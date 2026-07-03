Pourquoi il faut éviter les colonnes Nullable dans ClickHouse

Nullable(String) ) crée une colonne distincte de type UInt8 . Cette colonne supplémentaire doit être traitée chaque fois qu’un utilisateur utilise une colonne Nullable. Cela consomme davantage d’espace de stockage et a presque toujours un impact négatif sur les performances. Une colonne Nullable (par ex.) crée une colonne distincte de type. Cette colonne supplémentaire doit être traitée chaque fois qu’un utilisateur utilise une colonne Nullable. Cela consomme davantage d’espace de stockage et a presque toujours un impact négatif sur les performances.

Pour éviter les colonnes Nullable , envisagez de définir une valeur par défaut pour cette colonne. Par exemple, au lieu de :

CREATE TABLE default . sample ( `x` Int8, `y` Nullable(Int8) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY x

utiliser

CREATE TABLE default .sample2 ( `x` Int8, `y` Int8 DEFAULT 0 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY x

Selon votre cas d’usage, une valeur par défaut peut ne pas convenir.