Nullable (par ex.
Nullable(String)) crée une colonne distincte de type
UInt8. Cette colonne supplémentaire doit être traitée chaque fois qu’un utilisateur utilise une colonne Nullable. Cela consomme davantage d’espace de stockage et a presque toujours un impact négatif sur les performances.
Pour éviter les colonnes
Nullable, envisagez de définir une valeur par défaut pour cette colonne. Par exemple, au lieu de :
utiliser
CREATE TABLE default.sample
(
`x` Int8,
`y` Nullable(Int8)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY x
Selon votre cas d’usage, une valeur par défaut peut ne pas convenir.
CREATE TABLE default.sample2
(
`x` Int8,
`y` Int8 DEFAULT 0
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY x