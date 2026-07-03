Cette page explique comment configurer les filtres IP dans ClickHouse Cloud afin de contrôler l’accès aux services ClickHouse.

​ Configuration des filtres IP

Les listes d’accès IP filtrent le trafic vers les services ClickHouse ou les clés API en précisant quelles adresses sources sont autorisées à se connecter. Ces listes peuvent être configurées pour chaque service et chaque clé API, au moment de leur création ou ultérieurement.

Configurez la liste d’accès IP de votre service Lorsque vous créez un service ClickHouse Cloud, le paramètre par défaut de la liste d’autorisation IP est « Allow from anywhere ». Nous vous recommandons vivement de restreindre l’accès à des adresses IP ou à des plages spécifiques dès que possible. Les services définis sur Allow from anywhere peuvent être régulièrement faire passer de l’état inactif à l’état actif par des robots d’exploration et des scanners sur Internet à la recherche d’IP publiques, ce qui peut entraîner des coûts inattendus.

Avant de commencer, rassemblez les adresses IP ou les plages à ajouter à la liste d’accès. Tenez compte du personnel en télétravail, des sites d’astreinte, des VPN, etc. L’interface utilisateur de la liste d’accès IP accepte les adresses individuelles et la notation CIDR.

La notation Classless Inter-domain Routing (CIDR) vous permet de définir des plages d’adresses IP plus petites que celles correspondant aux masques de sous-réseau traditionnels de classe A, B ou C (8, 6 ou 24). ARIN et plusieurs autres organisations proposent des calculateurs CIDR si vous en avez besoin. Pour plus d’informations sur la notation CIDR, consultez la RFC Classless Inter-domain Routing (CIDR)

​ Créer ou modifier une liste d’accès IP

Applicable uniquement aux connexions en dehors de PrivateLink DenyAll dans la liste d’autorisation IP. Les listes d’accès IP s’appliquent uniquement aux connexions provenant de l’internet public, en dehors de PrivateLink . Si vous souhaitez autoriser uniquement le trafic provenant de PrivateLink, définissezdans la liste d’autorisation IP.

Liste d’accès IP pour les services ClickHouse Lorsque vous créez un service ClickHouse, le paramètre par défaut de la liste d’autorisation IP est « Allow from anywhere. » Dans votre liste de services ClickHouse Cloud, sélectionnez le service, puis Settings. Dans la section Security, vous trouverez la liste d’accès IP. Cliquez sur le bouton Add IPs. Un panneau latéral s’affichera avec les options de configuration suivantes : Autoriser le trafic entrant depuis n’importe où vers le service

Autoriser l’accès au service depuis des emplacements spécifiques

Interdire tout accès au service

Liste d’accès IP pour les clés API Lorsque vous créez une clé API, le paramètre par défaut de la liste d’autorisation IP est « Allow from anywhere. » Dans la liste des clés API, cliquez sur les trois points à côté de l’clé API, dans la colonne Actions, puis sélectionnez Edit. En bas de l’écran, vous trouverez la liste d’accès IP et les options de configuration : Autoriser le trafic entrant depuis n’importe où vers le service

Autoriser l’accès au service depuis des emplacements spécifiques

Interdire tout accès au service

Cette capture d’écran montre une liste d’accès qui autorise le trafic provenant d’une plage d’adresses IP, décrite comme « NY Office range » :

​ Actions possibles

Pour ajouter une entrée supplémentaire, vous pouvez utiliser + Ajouter une nouvelle IP

Cet exemple ajoute une seule adresse IP, avec la description London server :

Supprimer une entrée existante

Un clic sur la croix (x) permet de supprimer une entrée.

Modifier une entrée existante

En modifiant directement l’entrée.

Autoriser l’accès depuis N’importe où

Ce n’est pas recommandé, mais c’est autorisé. Nous vous recommandons d’exposer au public une application construite sur ClickHouse et de restreindre l’accès au service ClickHouse Cloud côté back-end.

Pour appliquer les modifications que vous avez effectuées, vous devez cliquer sur Enregistrer.

Une fois votre filtre créé, vérifiez la connectivité à un service depuis l’intérieur de la plage et assurez-vous que les connexions provenant de l’extérieur de la plage autorisée sont refusées. Une simple commande curl permet de le vérifier :

Attempt rejected from outside the liste d’autorisation curl https:// < HOSTNAM E > .clickhouse.cloud:8443

curl: (35) error:02FFF036:system library:func(4095):Connection reset by peer

ou

curl: (35) LibreSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to HOSTNAME.clickhouse.cloud:8443

Attempt permitted from inside the liste d’autorisation curl https:// < HOSTNAM E > .clickhouse.cloud:8443

Ok.