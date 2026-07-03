Les listes d’accès IP filtrent le trafic vers les services ClickHouse ou les clés API en précisant quelles adresses sources sont autorisées à se connecter. Ces listes peuvent être configurées pour chaque service et chaque clé API, au moment de leur création ou ultérieurement.
Configuration des filtres IP
Avant de commencer, rassemblez les adresses IP ou les plages à ajouter à la liste d’accès. Tenez compte du personnel en télétravail, des sites d’astreinte, des VPN, etc. L’interface utilisateur de la liste d’accès IP accepte les adresses individuelles et la notation CIDR. La notation Classless Inter-domain Routing (CIDR) vous permet de définir des plages d’adresses IP plus petites que celles correspondant aux masques de sous-réseau traditionnels de classe A, B ou C (8, 6 ou 24). ARIN et plusieurs autres organisations proposent des calculateurs CIDR si vous en avez besoin. Pour plus d’informations sur la notation CIDR, consultez la RFC Classless Inter-domain Routing (CIDR).
Préparez
Créer ou modifier une liste d’accès IP
Applicable uniquement aux connexions en dehors de PrivateLinkLes listes d’accès IP s’appliquent uniquement aux connexions provenant de l’internet public, en dehors de PrivateLink. Si vous souhaitez autoriser uniquement le trafic provenant de PrivateLink, définissez
DenyAll dans la liste d’autorisation IP.
Liste d’accès IP pour les services ClickHouse
Liste d’accès IP pour les services ClickHouse
Lorsque vous créez un service ClickHouse, le paramètre par défaut de la liste d’autorisation IP est « Allow from anywhere. »Dans votre liste de services ClickHouse Cloud, sélectionnez le service, puis Settings. Dans la section Security, vous trouverez la liste d’accès IP. Cliquez sur le bouton Add IPs.Un panneau latéral s’affichera avec les options de configuration suivantes :
- Autoriser le trafic entrant depuis n’importe où vers le service
- Autoriser l’accès au service depuis des emplacements spécifiques
- Interdire tout accès au service
Cette capture d’écran montre une liste d’accès qui autorise le trafic provenant d’une plage d’adresses IP, décrite comme « NY Office range » :
Liste d’accès IP pour les clés API
Liste d’accès IP pour les clés API
Lorsque vous créez une clé API, le paramètre par défaut de la liste d’autorisation IP est « Allow from anywhere. »Dans la liste des clés API, cliquez sur les trois points à côté de l’clé API, dans la colonne Actions, puis sélectionnez Edit. En bas de l’écran, vous trouverez la liste d’accès IP et les options de configuration :
- Autoriser le trafic entrant depuis n’importe où vers le service
- Autoriser l’accès au service depuis des emplacements spécifiques
- Interdire tout accès au service
Actions possibles
- Pour ajouter une entrée supplémentaire, vous pouvez utiliser + Ajouter une nouvelle IP
London server :
- Supprimer une entrée existante
- Modifier une entrée existante
- Autoriser l’accès depuis N’importe où
Une fois votre filtre créé, vérifiez la connectivité à un service depuis l’intérieur de la plage et assurez-vous que les connexions provenant de l’extérieur de la plage autorisée sont refusées. Une simple commande
Vérification
curl permet de le vérifier :
Attempt rejected from outside the liste d’autorisation
curl https://<HOSTNAME>.clickhouse.cloud:8443
ou
curl: (35) error:02FFF036:system library:func(4095):Connection reset by peer
curl: (35) LibreSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to HOSTNAME.clickhouse.cloud:8443
Attempt permitted from inside the liste d’autorisation
curl https://<HOSTNAME>.clickhouse.cloud:8443
Ok.
Limitations
- À l’heure actuelle, les listes d’accès IP ne prennent en charge qu’IPv4