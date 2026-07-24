Activer et déployer des services conformes à la HIPAA
1
Souscrire aux services Enterprise
- Sélectionnez le nom de votre organisation dans le coin inférieur gauche de la console.
- Cliquez sur Facturation.
- Vérifiez votre Plan dans le coin supérieur gauche.
- Si votre Plan est Enterprise, passez à la section suivante. Sinon, cliquez sur Changer de plan.
- Sélectionnez Passer à Enterprise.
2
Activer HIPAA pour votre organisation
- Sélectionnez le nom de votre organisation dans le coin inférieur gauche de la console.
- Cliquez sur Détails de l’organisation.
- Activez l’option Activer HIPAA.
- Suivez les instructions à l’écran pour soumettre une demande afin de conclure un BAA.
- Une fois le BAA conclu, HIPAA sera activé pour l’organisation.
3
Déployer des services dans des régions conformes à la HIPAA
- Sélectionnez Nouveau service dans le coin supérieur gauche de l’écran d’accueil de la console
- Remplacez le Type de région par Conforme à la HIPAA
- Saisissez un nom pour le service et renseignez les autres informations
Nous recommandons vivement aux clients de déployer leurs services dans des environnements conformes lorsque cela est nécessaire. La migration de services depuis une région standard vers une région conforme à la HIPAA nécessite une restauration à partir d’une sauvegarde et peut entraîner une interruption de service. Si vous devez migrer des régions standard vers des régions conformes à la HIPAA, suivez ces étapes pour effectuer la migration en libre-service :
Migrer les services existants
- Sélectionnez le service à migrer.
- Cliquez sur Backups dans le panneau de gauche.
- Sélectionnez les trois points à gauche de la sauvegarde à restaurer.
- Sélectionnez le Type de région afin de restaurer la sauvegarde vers une région conforme à la HIPAA.
- Une fois la restauration terminée, exécutez quelques requêtes pour vérifier que les schémas et le nombre d’enregistrements correspondent aux attentes.
- Supprimez l’ancien service.
RestrictionsLes services doivent rester chez le même fournisseur de cloud et dans la même région géographique. Ce processus migre le service vers l’environnement conforme chez le même fournisseur de cloud et dans la même région.