ClickHouse propose des services conformes à la norme Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) et est audité selon les exigences de niveau 1 applicables aux prestataires de services. Les clients peuvent traiter des numéros de compte principal (PAN) dans ces services en activant cette fonctionnalité et en déployant des services dans une région conforme.

Pour en savoir plus sur le programme de conformité de ClickHouse et la disponibilité des rapports d’audit tiers, consultez notre aperçu de la conformité . Pour obtenir une copie de notre document PCI sur le partage des responsabilités, consultez notre Trust Center . En outre, les clients doivent consulter notre page fonctionnalités de sécurité afin de sélectionner et de mettre en œuvre les contrôles de sécurité adaptés à leurs workloads.

Cette page décrit la procédure à suivre pour activer le déploiement de services conformes PCI dans ClickHouse Cloud.

1 Souscrire à des services Enterprise Sélectionnez le nom de votre organisation dans l’angle inférieur gauche de la console. Cliquez sur Facturation. Vérifiez votre Forfait dans l’angle supérieur gauche. Si votre Forfait est Enterprise, passez à la section suivante. Sinon, cliquez sur Changer de forfait. Sélectionnez Passer à Enterprise. 2 Activer PCI pour votre organisation Sélectionnez le nom de votre organisation dans l’angle inférieur gauche de la console. Cliquez sur Détails de l’organisation. Activez l’option Activer PCI.



Une fois activée, l’organisation peut déployer des services PCI.



3 Déployer des services dans des régions conformes PCI Sélectionnez Nouveau service dans l’angle supérieur gauche de l’écran d’accueil de la console Remplacez le Type de région par Conforme HIPAA



Saisissez un nom pour le service et renseignez les autres informations Pour obtenir la liste complète des fournisseurs cloud et des services conformes PCI, consultez notre page Régions cloud prises en charge

​ Migrer des services existants

Il est vivement recommandé aux clients de déployer leurs services dans des environnements conformes lorsque cela est nécessaire. Le processus de migration de services d’une région standard vers une région conforme PCI implique une restauration à partir d’une sauvegarde et peut entraîner une certaine indisisponibilité.

Si une migration d’une région standard vers une région conforme PCI est nécessaire, suivez ces étapes pour effectuer une migration en libre-service :

Sélectionnez le service à migrer. Cliquez sur Backups dans le menu de gauche. Sélectionnez les trois points à gauche de la sauvegarde à restaurer. Sélectionnez le Type de région afin de restaurer la sauvegarde dans une région conforme PCI. Une fois la restauration terminée, exécutez quelques requêtes pour vérifier que les schémas et le nombre d’enregistrements sont conformes à vos attentes. Supprimez l’ancien service.