partial
|Indique que des erreurs se sont produites lors du dernier scrape des métriques et que seule la métrique
ClickHouse_ServiceInfo a été renvoyée.
idle, seule la métrique
ClickHouse_ServiceInfo sera renvoyée.
Pour ClickPipes, il existe une métrique
gauge similaire,
ClickPipes_Info, qui contient, en plus des libellés de métrique, les libellés suivants :
|Libellé
|Description
|clickpipe_state
|L’état actuel du pipe
Le serveur Prometheus collecte les métriques à partir des cibles configurées aux intervalles définis. Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration permettant au serveur Prometheus d’utiliser le ClickHouse Cloud Prometheus Endpoint :
Configuration de Prometheus
Notez que le paramètre de configuration
global:
scrape_interval: 15s
scrape_configs:
- job_name: "prometheus"
static_configs:
- targets: ["localhost:9090"]
- job_name: "clickhouse"
static_configs:
- targets: ["api.clickhouse.cloud"]
scheme: https
params:
filtered_metrics: ["true"]
metrics_path: "/v1/organizations/<ORG_ID>/prometheus"
basic_auth:
username: <KEY_ID>
password: <KEY_SECRET>
honor_labels: true
honor_labels doit être défini sur
true pour que le label d’instance soit correctement renseigné. De plus,
filtered_metrics est défini sur
true dans l’exemple ci-dessus, mais doit être configuré selon les préférences de l’utilisateur.
Les utilisateurs ont deux principales façons d’intégrer Grafana :
Intégration à Grafana
- Endpoint de métriques – Cette approche a l’avantage de ne nécessiter aucun composant ni infrastructure supplémentaire. Cette offre est limitée à Grafana Cloud et requiert uniquement l’URL du ClickHouse Cloud Prometheus Endpoint ainsi que des informations d’authentification.
- Grafana Alloy - Grafana Alloy est une distribution d’OpenTelemetry (OTel) Collector indépendante des fournisseurs, qui remplace Grafana Agent. Il peut être utilisé comme scraper, être déployé dans votre propre infrastructure et est compatible avec n’importe quel endpoint Prometheus.
Grafana Cloud avec endpoint de métriques
- Connectez-vous à votre compte Grafana Cloud
- Ajoutez une nouvelle connexion en sélectionnant endpoint de métriques
- Configurez l’URL de scraping pour qu’elle pointe vers l’endpoint Prometheus et utilisez l’authentification de base pour configurer votre connexion avec la clé API/le secret
- Testez la connexion pour vous assurer qu’elle fonctionne
Une fois la configuration terminée, vous devriez voir les métriques dans le menu déroulant, que vous pourrez sélectionner pour configurer des tableaux de bord :
Si vous utilisez Grafana Cloud, vous pouvez installer Alloy en accédant au menu Alloy dans Grafana et en suivant les instructions affichées à l’écran :
Grafana Cloud avec Alloy
Cela devrait configurer Alloy avec un composant
prometheus.remote_write pour envoyer des données vers un endpoint Grafana Cloud à l’aide d’un jeton d’authentification. Il vous suffit ensuite de modifier la configuration d’Alloy (située dans
/etc/alloy/config.alloy sous Linux) pour y inclure un scraper pour le ClickHouse Cloud Prometheus Endpoint.
L’exemple suivant montre une configuration Alloy avec un composant
prometheus.scrape pour scraper les métriques depuis le ClickHouse Cloud Endpoint, ainsi que le composant
prometheus.remote_write configuré automatiquement. Notez que le composant de configuration
basic_auth contient l’ID et le secret de notre clé Cloud API comme nom d’utilisateur et mot de passe, respectivement.
Notez que le paramètre de configuration
prometheus.scrape "clickhouse_cloud" {
targets = [{
__address__ = "api.clickhouse.cloud",
}]
scheme = "https"
metrics_path = "/v1/organizations/<clickhouse_org_id>/prometheus"
params = {
"filtered_metrics" = ["true"],
}
honor_labels = true
scrape_interval = "30s"
scrape_timeout = "25s"
basic_auth {
username = "<clickhouse_api_key_id>"
password = "<clickhouse_api_key_secret>"
}
forward_to = [prometheus.remote_write.grafana_cloud.receiver]
}
prometheus.remote_write "grafana_cloud" {
endpoint {
url = "https://<grafana_prometheus_url>/api/prom/push"
basic_auth {
username = "<grafana_username>"
password = "<grafana_api_token>"
}
}
}
honor_labels doit être défini sur
true pour que le label d’instance soit correctement renseigné.
Les utilisateurs de Grafana autogéré peuvent consulter les instructions d’installation de l’agent Alloy ici. Nous partons du principe qu’Alloy est configuré pour envoyer les métriques Prometheus vers la destination souhaitée. Le composant
Grafana autogéré avec Alloy
prometheus.scrape ci-dessous permet à Alloy de scraper le ClickHouse Cloud Endpoint. Nous supposons que
prometheus.remote_write reçoit les métriques scrapées. Ajustez la clé
forward_to vers la destination cible si elle n’existe pas.
Une fois la configuration effectuée, vous devriez voir les métriques liées à ClickHouse dans votre explorateur de métriques :
// prometheus.scrape component causes Alloy to scrape the ClickHouse Cloud Prometheus endpoint.
// Adjust the forward_to key to match your remote_write receiver if it differs.
prometheus.scrape "clickhouse_cloud" {
targets = [{
__address__ = "api.clickhouse.cloud",
}]
scheme = "https"
metrics_path = "/v1/organizations/<organizationId>/prometheus"
params = {
"filtered_metrics" = ["true"],
}
honor_labels = true
basic_auth {
username = "<KEY_ID>"
password = "<KEY_SECRET>"
}
forward_to = [prometheus.remote_write.metrics_service.receiver]
}
Notez que le paramètre de configuration
honor_labels doit être défini sur
true pour que l’label d’instance soit correctement renseigné.
Vous pouvez utiliser l’Agent Datadog et l’intégration OpenMetrics pour collecter des métriques à partir de l’endpoint ClickHouse Cloud. Vous trouverez ci-dessous un exemple simple de configuration pour cet agent et cette intégration. Notez toutefois qu’il peut être préférable de ne sélectionner que les métriques les plus pertinentes pour vous. L’exemple passe-partout ci-dessous exportera plusieurs milliers de combinaisons métrique-instance, que Datadog considérera comme des métriques personnalisées.
Intégration avec Datadog
init_config:
instances:
- openmetrics_endpoint: 'https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/97a33bdb-4db3-4067-b14f-ce40f621aae1/prometheus?filtered_metrics=true'
namespace: 'clickhouse'
metrics:
- '^ClickHouse.*'
username: username
password: password
- Vue d’ensemble de Monitoring — Comparez toutes les approches de monitoring pour ClickHouse Cloud
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