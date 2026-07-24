En savoir plus sur l’onboarding des services conformes à la HIPAA

ClickHouse propose des services conformes à la règle de sécurité du Health Information Portability and Accountability Act (HIPAA) de 1996. Les clients peuvent traiter des informations de santé protégées (PHI) dans ces services après avoir signé un Business Associate Agreement (BAA) et déployé des services dans une région conforme.

Pour plus d’informations sur le programme de conformité de ClickHouse et la disponibilité des rapports d’audit de tiers, consultez notre aperçu de la conformité et le Trust Center . En outre, les clients doivent consulter notre page sur les fonctionnalités de sécurité afin de sélectionner et de mettre en œuvre les contrôles de sécurité appropriés pour leurs charges de travail.

Cette page explique comment activer le déploiement de services conformes à la HIPAA dans ClickHouse Cloud.

​ Activer et déployer des services conformes à la HIPAA

1 Souscrire aux services Enterprise Sélectionnez le nom de votre organisation dans le coin inférieur gauche de la console. Cliquez sur Facturation. Vérifiez votre Plan dans le coin supérieur gauche. Si votre Plan est Enterprise, passez à la section suivante. Sinon, cliquez sur Changer de plan. Sélectionnez Passer à Enterprise. 2 Activer HIPAA pour votre organisation Sélectionnez le nom de votre organisation dans le coin inférieur gauche de la console. Cliquez sur Détails de l’organisation. Activez l’option Activer HIPAA.



Suivez les instructions à l’écran pour soumettre une demande afin de conclure un BAA.



Une fois le BAA conclu, HIPAA sera activé pour l’organisation.



3 Déployer des services dans des régions conformes à la HIPAA Sélectionnez Nouveau service dans le coin supérieur gauche de l’écran d’accueil de la console Remplacez le Type de région par Conforme à la HIPAA



Saisissez un nom pour le service et renseignez les autres informations Pour obtenir la liste complète des fournisseurs cloud et des services conformes à la HIPAA, consultez notre page Supported cloud regions

​ Migrer les services existants

Nous recommandons vivement aux clients de déployer leurs services dans des environnements conformes lorsque cela est nécessaire. La migration de services depuis une région standard vers une région conforme à la HIPAA nécessite une restauration à partir d’une sauvegarde et peut entraîner une interruption de service.

Si vous devez migrer des régions standard vers des régions conformes à la HIPAA, suivez ces étapes pour effectuer la migration en libre-service :

Sélectionnez le service à migrer. Cliquez sur Backups dans le panneau de gauche. Sélectionnez les trois points à gauche de la sauvegarde à restaurer. Sélectionnez le Type de région afin de restaurer la sauvegarde vers une région conforme à la HIPAA. Une fois la restauration terminée, exécutez quelques requêtes pour vérifier que les schémas et le nombre d’enregistrements correspondent aux attentes. Supprimez l’ancien service.