Envoyer moins d’insertions, mais avec davantage de données dans chacune, réduit le nombre d’écritures nécessaires.

Les mécanismes décrits ci-dessus montrent qu’il existe un surcoût constant, quelle que soit la taille de l’insertion, ce qui fait de la taille des lots le facteur d’optimisation le plus important pour le débit d’ingestion. Le regroupement des insertions par lots réduit ce surcoût par rapport au temps total d’insertion et améliore l’efficacité du traitement.

Nous recommandons d’insérer les données par lots d’au moins 1 000 lignes, et idéalement entre 10 000 et 100 000 lignes. Des insertions moins fréquentes et plus volumineuses réduisent le nombre de parts écrites, minimisent la charge de fusion et diminuent l’utilisation globale des ressources système.

Pour qu’une stratégie d’insertion synchrone soit efficace, ce regroupement côté client est indispensable.

Si vous ne pouvez pas regrouper les données par lots côté client, ClickHouse prend en charge les insertions asynchrones, qui déplacent ce regroupement vers le serveur ( voir Insertions asynchrones ).