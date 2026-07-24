1
Souscrire à des services Enterprise
- Sélectionnez le nom de votre organisation dans l’angle inférieur gauche de la console.
- Cliquez sur Facturation.
- Vérifiez votre Forfait dans l’angle supérieur gauche.
- Si votre Forfait est Enterprise, passez à la section suivante. Sinon, cliquez sur Changer de forfait.
- Sélectionnez Passer à Enterprise.
2
Activer PCI pour votre organisation
- Sélectionnez le nom de votre organisation dans l’angle inférieur gauche de la console.
- Cliquez sur Détails de l’organisation.
- Activez l’option Activer PCI.
- Une fois activée, l’organisation peut déployer des services PCI.
3
Déployer des services dans des régions conformes PCI
- Sélectionnez Nouveau service dans l’angle supérieur gauche de l’écran d’accueil de la console
- Remplacez le Type de région par Conforme HIPAA
- Saisissez un nom pour le service et renseignez les autres informations
Il est vivement recommandé aux clients de déployer leurs services dans des environnements conformes lorsque cela est nécessaire. Le processus de migration de services d’une région standard vers une région conforme PCI implique une restauration à partir d’une sauvegarde et peut entraîner une certaine indisisponibilité. Si une migration d’une région standard vers une région conforme PCI est nécessaire, suivez ces étapes pour effectuer une migration en libre-service :
Migrer des services existants
- Sélectionnez le service à migrer.
- Cliquez sur Backups dans le menu de gauche.
- Sélectionnez les trois points à gauche de la sauvegarde à restaurer.
- Sélectionnez le Type de région afin de restaurer la sauvegarde dans une région conforme PCI.
- Une fois la restauration terminée, exécutez quelques requêtes pour vérifier que les schémas et le nombre d’enregistrements sont conformes à vos attentes.
- Supprimez l’ancien service.
RestrictionsLes services doivent rester chez le même fournisseur de cloud et dans la même région géographique. Ce processus migre le service vers un environnement conforme chez le même fournisseur de cloud et dans la même région.