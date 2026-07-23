Documentation de l’outil Sampling profiler de requêtes dans ClickHouse

ClickHouse exécute un profiler d’échantillonnage qui permet d’analyser l’exécution des requêtes. À l’aide de ce profiler, vous pouvez identifier les routines du code source les plus fréquemment utilisées pendant l’exécution des requêtes. Vous pouvez suivre le temps CPU et le temps réel écoulé, y compris le temps d’inactivité.

Le profiler de requêtes est automatiquement activé dans ClickHouse Cloud. La requête d’exemple suivante trouve les traces de pile les plus fréquentes pour une requête profilée, avec les noms de fonction et les emplacements dans le code source résolus :

Remplacez la valeur query_id par l’ID de la requête que vous souhaitez profiler.

ClickHouse Cloud

Autogéré Dans ClickHouse Cloud, vous pouvez obtenir l’ID de la requête en cliquant sur ”…” tout à droite de la barre au-dessus du résultat de la requête (à côté du bouton bascule tableau/graphique). Cela ouvre un menu contextuel dans lequel vous pouvez cliquer sur “Copy query ID”. Utilisez clusterAllReplicas(default, system.trace_log) pour interroger tous les nœuds du cluster : SELECT count (), arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat (demangle(addressToSymbol(x)), '

' , addressToLine(x)), trace), '

' ) AS sym FROM clusterAllReplicas( default , system . trace_log ) WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'CPU' AND event_date = today() GROUP BY trace ORDER BY count () DESC LIMIT 10 SETTINGS allow_introspection_functions = 1 SELECT count (), arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat (demangle(addressToSymbol(x)), '

' , addressToLine(x)), trace), '

' ) AS sym FROM system . trace_log WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'CPU' AND event_date = today() GROUP BY trace ORDER BY count () DESC LIMIT 10 SETTINGS allow_introspection_functions = 1

​ Utilisation du profiler de requêtes dans les déploiements autogérés

Dans les déploiements autogérés, pour utiliser le profiler de requêtes, suivez les étapes ci-dessous :

1 Installer ClickHouse avec les informations de débogage Installez le package clickhouse-common-static-dbg : Suivez les instructions de l’étape « Configurer le dépôt Debian » Exécutez sudo apt-get install clickhouse-server clickhouse-client clickhouse-common-static-dbg pour installer les fichiers binaires compilés de ClickHouse avec les informations de débogage Exécutez sudo service clickhouse-server start pour démarrer le serveur Exécutez clickhouse-client . Les symboles de débogage de clickhouse-common-static-dbg seront automatiquement pris en compte par le serveur ; vous n’avez rien de particulier à faire pour les activer 2 Vérifier la configuration du serveur Assurez-vous que la section trace_log de votre fichier de configuration du serveur est configurée. Elle est activée par défaut : <!-- Journal des traces. Stocke les traces de pile collectées par les profilers de requêtes. Voir les paramètres query_profiler_real_time_period_ns et query_profiler_cpu_time_period_ns. --> < trace_log > < database > system </ database > < table > trace_log </ table > < partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > <!-- Indique si les journaux doivent être écrits sur le disque en cas de crash --> < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > < symbolize > true </ symbolize > </ trace_log > Cette section configure la table système trace_log , qui contient les résultats du profiler. N’oubliez pas que les données de cette table ne sont valides que tant que le serveur est en cours d’exécution. Après le redémarrage du serveur, ClickHouse ne nettoie pas la table, et toutes les adresses de mémoire virtuelle stockées peuvent devenir invalides. 3 Configurer les temporisateurs de profilage Configurez les paramètres query_profiler_cpu_time_period_ns ou query_profiler_real_time_period_ns . Les deux paramètres peuvent être utilisés simultanément. Ces paramètres vous permettent de configurer les temporisateurs du profiler. Comme il s’agit de paramètres de session, vous pouvez définir une fréquence d’échantillonnage différente pour l’ensemble du serveur, pour des utilisateurs individuels ou des profils utilisateur, pour votre session interactive et pour chaque requête. La fréquence d’échantillonnage par défaut est d’un échantillon par seconde, et les temporisateurs CPU et temps réel sont tous deux activés. Cette fréquence permet de collecter suffisamment d’informations sur votre cluster ClickHouse sans affecter les performances du serveur. Si vous devez profiler chaque requête individuellement, utilisez une fréquence d’échantillonnage plus élevée. 4 Analyser la table système trace_log trace_log , activez les fonctions d’introspection avec le paramètre Pour analyser la table système, activez les fonctions d’introspection avec le paramètre allow_introspection_functions SET allow_introspection_functions = 1 Pour des raisons de sécurité, les fonctions d’introspection sont désactivées par défaut addressToLine , addressToLineWithInlines , addressToSymbol et demangle pour obtenir les noms des fonctions et leur position dans le code de ClickHouse. Pour obtenir un profil pour une requête donnée, vous devez agréger les données de la table trace_log . Vous pouvez agréger les données par fonction individuelle ou par trace de pile complète. Utilisez les fonctions d’introspection etpour obtenir les noms des fonctions et leur position dans le code de ClickHouse. Pour obtenir un profil pour une requête donnée, vous devez agréger les données de la table. Vous pouvez agréger les données par fonction individuelle ou par trace de pile complète. trace_log , essayez Si vous devez visualiser les informations de, essayez flamegraph et speedscope

​ Création de flame graphs avec la fonction flameGraph

trace_log . Le résultat est un tableau de chaînes, dans un format compatible avec ClickHouse fournit la fonction d’agrégation flameGraph , qui crée un flame graph directement à partir des traces de pile stockées dans. Le résultat est un tableau de chaînes, dans un format compatible avec flamegraph.pl

Syntaxe :

flameGraph(traces, [size = 1], [ptr = 0])

Arguments :

traces — une stacktrace. Array(UInt64) .

— une stacktrace. . size — une taille d’allocation pour le profilage mémoire. Int64 .

— une taille d’allocation pour le profilage mémoire. . ptr — une adresse d’allocation. UInt64 .

Lorsque ptr est différent de zéro, flameGraph associe les allocations ( size > 0 ) et les désallocations ( size < 0 ) ayant la même taille et le même pointeur. Seules les allocations qui n’ont pas été libérées sont affichées. Les désallocations sans correspondance sont ignorées.

​ Flame graph du CPU

Les requêtes ci-dessous nécessitent que flamegraph.pl soit installé. Pour l’installer, exécutez : git clone https://github.com/brendangregg/FlameGraph # Puis utilisez-le ainsi : # ~/FlameGraph/flamegraph.pl Remplacez flamegraph.pl dans les requêtes suivantes par le chemin d’accès à flamegraph.pl sur votre machine

SET query_profiler_cpu_time_period_ns = 10000000 ;

Exécutez votre requête, puis générez le flame graph :

clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \ -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(arrayReverse(trace))) FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'CPU' AND query_id = '<query_id>'" \ | flamegraph.pl > flame_cpu.svg

​ Flame graph de la mémoire — toutes les allocations

SET memory_profiler_sample_probability = 1 , max_untracked_memory = 1 ;

Exécutez votre requête, puis générez le flame graph :

clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \ -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size)) FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>'" \ | flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem.svg

​ Flame graph de la mémoire — allocations non libérées

Cette variante associe les allocations aux désallocations par pointeur et n’affiche que la mémoire qui n’a pas été libérée durant l’exécution de la requête.

SET memory_profiler_sample_probability = 1 , max_untracked_memory = 1 , use_uncompressed_cache = 1 , merge_tree_max_rows_to_use_cache = 100000000000 , merge_tree_max_bytes_to_use_cache = 1000000000000 ;

Exécutez la requête suivante pour générer le flame graph :

clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \ -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size, ptr)) FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>'" \ | flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_unfreed.svg

​ Flame graph de la mémoire — allocations actives à un instant donné

Cette approche vous permet d’identifier le pic d’utilisation de la mémoire et de visualiser ce qui a été alloué à cet instant.

SET memory_profiler_sample_probability = 1 , max_untracked_memory = 1 ;

​ Trouver l’utilisation de la mémoire au fil du temps

SELECT event_time, formatReadableSize( max (s)) AS m FROM ( SELECT event_time, sum ( size ) OVER ( ORDER BY event_time) AS s FROM system . trace_log WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'MemorySample' ) GROUP BY event_time ORDER BY event_time;

​ Trouvez l’instant où l’utilisation mémoire est maximale

SELECT argMax(event_time, s), max (s) FROM ( SELECT event_time, sum ( size ) OVER ( ORDER BY event_time) AS s FROM system . trace_log WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'MemorySample' );

​ Créer un flame graph des allocations actives à cet instant

clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \ -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size, ptr)) FROM ( SELECT * FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>' AND event_time <= '<time_point>' ORDER BY event_time )" \ | flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_time_point_pos.svg

​ Construisez un flame graph des libérations de mémoire après ce point temporel (pour comprendre ce qui a été libéré par la suite)

clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \ -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, -size, ptr)) FROM ( SELECT * FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>' AND event_time > '<time_point>' ORDER BY event_time DESC )" \ | flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_time_point_neg.svg

L’extrait de code ci-dessous :

Filtre les données trace_log selon un identifiant de requête et la date du jour.

selon un identifiant de requête et la date du jour. Agrège par trace de pile.

Utilise des fonctions d’introspection pour obtenir un rapport indiquant : Les noms des symboles et les fonctions du code source correspondantes. Les emplacements de ces fonctions dans le code source.

