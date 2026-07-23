- ClickHouse Cloud
- Autogéré
Dans ClickHouse Cloud, vous pouvez obtenir l’ID de la requête en cliquant sur ”…” tout à droite de la barre au-dessus du résultat de la requête (à côté du bouton bascule tableau/graphique). Cela ouvre un menu contextuel dans lequel vous pouvez cliquer sur “Copy query ID”.Utilisez
clusterAllReplicas(default, system.trace_log) pour interroger tous les nœuds du cluster :
SELECT
count(),
arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat(demangle(addressToSymbol(x)), '\n ', addressToLine(x)), trace), '\n') AS sym
FROM clusterAllReplicas(default, system.trace_log)
WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'CPU' AND event_date = today()
GROUP BY trace
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10
SETTINGS allow_introspection_functions = 1
Dans les déploiements autogérés, pour utiliser le profiler de requêtes, suivez les étapes ci-dessous :
Utilisation du profiler de requêtes dans les déploiements autogérés
1
Installer ClickHouse avec les informations de débogage
Installez le package
clickhouse-common-static-dbg :
- Suivez les instructions de l’étape « Configurer le dépôt Debian »
- Exécutez
sudo apt-get install clickhouse-server clickhouse-client clickhouse-common-static-dbgpour installer les fichiers binaires compilés de ClickHouse avec les informations de débogage
- Exécutez
sudo service clickhouse-server startpour démarrer le serveur
- Exécutez
clickhouse-client. Les symboles de débogage de
clickhouse-common-static-dbgseront automatiquement pris en compte par le serveur ; vous n’avez rien de particulier à faire pour les activer
2
Vérifier la configuration du serveur
Assurez-vous que la section
trace_log de votre fichier de configuration du serveur est configurée. Elle est activée par défaut :
Cette section configure la table système trace_log, qui contient les résultats du profiler. N’oubliez pas que les données de cette table ne sont valides que tant que le serveur est en cours d’exécution. Après le redémarrage du serveur, ClickHouse ne nettoie pas la table, et toutes les adresses de mémoire virtuelle stockées peuvent devenir invalides.
<!-- Journal des traces. Stocke les traces de pile collectées par les profilers de requêtes.
Voir les paramètres query_profiler_real_time_period_ns et query_profiler_cpu_time_period_ns. -->
<trace_log>
<database>system</database>
<table>trace_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<!-- Indique si les journaux doivent être écrits sur le disque en cas de crash -->
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
<symbolize>true</symbolize>
</trace_log>
3
Configurer les temporisateurs de profilage
Configurez les paramètres
query_profiler_cpu_time_period_ns ou
query_profiler_real_time_period_ns.
Les deux paramètres peuvent être utilisés simultanément.Ces paramètres vous permettent de configurer les temporisateurs du profiler.
Comme il s’agit de paramètres de session, vous pouvez définir une fréquence d’échantillonnage différente pour l’ensemble du serveur, pour des utilisateurs individuels ou des profils utilisateur, pour votre session interactive et pour chaque requête.La fréquence d’échantillonnage par défaut est d’un échantillon par seconde, et les temporisateurs CPU et temps réel sont tous deux activés.
Cette fréquence permet de collecter suffisamment d’informations sur votre cluster ClickHouse sans affecter les performances du serveur.
Si vous devez profiler chaque requête individuellement, utilisez une fréquence d’échantillonnage plus élevée.
4
Analyser la table système
trace_log
Pour analyser la table système
trace_log, activez les fonctions d’introspection avec le paramètre
allow_introspection_functions :
SET allow_introspection_functions=1
Utilisez les fonctions d’introspection
Pour des raisons de sécurité, les fonctions d’introspection sont désactivées par défaut
addressToLine,
addressToLineWithInlines,
addressToSymbol et
demangle pour obtenir les noms des fonctions et leur position dans le code de ClickHouse.
Pour obtenir un profil pour une requête donnée, vous devez agréger les données de la table
trace_log.
Vous pouvez agréger les données par fonction individuelle ou par trace de pile complète.
ClickHouse fournit la fonction d’agrégation
Création de flame graphs avec la fonction
Création de flame graphs avec la fonction
flameGraph
flameGraph, qui crée un flame graph directement à partir des traces de pile stockées dans
trace_log.
Le résultat est un tableau de chaînes, dans un format compatible avec flamegraph.pl.
Syntaxe :
Arguments :
flameGraph(traces, [size = 1], [ptr = 0])
traces— une stacktrace.
Array(UInt64).
size— une taille d’allocation pour le profilage mémoire.
Int64.
ptr— une adresse d’allocation.
UInt64.
ptr est différent de zéro,
flameGraph associe les allocations (
size > 0) et les désallocations (
size < 0) ayant la même taille et le même pointeur.
Seules les allocations qui n’ont pas été libérées sont affichées.
Les désallocations sans correspondance sont ignorées.
Flame graph du CPU
Les requêtes ci-dessous nécessitent que flamegraph.pl soit installé.Pour l’installer, exécutez :
Remplacez
git clone https://github.com/brendangregg/FlameGraph
# Puis utilisez-le ainsi :
# ~/FlameGraph/flamegraph.pl
flamegraph.pl dans les requêtes suivantes par le chemin d’accès à
flamegraph.pl sur votre machine
Exécutez votre requête, puis générez le flame graph :
SET query_profiler_cpu_time_period_ns = 10000000;
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(arrayReverse(trace)))
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'CPU' AND query_id = '<query_id>'" \
| flamegraph.pl > flame_cpu.svg
Flame graph de la mémoire — toutes les allocations
Exécutez votre requête, puis générez le flame graph :
SET memory_profiler_sample_probability = 1, max_untracked_memory = 1;
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size))
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>'" \
| flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem.svg
Cette variante associe les allocations aux désallocations par pointeur et n’affiche que la mémoire qui n’a pas été libérée durant l’exécution de la requête.
Flame graph de la mémoire — allocations non libérées
Exécutez la requête suivante pour générer le flame graph :
SET memory_profiler_sample_probability = 1, max_untracked_memory = 1,
use_uncompressed_cache = 1,
merge_tree_max_rows_to_use_cache = 100000000000,
merge_tree_max_bytes_to_use_cache = 1000000000000;
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size, ptr))
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>'" \
| flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_unfreed.svg
Cette approche vous permet d’identifier le pic d’utilisation de la mémoire et de visualiser ce qui a été alloué à cet instant.
Flame graph de la mémoire — allocations actives à un instant donné
SET memory_profiler_sample_probability = 1, max_untracked_memory = 1;
Trouver l’utilisation de la mémoire au fil du temps
SELECT
event_time,
formatReadableSize(max(s)) AS m
FROM (
SELECT
event_time,
sum(size) OVER (ORDER BY event_time) AS s
FROM system.trace_log
WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'MemorySample'
)
GROUP BY event_time
ORDER BY event_time;
Trouvez l’instant où l’utilisation mémoire est maximale
SELECT
argMax(event_time, s),
max(s)
FROM (
SELECT
event_time,
sum(size) OVER (ORDER BY event_time) AS s
FROM system.trace_log
WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'MemorySample'
);
Créer un flame graph des allocations actives à cet instant
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size, ptr))
FROM (
SELECT * FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'MemorySample'
AND query_id = '<query_id>'
AND event_time <= '<time_point>'
ORDER BY event_time
)" \
| flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_time_point_pos.svg
Construisez un flame graph des libérations de mémoire après ce point temporel (pour comprendre ce qui a été libéré par la suite)
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, -size, ptr))
FROM (
SELECT * FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'MemorySample'
AND query_id = '<query_id>'
AND event_time > '<time_point>'
ORDER BY event_time DESC
)" \
| flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_time_point_neg.svg
L’extrait de code ci-dessous :
Exemple
- Filtre les données
trace_logselon un identifiant de requête et la date du jour.
- Agrège par trace de pile.
- Utilise des fonctions d’introspection pour obtenir un rapport indiquant :
- Les noms des symboles et les fonctions du code source correspondantes.
- Les emplacements de ces fonctions dans le code source.
SELECT
count(),
arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat(demangle(addressToSymbol(x)), '\n ', addressToLine(x)), trace), '\n') AS sym
FROM system.trace_log
WHERE (query_id = '<query_id>') AND (event_date = today())
GROUP BY trace
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10