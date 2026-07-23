- minmax : suit la valeur minimale et maximale d’une expression par bloc. Idéal pour les requêtes par plage sur des données faiblement triées.
- set(N) : suit un ensemble de valeurs jusqu’à une taille spécifiée N pour chaque bloc. Efficace sur les colonnes à faible cardinalité par bloc.
- text : construit un index inversé sur des données textuelles tokenisées, permettant une recherche en texte intégral efficace et déterministe. Recommandé pour les colonnes contenant du langage naturel ou de grands textes libres, lorsqu’une recherche précise de tokens et une recherche évolutive sur plusieurs termes sont requises, plutôt que des approches approximatives basées sur un filtre de Bloom.
- bloom_filter : détermine de manière probabiliste si une valeur existe dans un bloc, ce qui permet un filtrage approximatif rapide pour l’appartenance à un ensemble. Efficace pour optimiser les requêtes cherchant « une aiguille dans une botte de foin », lorsqu’une correspondance positive est nécessaire.
- tokenbf_v1 / ngrambf_v1 : (Obsolète) Variantes spécialisées de filtre de Bloom conçues pour rechercher des tokens ou des séquences de caractères dans des chaînes — particulièrement utiles pour les données de logs ou les cas d’usage de recherche textuelle. Obsolète dans les versions de ClickHouse >= 26.2 au profit des index textuels.
- Les colonnes à forte cardinalité globale mais à faible cardinalité au sein d’un bloc.
- Les valeurs rares qui sont critiques pour la recherche (p. ex. codes d’erreur, ID spécifiques).
- Les cas où le filtrage porte sur des colonnes hors clé primaire avec une distribution localisée.
- Testez les indices de saut sur des données réelles avec des requêtes réalistes. Essayez différents types d’index et différentes valeurs de granularité.
- Évaluez leur impact à l’aide d’outils comme send_logs_level=‘trace’ et
EXPLAIN indexes=1pour visualiser l’efficacité de l’index.
- Évaluez toujours la taille d’un index et la manière dont elle est affectée par la granularité. Réduire la granularité améliore souvent les performances jusqu’à un certain point, en permettant de filtrer davantage de granules et de réduire le volume à analyser. Toutefois, à mesure que la taille de l’index augmente avec une granularité plus faible, les performances peuvent aussi se dégrader. Mesurez les performances et la taille de l’index pour différentes valeurs de granularité. Cela est particulièrement pertinent pour les index de filtre de Bloom.
Prenez en compte la table optimisée suivante. Elle contient des données Stack Overflow avec une ligne par post.
Exemple
Cette table est optimisée pour les requêtes qui filtrent et agrègent par type de post et par date. Supposons que nous souhaitions compter le nombre de posts ayant plus de 10 000 000 de vues publiés après 2009.
CREATE TABLE stackoverflow.posts
(
`Id` Int32 CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`PostTypeId` Enum8('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8),
`AcceptedAnswerId` UInt32,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Score` Int32,
`ViewCount` UInt32 CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`Body` String,
`OwnerUserId` Int32,
`OwnerDisplayName` String,
`LastEditorUserId` Int32,
`LastEditorDisplayName` String,
`LastEditDate` DateTime64(3, 'UTC') CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`LastActivityDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Title` String,
`Tags` String,
`AnswerCount` UInt16 CODEC(Delta(2), ZSTD(1)),
`CommentCount` UInt8,
`FavoriteCount` UInt8,
`ContentLicense` LowCardinality(String),
`ParentId` String,
`CommunityOwnedDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`ClosedDate` DateTime64(3, 'UTC')
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYear(CreationDate)
ORDER BY (PostTypeId, toDate(CreationDate))
Cette requête peut exclure certaines lignes (et granules) grâce à l’index primaire. Cependant, la majorité des lignes doit encore être lue, comme l’indiquent la réponse ci-dessus et la commande
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate > '2009-01-01') AND (ViewCount > 10000000)
┌─count()─┐
│ 5 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.720 sec. Processed 59.55 million rows, 230.23 MB (82.66 million rows/s., 319.56 MB/s.)
EXPLAIN indexes = 1 suivante :
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate > '2009-01-01') AND (ViewCount > 10000000)
LIMIT 1
Une analyse simple montre que
┌─explain──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Project names + Projection)) │
│ Limit (preliminary LIMIT (without OFFSET)) │
│ Aggregating │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Expression │
│ ReadFromMergeTree (stackoverflow.posts) │
│ Indexes: │
│ MinMax │
│ Keys: │
│ CreationDate │
│ Condition: (CreationDate in ('1230768000', +Inf)) │
│ Parts: 123/128 │
│ Granules: 8513/8545 │
│ Partition │
│ Keys: │
│ toYear(CreationDate) │
│ Condition: (toYear(CreationDate) in [2009, +Inf)) │
│ Parts: 123/123 │
│ Granules: 8513/8513 │
│ PrimaryKey │
│ Keys: │
│ toDate(CreationDate) │
│ Condition: (toDate(CreationDate) in [14245, +Inf)) │
│ Parts: 123/123 │
│ Granules: 8513/8513 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25 rows in set. Elapsed: 0.070 sec.
ViewCount est corrélé à
CreationDate (une clé primaire), comme on pourrait s’y attendre — plus un post existe depuis longtemps, plus il a eu l’occasion d’être consulté.
C’est donc un choix logique pour un index de saut de données. Étant donné qu’il s’agit d’un type numérique, un index MinMax est pertinent. Nous ajoutons un index à l’aide des commandes
SELECT toDate(CreationDate) AS day, avg(ViewCount) AS view_count FROM stackoverflow.posts WHERE day > '2009-01-01' GROUP BY day
ALTER TABLE suivantes — nous l’ajoutons d’abord, puis nous le “matérialisons”.
Cet index aurait également pu être ajouté lors de la création initiale de la table. Voici le schéma avec l’index minmax défini dans le DDL :
ALTER TABLE stackoverflow.posts
(ADD INDEX view_count_idx ViewCount TYPE minmax GRANULARITY 1);
ALTER TABLE stackoverflow.posts MATERIALIZE INDEX view_count_idx;
L’animation suivante illustre comment est construit notre index minmax de saut de données pour la table d’exemple, en enregistrant les valeurs minimale et maximale de
CREATE TABLE stackoverflow.posts
(
`Id` Int32 CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`PostTypeId` Enum8('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8),
`AcceptedAnswerId` UInt32,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Score` Int32,
`ViewCount` UInt32 CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`Body` String,
`OwnerUserId` Int32,
`OwnerDisplayName` String,
`LastEditorUserId` Int32,
`LastEditorDisplayName` String,
`LastEditDate` DateTime64(3, 'UTC') CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`LastActivityDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Title` String,
`Tags` String,
`AnswerCount` UInt16 CODEC(Delta(2), ZSTD(1)),
`CommentCount` UInt8,
`FavoriteCount` UInt8,
`ContentLicense` LowCardinality(String),
`ParentId` String,
`CommunityOwnedDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`ClosedDate` DateTime64(3, 'UTC'),
INDEX view_count_idx ViewCount TYPE minmax GRANULARITY 1 --index here
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYear(CreationDate)
ORDER BY (PostTypeId, toDate(CreationDate))
ViewCount pour chaque bloc de lignes (granule) de la table :
En répétant la requête précédente, on observe de nettes améliorations des performances. Remarquez la diminution du nombre de lignes analysées :
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate > '2009-01-01') AND (ViewCount > 10000000)
Un
┌─count()─┐
│ 5 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.012 sec. Processed 39.11 thousand rows, 321.39 KB (3.40 million rows/s., 27.93 MB/s.)
EXPLAIN indexes = 1 permet de confirmer l’utilisation de l’index.
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate > '2009-01-01') AND (ViewCount > 10000000)
Nous montrons également une animation illustrant comment l’index minmax de saut de données écarte tous les blocs de lignes qui ne peuvent pas contenir de résultats correspondant au prédicat
┌─explain────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Project names + Projection)) │
│ Aggregating │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Expression │
│ ReadFromMergeTree (stackoverflow.posts) │
│ Indexes: │
│ MinMax │
│ Keys: │
│ CreationDate │
│ Condition: (CreationDate in ('1230768000', +Inf)) │
│ Parts: 123/128 │
│ Granules: 8513/8545 │
│ Partition │
│ Keys: │
│ toYear(CreationDate) │
│ Condition: (toYear(CreationDate) in [2009, +Inf)) │
│ Parts: 123/123 │
│ Granules: 8513/8513 │
│ PrimaryKey │
│ Keys: │
│ toDate(CreationDate) │
│ Condition: (toDate(CreationDate) in [14245, +Inf)) │
│ Parts: 123/123 │
│ Granules: 8513/8513 │
│ Skip │
│ Name: view_count_idx │
│ Description: minmax GRANULARITY 1 │
│ Parts: 5/123 │
│ Granules: 23/8513 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
29 rows in set. Elapsed: 0.211 sec.
ViewCount > 10,000,000 dans notre requête d’exemple :