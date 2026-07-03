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Une colonne Nullable (par ex. Nullable(String)) crée une colonne distincte de type UInt8. Cette colonne supplémentaire doit être traitée chaque fois qu’un utilisateur utilise une colonne Nullable. Cela consomme davantage d’espace de stockage et a presque toujours un impact négatif sur les performances. Pour éviter les colonnes Nullable, envisagez de définir une valeur par défaut pour cette colonne. Par exemple, au lieu de :
utiliser
Selon votre cas d’usage, une valeur par défaut peut ne pas convenir.
Dernière modification le 3 juillet 2026